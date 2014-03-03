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Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 6.0

23.04.2025 08:52

После полутора лет разработки представлен релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 6.0. Проект развивается силами сообщества после того, как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association".

Для загрузки предлагаются Live-сборки для архитектуры x86_64 с KDE (полная 3.2 ГБ, сокращённая 2.4 ГБ в вариантах с X11 и Wayland), GNOME (3.2 ГБ), Cosmic (3 ГБ), Xfce (2.5 ГБ) и LXQt (2.3 ГБ), а также сборка для серверов (1.6 ГБ). Доступны как общие сборки для любых систем x86_64, так и сборки с включением оптимизаций для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC. Для серверов дополнительно поставляется вариант для плат на базе архитектуры ARM64. Пользователи непрерывно обновляемой ветки OpenMandriva ROME, в рамках которой предоставлялся доступ к развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 6 новшествам, уже получили все необходимые обновления (отдельно обновлять дистрибутив не требуется).

Основные изменения:

  • Предлагаемая по умолчанию среда рабочего стола обновлена до ветки KDE Plasma 6. Поставляются версии KDE Plasma 6.3.4, KDE Gear 25.04, KDE Frameworks 6.13.0 и Qt 6.9.0. Возможно использование сеансов на базе X11 и Wayland. В качестве опции можно установить окружение на базе KDE 5, включающее KDE Plasma 5.27.12, KDE Gear 23.08.5, KDE Frameworks 5.116 и Qt 5.15.15.
  • Обновлены версии пользовательских окружений в альтернативных сборках: LXQt 2.2.0, GNOME 48.1, Xfce 4.20 и COSMIC 1.0-alpha6. В репозитории обновлены пакеты с mate, cinnamon, icewm, i3, sway, hyprland, hypr, wayfire и budgie.
  • Представлена новая редакция дистрибутива - OpenMandriva Server, которая поставляется без графического интерфейса и позиционируется как основа для развёртывания серверов. В отличие от десктоп-сборок серверная версия поставляется не в формате iso, а в виде готового дискового образа, пригодного для запуска в облачных системах и платформах виртуализации. Для входа в систему создан пользователь "omv" с паролем "omv", а также поддерживается настройка через cloud-init.

    Для установки OpenMandriva Server на стационарные диски следует скопировать дисковый образ на USB Flash, загрузиться и запустить инсталлятор командной "install-openmandriva". В состав включён только минимальный набор пакетов, а типовые серверные приложения предлагается установить из репозиториев. Помимо систем x86_64, серверные образы также сформированы для архитектуры Aarch64 (ARM64).

  • Обновлены развиваемые для OpenMandriva приложения OM Welcome, OM Control Center, Repository Selector (repo-picker), Update Configuration (om-update-config).
  • Как и ранее в сборках присутствует конфигуратор Desktop Presets (om-feeling-like), предлагающий набор преднастроек, позволяющих придать рабочему столу KDE Plasma внешний вид, похожий на интерфейс Ubuntu, различные версии Windows или macOS.
  • Ядро Linux 6.14.2 (опционально 6.15.0-rc2) собрано в Clang.
  • Пакет LibreOffice 25.2.3 собран с компонентами для интеграции с Qt 6 и Plasma 6.
  • Chromium 135.0.7049.84 собран с патчами, убирающими привязку к сервисам Google и возвращающими поддержку формата JPEG-XL. Firefox 137.0.2 поставляется с патчами, убирающими телеметрию и передачу данных в сторонние сервисы.
  • Обновлены системные пакеты: systemd 257.5, glibc 2.41, binutils 2.44 и VirtualBox 7.1.8, Java 24.
  • Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 19. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен вариант пакета с ядром Linux, собранный в Clang. GCC обновлён до версии 14.2.1.
  • Обновлены пользовательские приложения: Falkon 25.04.0, GIMP 3.0.2, QMPlay2 25.01.19, Telegram Desktop 5.13.1, Krita 5.2.9, Digikam 8.6.0, SMPlayer 24.5.0, VLC 3.0.21, VokoscreenNG 4.5.0, OBS Studio 31.0.3.
  • Графический стек обновлён до X.org Server 21.1.16, Wayland 1.23.1 и Mesa 25.0.4.
  • Инсталлятор Calamares обновлён до версии 3.3.14.
  • Для любителей компьютерных игр в репозиториях доступны пакеты proton и proton-experimental.
  • Включена поддержка пакетов в формате Flatpak.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 24.12
  3. OpenNews: Альфа-выпуск пакетного менеджера RPM 6.0
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 9, форка Mandriva Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63122-openmandriva
Ключевые слова: openmandriva, mandriva
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:01, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Нородные" дистрибутивы на доверии собираются?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:09, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Народным он был в первой половине 2000-х. Я тоже тогда на нём сидел.
     

