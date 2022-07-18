В дистрибутиве Asahi Linux реализована начальная поддержка устройств Apple с чипом M2

Разработчики проекта Asahi, нацеленного на портирование Linux для работы на компьютерах Mac, оснащённых ARM-чипами, разработанными компанией Apple, опубликовали июльское обновление дистрибутива, позволяющий любому желающему ознакомиться с текущим уровнем развития проекта. Из наиболее заметных улучшений в новом выпуске отмечается реализация поддержки Bluetooth, доступность для устройств Mac Studio и начальная поддержка нового чипа Apple M2.

Asahi Linux базируется на пакетной базе Arch Linux, включает традиционный набор программ и поставляется с рабочим столом KDE Plasma. Дистрибутив построен с использованием штатных репозиториев Arch Linux, а все специфичные изменения, такие как ядро, инсталлятор, загрузчик, вспомогательные скрипты и настройки окружения, вынесены в отдельный репозиторий.



