Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0

2.6 , Аноним ( 2 ), 18:32, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он и так везде: на серверах он везде, на мобилах он везде. А на десктопе он везде не нужен: пусть вирусописатели нацеливаются на вантузятников. Я бы сказал, что сейчас золотые времена линукса с точки зрения распространенности: распространен там, где надо, и не распространен там, где не надо.

2.11 , ZloySergant ( ok ), 19:20, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Взять бы силы распыленные на никому толком не нужных дистрибутивов и пустить на нормальные дистры. Смотри линукс был бы везде уже. Отвечаю. Как только появляются мудаки-радикалы, считающие своё мнение единственно верным (GTK, systemd, pulseaudio и т.п.), номальные люди сваливают на вольные хлеба. Происходит итеративное дробление сообщества.

Результат: пустить на развитие "нормальных" дистров тупо некого.

3.20 , Аноним ( 20 ), 20:02, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё гораздо проще: "радикалы" умеют писать код, а у "нормальных людей" внезапно лапки.

Поэтому systemd, pipewire и прочие используются по умолчанию во всех основных дистрах, а всякие "труЪ юниксвейно офигеть как минималистичные" дистры живут только в вмвари под виндой у всяких месье.

4.35 , ZloySergant ( ok ), 21:04, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Всё гораздо проще: "радикалы" умеют писать код, а у "нормальных людей" внезапно

> лапки.

> Поэтому systemd, pipewire и прочие используются по умолчанию во всех основных дистрах,

> а всякие "труЪ юниксвейно офигеть как минималистичные" дистры живут только в

> вмвари под виндой у всяких месье. Япаать, а мужуки-то и не знают...

2.16 , Аноним ( 16 ), 19:33, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он собирается Clang-ом, что ты в своём нескучном форке под названием Роса так и не осилил.

2.36 , еропка ( ? ), 21:11, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не пойму, за что тебя минусуют?

Всё так - один из тысячи дистрибутивов, существующих просто ради самих себя

