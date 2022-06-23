Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

|
|
|
|2.6, Аноним (6), 22:26, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Причём в чьём-то мирке они делают то же самое, что ангуляр))
Питоны, сисярпы, котлин и жава в рейтинг зарплат не вошли.
Офигенный рейтинг, жаль что ни о чём
|
|1.3, Шарп (ok), 22:12, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Лишп в жопе. А Лавсан на лоре всё продолжает пыжиться рекламировать этот недоязычок.
|
|
|
|2.8, Michael Shigorin (ok), 22:28, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже боюсь поинтересоваться Вашим мнением об алгебре.
А то сразу же N+1-я серия хроник деградации и получится...
|
|
|
|3.35, Аноним (33), 23:57, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тебе ли мычать о деградации. твое, а точнее место твоего языка - в заднем проходе у путинского ворья
|
|3.45, Аноним (45), 00:28, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Даже боюсь поинтересоваться Вашим мнением об алгебре
Там не с арифметикой беда, а с логикой)
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 23:36, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Твоя команда почти победила. Теперь принеси в жертву палец для победы в следующем году.
|
|2.34, Аноним (34), 23:55, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Лишп в жопе
Да в такой, что пришлось лисп и всё лиспоподобное из профиля на linkedin чтобы рекрутёры перестали писать каждый день.
|
|2.43, Аноним (45), 00:25, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Лишп в жопе
Но есть ньюанс...
Опрос на SO - подавляющая часть аудитории ничего кроме JS не умеет.
Эта же аудитория мечтает переползти на rust и озолотится.
Посмотрим на зарплаты
Группа языков не для детских поделок. Лисп в четвёртой строке.
Вывод:
На SO, среди подавляющего большинства студентов, вебмакак и хипстеров есть несколько серьёзных товарищей.
А к реальной применимости и востребованности языков этот опрос не имеет отношения совсем. Потому что ограничен аудиторией SO.
|
|
|
|3.46, Аноним (4), 00:29, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Несколько серьёзных товарищей, которые что? Решили накрутить популярности лиспу?
|
|
|
|4.48, Аноним (45), 00:41, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да им не вперлось накручивать.
Просто прошли опрос.
А так студентам на вопросы отвечают, может себе кадры присматривают.
Их там единицы против тысяч(на SO) , может вообще по одному.
Потому их языки не попали в популярные, а зарплаты на верху списка.
|
|
|
|5.53, Аноним (4), 01:08, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Единицы против тысяч, бгг
Столько получают, а до сих пор с мамкой живут, борщ кушают.
|
|
|
|4.51, Аноним (45), 00:57, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В оригинале анекдота красноармеец интересовался именно за "ньюанс".
|
|
|
|
|
|3.9, Alexey Tor 36 (?), 22:29, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Нет, они делают виндовс-софты.
Как ни печально - но это доминирующая ОС. Но MS обещали свернуть свои продажи и проекты в РФии, так что ситуация будет улучшаться.
|
|
|
|
|
|5.20, Alexey Tor 36 (?), 23:26, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Да, МС уйдет с рынка РФ. Потом Виндовс останется без суппорта. Потом все в РФ с нее уйдут. А тут и российская QP OS обновится и улучшится. И Ваньки перейдут на нее. И родная ОС будет цвести и улучшаться. Жизнь хорошая настанет. Импорт заместим. Свое сделаем еще лучше Винды. И будем процветать!
|
|
|
|6.28, Аноним (4), 23:46, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
1 миску риса этому анониму и кошко-жену! Слава партии! Так и будет.
|
|6.36, Аноним (36), 23:57, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кто это все?
Я как пользовался windows так и буду дальше пользоваться.
Вендекапца не будет.
Иди прими свои таблетки и сходи завтра к психиатру.
У тебя обострение шизы видимо.
|
|6.38, Аноним (33), 00:03, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
примерно так же идиоты описывают почти любое импортозамещение, и с тем же успехом в итоге
|
|
|
|
|
|5.47, Аноним (45), 00:34, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> А ты много видел разрабов на Delphi под Linux?
Я периодически Lazarus пользую на мелкие поделки.
Win Lin Andr.
Очень удобно.
Но отличия платформ нужно знать.
|
|
|
|2.39, анон (?), 00:08, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
весь опрос так-то...
яваскрипт и си...
андройд студия и нотпад++
кони люди...
|
|1.22, Аноним (22), 23:28, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
на последнем графике по зп где питон ?
перл, руби, фортран есть
подозрительно ...
|
|
|
|2.31, Аноним (-), 23:51, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Питон выходит далеко за пределы этого графика, поэтому он в него просто не помещается.
|
|2.50, Аноним (45), 00:49, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На последнем графике языки и зарплаты преподавателей
На первом - языки студентов
Всё что между - не влезло
|
|1.26, васёк (?), 23:33, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
удивлен что никто ничего не написал про язык программирование, за одно упоминание которого минусуют на опеннете
|
|
|
|2.37, Аноним (33), 23:59, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
на этой помойке минусуют любой комментарий, написанный не идиотом
|
|1.44, Аноним (44), 00:27, 24/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Голосовалку накрутили на отличненько! Лажа полная в данных, думать нечего.
|