Релиз дистрибутива Solus 4.5

2.11 , alexanderzhirov ( ok ), 13:37, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как основной с 2016 года пользуюсь. Меня устраивает всё. В чём конкретно непонимание?

3.13 , Аноним ( 1 ), 13:38, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – оно выглядит очень смузихлебно, но у каждого вкусы разные

3.15 , ТАнконим ( ? ), 14:05, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смысл не в конкретном частном использовании сия чуда (пользуйтесь наздоровье) - каков % юза в продакшене от 3-5 раб.мест ИП/ТОО до 10-ков и сотен на предприятиях?... Если что - вопрос не конкретно к Вам...

4.19 , Аноним ( 19 ), 14:12, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не у всех стадный инстинкт развит так сильно. Меня подкупало то,что он не основан на других дистрибутивах и пакеты скачивались быстро.

4.20 , alexanderzhirov ( ok ), 14:14, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для каждой сферы есть различные инструменты. Данный дистрибутив позиционируется как пользовательский, а не для разработки и т.п. Хотя я на нём занимаюсь именно разработкой. Поэтому, думаю неуместно пользовательский дистрибутив рассматривать в качестве ПО для использования на предприятии.

5.21 , alexanderzhirov ( ok ), 14:18, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – P.S. Предприятия уже давно переходят на тонкие клиенты со своим Блэк Джеком и т.п.

3.16 , Аноним ( 19 ), 14:09, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я Альт стал использовать вместо него. Раньше очень нравился и то же с Баджей.

2.17 , 1 ( ?? ), 14:09, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Меня всегда такие комменты поражают. >но смысл его существования... Just for Fun "Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не вешалось". Людям интересно, они и пилят.