Продемонстрирован запуск Linux-окружения с GNOME на устройствах с чипом Apple M1

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|5.15, Аноним (15), 17:07, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только у Asahi Linux главный разработчик - анимешник, переехавший в Японию.
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|4.60, leibniz (??), 19:05, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но ведь гном не нужен
как ни грустно, но и твоя псевдоидеальная плазма ой как далека от идеала
всем мышу ручную и чашку матэ
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|3.9, Аноним (9), 16:54, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничего не знаю, мне GNOME 3 устраивает. (ибо кеды 5.20 вообще не идеальные, я не могу нормально зайти в сессию после Log Out'а, не грузит кеды) А сам 40 GNOME лучше пусть допилят окончательно.
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|3.28, Аноним (28), 17:31, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так они не то, чтобы не потянули, они просто запустили последний 11 дебьян, а там по умолчанию идёт GNOME 3.38
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|1.5, Аноним (5), 16:47, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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купить эполмак, поставить на него гномлинукс, этож кем надо быть и в каком ментальном состоянии находится!
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|2.7, zzxc (?), 16:53, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самое очевидно -- из-за политик компании в которой работаешь.
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|3.36, нах.. (?), 17:57, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И очевидно что политике туда ставить лялекс нельзя, гениально.
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|2.8, Аноним (8), 16:54, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык венду ж ставить. Нормальная вполне затея, железки довольно неплохие хоть и брака полно. Бывает что приходится брать их, так хоть работать можно будет.
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|3.29, my_name_is_Mud (ok), 17:35, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С добрым утром. Винда на М1 не ставится и не работает. Да, даже арм-версия. Нет, буткампа для М1 не существует.
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|4.43, Аноним (8), 18:18, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я и говорю не венду, какая разница на что она там ставится или нет.
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|2.10, Онаним (?), 16:55, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Адекватным пользователем:
1. Других нормальных по "железу" ноутов\планшетов на ARM, с адекватным комьюнити просто нет.
2. Никто не мешает спустя года 3-4 продать этот ноут за адекватные деньги любителям огрызков.
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|3.21, Анто Нимно (?), 17:11, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> с адекватным комьюнити
По идее, по идее, вызывает сомнение гонка за кем-то, глотая чужую пыль и выхлоп. А это как раз оно и есть. Адекватность как раз в создании Pine или System76 и подобных.
Но ради красивой железки, поразвлечься решением ребусов - годная идея, развивающая.
Но у такой идеи, вполне адекватно, тяжёлое будущее: вечная отстающая погоня в чужой пыли и выхлопе...
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|2.16, Анто Нимно (?), 17:08, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> купить эполмак, поставить на него гномлинукс, этож кем надо быть и в каком ментальном состоянии находится!
В состоянии материального достатка и желания интеллектуально-инженерных развлечений. Таких немало. :)
А вот для замотанного в кредиты Гомера и членов его семьи не годится, да.
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|2.25, Ivan1986 (?), 17:27, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если купить то уже сразу неадекват, а вот если достался на халяву то почему бы и нет.
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|3.52, Аноним (52), 18:46, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы я получил бы мак на халяву я бы тут же его продал, подороже и получил гешефт.
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|1.14, Анто Нимно (?), 17:05, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нннуууу, из такого баловства выйдет немало народу, напишущего в будущем правильного и хорошего софта.
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|3.42, Аноним (42), 18:08, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем прямо давить? Слышали о планах яббла анализировать фоточки юзеров, якобы в поисках ЦП? Вот у этих энтузиастов полюбому найдут.
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|1.20, Хан (?), 17:10, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ключевое слово "ЗАПУСК"... о нормальной работе речь не идет
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|2.23, Анто Нимно (?), 17:15, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ключевое в: как скоро Папа ещё раз снова сломает игрушку и придётся ждать снова.
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|3.24, Хан (?), 17:26, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лучше бы ребенку Sega Mega Drive 2 купил с картриджом MK3 Ultimate
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|1.26, test (??), 17:29, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется или на последней фоте есть розовый пони? Срочно нужен один эксперт!
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|1.30, Аноним (52), 17:38, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это всё замечательно, но я лучше вместо этого мака м1 куплю более нормальную железку, где и эти ваши линуксы из коробки запустяться и винда в довесок. И дешевле, будет к тому-же.
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|3.40, Аноним (42), 18:05, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и какие растакие преимущества у архитектуры arm, что надо прям удушиться и именно на ней железку искать?
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|5.50, Аноним (52), 18:40, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для не таких как все на арм есть postmarketos. Сейчас я смотрю они даже на мою lumia 630 свой взор направили...
Кстати, эти виндофоны копейки на вторичке стоят, всяко дешевле мака.
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|6.57, пох. (?), 19:01, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну фуфуфу же ж, устаревшее немодное!
А, кстати, виндовый стор еще вообще позволяет что-то поставить на них под оригинальной ос? А то я вообще говоря посматривал в ту сторону. (а чо такова, я тоже хочу быть не таким как все. Только, пожалуйста, без постмортен ос, нафиг)
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|1.34, Разбойник (?), 17:44, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная работа для портфолио. Теперь этих человеков в абсолютно любой проект, связанный с системным программированием, с руками оторвут.
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|3.46, Аноним (8), 18:24, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не совсем разбираюсь в терминологии, но вроде бы трансвеститы это те кто по фану любит ролевые игры. Вот трансгендеры это зачастую поехавшие немного люди, мечтающие отрезать от себя куски. Но не только они ведь мечтают о таких вещах. А что, ты считаешь себя лучше них? На каком основании?
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|4.48, Разбойник (?), 18:34, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А что, ты считаешь себя лучше них? На каком основании?
Ну что Вы, что Вы!? Я полностью поддерживаю стремления унтерменшей резать себя на куски. Готов даже задонатить на острые ножи и бензопилы.
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|5.49, Аноним (8), 18:39, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>унтерменши
Такие же люди. Завтра ты скажешь, что тебе негры не нравятся. Твоему деду было бы стыдно. Ты не с Украины?
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|6.51, Разбойник (?), 18:44, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Завтра ты скажешь, что тебе негры не нравятся. Твоему деду было бы стыдно.
Мой дед этих твоих негров даже в глаза не видел да и толерантностью он точно не страдал.
>Ты не с Украины?
У тебя какой-то триггер сработал что ли?
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|7.54, Аноним (8), 18:53, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Естественно, здоровый человек не будет называть обычных людей унтерменшами. Негры это только пример, надо понимать.
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|9.58, пох. (?), 19:03, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Как это что - на коленях перед ниграми не стоят, гады Врут, что по уважительной... текст свёрнут, показать
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|2.55, Разбойник (?), 18:53, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Осталось только Linux Foundation объявить год десктопа на М1 и дело в шляпе!
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