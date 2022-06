Результат опроса предпочтений разработчиков от Stack Overflow

Дискуссионная площадка Stack Overflow опубликовала результаты ежегодного опроса, в котором приняло участие около 70 тысяч разработчиков ПО. Наиболее часто используемым участниками опроса языком остаётся JavaScript 65.36% (год назад 64.9%, большинство участников Stack Overflow web-разработчики). По сравнению с прошлым годом язык Python спустился на 4 место, уступив третье - SQL, но разрыв между ними незначительный 49.43% и 48.07. Язык TypeScript переместился с 7 на 5 место, увеличив свою пользовательскую базу с 30.19% до 34.83%. Число пользователей языка Rust за год выросло с 7% до 9.32%, Dart с 6.02% до 6.54%, а Go с 9.5% до 11.15%. Популярность Java упала с 35.35% до 33.27%, С++ c 24.31% до 22.55%, С c 21.01% до 19.27%, Ruby с 6.7% до 6%, Perl c 2.4% до 2.3%, а PHP с 21.98% до 20.87%.

Седьмой год подряд Rust признаётся самым любимым языком:

При рассмотрении используемых СУБД доля MySQL за год снизилась с 50.1% до 46.85% , а доля PostgreSQL выросла с 40.4% до 43.59%. Доля SQLite снизилась с 32.18% до 32.01%. Доля MongoDB выросла с 27.7% до 28.3%, а доля Redis с 20.69% до 22.13%.

В рейтинге самых любимых СУБД на первое место вырвался PostgreSQL (в прошлом году лидировал Redis).

Используемые web-фреймворки:

Используемые утилиты (за год число пользователей docker выросло c 48% до 63%):

Используемые интегрированные среды разработки (популярность Visual Studio Code за год выросла с 71% до 74.5%, а число пользователей NetBeans снизилось с 7% до 5%):

Используемые системы управления версиями:

Платформы управления кодом.

Среди используемых операционных систем лидирует Windows (62.33% персональное использование и 48.82% профессиональное), на втором месте Linux (40.23%), а на третьем macOS (31.07% ).

Уровень зарплат в зависимости от используемого языка программирования: