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Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 24.12

11.12.2024 19:14

Проект OpenMandriva опубликовал релиз OpenMandriva ROME 24.12, редакции дистрибутива OpenMandriva, использующей модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Предложенная редакция позволяет получить доступ к новым версиям пакетов, развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 6, не дожидаясь формирования классического дистрибутива. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 2.3-3.2 ГБ c рабочими столами KDE5, KDE6 с Wayland, KDE6 с X11, GNOME, Cosmic и LXQt, поддерживающие загрузку в Live-режиме.

Особенности выпуска:

  • Началось формирование сборок с альфа-версией среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust.
  • Компоненты среды рабочего стола KDE обновлены до версий KDE Plasma 6.2.4, KDE Gears 24.08.3, KDE Frameworks 6.8.0 и Qt 6.8.0. По умолчанию продолжает использоваться графический стек на базе X11, но отдельно подготовлен iso-образ с KDE Plasma 6 на базе Wayland Кроме того, доступны сборки и пакеты с KDE Plasma 5.27 и Qt 5.15.
  • В репозиторий OpenMandriva добавлены отдельные пакеты proton и proton-experimental, позволяющие запускать игры без привязки к пакету Steam.
  • Усовершенствовано приложение первого входа в систему OM-Welcome, в которое добавлены дополнительные модули для упрощения установки наиболее популярных программ.
  • Обновлены системные компоненты: ядро Linux 6.12.1 (опционально доступен пакет с ядром 6.13-rc1), LLVM/Clang 19.1.4, GCC 14.2.0, Glibc 2.40, Systemd 256.9, Mesa 24.3.0.
  • Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 24.8.3 (с компонентами для интеграции с Qt 6 и KDE Plasma 6), Chromium 131.0.6778.86 (с патчами для отключения обращения к сервисам Google и возвращением поддержи формата JPEG-XL), Firefox 133.0 (с патчами для отключения обращений к серверам Mozilla), Falkon 24.08.3, GIMP 3.0 rc, VirtualBox 7.1.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 24.07
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0
  4. OpenNews: Проект OpenMandriva начал тестирование rolling-дистрибутива OpenMandriva Lx ROME
  5. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
  6. OpenNews: Проект OpenMandriva запустил собственную инфраструктуру разработки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62384-openmandriva
Ключевые слова: openmandriva
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Обсуждение (4) RSS
  • 2, X86 (ok), 19:57, 11/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Хочу увидеть свежую версию Linux XP)
     
     
  • 5, Тот кто ее пилил кодато (?), 22:40, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хочу увидеть свежую версию Linux XP)

    да мы уже думали над этим :)

    по фану можно и возродить. где бы только время найти на те самые баталии с "соёбсчеством" и антиЖПЛ если кто помнит о чем это вообще, а без бурления в тырнетах линух хр != линух хр. не то совсем :)

     

  • 3, Аноним (3), 20:19, 11/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Никогда ее не видел в живой среде обитания. Для кого оно делается - великая загадка.
     
     
  • 4, Аноним (4), 20:46, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Французская Республика не может не иметь своего собственного дистрибутива. Vive la France!
     

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