Результаты опроса разработчиков, использующих Ruby on Rails

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:53, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Я тут веду список профессиональных кривляющихся горовых шутов с целью выступления в цирке. Записал тебя в него. Скоро с тобой свяжутся с целью трудоустройства клоуном в цирк. Но честно сказать твои шутки несмешные и в цирке тебя закидают сразу закидют тухлыми помидорами.

Будешь этаким супер унылым шутом.

3.16 , Дмитрий ( ?? ), 11:02, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – +100, нам с парнем тоже не смешно.

4.26 , microsoft ( ? ), 11:27, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это то аноним твой парень?

3.18 , Аноним ( 18 ), 11:09, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А я когда-то вёл список обиженных инфантильных снежинок. Которые на любую подколку изливают такую вот простыню с плачем Ярославны "какой ты, дядя, бяка и нехороший, обидно пошутил, ай-яй-яй, сейчас я пожалуюсь на тебя маме / в цирк".

Но потом понял, что нaфиг это надо. Нытики-слабаки даже в цирке не нужны.

4.21 , Аноним ( 21 ), 11:17, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Дружок - это не инфантилизм.

Это нежелание читать шутки за триста на уровне гопников и быдла.

Если уж шутите, то шутите хотя бы смешно и тоньше. А если тебе такие шутки приятны и смешны, то мне понятен твой уровень IQ. Он на уровне дна. А самому тебе место в дурке. Кстати санитары за тобой уже выехали.

5.31 , Аноним ( 18 ), 11:30, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Учись острить покороче, мальчик. От водянистых школьных сочинений ещё не отошёл?

6.34 , Аноним ( 21 ), 11:34, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А ту судя по всему ещё от дурки не отошёл? Когда твой очередной приём у психиатра?

5.37 , Аноним ( 37 ), 11:39, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Погугли, кто такой «небыдло». Узнаешь много интересного о себе.

4.24 , Ordu ( ok ), 11:19, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты чёт не понял. Если единственная причина, почему тебе твой юмор кажется искромётным -- это обидная для кого-то тематика, то это значит, что твой юмор яйца выеденного не стоит. Ещё хуже, если тематика кажется обидной только тебе. Я вот допустим, не вижу на что тут рубистам или геям можно обижаться.

5.27 , Аноним ( 18 ), 11:28, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я обижаюсь на твой логин. Ну вот оскорбляет он меня, и всё тут.

Сменишь логин? Или еще лучше - самоликвидируйся с форума.

6.39 , Ordu ( ok ), 11:54, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я обижаюсь на твой логин. Ну вот оскорбляет он меня, и всё

> тут. Что серьёзно? А что именно оскорбляет? Я б завёл ещё один, который бы ещё больше оскорблял. upd. Ах блин, я ж не понял сразу. Я увидел непоследовательность твоего коммента и успокоился на этом, но подумав, понял что тут есть последовательность. Ты видишь эту "шутку" как борьбу против sjw? Типа реализация свободы слова в том виде, против которого возражают sjw? Оскорбление других, потому что это твоё право? Ещё раз скажу тебе, единственное оскорбление которое там есть, это оскорбление чувства юмора. За такой низкокачественный юмор надо вырывать яйца и пожизненно запирать в психдиспансере.

7.52 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 12:22, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >За такой низкокачественный юмор

> надо вырывать яйца и пожизненно запирать в психдиспансере. О, sjw-шник поведал нам свои мечты… Так мило…

8.79 , Ordu ( ok ), 14:02, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот это именно та причина, по которой я считаю юмор в политическом дискурсе низк... 5.29 , Аноним ( 29 ), 11:29, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И поэтому ты три дня скакал чтобы сказать как он тебе безразличен.

6.40 , Ordu ( ok ), 11:54, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И поэтому ты три дня скакал чтобы сказать как он тебе безразличен. Где я говорил, что он мне безразличен?

7.48 , Анонимщик ( ? ), 12:07, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Небезразличен? Рубист чтоли.

8.73 , Ordu ( ok ), 13:51, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да не Я растоман Руби занятный язык, но он слишком сложный для меня Мне что-н... 7.69 , n00by ( ok ), 13:31, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> И поэтому ты три дня скакал чтобы сказать как он тебе безразличен.

> Где я говорил, что он мне безразличен? Попался. Надо было отвечать "баян". https://youtu.be/nhllZWfnXKQ

8.72 , Ordu ( ok ), 13:50, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Эмм Попался, я чёт потерял нить беседы Не напомнишь, о чём мы ... 3.20 , Ordu ( ok ), 11:16, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я тут веду список профессиональных кривляющихся горовых шутов с целью выступления в цирке. Зачем же в цирке. В цирке такие не нужны. В телевизоре лет десять назад таких шутов гороховых было пруд пруди. Камеди клаб называлось. Я не знаю, продолжается ли это по сей день, но я думаю и сегодня для них можно найти загончик.

4.30 , Аноним ( 29 ), 11:30, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну про цирк-то тебе лучше знать. Давно оттуда сбежал ?

5.41 , Ordu ( ok ), 11:55, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну про цирк-то тебе лучше знать. Давно оттуда сбежал ? Ппц. Я скажу тебе ещё раз, если ты пытаешься оскорблять собеседника, то тебе надо оскорблять так, чтобы собеседнику было бы оскорбительно, а не так, чтобы тебе казалось, что ему оскорбительно.

3.22 , Урри ( ? ), 11:18, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Забавный камингаут. Прими себя таким какой ты есть, бро, и не стыдись этого.

4.33 , Аноним ( 21 ), 11:32, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хорошая попытка съехать с темы и задеть меня, но не вышло. Слишком толсто. Кривляйся получше. И кстати, я узнал тебя. Ты тот персонаж, который гордится, что в линуксе можно сделать ревью кода, потому что код открыт, а сам этого до сих пор не сделал. Кстати тебе завтра в школу, иди скорей портфель собирай, мамкин петросян

3.47 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 12:07, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Скоро с тобой свяжутся с целью трудоустройства клоуном в цирк. Предложишь ему быть клоуном у рубистов?

За тот же самый мелкий прайс?

4.55 , Михрютка ( ok ), 12:28, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – оставьте, этот аноним уже около недели порицаэ по поводу заполонившего опеннет быдла. в каждом втором треде пишет, что уходит с опеннета, не в силах выносить вот это вот все, но потом возвращается. он не на охоту сюда ходит. ну или irl совсем поговорить не с кем.

