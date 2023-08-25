Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 23.08

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|1.2, Аноним (2), 09:37, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я, если честно, не знаю зачем нужны сотни этих дистрибутивов, если есть великолепная слака
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|2.13, Виктор (??), 10:53, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто-то считает великолепным Slackware, кто-то - Debian, а кто-то - вообще, прости господи, не к ночи будь помянута, CentOS. В том и состоит прелесть Линукса, что в рамках одного ядра может существовать бесконечное количество окружений и реализаций, так что каждый может выбрать себе то, что больше нравится и удобнее, а не получится выбрать - так создать своё, и при этом всё это будет бинарно совместимым. И главное, что всё это многообразие делается не за деньги налогоплательщиков.
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|3.19, Аноним (19), 12:50, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бинарно, может, и нет (разные архитектуры, разные пакетные менеджеры, разные версии библиотек), но точно совместимым на уровне исходников.
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|2.18, Аноним (18), 11:27, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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где в слаке:
- единая конфигурация всей системы в гит-репозитории?
- возможность собрать на основе этой конфигурации новую generation системы?
- возможность собрать на основе этой конфигурации виртуальную машину, чтоб потестить обновление перед накатыванием на хост?
- возможность собрать на основе этой конфигурации live ISO-образ, чтоб засунул флешку - а там твоя система, просто в виде live USB?
- поддержка нескольких generations, выбираемых из GRUB или systemd-boot?
- поддержка техники amnesia aka impermanence, когда весь рут (/) -- это tmpfs, а все, что должно пережить перезагрузку, добавляется в белый список и монтируется бинд-маунтами, btrfs-подтомами или прочими zfs-вещами?
- и многие-многие-многие другие вещи, которые появились в остальных дистрах за последние 25 лет?
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|3.20, Аноним (20), 12:54, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То, что ты перечислил даже в прогрессивных дистрибутивах в полном объёме нет)
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|1.10, Аноним (10), 09:50, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>вариантах x86_64 и "znver1"
>"znver1"
znver endition, pnower pnack (ятмук сбор, дюже уложен)
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|1.12, Аноним (12), 09:56, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Rolling-дистрибутивы не нужны, я не школьник, чтобы по несколько раз на дню перезагружать комп, когда очередной Васяну пришло в голову добавить в ядро поддержку тетриса.
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|2.14, Аноним (14), 11:00, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Говори за себя только. Роллинги не имеют проблем с окаменевшим софтом.
Данный дистрибутив конкретно создан в отместку проданной оригинальной мандриве, которая стала Rosa Linux.
У евросумасшедших сначала идет опен, потом либре - с фантазией проблемы огромнейшие.
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|2.15, lleeree_ (ok), 11:00, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Rolling-дистрибутивы не нужны, я не школьник, чтобы по несколько раз на дню перезагружать комп
А ты тот школьник, который по нескольку раз в день проверяешь обновления?
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|3.17, Дет (?), 11:07, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, я тот дед который сидит на уже неподдерживаемой ОС и в ус не дует, пока её поддерживает божественный Хром и байстрюк ESR.
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