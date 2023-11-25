Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0

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|2.13, wneo (?), 19:21, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен вариант пакета с ядром Linux, собранный в Clang.
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|1.4, noc101 (ok), 18:23, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем этот дистрибутив нужен? Что он делает лучше чем другие дистрибутивы? Что он делает то что другие не делают?
Взять бы силы распыленные на никому толком не нужных дистрибутивов и пустить на нормальные дистры. Смотри линукс был бы везде уже.
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|2.6, Аноним (2), 18:32, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он и так везде: на серверах он везде, на мобилах он везде. А на десктопе он везде не нужен: пусть вирусописатели нацеливаются на вантузятников. Я бы сказал, что сейчас золотые времена линукса с точки зрения распространенности: распространен там, где надо, и не распространен там, где не надо.
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|2.11, ZloySergant (ok), 19:20, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Взять бы силы распыленные на никому толком не нужных дистрибутивов и пустить на нормальные дистры. Смотри линукс был бы везде уже.
Отвечаю. Как только появляются мудаки-радикалы, считающие своё мнение единственно верным (GTK, systemd, pulseaudio и т.п.), номальные люди сваливают на вольные хлеба. Происходит итеративное дробление сообщества.
Результат: пустить на развитие "нормальных" дистров тупо некого.
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|3.20, Аноним (20), 20:02, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё гораздо проще: "радикалы" умеют писать код, а у "нормальных людей" внезапно лапки.
Поэтому systemd, pipewire и прочие используются по умолчанию во всех основных дистрах, а всякие "труЪ юниксвейно офигеть как минималистичные" дистры живут только в вмвари под виндой у всяких месье.
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|4.35, ZloySergant (ok), 21:04, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё гораздо проще: "радикалы" умеют писать код, а у "нормальных людей" внезапно
> лапки.
> Поэтому systemd, pipewire и прочие используются по умолчанию во всех основных дистрах,
> а всякие "труЪ юниксвейно офигеть как минималистичные" дистры живут только в
> вмвари под виндой у всяких месье.
Япаать, а мужуки-то и не знают...
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|2.16, Аноним (16), 19:33, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он собирается Clang-ом, что ты в своём нескучном форке под названием Роса так и не осилил.
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|2.36, еропка (?), 21:11, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не пойму, за что тебя минусуют?
Всё так - один из тысячи дистрибутивов, существующих просто ради самих себя
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|1.9, Аноним (9), 19:17, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это просто сборочка Федоры с поломанной совместимостью. Дистрибутив маргинальный, багованный, обои скучные. И если малому числу тех нонейм-разработчиков надоест его поддерживать, то всё, ищи другое. Не представляю кто те люди которые его используют. Какие у него преимущества перед Mageia или Fedora? Если весомых отличий в коде нету,почему бы разработчикам этого не перейти туда? Им самим не стрёмно пользоваться какими-то непонятными опэнмандаринами? Не вижу смысла в этом проекте, лучше бы помогли KDE и другим настоящим проектам.
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|2.18, Аноним (18), 19:57, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fedora -- кость со стола латифундиста, которую латифундист кидает своим афроамериканцам и заставляет жрать. Не сдохнут -- можно пихать в блюдо для благородных представителей буржуазии.
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|1.23, Амомин (?), 20:10, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чем Мандрива лучше? - На ноуте АСУС с АМД это единственный дистр (пробовал еще Федору, Альт, Манджаро) с КДЕ, у которого есть настройка экрана с отменной энергоэффективности - без снятия этой галочки экран периодически мигает Во ВСЕХ ДИСТРАХ! Кроме Мандривы 4.3...
Чуть позже попробую и 5-ку...
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|2.29, Амомин (?), 20:44, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже заметил - но у них и написано про оптимизацию под АМД. На рабочем АСУСе с Интелом 3-м Альт-10.2 КДЕ ворочается гораздо медленнее.
Но роллинг-версия Мандривы как-то напрягает. Но если обновлять раз в пару недель, то может терпимо будет.
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|1.25, Аноним (25), 20:22, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> уже получили все необходимые обновления (отдельно обновлять дистрибутив не требуется).
> все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий перенесены в раздел /usr
Это как возможно, разве это не сломает систему к..?
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|3.32, Аноним (25), 21:00, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да как можно сместить системные файлы при обнове и не поломать систему то?
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