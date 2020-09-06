Результаты опроса разработчиков, использующих Ruby on Rails

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|1.1, Аноним (1), 10:08, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Прикольно. Хотелось бы по другим ЯП или технологиям такую же статистику.
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|1.2, Аноним (2), 10:11, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> возможность присвоения переменной справа (значения => переменная)
Ловите наркоманов!
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|2.11, trdm (ok), 10:49, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а то непонятно было..
> Примечательно, что 73.1% опрошенных ведут разработку в окружении macOS
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|3.17, Аноним (17), 11:09, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Мак это нормальный Линукс, где правая нога знает что делает левая
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|4.23, Аноним (23), 11:19, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это не линукс, а бсд с натяжкой. Неправильная вендор лок ос.
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|5.32, Аноним (17), 11:31, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это формальные придирки. Говоря Linux, я имел ввиду не само ядро, а то, за что любят ОС построенные на этом ядре
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|7.45, AlexYeCu_not_logged (?), 12:04, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>MacOS не построена на ядре Linux, а окружение проприетарно.
Да он не про это. Это старая песня макосников про «достижимость функционала линукс-систем на макоси».
Будь у макосников мозги, они бы поняли, что ложность их утверждения выявляется уже на этапе установки, но…
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|5.67, Hellscream (?), 13:16, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чем автобус лучше трактора?
Может всё дело в том, что эти системы совершенно разного назначения?
Очевидно же, что macOS используют на десктопах, а linux на серверах.
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|6.71, Аноним (36), 13:48, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мак это нормальный Линукс
> macOS используют на десктопах, а linux на серверах
получается мак нужно использовать на серверах как нормальный линукс?
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|4.51, Аноним (51), 12:21, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линукс обычно не переклинивает при подключении внешнего монитора. На Маке годами делают вид, что проблемы нет.
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|6.60, Аноним (-), 12:53, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да у меня и мак не переклинивает
это если экран ноутбука открыт. А если закрыт, то начинается бесконечное перемигивание мониторов.
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|6.74, Аноним (36), 13:51, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а меня переклинивает.
macbook pro 13 2018 c 4 портами, подключаю по HDMI кабелю samsung.
частенько бывает что при закрытии крышки на экране монитора только курсор от мышки. помогают танцы с бубном - отсоединение hdmi кабеля, открытие/закрытие крышки.
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|7.78, Аноним (17), 14:02, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а меня переклинивает.
Ну так сходи к врачу, если тебя переклинивает
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|3.65, анонн (ok), 13:11, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а то непонятно было..
>> Примечательно, что 73.1% опрошенных ведут разработку в окружении macOS
Не туда смотришь:
>> 50% используют для запуска приложений Docker, 16% - Kubernetes
Впрочем, ничего нового:
"My daily laptop is a MacBook Pro, which is great unless you want to dual boot into Linux and [B]develop on containers[/B]" (с) Senior Solutions Architect, Red Hat
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|1.3, Онаним (?), 10:11, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> 2049 разработчиков
Один лишний.
Удивительно, что они вообще ещё остались, конечно.
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|2.4, Vndjnx (?), 10:15, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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69% работает на коммерческие компании, написано. Вот поддерживать легаси они и остались
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|2.61, Аноним (61), 12:57, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> итоги опроса всех 2049 разработчиков, разрабатывающих проекты на языке Ruby
:)
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|2.6, Hjchk (?), 10:33, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В самом начале
> Примечательно, что 73.1% опрошенных ведут разработку в окружении macOS, 24.4% в Linux, 1.5% в Windows и 0.8% в иных ОС.
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|1.8, Урри (?), 10:44, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ого, бывают команды более 50 человек!
А я думал, что количеством более 10 рубистов можно только в баре голубая устрица встретить.
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|2.13, Аноним (13), 10:53, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я тут веду список профессиональных кривляющихся горовых шутов с целью выступления в цирке.
Записал тебя в него. Скоро с тобой свяжутся с целью трудоустройства клоуном в цирк.
Но честно сказать твои шутки несмешные и в цирке тебя закидают сразу закидют тухлыми помидорами.
Будешь этаким супер унылым шутом.
