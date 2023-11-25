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Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0

25.11.2023 16:57

После полутора лет разработки представлен релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 5.0. Проект развивается силами сообщества после того, как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Для загрузки предлагаются Live-сборки для архитектуры x86_64 с KDE (полная 3.0 ГБ, сокращённая 2.5 ГБ и оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC), GNOME и LxQt. Отдельно в ближайшее время будут опубликованы серверная сборка и образы для плат на базе архитектуры ARM64 (Raspberry Pi 4). Пользователи непрерывной обновляемой ветки OpenMandriva ROME, в рамках которой предоставлялся доступ к развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 5 новшествам, уже получили все необходимые обновления (отдельно обновлять дистрибутив не требуется).

Основные изменения:

  • Проведена реорганизация структуры файловой системы - все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий перенесены в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr).
  • Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 17. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен вариант пакета с ядром Linux, собранный в Clang.
  • Обновлены системные пакеты, в том числе ядро Linux 6.6.2, systemd 254.5, GCC 13.1, glibc 2.38, binutils 2.41, инсталлятор Calamares 3.2.62.
  • Обновлены компоненты рабочего стола и графического стека: KDE Plasma 5.27.9, KDE Frameworks 5.112, KDE Gear 23.08.3, LxQt 1.4, Qt 5.15.11, Xorg 21.1.9, Wayland 23.2.2, Mesa 23.3.0 rc4.3
  • Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 7.6.3, Falkon 23.08.3, Firefox 120, Chromium 119, Krita 5.2.1, GIMP 2.10.36, Calligra Suite 3.3.0, Digikam 8.1.0, SMPlayer 23.6.0, VLC 3.0.18, Virtualbox 7.0.12a, OBS Studio 30.0.0.
  • Возобновлена поддержка установки на разделы с ФС BTRFS и XFS.
  • Помимо предлагаемого по умолчанию пакетного менеджера dnf4 в качестве альтернатив предложены dnf5 и zypper.
  • Добавлена поддержка пакетов в формате Flatpak.
  • Началось формирование урезанной сборки с KDE и cборки с пользовательским окружением LXQt.
  • Обновлены развиваемые для OpenMandriva приложения OM Welcome, OM Control Center, Repository Selector (repo-picker), Update Configuration (om-update-config).
  • Как и ранее в сборках присутствует конфигуратор Desktop Presets (om-feeling-like), предлагающий набор преднастроек, позволяющих придать рабочему столу KDE Plasma внешний вид других окружений (например, сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS, Plasma).
  • Продолжается работа над портом для архитектуры RISC-V, который возможно войдёт в состав релиза 6.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 9, форка Mandriva Linux
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 23.08
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.3
  5. OpenNews: Опубликованы сборки дистрибутива OpenMandriva с пользовательским окружением LXQt
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60180-openmandriva
Ключевые слова: openmandriva
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 17:29, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои так себе. Я в Stable Diffusion поинтереснее нагенерирую.
     
  • 1.3, Дилетант (?), 17:55, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это же он собран целиком с помощью шланга?
     
     
  • 2.13, wneo (?), 19:21, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен вариант пакета с ядром Linux, собранный в Clang.
     
     
  • 3.22, Дилетант (?), 20:08, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, прочитал
    ну а чо, как-то нужно оправдывать ник...
     

  • 1.4, noc101 (ok), 18:23, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем этот дистрибутив нужен? Что он делает лучше чем другие дистрибутивы? Что он делает то что другие не делают?

    Взять бы силы распыленные на никому толком не нужных дистрибутивов и пустить на нормальные дистры. Смотри линукс был бы везде уже.

     
     
  • 2.6, Аноним (2), 18:32, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и так везде: на серверах он везде, на мобилах он везде. А на десктопе он везде не нужен: пусть вирусописатели нацеливаются на вантузятников. Я бы сказал, что сейчас золотые времена линукса с точки зрения распространенности: распространен там, где надо, и не распространен там, где не надо.
     
  • 2.11, ZloySergant (ok), 19:20, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Взять бы силы распыленные на никому толком не нужных дистрибутивов и пустить на нормальные дистры. Смотри линукс был бы везде уже.

