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Опрос Intel показал, что выгорание и документация являются основными проблемами открытого ПО

21.02.2024 09:34

Доступны результаты опроса разработчиков открытого ПО, проведённого компанией Intel. На вопрос об основных проблемах открытого ПО 45% участников отметили выгорание сопровождающих, 41% - обратили внимание на проблемы с качеством и наличием документации, 37% - выделили поддержание устойчивого развития, 32% - организацию взаимодействия с сообществом, 31% - недостаточное финансирование, 30% - накапливание технического долга (участники не доводят работу до конца), 27% - контроль качества.

На вопрос о наиболее значимом аспекте открытого ПО, 46% выделило лицензии на код, 17% - дружественный характер сообщества, 14% - отзывчивость сопровождающих, 11% - активность разработки.

При выборе наиболее интересных открытых проектов 80% упомянули ядро Linux, 42% - язык Rust, 38% - LLVM/Clang, 35% - GCC, 24% - Kubernetes, 17% - PyTorch, 15% - eBPF.

82% отметили чрезвычайную важность развития технологий искусственного интеллекта в форме открытых проектов.

30% опрошенных принимают участие в разработке открытых проектов чаще одного раза в неделю, 21% - несколько раз в месяц, 20% - несколько раз в год.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow
  3. OpenNews: Результаты опроса разработчиков, использующих Ruby on Rails
  4. OpenNews: Alpine Linux покинул наиболее активный сопровождающий
  5. OpenNews: Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60634-survey
Ключевые слова: survey, opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Хорошо что в закрытом ПО такой проблемы нет. Нет документации - нет проблемы
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 10:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У проприетарщиков: "Нет исходников - нет проблемы".
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:17, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Нет документации

    https://learn.microsoft.com/ru-ru/docs/
    https://developer.apple.com/documentation/

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:20, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Документация Microsoft на русском это ужаснейший автоперевод. Кстати, Гугл туда же подался. Разленились в край.
     
     
  • 4.18, Аноним (6), 10:41, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://learn.microsoft.com/en-us/docs/
     
  • 3.9, Аноним (1), 10:23, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вот вы ж не пользовались этой документацией) Индусские примеры кода на C# которые никто не проверял на валидность, которые не скопированы из рабочего экземпла, а накиданы из головы, с опечатками и выдумками прекрасны. И надцать раз переехавшие ссылки, из-за чего иногда поиском приходишь на статью - а её нет давно
     
     
  • 4.17, n00by (ok), 10:37, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно, используют оригинал, а не машинный перевод. До Platform SDK и DDK документации по любимому всеми здешними экспертами XCB (угадайте, что это) как до Луны пешком.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:22, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько встречал проприетарного ПО — всегда документация была, ещё начиная с MS-DOS (книжкой от Windows 3.11 вообще можно было телесные повреждения нанести).
    А разгадка одна:
    1) писать документацию — это трудоёмко;
    2) держать документацию в актуальном состоянии — это трудоёмко;
    3) писать документацию надо уметь, это совсем другой навык по сравнению с программированием;
    4) самое главное: писать документацию СКУЧНО И НЕИНТЕРЕСНО, по сравнению с кодингом. В проприетарщине такой проблемы нет, там для этого специально обученные люди на зарплате сидят.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 10:24, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там для этого специально обученные люди на зарплате сидят

    ахахахахахааххахахахахахахаха. Первый день в вайтишке? Так же смешно, как утверждение, что документация всегда была. Далеко не к каждому продукту вы ей даже интересовались.

     
     
  • 4.12, Аноним (8), 10:27, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приведите пример.
    (впрочем, я и не утверждаю, что она всегда есть, но лично с такой проблемой не сталкивался.)
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:53, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >документация была, ещё начиная с MS-DOS

    И ею же заканчивая.

     
  • 3.23, тоже Аноним (ok), 10:55, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толщина документации отнюдь не означает ее практическую пригодность.
    У тех же M$ можно постоянно продираться сквозь разжевывание очевидных вещей с придумыванием собственной, ни на что не похожей терминологии - а как все это обложенное жеваной бумагой работает на практике и может быть приложено к конкретным задачам, только эмпирическим путем и выяснишь...
     
     
  • 4.30, Golangdev (?), 11:19, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну этим троллям всегда "там" хорошо.
    Что ж, пользуйтесь продуктами M$, если они Вам так милы.
    Впаривайте их своему работодателю / нанимателю втридорога, с конскими наценками. Завязывайтесь на них по самое нехочу, тем самым создавая вендорлок.
    Это эволюция, тупиковые ветви тоже ведь зачем-то нужны.
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:12, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хорошо что в закрытом ПО такой проблемы нет. Нет документации - нет проблемы

    Там выгорание 4 из 5 в старших должностях.