  • 1.6, дед50лет (?), 09:16, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кхе кхе помню в году так в 2005 с него начинал купил диск на курском вокзале в Москве.Глючило оно тогда знатно.Потом на парулет на опенсусе глючило тоже хорошо но поменьше.А потом попал в одну секретную контору и увидел генту.Уже 18 лет на ней
    компилять не надоело совсем.Для старых процессоров самое оно.    
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:08, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx
    >Кхе кхе помню в году так в 2005 с него начинал

    "В конце 2013 года, была выпущена первая версия OpenMandriva Lx"

     
     
  • 3.10, дед50лет (?), 10:23, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Молодо зелено.
    Сначала был мандрейк потом мандрива а затем опен мандрива.
    Все они имеют общее ну конечно в 2025 году общего уже мало но сам факт.
    Мне вот генту понравилось так что кому что зависит от поставленнной задачи.
    Я хоть и очень древний по меркам ит но на старичке фх-9590 и рх570-16гб игрушечками балуюсь вспоминая молодость и глупость.
    На генту все летает сталк2 киберпупер хогвардс и т.д а вот на мандривах и похожих очень сомневаюсь.
     
     
  • 4.12, Аноним (9), 10:43, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не том, что было!!!

    >помню в году так в 2005 с него начинал

    Статья о OpenMandriva Lx.
    "с него" = с того о ком статья = статья о OpenMandriva Lx.

    >Сначала был мандрейк потом мандрива а затем опен мандрива.

    Чего уж там. Сначала был Conectiva Linux.

     
  • 2.15, eugener (ok), 10:58, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > компилять не надоело совсем. Для старых процессоров самое оно

    Мне приходила в голову мысль поставить её на старый ноут с Atom N280, типа может будет чуть пошустрее если скомпилять именно под него, но мне чёто кажется что там только ядро будет сутки компиляться. Или не всё так страшно?

     
     
  • 3.21, n00by (ok), 11:06, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На другой машине лучше собирать и обновлять по rsync (или подобным способом).
     
  • 3.22, борька (?), 11:17, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но мне чёто кажется что там только ядро будет сутки компиляться

    разве нет ускорителя для компилирования в Gentoo?

     
     
  • 4.33, Аноним (30), 14:18, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вы понимаете под таким ускорителем?
    Можно же весь мир собрать на более мощном компе, а потом скопировать .gpkg.tar или по сети ставить. На том недотопе ставить с --usepkg.
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После завершения поставок hardened ядер (с grsec) возня с гентой потеряла смысл. Прикольно компилять когда машин мало и нечем заняться, а когда машин хотя бы за сотню и/или кое-где появляются частично не обновляемые машины - совсем не прикольно. Например, из-за легаси софта (который живёт на мускуле <= 5) перестаёт обновляться мир, сидишь на старом профиле и, в конечном итоге, через какое-то время машина не обновляется вообще. Тут и познаёшь всю прелесь убунты :-)
     
     
  • 3.36, Аноним (30), 14:21, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем компилять на каждой из 100? Можно на самой мощной, а на остальные стащить уже собранные пакеты.
     
  • 2.31, Аноним (30), 14:10, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и для новых тоже заходит.
     
  • 2.35, andreyche (?), 14:20, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > компилять не надоело совсем.Для старых процессоров самое оно

    А что, за 18 лет на новы

     
  • 2.37, andreyche (?), 14:21, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > компилять не надоело совсем.Для старых процессоров самое оно

    А что, за 18 лет на новый процессор так и не заработал, чтоб не компилять?

     
     
  • 3.38, дед50лет (?), 14:46, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представте себе нет не заработал.
    Смысл? все новое хорошо забытое старое.
    Да и зачем если старое работает отлично.
    У некоторых вообще досих сих пор двух-четырехядерники из 2008г и не чего а есть люди ретро уважают так у них и П2 П3 на апгрейдах с линукс работают.
    Вот качество и оптимизация кода вызывает вопросы.
    Можно и квантовый компьютер перегрузить какой нибудь кривотой.
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:21, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сабж по сравнению с Росой лучше или нет?
     
     
  • 2.32, Lyrix (ok), 14:15, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По моим позапрошлогодним экскрементам, могу сказать, "шо это фихня, шо то фихня". Роса 12 после полной настройки под себя больше не включалась, точнее Кеды перестали запускаться, начали сыпать окнами с ошибками (не возможно запустить какую-то службу и т.п.) на черном фоне. Открытая 5ая Мандрива же, собранная под zen1, оказалось самым медленным по производительности дистром, особенно в сравнении с x86-64-v3, на моем ryzen 3600, стоковая Федора набирала больше попугаев в тесте. Оба дистра имели пакеты перетянутые, кажется, из Федоры "как есть", поэтому они не работали, а точнее имели зависимости, которых нет в репозитории, или название библиотек отличалось (справедливости ради, такие пакеты и в Альте были). В целом же Роса круче (удобнее, и полноценный gpl) на фоне российских альтернатив, а если верить repology org, то и самый крупный репозиторий среди rpm based дистров не основных (форкнутых) напрямую на Красной Шляпе. Сколько пользователей у двух дистров, как мейтейнеров, вопрос на засыпку. Роса явно локальный продукт B2G, хотя команда была толковая и даже за рубежом её помнили, как именно Мандриву, но в домохозяйствах, судя по и всему не прижилась. ОпенМандрива заметно страдает от нехватки пользователей, особенно мейтейнеров, слишком много там автоматики "без присмотра". Есть ещё и Mageia...
     

  • 1.29, Ося Бендер (?), 13:56, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чет не пойму, на обоине зеленый змей искуситель прячется на ветке, или что?
     
  • 1.39, Аноним (39), 15:05, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как он в сравнении с ALT?
     

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