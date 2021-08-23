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Продемонстрирован запуск Linux-окружения с GNOME на устройствах с чипом Apple M1

23.08.2021 16:10

Инициатива по реализации поддержки в Linux чипа Apple M1, продвигаемая проектами Asahi Linux и Corellium, достигла уровня, при котором стал возможен запуск рабочего стола GNOME в Linux-окружении, запущенном на системе с чипом Apple M1. Вывод на экран организован при помощи framebuffer, а поддержка OpenGL обеспечена при помощи программного растеризатора LLVMPipe. Следующим шагом станет задействование дисплейного сопроцессора для вывода с разрешением до 4K, обратный инжинириг драйверов для которого уже проведён.

Проект Asahi добился включения в основной состав ядра Linux начальной поддержки компонентов SoC M1, не связанных с GPU. В продемонстрированном Linux-окружении помимо возможностей штатного ядра использовано несколько дополнительных патчей, связанных с PCIe, драйвером pinctrl для внутренней шины и дисплейным драйвером. Указанные дополнения позволили обеспечить вывод на экран и добиться работы USB и Ethernet. Ускорение графики пока не используется.

Интересно, что для обратного инжинигинга SoC M1 проект Asahi вместо попыток дизассемблирования драйверов macOS реализовал гипервизор, выполняемый на уровне между macOS и чипом M1 и в прозрачном режиме перехватывающий и журналирующий все операции с чипом. Из особенностей SoC M1, затрудняющих реализацию поддержки чипа в сторонних ОС, упоминается добавление сопроцессора в дисплейный контроллер (DCP). На сторону указанного сопроцессора вынесена половина функциональности дисплейного драйвера macOS, который вызывает готовые функции сопроцессора через специальный RPC-интерфейс.

Энтузиасты уже разобрали достаточно вызовов данного RPC-интерфейса, для того чтобы задействовать сопроцессор для вывода на экран, а также для управления аппаратным курсором и выполнением операций композитинга и масштабирования. Проблема состоит в том, что RPC-интерфейс зависит от прошивки и меняется в каждой версии macOS, поэтому в Asahi Linux планируется реализовать поддержку только определённых версий прошивок. В первую очередь будет обеспечена поддержка прошивки, поставляемой в macOS 12 "Monterey". Загрузить нужный вариант прошивки не представляется возможным, так как прошивку устанавливает iBoot на стадии до передачи управления операционной системе и с верификацией по цифровой подписи.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1
  3. OpenNews: В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка CPU Apple M1
  4. OpenNews: Компания Corellium адаптировала Linux для работы на компьютерах с чипом Apple M1
  5. OpenNews: Инициатива по поддержке чипа Apple M1 в Linux
  6. OpenNews: В OpenBSD добавлена начальная поддержка чипа Apple M1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55670-asahi
Ключевые слова: asahi, apple, m1
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Рейка Сметанова (ok), 16:43, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучшеб рачик с кедами запускали
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:44, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Запускают то, что нужно.
     
     
  • 3.6, Рейка Сметанова (ok), 16:50, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    но ведь гном не нужен
     
     
  • 4.11, хацкер (??), 16:57, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    как и ты и твоё аниме
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 17:07, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только у Asahi Linux главный разработчик - анимешник, переехавший в Японию.
     
  • 5.19, Рейка Сметанова (ok), 17:10, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    порвался, жаль
     
  • 4.60, leibniz (??), 19:05, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но ведь гном не нужен

    как ни грустно, но и твоя псевдоидеальная плазма ой как далека от идеала

    всем мышу ручную и чашку матэ

     
  • 2.4, Аноним (4), 16:46, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они даже шикарный сороковой 40 не потянули
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:54, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего не знаю, мне GNOME 3 устраивает. (ибо кеды 5.20 вообще не идеальные, я не могу нормально зайти в сессию после Log Out'а, не грузит кеды) А сам 40 GNOME лучше пусть допилят окончательно.
     
  • 3.28, Аноним (28), 17:31, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так они не то, чтобы не потянули, они просто запустили последний 11 дебьян, а там по умолчанию идёт GNOME 3.38
     

  • 1.2, Аноним (3), 16:43, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость!
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:47, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    купить эполмак, поставить на него гномлинукс, этож кем надо быть и в каком ментальном состоянии находится!
     
