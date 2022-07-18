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В дистрибутиве Asahi Linux реализована начальная поддержка устройств Apple с чипом M2

18.07.2022 21:13

Разработчики проекта Asahi, нацеленного на портирование Linux для работы на компьютерах Mac, оснащённых ARM-чипами, разработанными компанией Apple, опубликовали июльское обновление дистрибутива, позволяющий любому желающему ознакомиться с текущим уровнем развития проекта. Из наиболее заметных улучшений в новом выпуске отмечается реализация поддержки Bluetooth, доступность для устройств Mac Studio и начальная поддержка нового чипа Apple M2.

Asahi Linux базируется на пакетной базе Arch Linux, включает традиционный набор программ и поставляется с рабочим столом KDE Plasma. Дистрибутив построен с использованием штатных репозиториев Arch Linux, а все специфичные изменения, такие как ядро, инсталлятор, загрузчик, вспомогательные скрипты и настройки окружения, вынесены в отдельный репозиторий.

  1. Главная ссылка к новости (https://asahilinux.org/2022/07...)
  2. OpenNews: Первый тестовый выпуск Asahi Linux, дистрибутива для устройств Apple с чипом M1
  3. OpenNews: Продемонстрирован запуск Linux-окружения с GNOME на устройствах с чипом Apple M1
  4. OpenNews: В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка CPU Apple M1
  5. OpenNews: Компания Corellium адаптировала Linux для работы на компьютерах с чипом Apple M1
  6. OpenNews: Компания Apple открыла ядро и системные компоненты macOS 11.0 "Big Sur"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57518-asahilinux
Ключевые слова: asahilinux
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:22, 18/07/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    М1 ещё не допилили, а уже М2 начали! Ну правильно, какой разработчик проект до конца доводить будет!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:35, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Меня больше удивляет, с каким усердием люди жрут говно от яблока. И ведь нравится!
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 21:51, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные мощные компы, служат годами, не тормозят. Зачем линукс ставить - вот это вопрос, мак на много опережает по функционалу.

    // b.

     
     
  • 4.6, Аноним (2), 21:53, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нормальные, а анально огороженные. Не мощные, а крайне слабые за свою цену.
     
  • 3.4, tho (ok), 21:52, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему говно?
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 21:55, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это компания, которой плевать на потребителя и сообщество. Жри и точка, так сказать.
     

  • 1.5, Аноним (-), 21:53, 18/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Производители железа сами должны писать драйвера под свободное ПО иначе это железо и не нужно.
     
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