    Отвечаю. Как только появляются мудаки-радикалы, считающие своё мнение единственно верным (GTK, systemd, pulseaudio и т.п.), номальные люди сваливают на вольные хлеба. Происходит итеративное дробление сообщества.
    Результат: пустить на развитие "нормальных" дистров тупо некого.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 20:02, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё гораздо проще: "радикалы" умеют писать код, а у "нормальных людей" внезапно лапки.
    Поэтому systemd, pipewire и прочие используются по умолчанию во всех основных дистрах, а всякие "труЪ юниксвейно офигеть как минималистичные" дистры живут только в вмвари под виндой у всяких месье.
     
     
  • 4.35, ZloySergant (ok), 21:04, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё гораздо проще: "радикалы" умеют писать код, а у "нормальных людей" внезапно
    > лапки.
    > Поэтому systemd, pipewire и прочие используются по умолчанию во всех основных дистрах,
    > а всякие "труЪ юниксвейно офигеть как минималистичные" дистры живут только в
    > вмвари под виндой у всяких месье.

    Япаать, а мужуки-то и не знают...

     
  • 2.16, Аноним (16), 19:33, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он собирается Clang-ом, что ты в своём нескучном форке под названием Роса так и не осилил.
     
  • 2.36, еропка (?), 21:11, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пойму, за что тебя минусуют?
    Всё так - один из тысячи дистрибутивов, существующих просто ради самих себя
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:17, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это просто сборочка Федоры с поломанной совместимостью.  Дистрибутив маргинальный, багованный, обои скучные. И если малому числу тех нонейм-разработчиков надоест его поддерживать, то всё, ищи другое. Не представляю кто те люди которые его используют. Какие у него преимущества перед Mageia или Fedora? Если весомых отличий в коде нету,почему бы разработчикам этого не перейти туда? Им самим не стрёмно пользоваться какими-то непонятными опэнмандаринами? Не вижу смысла в этом проекте, лучше бы помогли KDE и другим настоящим проектам.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:57, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora -- кость со стола латифундиста, которую латифундист кидает своим афроамериканцам и заставляет жрать. Не сдохнут -- можно пихать в блюдо для благородных представителей буржуазии.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 20:03, 25/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:20, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мандрейк нынче не тот.
     

  • 1.19, Аноним (19), 19:58, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отличный дистрибутив!
     
  • 1.23, Амомин (?), 20:10, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем Мандрива лучше? - На ноуте АСУС с АМД это единственный дистр (пробовал еще Федору, Альт, Манджаро) с КДЕ, у которого есть настройка экрана с отменной энергоэффективности - без снятия этой галочки экран периодически мигает Во ВСЕХ ДИСТРАХ! Кроме Мандривы 4.3...
    Чуть позже попробую и 5-ку...
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 20:55, 25/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.24, Аноним (19), 20:20, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень резвый дистрибутив, на удивление резвее чем Mageia.
     
     
  • 2.29, Амомин (?), 20:44, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже заметил - но у них и написано про оптимизацию под АМД. На рабочем АСУСе с Интелом 3-м Альт-10.2 КДЕ ворочается гораздо медленнее.
    Но роллинг-версия Мандривы как-то напрягает. Но если обновлять раз в пару недель, то может терпимо будет.
     

  • 1.25, Аноним (25), 20:22, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > уже получили все необходимые обновления (отдельно обновлять дистрибутив не требуется).
    > все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий перенесены в раздел /usr

    Это как возможно, разве это не сломает систему к..?

     
     
  • 2.26, Аноним (19), 20:25, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ролинг версия
     
     
  • 3.32, Аноним (25), 21:00, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как можно сместить системные файлы при обнове и не поломать систему то?
     

  • 1.27, Аноним (27), 20:32, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    OpenMANDA
     
     
  • 2.28, Аноним (19), 20:38, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы про себя? Зачем нам про вас тут информация?
     

  • 1.31, Аноним (30), 20:57, 25/11/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.33, Аноним (33), 21:01, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистр для чушпанов.
     

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