Альфа-выпуск пакетного менеджера RPM 6.0

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|1.1, Нуину (?), 22:03, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В разработке разрешено использование языка C++ (C++20).
Хмм. По коду у них С стиль, зачем им С++20?
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|1.3, Аноним (3), 23:35, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Sequoia-sq вместо GnuPG
Вот это правильно. GnuPG-комбайн давно пора отправить на свалку как нескриптуемое недоразумение. Даже openssl легче в использовании. А еще лучше -- использовать SSH-ключи, но ребята из RPM пока не на том эволюционном уровне.
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|2.15, мяв (?), 02:42, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ребята из RPM
ребята из опеннета не перестают радовать ..
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|1.4, KHD (ok), 23:41, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В Роса он тоже используется, а ещё как минимум в Ред ОС...
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|2.7, Аноним (7), 23:57, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Неуспели сделать альфа-выпуск, а роса и ред уже скоммуниздили?
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|3.9, KHD (ok), 00:08, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Неуспели сделать альфа-выпуск, а роса и ред уже скоммуниздили?
Вообще то нет, так же как все перечисленные в списке совместимых ОС!
А теперь, рассказывай, как свободный код можно скомуниздить?
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|4.10, безразницы (?), 00:23, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В истинном импортозамещении всё должно быть своё: и ос, и софт и даже кодировка.
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|1.8, Аноним (-), 00:07, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Версии RPM 5 пропущена для исключения пересечений с проектом RPM5,
> который не связан с RPM от Red Hat и развивался независимыми
> разработчиками.
Какие-то васяны взяли и испортили всю нумерацию!
Что мешало взять другое название. Причем они решили стыдливо не уточнять почему первая буква R и попробовали оправдаться рекурсивным акронимом "RPM Package Manager"
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|1.13, Аноним (13), 01:33, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Проект развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL, Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS и Tizen"
Всё казалось бы так, типа универсальный для всех одинаковый по задумке единый RPM, вот только есть нюанс.
У каждого дистра свой, немного не такой пакет rpm, у мамы особенный, и они не взаимозаменяемы. А иначе был бы только "богомерзкий нестандартный deb" и благословленный универсальный rpm и не было бы слёзок про зоопарки дистров, а возможно и не городили бы и flatpak.
Но как в том комиксе про стандарты, внутри себя rpm ещё тот мем про универсальность. Так что предложение из новости скорее звучит как такой толстый, что аж тонко, троллинг. ))
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|2.17, Аноним (17), 03:53, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а возможно и не городили бы и flatpak.
Flatpak про другое.
Перспективу смотри.
Базовая часть - не заменяемая ОС.
Пользовательская часть на основе systemd-home, которая может быть как на локальном хосте, так и подгружаться с удаленного ресурса. Каждый пользователь в таком случае зашифрован. Засчет Flatpak'а имеет нужный набор программного обеспечения, который не привязан к локальному хосту. Сегодня пользователь работает на хосте 905 расположенном в офисе 3, а завтра на охоте 102 в офисе 7 за 5000 км от предыдущего места работы. Подгрузил свой хомяк с удалённого хранилища и продолжает выполнять свою работу с привычным окружением.
Как-то так.
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|2.18, Аноним (3), 03:54, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все потому что в RPM зависимости номинальны. RPM-пакет как бы говорит: "я завижу от любого пакета, у которого имя libfoo". Очевидно, что в libfoo может быть все, что угодно, включая смешную коллекцию фото котят.
Ну а в Nix зависимости определяются по содержимому, грубо говоря. Nix-пакет как бы говорит: "я завишу от другого пакета, вот его абсолютно полное определение: ..." Причем этот другой пакет тоже определяет свои зависимости полностью, и так рекурсивно для каждого пакета в графе зависимостей. В итоге нет никаких неявностей/условностей.
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