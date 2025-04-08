Альфа-выпуск пакетного менеджера RPM 6.0

"Проект развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL, Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS и Tizen" Всё казалось бы так, типа универсальный для всех одинаковый по задумке единый RPM, вот только есть нюанс.

У каждого дистра свой, немного не такой пакет rpm, у мамы особенный, и они не взаимозаменяемы. А иначе был бы только "богомерзкий нестандартный deb" и благословленный универсальный rpm и не было бы слёзок про зоопарки дистров, а возможно и не городили бы и flatpak. Но как в том комиксе про стандарты, внутри себя rpm ещё тот мем про универсальность. Так что предложение из новости скорее звучит как такой толстый, что аж тонко, троллинг. ))