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Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 23.08

25.08.2023 09:26

Проект OpenMandriva опубликовал релиз OpenMandriva ROME 23.08, редакции дистрибутива, использующей модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Предложенная редакция позволяет получить доступ к новым версиям пакетов, развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 5, не дожидаясь формирования классического дистрибутива. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 1.8-2.9 ГБ c рабочими столами KDE, GNOME и LXQt, поддерживающие загрузку в Live-режиме. Сборки для KDE и LXQt подготовлены в вариантах x86_64 и "znver1" (сборка, оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC). Сборки с KDE поставляются в урезанном (1.9 ГБ) и полном вариантах (2.8 ГБ). Дополнительно опубликована серверная сборка, а также образы для плат RaspberryPi 4 и RaspberryPi 400.

Особенности выпуска:

  • Предложены сборки с предварительной версией пользовательского окружения KDE Plasma 6.
  • Обновлены компоненты графического стека, пользовательские окружения и приложения, например, KDE Frameworks 5.109, KDE Plasma Desktop 5.27.7, KDE Gears 23.04.3, Mesa 23.2, Xorg 21.1.8, Wayland 1.22.0, Krita 5.1.5, DigiKam 8.1, neovim 0.9.1, GIMP 2.10.34, Calligra Suite 3.3.0, SMPlayer 23.6.0, VLC 3.0.18, Virtualbox 7.0.10, OBS Studio 29.1.3.
  • Обновлены пользовательские окружения GNOME 44.3 и LXQt 1.3.0.
  • Браузер Chromium обновлён до версии 116.0 и собран с патчами для поддержки формата изображений JPEG XL. Также обновлены браузеры Falkon 23.04.3 и Firefox 116.
  • Офисный пакет LibreOffice обновлён до версии 7.6 и собран с библиотекой Qt6 для сочетания с окружением KDE Plasma 6.
  • Предложены новые версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.4 (по умолчанию предлагается ядро, собранное в Clang, а опционально - в GCC), systemd 253.8, glibc 2.38, binutils 2.41, gcc 13.1, Java 21. Инсталлятор Calamares обновлён до версии 3.2.62.
  • Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 16.0.6. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang.
  • Улучшена поддержка пакетов в формате Flatpak.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 23.03
  3. OpenNews: Первый выпуск rolling-дистрибутива OpenMandriva Lx ROME
  4. OpenNews: Опубликованы сборки дистрибутива OpenMandriva с пользовательским окружением LXQt
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.3
  6. OpenNews: Проект OpenMandriva запустил собственную инфраструктуру разработки
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59659-openmandriva
Ключевые слова: openmandriva
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 09:31, 25/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.2, Аноним (2), 09:37, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я, если честно, не знаю зачем нужны сотни этих дистрибутивов, если есть великолепная слака
     
     
  • 2.13, Виктор (??), 10:53, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-то считает великолепным Slackware, кто-то - Debian, а кто-то - вообще, прости господи, не к ночи будь помянута, CentOS. В том и состоит прелесть Линукса, что в рамках одного ядра может существовать бесконечное количество окружений и реализаций, так что каждый может выбрать себе то, что больше нравится и удобнее, а не получится выбрать - так создать своё, и при этом всё это будет бинарно совместимым. И главное, что всё это многообразие делается не за деньги налогоплательщиков.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:50, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бинарно, может, и нет (разные архитектуры, разные пакетные менеджеры, разные версии библиотек), но точно совместимым на уровне исходников.
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:27, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    где в слаке:

    - единая конфигурация всей системы в гит-репозитории?
    - возможность собрать на основе этой конфигурации новую generation системы?
    - возможность собрать на основе этой конфигурации виртуальную машину, чтоб потестить обновление перед накатыванием на хост?
    - возможность собрать на основе этой конфигурации live ISO-образ, чтоб засунул флешку - а там твоя система, просто в виде live USB?
    - поддержка нескольких generations, выбираемых из GRUB или systemd-boot?
    - поддержка техники amnesia aka impermanence, когда весь рут (/) -- это tmpfs, а все, что должно пережить перезагрузку, добавляется в белый список и монтируется бинд-маунтами, btrfs-подтомами или прочими zfs-вещами?
    - и многие-многие-многие другие вещи, которые появились в остальных дистрах за последние 25 лет?

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:54, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что ты перечислил даже в прогрессивных дистрибутивах в полном объёме нет)
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:43, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ubuntu лучше!
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:49, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а где ярлык ROME TOTAL WAR?
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:50, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>вариантах x86_64 и "znver1"
    >"znver1"

    znver endition, pnower pnack (ятмук сбор, дюже уложен)

     
  • 1.11, aNonim (?), 09:52, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >"znver1"

    Прочитал, как "Зверь CD".
    Перекрестился.

     
  • 1.12, Аноним (12), 09:56, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rolling-дистрибутивы не нужны, я не школьник, чтобы по несколько раз на дню перезагружать комп, когда очередной Васяну пришло в голову добавить в ядро поддержку тетриса.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:00, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Говори за себя только. Роллинги не имеют проблем с окаменевшим софтом.
    Данный дистрибутив конкретно создан в отместку проданной оригинальной мандриве, которая стала Rosa Linux.
    У евросумасшедших сначала идет опен, потом либре - с фантазией проблемы огромнейшие.
     
  • 2.15, lleeree_ (ok), 11:00, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Rolling-дистрибутивы не нужны, я не школьник, чтобы по несколько раз на дню перезагружать комп

    А ты тот школьник, который по нескольку раз в день проверяешь обновления?

     
     
  • 3.17, Дет (?), 11:07, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, я тот дед который сидит на уже неподдерживаемой ОС и в ус не дует, пока её поддерживает божественный Хром и байстрюк ESR.
     
  • 2.16, Виктор (??), 11:04, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, Вы просто не понимаете, что такое rolling.
     

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