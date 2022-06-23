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Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

23.06.2022 21:21

Дискуссионная площадка Stack Overflow опубликовала результаты ежегодного опроса, в котором приняло участие около 70 тысяч разработчиков ПО.

  • Наиболее часто используемым участниками опроса языком остаётся JavaScript 65.36% (год назад 64.9%, большинство участников Stack Overflow web-разработчики). По сравнению с прошлым годом язык Python спустился на 4 место, уступив третье - SQL, но разрыв между ними незначительный 49.43% и 48.07. Язык TypeScript переместился с 7 на 5 место, увеличив свою пользовательскую базу с 30.19% до 34.83%. Число пользователей языка Rust за год выросло с 7% до 9.32%, Dart с 6.02% до 6.54%, а Go с 9.5% до 11.15%. Популярность Java упала с 35.35% до 33.27%, С++ c 24.31% до 22.55%, С c 21.01% до 19.27%, Ruby с 6.7% до 6%, Perl c 2.4% до 2.3%, а PHP с 21.98% до 20.87%.
  • Седьмой год подряд Rust признаётся самым любимым языком:
  • При рассмотрении используемых СУБД доля MySQL за год снизилась с 50.1% до 46.85% , а доля PostgreSQL выросла с 40.4% до 43.59%. Доля SQLite снизилась с 32.18% до 32.01%. Доля MongoDB выросла с 27.7% до 28.3%, а доля Redis с 20.69% до 22.13%.
  • В рейтинге самых любимых СУБД на первое место вырвался PostgreSQL (в прошлом году лидировал Redis).
  • Используемые web-фреймворки:
  • Используемые утилиты (за год число пользователей docker выросло c 48% до 63%):
  • Используемые интегрированные среды разработки (популярность Visual Studio Code за год выросла с 71% до 74.5%, а число пользователей NetBeans снизилось с 7% до 5%):
  • Используемые системы управления версиями:
  • Платформы управления кодом.
  • Среди используемых операционных систем лидирует Windows (62.33% персональное использование и 48.82% профессиональное), на втором месте Linux (40.23%), а на третьем macOS (31.07% ).
  • Уровень зарплат в зависимости от используемого языка программирования:


  1. Главная ссылка к новости (https://survey.stackoverflow.c...)
  2. OpenNews: Опрос Stack Overflow: Rust назван самым любимым, а Python самым востребованным языком
  3. OpenNews: Взлом дискуссионной площадки Stack Overflow (дополнено)
  4. OpenNews: Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow (2019)
  5. OpenNews: Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow (2018)
  6. OpenNews: Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow (2017)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57400-stackoverflow
Ключевые слова: stackoverflow
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 22:01, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пора запилить свои опросы на опеннете - и на сайте, и в тг.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:22, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЛОР уже есть.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:46, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Предлагаю назначить председателем рейтинговой комисси Поха.
     
  • 2.24, PHP sasat (?), 23:30, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +21 +/
    Python 50%. PHP 20% и продолжает с каждым годом пробивать дно! :D
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:54, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    любимый язык местных экспертов - безграмотный русский
     
     
  • 3.42, Аноним (4), 00:17, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бгг
     

  • 1.2, Sindzicat (?), 22:05, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Node.js и JQuery стали веб-фреймворками? О_о Однако...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:26, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Причём в чьём-то мирке они делают то же самое, что ангуляр))
    Питоны, сисярпы, котлин и жава в рейтинг зарплат не вошли.
    Офигенный рейтинг, жаль что ни о чём
     

  • 1.3, Шарп (ok), 22:12, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Лишп в жопе. А Лавсан на лоре всё продолжает пыжиться рекламировать этот недоязычок.
     
     
  • 2.8, Michael Shigorin (ok), 22:28, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже боюсь поинтересоваться Вашим мнением об алгебре.
    А то сразу же N+1-я серия хроник деградации и получится...
     
     
  • 3.35, Аноним (33), 23:57, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе ли мычать о деградации. твое, а точнее место твоего языка - в заднем проходе у путинского ворья
     
  • 3.45, Аноним (45), 00:28, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Даже боюсь поинтересоваться Вашим мнением об алгебре

    Там не с арифметикой беда, а с логикой)

     
  • 2.10, Аноним (4), 22:44, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Повбрасывай Лавсана-то, чего стесняешься?
     
  • 2.13, Аноним (12), 22:54, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато Lisp четвёртый по уровню зарплат.

    PS Аж сам удивлён.

     
     
  • 3.19, Аноним (4), 23:10, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри внимательно на выбор языков. Затролен!
     
  • 3.27, Аноним (27), 23:36, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя команда почти победила. Теперь принеси в жертву палец для победы в следующем году.
     
  • 2.34, Аноним (34), 23:55, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лишп в жопе

    Да в такой, что пришлось лисп и всё лиспоподобное из профиля на linkedin чтобы рекрутёры перестали писать каждый день.

     
  • 2.43, Аноним (45), 00:25, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Лишп в жопе

    Но есть ньюанс...

    Опрос на SO - подавляющая часть аудитории ничего кроме JS не умеет.
    Эта же аудитория мечтает переползти на rust и озолотится.

    Посмотрим на зарплаты
    Группа языков не для детских поделок. Лисп в четвёртой строке.

