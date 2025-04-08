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Альфа-выпуск пакетного менеджера RPM 6.0

08.04.2025 21:57

Сформирован первый альфа-выпуск пакетного менеджера RPM 6.0, который будет задействован в осеннем выпуске дистрибутива Fedora Linux 43. Проект развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL, Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS и Tizen. Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Версии RPM 5 пропущена для исключения пересечений с проектом RPM5, который не связан с RPM от Red Hat и развивался независимыми разработчиками.

Основные изменения в RPM 6.0:

  • Поддержка нового формата пакетов RPM 6, позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ. В формате RPM 6 задействованы 64-разрядные поля с размерами, модернизированы структуры, связанные с криптографией, и добавлены MIME-сведения о файлах.
  • Прекращена поддержка формата RPM 3. Поддержка формата RPM 4, использующего cpio, будет сохранена в полном объёме - дистрибутивы на своё усмотрение смогут остаться на формате RPM 4.
  • По умолчанию включены проверки подлинности пакетов с использованием цифровой подписи.
  • В утилиту rpmbuild добавлена поддержка автоматического формирования локальных подписей во время сборки, а в утилиту rpm добавлена опция "--nosignature" для принудительной установки пакета без проверки подписи.
  • Предоставлена возможность использования вместо GnuPG инструментария Sequoia-sq, написанного на Rust.
  • В разработке разрешено использование языка C++ (C++20), а не только языка Си.
  • Реализована возможность использования нескольких подписей OpenPGP для каждого пакета.
  • Прекращена поддержка хэшей MD5, SHA1 и DSA.
  • Расширены возможности утилиты rpmkeys по работе с ключами, например, для обновления OpenPGP-ключей можно использовать команду "rpmkeys --import".
  • Задействованы только полные идентификаторы и хеш-отпечатки (fingerprint) ключей OpenPGP.
  • Добавлена возможность обновления уже импортированных ключей.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rpm-softwar...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.20 и начало разработки RPM 6
  3. OpenNews: Утверждён переход Fedora 43 на пакетный менеджер RPM 6. Смена лидера Fedora
  4. OpenNews: Red Hat прекратит подготовку rpm-пакетов с LibreOffice для RHEL и Fedora
  5. OpenNews: В Fedora 41 утверждён переход на пакетный менеджер DNF5
  6. OpenNews: Релиз пакетного менеджера APT 3.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63040-rpm
Ключевые слова: rpm
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Нуину (?), 22:03, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В разработке разрешено использование языка C++ (C++20).

    Хмм. По коду у них С стиль, зачем им С++20?

     
  • 1.2, turbo2001 (ok), 22:55, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    От альфы до релиза за полгода! 👊IBM🔥
     
     
  • 2.6, DeerFriend (?), 23:53, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    11 rhel ожидается года через 4, в каком месте релиз через полгода?
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:35, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Sequoia-sq вместо GnuPG

    Вот это правильно. GnuPG-комбайн давно пора отправить на свалку как нескриптуемое недоразумение. Даже openssl легче в использовании. А еще лучше -- использовать SSH-ключи, но ребята из RPM пока не на том эволюционном уровне.

     
     
  • 2.15, мяв (?), 02:42, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ребята из RPM

    ребята из опеннета не перестают радовать ..

     

  • 1.4, KHD (ok), 23:41, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Роса он тоже используется, а ещё как минимум в Ред ОС...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:57, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неуспели сделать альфа-выпуск, а роса и ред уже скоммуниздили?
     
     
  • 3.9, KHD (ok), 00:08, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Неуспели сделать альфа-выпуск, а роса и ред уже скоммуниздили?

    Вообще то нет, так же как все перечисленные в списке совместимых ОС!

    А теперь, рассказывай, как свободный код можно скомуниздить?

     
     
  • 4.10, безразницы (?), 00:23, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В истинном импортозамещении всё должно быть своё: и ос, и софт и даже кодировка.
     

  • 1.8, Аноним (-), 00:07, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Версии RPM 5 пропущена для исключения пересечений с проектом RPM5,
    > который не связан с RPM от Red Hat и развивался независимыми
    > разработчиками.

    Какие-то васяны взяли и испортили всю нумерацию!
    Что мешало взять другое название. Причем они решили стыдливо не уточнять почему первая буква R и попробовали оправдаться рекурсивным акронимом  "RPM Package Manager"

     
  • 1.13, Аноним (13), 01:33, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Проект развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL, Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS и Tizen"

    Всё казалось бы так, типа универсальный для всех одинаковый по задумке единый RPM, вот только есть нюанс.
    У каждого дистра свой, немного не такой пакет rpm, у мамы особенный, и они не взаимозаменяемы. А иначе был бы только "богомерзкий нестандартный deb" и благословленный универсальный rpm и не было бы слёзок про зоопарки дистров, а возможно и не городили бы и flatpak.

    Но как в том комиксе про стандарты, внутри себя rpm ещё тот мем про универсальность. Так что предложение из новости скорее звучит как такой толстый, что аж тонко, троллинг. ))

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 03:53, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а возможно и не городили бы и flatpak.

    Flatpak про другое.

    Перспективу смотри.

    Базовая часть - не заменяемая ОС.

    Пользовательская часть на основе systemd-home, которая может быть как на локальном хосте, так и подгружаться с удаленного ресурса. Каждый пользователь в таком случае зашифрован. Засчет Flatpak'а имеет нужный набор программного обеспечения, который не привязан к локальному хосту. Сегодня пользователь работает на хосте 905 расположенном в офисе 3, а завтра на охоте 102 в офисе 7 за 5000 км от предыдущего места работы. Подгрузил свой хомяк с удалённого хранилища и продолжает выполнять свою работу с привычным окружением.

    Как-то так.

     
     
  • 3.19, Аноним (17), 03:55, 09/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (3), 03:54, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все потому что в RPM зависимости номинальны. RPM-пакет как бы говорит: "я завижу от любого пакета, у которого имя libfoo". Очевидно, что в libfoo может быть все, что угодно, включая смешную коллекцию фото котят.

    Ну а в Nix зависимости определяются по содержимому, грубо говоря. Nix-пакет как бы говорит: "я завишу от другого пакета, вот его абсолютно полное определение: ..." Причем этот другой пакет тоже определяет свои зависимости полностью, и так рекурсивно для каждого пакета в графе зависимостей. В итоге нет никаких неявностей/условностей.

     

  • 1.14, Аноним (14), 02:06, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст безопаснее rpm, кто будет пользоваться этим когда есть раст
     

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