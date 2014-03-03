Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 6.0

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|2.30, Аноним (30), 14:09, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Народным он был в первой половине 2000-х. Я тоже тогда на нём сидел.
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|1.6, дед50лет (?), 09:16, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кхе кхе помню в году так в 2005 с него начинал купил диск на курском вокзале в Москве.Глючило оно тогда знатно.Потом на парулет на опенсусе глючило тоже хорошо но поменьше.А потом попал в одну секретную контору и увидел генту.Уже 18 лет на ней
компилять не надоело совсем.Для старых процессоров самое оно.
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|2.9, Аноним (9), 10:08, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx
>Кхе кхе помню в году так в 2005 с него начинал
"В конце 2013 года, была выпущена первая версия OpenMandriva Lx"
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|3.10, дед50лет (?), 10:23, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Молодо зелено.
Сначала был мандрейк потом мандрива а затем опен мандрива.
Все они имеют общее ну конечно в 2025 году общего уже мало но сам факт.
Мне вот генту понравилось так что кому что зависит от поставленнной задачи.
Я хоть и очень древний по меркам ит но на старичке фх-9590 и рх570-16гб игрушечками балуюсь вспоминая молодость и глупость.
На генту все летает сталк2 киберпупер хогвардс и т.д а вот на мандривах и похожих очень сомневаюсь.
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|4.12, Аноним (9), 10:43, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело не том, что было!!!
>помню в году так в 2005 с него начинал
Статья о OpenMandriva Lx.
"с него" = с того о ком статья = статья о OpenMandriva Lx.
>Сначала был мандрейк потом мандрива а затем опен мандрива.
Чего уж там. Сначала был Conectiva Linux.
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|2.15, eugener (ok), 10:58, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> компилять не надоело совсем. Для старых процессоров самое оно
Мне приходила в голову мысль поставить её на старый ноут с Atom N280, типа может будет чуть пошустрее если скомпилять именно под него, но мне чёто кажется что там только ядро будет сутки компиляться. Или не всё так страшно?
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|3.21, n00by (ok), 11:06, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На другой машине лучше собирать и обновлять по rsync (или подобным способом).
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|3.22, борька (?), 11:17, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но мне чёто кажется что там только ядро будет сутки компиляться
разве нет ускорителя для компилирования в Gentoo?
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|4.33, Аноним (30), 14:18, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что вы понимаете под таким ускорителем?
Можно же весь мир собрать на более мощном компе, а потом скопировать .gpkg.tar или по сети ставить. На том недотопе ставить с --usepkg.
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|2.28, Аноним (28), 12:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После завершения поставок hardened ядер (с grsec) возня с гентой потеряла смысл. Прикольно компилять когда машин мало и нечем заняться, а когда машин хотя бы за сотню и/или кое-где появляются частично не обновляемые машины - совсем не прикольно. Например, из-за легаси софта (который живёт на мускуле <= 5) перестаёт обновляться мир, сидишь на старом профиле и, в конечном итоге, через какое-то время машина не обновляется вообще. Тут и познаёшь всю прелесь убунты :-)
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|3.36, Аноним (30), 14:21, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем компилять на каждой из 100? Можно на самой мощной, а на остальные стащить уже собранные пакеты.
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|2.35, andreyche (?), 14:20, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> компилять не надоело совсем.Для старых процессоров самое оно
А что, за 18 лет на новы
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|2.37, andreyche (?), 14:21, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> компилять не надоело совсем.Для старых процессоров самое оно
А что, за 18 лет на новый процессор так и не заработал, чтоб не компилять?
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|3.38, дед50лет (?), 14:46, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Представте себе нет не заработал.
Смысл? все новое хорошо забытое старое.
Да и зачем если старое работает отлично.
У некоторых вообще досих сих пор двух-четырехядерники из 2008г и не чего а есть люди ретро уважают так у них и П2 П3 на апгрейдах с линукс работают.
Вот качество и оптимизация кода вызывает вопросы.
Можно и квантовый компьютер перегрузить какой нибудь кривотой.
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|2.32, Lyrix (ok), 14:15, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По моим позапрошлогодним экскрементам, могу сказать, "шо это фихня, шо то фихня". Роса 12 после полной настройки под себя больше не включалась, точнее Кеды перестали запускаться, начали сыпать окнами с ошибками (не возможно запустить какую-то службу и т.п.) на черном фоне. Открытая 5ая Мандрива же, собранная под zen1, оказалось самым медленным по производительности дистром, особенно в сравнении с x86-64-v3, на моем ryzen 3600, стоковая Федора набирала больше попугаев в тесте. Оба дистра имели пакеты перетянутые, кажется, из Федоры "как есть", поэтому они не работали, а точнее имели зависимости, которых нет в репозитории, или название библиотек отличалось (справедливости ради, такие пакеты и в Альте были). В целом же Роса круче (удобнее, и полноценный gpl) на фоне российских альтернатив, а если верить repology org, то и самый крупный репозиторий среди rpm based дистров не основных (форкнутых) напрямую на Красной Шляпе. Сколько пользователей у двух дистров, как мейтейнеров, вопрос на засыпку. Роса явно локальный продукт B2G, хотя команда была толковая и даже за рубежом её помнили, как именно Мандриву, но в домохозяйствах, судя по и всему не прижилась. ОпенМандрива заметно страдает от нехватки пользователей, особенно мейтейнеров, слишком много там автоматики "без присмотра". Есть ещё и Mageia...
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