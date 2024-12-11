Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 24.12

Проект OpenMandriva опубликовал релиз OpenMandriva ROME 24.12, редакции дистрибутива OpenMandriva, использующей модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Предложенная редакция позволяет получить доступ к новым версиям пакетов, развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 6, не дожидаясь формирования классического дистрибутива. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 2.3-3.2 ГБ c рабочими столами KDE5, KDE6 с Wayland, KDE6 с X11, GNOME, Cosmic и LXQt, поддерживающие загрузку в Live-режиме. Особенности выпуска: Началось формирование сборок с альфа-версией среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust.

Компоненты среды рабочего стола KDE обновлены до версий KDE Plasma 6.2.4, KDE Gears 24.08.3, KDE Frameworks 6.8.0 и Qt 6.8.0. По умолчанию продолжает использоваться графический стек на базе X11, но отдельно подготовлен iso-образ с KDE Plasma 6 на базе Wayland Кроме того, доступны сборки и пакеты с KDE Plasma 5.27 и Qt 5.15.

В репозиторий OpenMandriva добавлены отдельные пакеты proton и proton-experimental, позволяющие запускать игры без привязки к пакету Steam.

Усовершенствовано приложение первого входа в систему OM-Welcome, в которое добавлены дополнительные модули для упрощения установки наиболее популярных программ.

Обновлены системные компоненты: ядро Linux 6.12.1 (опционально доступен пакет с ядром 6.13-rc1), LLVM/Clang 19.1.4, GCC 14.2.0, Glibc 2.40, Systemd 256.9, Mesa 24.3.0.

Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 24.8.3 (с компонентами для интеграции с Qt 6 и KDE Plasma 6), Chromium 131.0.6778.86 (с патчами для отключения обращения к сервисам Google и возвращением поддержи формата JPEG-XL), Firefox 133.0 (с патчами для отключения обращений к серверам Mozilla), Falkon 24.08.3, GIMP 3.0 rc, VirtualBox 7.1.4.