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|3.18, Аноним (18), 11:09, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А я когда-то вёл список обиженных инфантильных снежинок. Которые на любую подколку изливают такую вот простыню с плачем Ярославны "какой ты, дядя, бяка и нехороший, обидно пошутил, ай-яй-яй, сейчас я пожалуюсь на тебя маме / в цирк".
Но потом понял, что нaфиг это надо. Нытики-слабаки даже в цирке не нужны.
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|4.21, Аноним (21), 11:17, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дружок - это не инфантилизм.
Это нежелание читать шутки за триста на уровне гопников и быдла.
Если уж шутите, то шутите хотя бы смешно и тоньше.
А если тебе такие шутки приятны и смешны, то мне понятен твой уровень IQ. Он на уровне дна.
А самому тебе место в дурке. Кстати санитары за тобой уже выехали.
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|5.31, Аноним (18), 11:30, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Учись острить покороче, мальчик. От водянистых школьных сочинений ещё не отошёл?
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|6.34, Аноним (21), 11:34, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ту судя по всему ещё от дурки не отошёл?
Когда твой очередной приём у психиатра?
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|5.37, Аноним (37), 11:39, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Погугли, кто такой «небыдло». Узнаешь много интересного о себе.
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|4.24, Ordu (ok), 11:19, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты чёт не понял. Если единственная причина, почему тебе твой юмор кажется искромётным -- это обидная для кого-то тематика, то это значит, что твой юмор яйца выеденного не стоит. Ещё хуже, если тематика кажется обидной только тебе. Я вот допустим, не вижу на что тут рубистам или геям можно обижаться.
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|5.27, Аноним (18), 11:28, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я обижаюсь на твой логин. Ну вот оскорбляет он меня, и всё тут.
Сменишь логин? Или еще лучше - самоликвидируйся с форума.
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|6.39, Ordu (ok), 11:54, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я обижаюсь на твой логин. Ну вот оскорбляет он меня, и всё
> тут.
Что серьёзно? А что именно оскорбляет? Я б завёл ещё один, который бы ещё больше оскорблял.
upd. Ах блин, я ж не понял сразу. Я увидел непоследовательность твоего коммента и успокоился на этом, но подумав, понял что тут есть последовательность. Ты видишь эту "шутку" как борьбу против sjw? Типа реализация свободы слова в том виде, против которого возражают sjw? Оскорбление других, потому что это твоё право? Ещё раз скажу тебе, единственное оскорбление которое там есть, это оскорбление чувства юмора. За такой низкокачественный юмор надо вырывать яйца и пожизненно запирать в психдиспансере.
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|7.52, AlexYeCu_not_logged (?), 12:22, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>За такой низкокачественный юмор
> надо вырывать яйца и пожизненно запирать в психдиспансере.
О, sjw-шник поведал нам свои мечты… Так мило…
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|8.79, Ordu (ok), 14:02, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вот это именно та причина, по которой я считаю юмор в политическом дискурсе низк... текст свёрнут, показать
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|5.29, Аноним (29), 11:29, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И поэтому ты три дня скакал чтобы сказать как он тебе безразличен.
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|6.40, Ordu (ok), 11:54, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И поэтому ты три дня скакал чтобы сказать как он тебе безразличен.
Где я говорил, что он мне безразличен?
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|8.73, Ordu (ok), 13:51, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да не Я растоман Руби занятный язык, но он слишком сложный для меня Мне что-н... текст свёрнут, показать
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|3.20, Ordu (ok), 11:16, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я тут веду список профессиональных кривляющихся горовых шутов с целью выступления в цирке.
Зачем же в цирке. В цирке такие не нужны. В телевизоре лет десять назад таких шутов гороховых было пруд пруди. Камеди клаб называлось. Я не знаю, продолжается ли это по сей день, но я думаю и сегодня для них можно найти загончик.
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|5.41, Ordu (ok), 11:55, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну про цирк-то тебе лучше знать. Давно оттуда сбежал ?
Ппц. Я скажу тебе ещё раз, если ты пытаешься оскорблять собеседника, то тебе надо оскорблять так, чтобы собеседнику было бы оскорбительно, а не так, чтобы тебе казалось, что ему оскорбительно.
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|3.22, Урри (?), 11:18, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забавный камингаут.
Прими себя таким какой ты есть, бро, и не стыдись этого.
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|4.33, Аноним (21), 11:32, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хорошая попытка съехать с темы и задеть меня, но не вышло.