    Документация бывает плохая или совсем нет, но гораздо хуже, что попытка экономить и делать minimum viable/valuable product заканчивается сохранением недоделки.

    Как в у мелкомягких: талантлив? - или сюда талантливо халтурить!

     

  • 1.2, crypt (ok), 10:06, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    фух! проблемы открытого ПО на десктопе решены!
     
     
  • 2.14, n00by (ok), 10:29, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опрос показал, что возможность для решения отсутствует: некому (существенная часть выгоревших в опросе не участвовала) и нет условий (документации).
     
     
  • 3.19, Sw00p aka Jerom (?), 10:41, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >существенная часть выгоревших в опросе не участвовала

    их в первую очередь и нужно было опрашивать

     
     
  • 4.26, n00by (ok), 11:03, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это от целей опроса зависит. Если требуется оставить всё как есть (фанаты якобы борются за свободу и против корпораций, продающих вечную поддержку), то наоборот следует их исключить.
     

  • 1.5, Аноним (-), 10:17, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В принципе согласен с участниками опроса. У меня схожие ощущения.
     
  • 1.11, n00by (ok), 10:25, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 45% участников отметили выгорание сопровождающих

    Угадайте слово из шести букв, означающее "полный крах всех надежд", вторая "и" (правильный ответ: фиаско). Статистика не учитывает систематическую ошибку выжившего.

     
     
  • 2.13, Аноним (8), 10:28, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни разу не сталкивались с заброшенными проектами? По той простой причине, что автору надоело.
     
     
  • 3.15, n00by (ok), 10:32, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, не сталкивался. Мне пришлось "забросить" an estimated 51 years of effort (COCOMO model) поскольку цель СПО в России согласно ГОСТ - удаление программистов с рынка.
     
     
  • 4.20, Sw00p aka Jerom (?), 10:45, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рынок? О_о

    и какое определение по ГОСТ-у у "рынка"?

     
     
  • 5.25, n00by (ok), 10:57, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ГОСТ Р 54593-2011. Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. Общие положения.

    Скачай и почитай сам (в сообщении выше отсылка к п. 4.1.1), вместо вот этих попыток потроллить.

     
     
  • 6.29, Аноним (29), 11:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какой толк от этих стандартов?
     
     
  • 7.32, n00by (ok), 11:20, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждому свой. Одним даёт основания говорить, что они делают хорошие дела. Другим он объясняет, чем на самом деле заняты первые.
     
  • 4.21, Sw00p aka Jerom (?), 10:47, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и чем вам модель "цап-царап" не нра?
     
     
  • 5.33, Аноним (28), 11:21, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попользуйся современным мелкософтом, это их модель.

    - Когда для близоруких интерфейс разъезжается у их вебни,
    - когда почтовые фильтры невозможно админить,
    - когда управления конфигурациями без систем версионирования (типа Svn/Git нет и не будет; хотя - пакетиование на их месте, но тут админы в свою очередь не догадываются),
    - в мультифакторке "морковь-чё" в интерфейсах и сбоит переодически,
    - с чатиками 15 лет хоть раз в неделю, но работает именно через пень колоду,
    - код страны в номере телефона может быть перпереставлен на стороне сервиса 007 и 077, а это система без-ти и аутен-ции.

    Тухло, душно как-то при цап-царап. В опенсорсе свободней дышится: не смог - таким себя сам сделал, никто не неволил, но зато есть возможность делать для людей.

     

  • 1.16, Аноним (-), 10:36, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > 45% участников отметили выгорание сопровождающих

    И это был опрос среди еще не выгоревших))
    А сколько таких проигнорило опрос - одному Патрику известно.

    Вообще это не удивительно. Сейчас не 80-90е, новизны стало совсем мало, ты не можешь слабать за два вечера супер-пупер не имеющую аналогов (в прямом смысле) программу.
    Зато появилось много рутины, много взаимодействия с другими проектами, куча неочевидных легаси решений, которые были приняты годы назад по хз каким причинам.

     
     
  • 2.24, n00by (ok), 10:55, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для поправки на ошибку выжившего в первом приближении умножаем на 2, получается 90%. Теперь смотрим на кривую Гаусса. Выгорание является "нормой". Естественно, что ему не подвержены не занятые производством: идеологи, коммитеры в CoC, сборщики из исходников и прочие плохо понимающие, чем они на самом деле заняты. Вот они остаются и привлекает новое "мясо", что обеспечивает кажущуюся устойчивость системы.
     

  • 1.27, 12yoexpert (ok), 11:10, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    каким боком интел к открытому ПО? это как спрашивать проститутку о мнении по религиозным вопросам
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:20, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так обычно так и поступают на практике, только аналогия не совсем верная.
     
     
  • 3.34, Аноним (28), 11:24, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогия неверная, да. Реальная жизнь гораздо сложнее. Как и причины выгорания экосистем.
     

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