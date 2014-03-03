Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 6.0

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:08, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx

>Кхе кхе помню в году так в 2005 с него начинал "В конце 2013 года, была выпущена первая версия OpenMandriva Lx"

3.10 , дед50лет ( ? ), 10:23, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Молодо зелено.

Сначала был мандрейк потом мандрива а затем опен мандрива.

Все они имеют общее ну конечно в 2025 году общего уже мало но сам факт.

Мне вот генту понравилось так что кому что зависит от поставленнной задачи.

Я хоть и очень древний по меркам ит но на старичке фх-9590 и рх570-16гб игрушечками балуюсь вспоминая молодость и глупость.

На генту все летает сталк2 киберпупер хогвардс и т.д а вот на мандривах и похожих очень сомневаюсь.

4.12 , Аноним ( 9 ), 10:43, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело не том, что было!!! >помню в году так в 2005 с него начинал Статья о OpenMandriva Lx.

"с него" = с того о ком статья = статья о OpenMandriva Lx. >Сначала был мандрейк потом мандрива а затем опен мандрива. Чего уж там. Сначала был Conectiva Linux.

2.15 , eugener ( ok ), 10:58, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > компилять не надоело совсем. Для старых процессоров самое оно Мне приходила в голову мысль поставить её на старый ноут с Atom N280, типа может будет чуть пошустрее если скомпилять именно под него, но мне чёто кажется что там только ядро будет сутки компиляться. Или не всё так страшно?

3.21 , n00by ( ok ), 11:06, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На другой машине лучше собирать и обновлять по rsync (или подобным способом).

3.22 , борька ( ? ), 11:17, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >но мне чёто кажется что там только ядро будет сутки компиляться разве нет ускорителя для компилирования в Gentoo?

4.33 , Аноним ( 30 ), 14:18, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что вы понимаете под таким ускорителем?

Можно же весь мир собрать на более мощном компе, а потом скопировать .gpkg.tar или по сети ставить. На том недотопе ставить с --usepkg.

2.28 , Аноним ( 28 ), 12:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После завершения поставок hardened ядер (с grsec) возня с гентой потеряла смысл. Прикольно компилять когда машин мало и нечем заняться, а когда машин хотя бы за сотню и/или кое-где появляются частично не обновляемые машины - совсем не прикольно. Например, из-за легаси софта (который живёт на мускуле <= 5) перестаёт обновляться мир, сидишь на старом профиле и, в конечном итоге, через какое-то время машина не обновляется вообще. Тут и познаёшь всю прелесь убунты :-)

3.36 , Аноним ( 30 ), 14:21, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем компилять на каждой из 100? Можно на самой мощной, а на остальные стащить уже собранные пакеты.

2.31 , Аноним ( 30 ), 14:10, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и для новых тоже заходит.

2.35 , andreyche ( ? ), 14:20, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > компилять не надоело совсем.Для старых процессоров самое оно А что, за 18 лет на новы

2.37 , andreyche ( ? ), 14:21, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > компилять не надоело совсем.Для старых процессоров самое оно А что, за 18 лет на новый процессор так и не заработал, чтоб не компилять?

3.38 , дед50лет ( ? ), 14:46, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Представте себе нет не заработал.

Смысл? все новое хорошо забытое старое.

Да и зачем если старое работает отлично.

У некоторых вообще досих сих пор двух-четырехядерники из 2008г и не чего а есть люди ретро уважают так у них и П2 П3 на апгрейдах с линукс работают.

Вот качество и оптимизация кода вызывает вопросы.

Можно и квантовый компьютер перегрузить какой нибудь кривотой.

