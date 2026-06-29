Проблемы с удалением "protestware" из Debian-пакета xsnow

В приложение xsnow, реализующее эффект падающего снега на рабочем столе, осуществлена подстановка скрытого изменения, с вероятностью 2% показывающего украинский флаг. Для пользователей с русской локалью вероятность показа флага увеличивается до 30%. Подобная активность присутствует и в Debian-пакете xsnow, поставляемом в репозитории Debian 13.

В жалобе, отправленной команде Debian Quality Assurance Team, ответственной за поддержание качества в Debian, указано, что подобное нештатное поведение не соответствует требованиям к программному обеспечению, которое может поставляться в Debian, так как может рассматриваться как дискриминация по принадлежности к определённой группе пользователей и дискриминация по области использования. В частности, xsnow изменяет поведение и направляет адресное обращение отдельной категории пользователей и меняет ожидаемую нейтральную функциональность в зависимости от окружения пользователя.

При этом упомянутые в жалобе пункты правил Debian определяют недопустимость дискриминации лишь в лицензиях на код, а не в поведении программы. Правила Debian не регламентируют действия в случае попыток продвижения в ПО политических заявлений и поведения, расходящегося с заявленной функциональностью. Формально подобная активность в Debian оказалась не запрещена.

В качестве варианта дальнейших действий рассматривается возможность трактовки выполняемых программой протестных действий как ошибки или недокументированного поведения, требующего применения патча для восстановления нейтральной и ожидаемой функциональности. Но ситуацию усложняет тот факт, что сопровождающий пакет xsnow в Debian является автором данной программы, добавившим рассматриваемое недокументированное поведение.