    Вывод:
    На SO, среди подавляющего большинства студентов, вебмакак и хипстеров есть несколько серьёзных товарищей.

    А к реальной применимости и востребованности языков этот опрос не имеет отношения совсем. Потому что ограничен аудиторией SO.

     
     
  • 3.46, Аноним (4), 00:29, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько серьёзных товарищей, которые что? Решили накрутить популярности лиспу?
     
     
  • 4.48, Аноним (45), 00:41, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да им не вперлось накручивать.
    Просто прошли опрос.
    А так студентам на вопросы отвечают, может себе кадры присматривают.
    Их там единицы против тысяч(на SO) , может вообще по одному.
    Потому их языки не попали в популярные, а зарплаты на верху списка.
     
     
  • 5.53, Аноним (4), 01:08, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единицы против тысяч, бгг
    Столько получают, а до сих пор с мамкой живут, борщ кушают.
     
  • 3.49, anonymous (??), 00:47, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ньюанс? Новый анс что ли? Понабирают по объявлению.
     
     
  • 4.51, Аноним (45), 00:57, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оригинале анекдота красноармеец интересовался именно за "ньюанс".
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:24, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Delphi в десятке "любимых". Вот вам, паскале-фобы, мат.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 22:26, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это люди дожившие до деменции школу вспоминают
     
     
  • 3.9, Alexey Tor 36 (?), 22:29, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, они делают виндовс-софты.

    Как ни печально - но это доминирующая ОС. Но MS обещали свернуть свои продажи и проекты в РФии, так что ситуация будет улучшаться.

     
     
  • 4.11, Аноним (4), 22:46, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Улучшаться?
     
     
  • 5.20, Alexey Tor 36 (?), 23:26, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, МС уйдет с рынка РФ. Потом Виндовс останется без суппорта. Потом все в РФ с нее уйдут. А тут и российская  QP OS обновится и улучшится. И Ваньки перейдут на нее. И родная ОС будет цвести и улучшаться. Жизнь хорошая настанет. Импорт заместим. Свое сделаем еще лучше Винды. И будем процветать!
     
     
  • 6.23, Аноним (27), 23:29, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всю жизнь жили на пиратках, а ты писюн.
     
  • 6.28, Аноним (4), 23:46, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1 миску риса этому анониму и кошко-жену! Слава партии! Так и будет.
     
  • 6.36, Аноним (36), 23:57, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто это все?
    Я как пользовался windows так и буду дальше пользоваться.

    Вендекапца не будет.

    Иди прими свои таблетки и сходи завтра к психиатру.
    У тебя обострение шизы видимо.

     
     
  • 7.41, Аноним (4), 00:12, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вендекапца не будет.

    Твёрдо и чётко?

     
  • 6.38, Аноним (33), 00:03, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    примерно так же идиоты описывают почти любое импортозамещение, и с тем же успехом в итоге
     
     
  • 7.40, Аноним (4), 00:08, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто недостаточно патриотичны.
     
  • 4.15, Аноним (12), 22:56, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Обберон в РФ всех зарулит?
     
     
  • 5.54, Аноним (4), 01:09, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Оберон всех зарулит.
     
  • 3.14, Аноним (4), 22:55, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неплохо ты разрабов линукса приложил.
     
     
  • 4.16, Аноним (12), 22:57, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты много видел разрабов на Delphi под Linux?
     
     
  • 5.18, Аноним (4), 23:09, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чём тут delphi?
     
  • 5.47, Аноним (45), 00:34, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А ты много видел разрабов на Delphi под Linux?

    Я периодически Lazarus пользую на мелкие поделки.
    Win Lin Andr.
    Очень удобно.
    Но отличия платформ нужно знать.

     
  • 2.25, Аноним (-), 23:32, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не виндузятник ли ты часом...
     

  • 1.17, Anonim (??), 23:04, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В web-фреймворках смешали теплое с мягким.
     
     
  • 2.39, анон (?), 00:08, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    весь опрос так-то...
    яваскрипт и си...
    андройд студия и нотпад++

    кони люди...

     

  • 1.21, Аноним (27), 23:28, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У тех кто использует TFS нет времени заходить на говноголосовалки.
     
  • 1.22, Аноним (22), 23:28, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на последнем графике по зп где питон ?
    перл, руби, фортран есть
    подозрительно ...
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 23:51, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Питон выходит далеко за пределы этого графика, поэтому он в него просто не помещается.
     
  • 2.50, Аноним (45), 00:49, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На последнем графике языки и зарплаты преподавателей
    На первом - языки студентов
    Всё что между - не влезло
     

  • 1.26, васёк (?), 23:33, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    удивлен что никто ничего не написал про язык программирование, за одно упоминание которого минусуют на опеннете
     
     
  • 2.29, Аноним (4), 23:47, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какой?
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 23:52, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яблочный чтоль?
     
  • 2.37, Аноним (33), 23:59, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на этой помойке минусуют любой комментарий, написанный не идиотом
     

  • 1.30, Mickey_Mouse (?), 23:48, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CSS - это язык программирования?!
     
  • 1.44, Аноним (44), 00:27, 24/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Голосовалку накрутили на отличненько! Лажа полная в данных, думать нечего.
     

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