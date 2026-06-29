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Проблемы с удалением "protestware" из Debian-пакета xsnow

29.06.2026 21:44 (MSK)

В приложение xsnow, реализующее эффект падающего снега на рабочем столе, осуществлена подстановка скрытого изменения, с вероятностью 2% показывающего украинский флаг. Для пользователей с русской локалью вероятность показа флага увеличивается до 30%. Подобная активность присутствует и в Debian-пакете xsnow, поставляемом в репозитории Debian 13.

В жалобе, отправленной команде Debian Quality Assurance Team, ответственной за поддержание качества в Debian, указано, что подобное нештатное поведение не соответствует требованиям к программному обеспечению, которое может поставляться в Debian, так как может рассматриваться как дискриминация по принадлежности к определённой группе пользователей и дискриминация по области использования. В частности, xsnow изменяет поведение и направляет адресное обращение отдельной категории пользователей и меняет ожидаемую нейтральную функциональность в зависимости от окружения пользователя.

При этом упомянутые в жалобе пункты правил Debian определяют недопустимость дискриминации лишь в лицензиях на код, а не в поведении программы. Правила Debian не регламентируют действия в случае попыток продвижения в ПО политических заявлений и поведения, расходящегося с заявленной функциональностью. Формально подобная активность в Debian оказалась не запрещена.

В качестве варианта дальнейших действий рассматривается возможность трактовки выполняемых программой протестных действий как ошибки или недокументированного поведения, требующего применения патча для восстановления нейтральной и ожидаемой функциональности. Но ситуацию усложняет тот факт, что сопровождающий пакет xsnow в Debian является автором данной программы, добавившим рассматриваемое недокументированное поведение.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая подставить escape-последовательности в чужие терминалы
  3. OpenNews: В NPM-пакет node-ipc внесено вредоносное изменение, удаляющее файлы на системах в России и Беларуси
  4. OpenNews: Конфликт из-за поставки устаревшей версии XScreenSaver в Debian
  5. OpenNews: Разработчик внёс деструктивные изменения в NPM-пакеты colors и faker, применяемые в 20 тысячах проектов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65803-protestware
Ключевые слова: protestware, debian
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, KotikNarkotik (ok), 22:10, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Это моё обращение. Я в итоге забил, да и хз что писать им ещё, только самому патч делать и слать, потом видимо кипиш поднимать, когда ментейнер отклонит. Но времени нет на это. Больше хотелось бы автора с перманентным баном из ментейнеров выгнять, но я не умею. И так впервые в рассылку писал

    Я совершенно внезапно про эту "фичу" узнал. Пару лет назад под НГ тут или на хабре увидел коменты про утилиту, поставил, прикольно. Сейчас стал смотреть что из системы лишнего удалить, увидел, запустил снова. А она мне флажков насыпала. Я сразу пошёл исходники искать и проверять на предмет не спер ли автор дополнительно каких-нибудь моих ключей или не установил ли бэкдоров и заодно в рассылку написал

     
     
  • 2.6, Avririon (ok), 22:31, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Будет ещё один крест на дистрибутиве.
     
  • 2.10, sig11 (ok), 22:44, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После прочтения вашего ника у меня сложилось "положительное отношение к употреблению запрещенных веществ". А ведь место публичное, несовершеннолетние читают... И за меньшее "приседали".
     

  • 1.1, IdeaFix (ok), 21:55, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну по стопам симпликса...
     
     
  • 2.9, Gornak40 (ok), 22:43, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ним?
     

  • 1.2, kai3341 (ok), 21:56, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Так, я не понял, а что не так то? Вредоносной активности нет, майнеров нет
     
     
  • 2.5, sig11 (ok), 22:30, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это нет? А быстрое окисление сероводородов у некоторых пользователей из особых локалей? А на улице и так жара..
     

  • 1.7, Avririon (ok), 22:32, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    За неуместную политоту следует везде банить.
     
  • 1.8, LaunchWiskey (ok), 22:37, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странно, что в правилах Debian ничего нет на эту тему. А раз в новости попало, сейчас все кому не лень ломанутся высказываться в пакетах на темы политики, футбола и хз ещё чего.
     



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