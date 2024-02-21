Опрос Intel показал, что выгорание и документация являются основными проблемами открытого ПО

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|1.1, Аноним (1), 10:01, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Хорошо что в закрытом ПО такой проблемы нет. Нет документации - нет проблемы
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|3.7, Аноним (7), 10:20, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Документация Microsoft на русском это ужаснейший автоперевод. Кстати, Гугл туда же подался. Разленились в край.
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|3.9, Аноним (1), 10:23, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вот вы ж не пользовались этой документацией) Индусские примеры кода на C# которые никто не проверял на валидность, которые не скопированы из рабочего экземпла, а накиданы из головы, с опечатками и выдумками прекрасны. И надцать раз переехавшие ссылки, из-за чего иногда поиском приходишь на статью - а её нет давно
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|4.17, n00by (ok), 10:37, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Естественно, используют оригинал, а не машинный перевод. До Platform SDK и DDK документации по любимому всеми здешними экспертами XCB (угадайте, что это) как до Луны пешком.
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|2.8, Аноним (8), 10:22, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько встречал проприетарного ПО — всегда документация была, ещё начиная с MS-DOS (книжкой от Windows 3.11 вообще можно было телесные повреждения нанести).
А разгадка одна:
1) писать документацию — это трудоёмко;
2) держать документацию в актуальном состоянии — это трудоёмко;
3) писать документацию надо уметь, это совсем другой навык по сравнению с программированием;
4) самое главное: писать документацию СКУЧНО И НЕИНТЕРЕСНО, по сравнению с кодингом. В проприетарщине такой проблемы нет, там для этого специально обученные люди на зарплате сидят.
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|3.10, Аноним (1), 10:24, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там для этого специально обученные люди на зарплате сидят
ахахахахахааххахахахахахахаха. Первый день в вайтишке? Так же смешно, как утверждение, что документация всегда была. Далеко не к каждому продукту вы ей даже интересовались.
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|4.12, Аноним (8), 10:27, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Приведите пример.
(впрочем, я и не утверждаю, что она всегда есть, но лично с такой проблемой не сталкивался.)
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|3.22, Аноним (22), 10:53, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>документация была, ещё начиная с MS-DOS
И ею же заканчивая.
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|3.23, тоже Аноним (ok), 10:55, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Толщина документации отнюдь не означает ее практическую пригодность.
У тех же M$ можно постоянно продираться сквозь разжевывание очевидных вещей с придумыванием собственной, ни на что не похожей терминологии - а как все это обложенное жеваной бумагой работает на практике и может быть приложено к конкретным задачам, только эмпирическим путем и выяснишь...
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|4.30, Golangdev (?), 11:19, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну этим троллям всегда "там" хорошо.
Что ж, пользуйтесь продуктами M$, если они Вам так милы.
Впаривайте их своему работодателю / нанимателю втридорога, с конскими наценками. Завязывайтесь на них по самое нехочу, тем самым создавая вендорлок.
Это эволюция, тупиковые ветви тоже ведь зачем-то нужны.
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|2.28, Аноним (28), 11:12, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хорошо что в закрытом ПО такой проблемы нет. Нет документации - нет проблемы
Там выгорание 4 из 5 в старших должностях.
Документация бывает плохая или совсем нет, но гораздо хуже, что попытка экономить и делать minimum viable/valuable product заканчивается сохранением недоделки.
Как в у мелкомягких: талантлив? - или сюда талантливо халтурить!
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|2.14, n00by (ok), 10:29, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опрос показал, что возможность для решения отсутствует: некому (существенная часть выгоревших в опросе не участвовала) и нет условий (документации).
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|4.26, n00by (ok), 11:03, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это от целей опроса зависит. Если требуется оставить всё как есть (фанаты якобы борются за свободу и против корпораций, продающих вечную поддержку), то наоборот следует их исключить.
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|1.11, n00by (ok), 10:25, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 45% участников отметили выгорание сопровождающих
Угадайте слово из шести букв, означающее "полный крах всех надежд", вторая "и" (правильный ответ: фиаско). Статистика не учитывает систематическую ошибку выжившего.
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|2.13, Аноним (8), 10:28, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни разу не сталкивались с заброшенными проектами? По той простой причине, что автору надоело.
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|3.15, n00by (ok), 10:32, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не сталкивался. Мне пришлось "забросить" an estimated 51 years of effort (COCOMO model) поскольку цель СПО в России согласно ГОСТ - удаление программистов с рынка.
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|5.25, n00by (ok), 10:57, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ГОСТ Р 54593-2011. Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. Общие положения.
Скачай и почитай сам (в сообщении выше отсылка к п. 4.1.1), вместо вот этих попыток потроллить.
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|7.32, n00by (ok), 11:20, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждому свой. Одним даёт основания говорить, что они делают хорошие дела. Другим он объясняет, чем на самом деле заняты первые.
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|5.33, Аноним (28), 11:21, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попользуйся современным мелкософтом, это их модель.
- Когда для близоруких интерфейс разъезжается у их вебни,
- когда почтовые фильтры невозможно админить,
- когда управления конфигурациями без систем версионирования (типа Svn/Git нет и не будет; хотя - пакетиование на их месте, но тут админы в свою очередь не догадываются),
- в мультифакторке "морковь-чё" в интерфейсах и сбоит переодически,
- с чатиками 15 лет хоть раз в неделю, но работает именно через пень колоду,
- код страны в номере телефона может быть перпереставлен на стороне сервиса 007 и 077, а это система без-ти и аутен-ции.
Тухло, душно как-то при цап-царап. В опенсорсе свободней дышится: не смог - таким себя сам сделал, никто не неволил, но зато есть возможность делать для людей.
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|1.16, Аноним (-), 10:36, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> 45% участников отметили выгорание сопровождающих
И это был опрос среди еще не выгоревших))
А сколько таких проигнорило опрос - одному Патрику известно.
Вообще это не удивительно. Сейчас не 80-90е, новизны стало совсем мало, ты не можешь слабать за два вечера супер-пупер не имеющую аналогов (в прямом смысле) программу.
Зато появилось много рутины, много взаимодействия с другими проектами, куча неочевидных легаси решений, которые были приняты годы назад по хз каким причинам.
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|2.24, n00by (ok), 10:55, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для поправки на ошибку выжившего в первом приближении умножаем на 2, получается 90%. Теперь смотрим на кривую Гаусса. Выгорание является "нормой". Естественно, что ему не подвержены не занятые производством: идеологи, коммитеры в CoC, сборщики из исходников и прочие плохо понимающие, чем они на самом деле заняты. Вот они остаются и привлекает новое "мясо", что обеспечивает кажущуюся устойчивость системы.
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|1.27, 12yoexpert (ok), 11:10, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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каким боком интел к открытому ПО? это как спрашивать проститутку о мнении по религиозным вопросам
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|2.31, Аноним (31), 11:20, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так обычно так и поступают на практике, только аналогия не совсем верная.
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|3.34, Аноним (28), 11:24, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аналогия неверная, да. Реальная жизнь гораздо сложнее. Как и причины выгорания экосистем.
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