Слишком толсто. Кривляйся получше.
И кстати, я узнал тебя. Ты тот персонаж, который гордится, что в линуксе можно сделать ревью кода, потому что код открыт, а сам этого до сих пор не сделал.
Кстати тебе завтра в школу, иди скорей портфель собирай, мамкин петросян
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|3.47, AlexYeCu_not_logged (?), 12:07, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Скоро с тобой свяжутся с целью трудоустройства клоуном в цирк.
Предложишь ему быть клоуном у рубистов?
За тот же самый мелкий прайс?
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|4.55, Михрютка (ok), 12:28, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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оставьте, этот аноним уже около недели порицаэ по поводу заполонившего опеннет быдла.
в каждом втором треде пишет, что уходит с опеннета, не в силах выносить вот это вот все, но потом возвращается.
он не на охоту сюда ходит. ну или irl совсем поговорить не с кем.
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|1.12, Аноним (10), 10:51, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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выскажу непопулярное мнение, но жаль что руби закопали. Да, оно неповоротливее питона. Но все таки можно было бы использовать как альтернативу башу например
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|2.62, Аноним (61), 13:01, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так-то Руби быстрее Питона (не PyPy)
Хотя до JS по скорости им всё ещё далеко
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|3.68, анонн (ok), 13:27, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так-то Руби быстрее Питона (не PyPy)
А еще мягче и фиолетовее (если вон там не считать, а вот тут рыбку заворачивать!)
> Хотя до JS по скорости им всё ещё далеко
Влажные мечты жабоскриптомакак. Без движкка гугла, в который тот вбухал десятки миллионов, все предсказуемо "медленно и печально".
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|1.25, Аноним (23), 11:22, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>macOS
>JavaScript-фреймворки
>Docker, Kubernetes
Шутки про смузи-программистов перестали ими быть.
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|1.35, Аноним (36), 11:34, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чем так хорош мак для программирования? Я вот купил, юзаю и не понимаю. Сам в основном пользуюсь виндой/линухом 50% на 50%.
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|3.56, Михрютка (ok), 12:40, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>>Чем так хорош мак
>>в пищевом каннабиоидов мало
ссска начитаются всяких лурков
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|4.85, Аноним (29), 14:19, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в главном-то он прав, в маке действительно мало каннабиоидов, просто таки исчезающе мало.
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|2.75, Lex (??), 13:51, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничем. Это просто чуваки с промытыми мозгами.
Отдельный разговор о тех, кто кодит именно под яблоко( приложения под макось или айось) - у тех выбора практически нет.
Остальным - это барахло нафиг не нужно.. ну, ещё кроме девочек-прожект_менеджеров - те просто всё яблочное любят и любят с ним щеголять, поскольку серьёзной нагрузки на железо у них нет и по сути их задачи решаются почти на любом железе.
Однажды был эпик, когда в команде был бэкендер, разрабатывающий на макоси. Вечно всё тормозит и подвисает, вечно не хватает ресурсов, вечно не хватает ОЗУ или сам макбук становится неприлично горячим под нагрузкой.
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|3.80, Аноним (80), 14:14, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подтверждаю. Недавно перелез с макбука прошки на HP элитбук под Linux и прям перекрестился. Все летает, никаких перегревов и троттлинга. ХЗ как на макбуках люди работают с чем нибудь тяжелее браузера.
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|3.82, Аноним (29), 14:16, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну дык эппл это уже давно не столько технологическая компания, сколько коммерческая секта.
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|1.49, Аноним (49), 12:11, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для тестирования кода в основном используют Jest (45%) Jasmine (18%) и Mocha (17%).
Это же для тестирования джаваскрипта
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|1.50, Sergey (??), 12:12, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не понял, что это за статистика такая ? Они что хотят сказать что половина маководов не использвет маковский редактор ?
Да ладно.
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|1.57, Михрютка (ok), 12:44, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>>большинство используют при написании кода редактор Visual Studio Code (32%), следом за которым по популярности идут Vim (21%)
теперь мы знаем, сколько процентов людей смогло выйти из вима.
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|1.64, Аноним (64), 13:09, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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52% применяют Nginx, 36% - Puma и 10% - Apache httpd.
а еще 2% куда делось?
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