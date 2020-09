Результаты опроса разработчиков, использующих Ruby on Rails

2.7 , А10 ( ? ), 10:39, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – We don’t recommend it everywhere.

2.11 , trdm ( ok ), 10:49, 06/09/2020
а то непонятно было..

3.17 , Аноним ( 17 ), 11:09, 06/09/2020
Мак это нормальный Линукс, где правая нога знает что делает левая

4.23 , Аноним ( 23 ), 11:19, 06/09/2020
Это не линукс, а бсд с натяжкой. Неправильная вендор лок ос.

5.32 , Аноним ( 17 ), 11:31, 06/09/2020
Это формальные придирки. Говоря Linux, я имел ввиду не само ядро, а то, за что любят ОС построенные на этом ядре

6.44 , Аноним ( 23 ), 11:59, 06/09/2020
MacOS не построена на ядре Linux, а окружение проприетарно.

7.45 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 12:04, 06/09/2020
>MacOS не построена на ядре Linux, а окружение проприетарно. Да он не про это. Это старая песня макосников про «достижимость функционала линукс-систем на макоси».

Будь у макосников мозги, они бы поняли, что ложность их утверждения выявляется уже на этапе установки, но…

8.46 , Аноним ( 23 ), 12:05, 06/09/2020
текст свёрнут, показать Как пропатчить KDE на macOS ... 
7.53 , Аноним ( 17 ), 12:25, 06/09/2020
Да ладно... Быть того не может :O

4.36 , Аноним ( 36 ), 11:36, 06/09/2020
и чем оно лучше центоси/дебиана?

5.67 , Hellscream ( ? ), 13:16, 06/09/2020
А чем автобус лучше трактора? Может всё дело в том, что эти системы совершенно разного назначения? Очевидно же, что macOS используют на десктопах, а linux на серверах.

6.71 , Аноним ( 36 ), 13:48, 06/09/2020
> Мак это нормальный Линукс

> macOS используют на десктопах, а linux на серверах получается мак нужно использовать на серверах как нормальный линукс?

4.51 , Аноним ( 51 ), 12:21, 06/09/2020
Линукс обычно не переклинивает при подключении внешнего монитора. На Маке годами делают вид, что проблемы нет.

5.54 , Аноним ( 17 ), 12:27, 06/09/2020
Да у меня и мак не переклинивает

6.60 , Аноним ( - ), 12:53, 06/09/2020
> Да у меня и мак не переклинивает это если экран ноутбука открыт. А если закрыт, то начинается бесконечное перемигивание мониторов.

6.74 , Аноним ( 36 ), 13:51, 06/09/2020
а меня переклинивает.

macbook pro 13 2018 c 4 портами, подключаю по HDMI кабелю samsung.

частенько бывает что при закрытии крышки на экране монитора только курсор от мышки. помогают танцы с бубном - отсоединение hdmi кабеля, открытие/закрытие крышки.

7.78 , Аноним ( 17 ), 14:02, 06/09/2020
> а меня переклинивает. Ну так сходи к врачу, если тебя переклинивает

4.66 , Аноним ( 66 ), 13:15, 06/09/2020
А Apple знает, что делают ваши и левая, и правая ;)

3.65 , анонн ( ok ), 13:11, 06/09/2020
> а то непонятно было..

>> Примечательно, что 73.1% опрошенных ведут разработку в окружении macOS Не туда смотришь:

>> 50% используют для запуска приложений Docker, 16% - Kubernetes Впрочем, ничего нового:

"My daily laptop is a MacBook Pro, which is great unless you want to dual boot into Linux and [B]develop on containers[/B]" (с) Senior Solutions Architect, Red Hat