     
  • 2.7, zzxc (?), 16:53, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое очевидно -- из-за политик компании в которой работаешь.
     
     
  • 3.36, нах.. (?), 17:57, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И очевидно что политике туда ставить лялекс нельзя, гениально.
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:54, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык венду ж ставить. Нормальная вполне затея, железки довольно неплохие хоть и брака полно. Бывает что приходится брать их, так хоть работать можно будет.
     
     
  • 3.29, my_name_is_Mud (ok), 17:35, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С добрым утром. Винда на М1 не ставится и не работает. Да, даже арм-версия. Нет, буткампа для М1 не существует.
     
     
  • 4.43, Аноним (8), 18:18, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я и говорю не венду, какая разница на что она там ставится или нет.
     
  • 2.10, Онаним (?), 16:55, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адекватным пользователем:

    1. Других нормальных по "железу" ноутов\планшетов на ARM, с адекватным комьюнити просто нет.
    2. Никто не мешает спустя года 3-4 продать этот ноут за адекватные деньги любителям огрызков.

     
     
  • 3.21, Анто Нимно (?), 17:11, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > с адекватным комьюнити

    По идее, по идее, вызывает сомнение гонка за кем-то, глотая чужую пыль и выхлоп. А это как раз оно и есть. Адекватность как раз в создании Pine или System76 и подобных.

    Но ради красивой железки, поразвлечься решением ребусов - годная идея, развивающая.

    Но у такой идеи, вполне адекватно, тяжёлое будущее: вечная отстающая погоня в чужой пыли и выхлопе...

     
  • 2.12, Аноним (12), 16:59, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Торвальдсом
     
  • 2.16, Анто Нимно (?), 17:08, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > купить эполмак, поставить на него гномлинукс, этож кем надо быть и в каком ментальном состоянии находится!

    В состоянии материального достатка и желания интеллектуально-инженерных развлечений. Таких немало. :)

    А вот для замотанного в кредиты Гомера и членов его семьи не годится, да.

     
  • 2.25, Ivan1986 (?), 17:27, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если купить то уже сразу неадекват, а вот если достался на халяву то почему бы и нет.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 18:46, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы я получил бы мак на халяву я бы тут же его продал, подороже и получил гешефт.
     

  • 1.13, пох. (?), 17:01, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    троллейбус из буханки жпг, мда...

     
  • 1.14, Анто Нимно (?), 17:05, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нннуууу, из такого баловства выйдет немало народу, напишущего в будущем правильного и хорошего софта.
     
  • 1.17, Аноним (17), 17:08, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Успехов им и побед
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 17:08, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно, как скоро на них начнет давить ябло
     
     
  • 3.22, Анонамбус (?), 17:11, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что они сделают, они в другмо городе
     
  • 3.42, Аноним (42), 18:08, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем прямо давить? Слышали о планах яббла анализировать фоточки юзеров, якобы в поисках ЦП? Вот у этих энтузиастов полюбому найдут.
     
  • 3.44, Разбойник (?), 18:20, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не начнут, ты на username "разработчика" посмотри.
     

  • 1.20, Хан (?), 17:10, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ключевое слово "ЗАПУСК"... о нормальной работе речь не идет
     
     
  • 2.23, Анто Нимно (?), 17:15, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключевое в: как скоро Папа ещё раз снова сломает игрушку и придётся ждать снова.
     
     
  • 3.24, Хан (?), 17:26, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше бы ребенку Sega Mega Drive 2 купил с картриджом MK3 Ultimate
     

  • 1.26, test (??), 17:29, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется или на последней фоте есть розовый пони? Срочно нужен один эксперт!
     
     
  • 2.27, Хан (?), 17:29, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Она тебе подмигивает
     
  • 2.33, InuYasha (??), 17:41, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    просто посмотри на hostname.
     
     
  • 3.45, Разбойник (?), 18:21, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха, я тоже сразу не увидел!
     

