Выпуск языка программирования Python 3.13

1, Ivan_83 ( ok ), 23:36, 07/10/2024 [ответить] + / – > Из стандартной библиотеки удалены модули aifc, audioop, chunk, cgi, cgitb, crypt, imghdr, mailcap, msilib, nis, nntplib, ossaudiodev, pipes, sndhdr, spwd, sunau, telnetlib, uu, xdrlib и lib2to3, ранее объявленные устаревшими. Ага, и заодно по больше фигни типа py-cryptography чтобы зависило от раста, и глядишь питон быстрее загнётся, ибо вместо написания нового функционала все силы будут уходить на поддержку того что было написано в рабочем состоянии.

2, qweo ( ? ), 23:41, 07/10/2024 [ответить] + / – Pythons aren't meant to have gills, anyway. Nor batteries, it seems.

5, Аноним ( 5 ), 23:50, 07/10/2024 [ответить] + / – >Для модуля random реализован интерфейс командной строки. Если и реализовывать, то не для random, а для secrets.



игнорирование участников | лог модерирования