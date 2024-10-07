После года разработки опубликован значительный выпуск языка программирования Python 3.13. Новая ветка будет поддерживаться в течение полутора лет, после чего ещё три с половиной года для неё будут формироваться исправления с устранением уязвимостей. Среди добавленных в Python 3.13 новшеств: Добавлена экспериментальная реализация JIT-компилятора, позволяющего добиться существенного повышения производительности. Для включения JIT в CPython добавлена сборочная опция "--enable-experimental-jit", использование которой требует установки LLVM в качестве дополнительной зависимости. Процесс трансляции машинного кода в JIT построен c использованием архитектуры "Copy-and-Patch", при которой при помощи LLVM собирается объектный файл в формате ELF, содержащий данные об инструкциях байткода и информацию о необходимой замене данных. JIT заменяет сгенерированные в ходе интерпретации программы инструкции байткода на их представления в машинном коде, попутно подставляя необходимые для вычислений данные (JIT копирует готовые шаблоны уже скомпилированных функций и подставляет в них необходимые значения, такие как аргументы и константы).

Добавлен экспериментальный режим сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock), который включается при помощи опции "--without-gil" и позволяет избавиться от проблемы с распараллеливанием операций на многоядерных системах, вызванной тем, что глобальная блокировка не допускает параллельное обращение к разделяемым объектам из разных потоков. Отключение GIL приводит к дополнительным накладным расходам, вызванным изменениями в сборщике мусора, системе управления памятью и примитивах для организации блокировок. Например, из-за использования подсчёта ссылок для изоляции потоков наблюдается снижение производительности однопоточных сценариев примерно на 10%. При этом подобные накладные расходы могут компенсироваться распараллеливанием операций.

Предложен новый улучшенный интерактивный интерпретатор, основанный на наработках проекта PyPy и поддерживающий такие возможности, как многострочное редактирование, сохранение и просмотр истории, цветное оформление запросов и трассировок, использование REPL-подобных команд (help, exit, quit и т.п.) без привлечения функций, интерактивная справка, режим вставки больших блоков кода.

Семантика встроенной функции locals(), возвращающей все локальные переменные и их значения в текущей области видимости, изменена для оптимизированных областей видимости, таких как функции, генераторы и сопрограммы, для которых теперь возвращаются независимые снапшоты выставленных в данный момент локальных переменных и не локальных переменных, отражённых в замыканиях.

В состав по умолчанию включена изменённая версия библиотеки mimalloc с открытой компанией Microsoft системой распределения памяти, демонстрирующей очень высокую производительность. Библиотека задействована при сборке без GIL.

Обеспечена очистка компилятором лидирующих пробелов из каждой документирующей строки (docstring), что позволило сократить потребляемую память и уменьшить размер кэша с байткодом (файлов .pyc).

В модуле dbm реализован бэкенд dbm.sqlite3, который использует SQLite и применяется по умолчанию при создании новых файлов.

Реализована поддержка указания значений по умолчанию в параметрах типов (typing.TypeVar, typing.ParamSpec и typing.TypeVarTuple). Например: 'T = TypeVar("T", default=int)'.

Добавлена новая аннотация typing.TypeIs для уточнения типов, более интуитивно понятная, чем typing.TypeGuard.

Добавлена возможность использования аннотации typing.ReadOnly для пометки элементов TypeDicts, доступных только для чтения.

Добавлена новая аннотация warnings.deprecated() для пометки устаревших элементов в системе типов.

Из стандартной библиотеки удалены модули aifc, audioop, chunk, cgi, cgitb, crypt, imghdr, mailcap, msilib, nis, nntplib, ossaudiodev, pipes, sndhdr, spwd, sunau, telnetlib, uu, xdrlib и lib2to3, ранее объявленные устаревшими.

В модуль copy добавлена функция copy.replace().

В модуль os добавлены функции для работы с таймером через дескрипторы timerfd.

Для модуля random реализован интерфейс командной строки.

Прекращена поддержка версий macOS c 10.9 по 10.12.

Обеспечена поддержка мобильных платформ iOS и Android, которая отнесена к третьему уровню (Tier 3), на котором гарантируется надёжная сборка и сопровождение платформы обеспечивает как минимум один ключевой разработчик, но связанные с платформой сбои не блокируют релиз и не охватываются SLA-поддержкой.

Поддержка платформы wasm32-wasi (WebAssembly System Interface) переведена на второй уровень, на котором сбои блокируют релиз, а вызывающие их изменения исправляются или отменяются в течение 24 часов. Прекращена официальная поддержка платформы wasm32-emscripten. В ближайшие часы начнётся альфа-тестирование ветки Python 3.14, которая будет находиться на стадии альфа-выпусков в течение семи месяцев, во время которых будут добавляться новые возможности и производиться исправление ошибок (в соответствии с новым графиком разработки работа над новой веткой начинается за пять месяцев до релиза предыдущей ветки и к моменту очередного релиза достигает стадии альфа-тестирования). После этого в течение трёх месяцев будет проводиться тестирование бета-версий, во время которого добавление новых возможностей будет запрещено и всё внимание будет уделяться исправлению ошибок. Последние два месяца перед релизом ветка будет находиться на стадии кандидата в релизы, на которой будет выполнена финальная стабилизация.



