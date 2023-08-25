Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 23.08

2.13 , Виктор ( ?? ), 10:53, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кто-то считает великолепным Slackware, кто-то - Debian, а кто-то - вообще, прости господи, не к ночи будь помянута, CentOS. В том и состоит прелесть Линукса, что в рамках одного ядра может существовать бесконечное количество окружений и реализаций, так что каждый может выбрать себе то, что больше нравится и удобнее, а не получится выбрать - так создать своё, и при этом всё это будет бинарно совместимым. И главное, что всё это многообразие делается не за деньги налогоплательщиков.

3.19 , Аноним ( 19 ), 12:50, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бинарно, может, и нет (разные архитектуры, разные пакетные менеджеры, разные версии библиотек), но точно совместимым на уровне исходников.

2.18 , Аноним ( 18 ), 11:27, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – где в слаке: - единая конфигурация всей системы в гит-репозитории?

- возможность собрать на основе этой конфигурации новую generation системы?

- возможность собрать на основе этой конфигурации виртуальную машину, чтоб потестить обновление перед накатыванием на хост?

- возможность собрать на основе этой конфигурации live ISO-образ, чтоб засунул флешку - а там твоя система, просто в виде live USB?

- поддержка нескольких generations, выбираемых из GRUB или systemd-boot?

- поддержка техники amnesia aka impermanence, когда весь рут (/) -- это tmpfs, а все, что должно пережить перезагрузку, добавляется в белый список и монтируется бинд-маунтами, btrfs-подтомами или прочими zfs-вещами?

- и многие-многие-многие другие вещи, которые появились в остальных дистрах за последние 25 лет?

3.20 , Аноним ( 20 ), 12:54, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То, что ты перечислил даже в прогрессивных дистрибутивах в полном объёме нет)

