Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

>> Лишп в жопе

Но есть ньюанс...

Опрос на SO - подавляющая часть аудитории ничего кроме JS не умеет.

Эта же аудитория мечтает переползти на rust и озолотится.

Посмотрим на зарплаты

Группа языков не для детских поделок. Лисп в четвёртой строке.

Вывод:

На SO, среди подавляющего большинства студентов, вебмакак и хипстеров есть несколько серьёзных товарищей.

А к реальной применимости и востребованности языков этот опрос не имеет отношения совсем. Потому что ограничен аудиторией SO.