  • 1.30, Аноним (52), 17:38, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это всё замечательно, но я лучше вместо этого мака м1 куплю более нормальную железку, где и эти ваши линуксы из коробки запустяться и винда в довесок. И дешевле, будет к тому-же.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:55, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ARM — не купите.
     
     
  • 3.37, Аноним (52), 17:59, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем мне arm? Чтобы страдать?
     
  • 3.38, нах.. (?), 18:03, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и не особо надо.
     
  • 3.40, Аноним (42), 18:05, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и какие растакие преимущества у архитектуры arm, что надо прям удушиться и именно на ней железку искать?
     
     
  • 4.47, пох. (?), 18:29, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты будешь НЕ ТАКИМ КАК ВСЕ!

     
     
  • 5.50, Аноним (52), 18:40, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для не таких как все на арм есть postmarketos. Сейчас я смотрю они даже на мою lumia 630 свой взор направили...

    Кстати, эти виндофоны копейки на вторичке стоят, всяко дешевле мака.

     
     
  • 6.57, пох. (?), 19:01, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну фуфуфу же ж, устаревшее немодное!

    А, кстати, виндовый стор еще вообще позволяет что-то поставить на них под оригинальной ос? А то я вообще говоря посматривал в ту сторону. (а чо такова, я тоже хочу быть не таким как все. Только, пожалуйста, без постмортен ос, нафиг)

     
  • 5.61, Рева RarogCmex Денис (?), 19:17, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хей, это разве не про IBM Power?
     

  • 1.31, InuYasha (??), 17:39, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот, там ему и место.
     
  • 1.32, Шарп (ok), 17:39, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Низкопоклонство перед проприетастами. Как низко пали.
     
  • 1.34, Разбойник (?), 17:44, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная работа для портфолио. Теперь этих человеков в абсолютно любой проект, связанный с системным программированием, с руками оторвут.
     
     
  • 2.39, нах.. (?), 18:03, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даааа, руки бы им оторвать...
     
  • 2.41, Разбойник (?), 18:08, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >человеков

    Трансвеститов.(см. username и профиль Twitter)

     
     
  • 3.46, Аноним (8), 18:24, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не совсем разбираюсь в терминологии, но вроде бы трансвеститы это те кто по фану любит ролевые игры. Вот трансгендеры это зачастую поехавшие немного люди, мечтающие отрезать от себя куски. Но не только они ведь мечтают о таких вещах. А что, ты считаешь себя лучше них? На каком основании?
     
     
  • 4.48, Разбойник (?), 18:34, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А что, ты считаешь себя лучше них? На каком основании?

    Ну что Вы, что Вы!? Я полностью поддерживаю стремления унтерменшей резать себя на куски. Готов даже задонатить на острые ножи и бензопилы.

     
     
  • 5.49, Аноним (8), 18:39, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >унтерменши

    Такие же люди. Завтра ты скажешь, что тебе негры не нравятся. Твоему деду было бы стыдно. Ты не с Украины?

     
     
  • 6.51, Разбойник (?), 18:44, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Завтра ты скажешь, что тебе негры не нравятся. Твоему деду было бы стыдно.

    Мой дед этих твоих негров даже в глаза не видел да и толерантностью он точно не страдал.

    >Ты не с Украины?

    У тебя какой-то триггер сработал что ли?

     
     
  • 7.54, Аноним (8), 18:53, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно, здоровый человек не будет называть обычных людей унтерменшами. Негры это только пример, надо понимать.
     
     
  • 8.56, Разбойник (?), 19:00, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычные люди не испытывают желания резать себя на куски Кстати, а что ты имеешь... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.58, пох. (?), 19:03, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как это что - на коленях перед ниграми не стоят, гады Врут, что по уважительной... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.62, Разбойник (?), 19:25, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не говори, не хотят уничтожать свою расовую идентичность во имя нового мировог... текст свёрнут, показать
     
  • 9.59, Самый Лучший Гусь (?), 19:05, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычные люди стригут ногти и волосы, например ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.53, Самый Лучший Гусь (?), 18:51, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Наконец-то M1 готов для десктопа.
     
     
  • 2.55, Разбойник (?), 18:53, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Осталось только Linux Foundation объявить год десктопа на М1 и дело в шляпе!
     
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