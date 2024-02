Опрос Intel показал, что выгорание и документация являются основными проблемами открытого ПО

2.3 , Аноним ( - ), 10:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У проприетарщиков: "Нет исходников - нет проблемы".

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:17, 21/02/2024
>Нет документации https://learn.microsoft.com/ru-ru/docs/

https://developer.apple.com/documentation/

3.7 , Аноним ( 7 ), 10:20, 21/02/2024
Документация Microsoft на русском это ужаснейший автоперевод. Кстати, Гугл туда же подался. Разленились в край.

4.18 , Аноним ( 6 ), 10:41, 21/02/2024
https://learn.microsoft.com/en-us/docs/

3.9 , Аноним ( 1 ), 10:23, 21/02/2024
А вот вы ж не пользовались этой документацией) Индусские примеры кода на C# которые никто не проверял на валидность, которые не скопированы из рабочего экземпла, а накиданы из головы, с опечатками и выдумками прекрасны. И надцать раз переехавшие ссылки, из-за чего иногда поиском приходишь на статью - а её нет давно

4.17 , n00by ( ok ), 10:37, 21/02/2024
Естественно, используют оригинал, а не машинный перевод. До Platform SDK и DDK документации по любимому всеми здешними экспертами XCB (угадайте, что это) как до Луны пешком.

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:22, 21/02/2024
Сколько встречал проприетарного ПО — всегда документация была, ещё начиная с MS-DOS (книжкой от Windows 3.11 вообще можно было телесные повреждения нанести).

А разгадка одна:

1) писать документацию — это трудоёмко;

2) держать документацию в актуальном состоянии — это трудоёмко;

3) писать документацию надо уметь, это совсем другой навык по сравнению с программированием;

4) самое главное: писать документацию СКУЧНО И НЕИНТЕРЕСНО, по сравнению с кодингом. В проприетарщине такой проблемы нет, там для этого специально обученные люди на зарплате сидят.

3.10 , Аноним ( 1 ), 10:24, 21/02/2024
> там для этого специально обученные люди на зарплате сидят ахахахахахааххахахахахахахаха. Первый день в вайтишке? Так же смешно, как утверждение, что документация всегда была. Далеко не к каждому продукту вы ей даже интересовались.

4.12 , Аноним ( 8 ), 10:27, 21/02/2024
Приведите пример.

(впрочем, я и не утверждаю, что она всегда есть, но лично с такой проблемой не сталкивался.)

3.22 , Аноним ( 22 ), 10:53, 21/02/2024
>документация была, ещё начиная с MS-DOS И ею же заканчивая.

3.23 , тоже Аноним ( ok ), 10:55, 21/02/2024
Толщина документации отнюдь не означает ее практическую пригодность.

У тех же M$ можно постоянно продираться сквозь разжевывание очевидных вещей с придумыванием собственной, ни на что не похожей терминологии - а как все это обложенное жеваной бумагой работает на практике и может быть приложено к конкретным задачам, только эмпирическим путем и выяснишь...

4.30 , Golangdev ( ? ), 11:19, 21/02/2024
Ну этим троллям всегда "там" хорошо.

Что ж, пользуйтесь продуктами M$, если они Вам так милы.

Впаривайте их своему работодателю / нанимателю втридорога, с конскими наценками. Завязывайтесь на них по самое нехочу, тем самым создавая вендорлок.

Это эволюция, тупиковые ветви тоже ведь зачем-то нужны.

2.28 , Аноним ( 28 ), 11:12, 21/02/2024
> Хорошо что в закрытом ПО такой проблемы нет. Нет документации - нет проблемы Там выгорание 4 из 5 в старших должностях. Документация бывает плохая или совсем нет, но гораздо хуже, что попытка экономить и делать minimum viable/valuable product заканчивается сохранением недоделки. Как в у мелкомягких: талантлив? - или сюда талантливо халтурить!