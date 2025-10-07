Бывшие мэйнтейнеры RubyGems.org основали альтернативный репозиторий Gem Cooperative

Пять бывших сопровождающих проекты RubyGems.org, RubyGems и Bundler, среди которых владелец торговой марки Bundler, объявили о создании альтернативного проекта - Gem Cooperative, который подконтролен сообществу и использует открытую модель управления, созданную с оглядкой на проект Homebrew. На текущем этапе проектом запущен gem-cервер gem.coop, содержащий все пакеты из каталога RubyGems.org и синхронизированный с ним. Заявлена полная совместимость с системой управления пакетами RubyGems и менеджером зависимостей Bundler. Сервер пока работает в режиме зеркала RubyGems.org, а функциональность для публикации пакетов планируют добавить в ближайшие месяцы. Для переключения на альтернативный сервер достаточно заменить в gemfile значение параметра source с "https://rubygems.org" на "https://gem.coop". Основавшие Gem Cooperative мэйнтейнеры были отстранены от работы после инцидента с некоммерческой компанией Ruby Central, курирующей проведение конференций RubyConf и отвечавшей за поддержание инфраструктуры для работы сервиса RubyGems.org. В сентябре компания Ruby Central получила полный контроль над GitHub-репозиториями, в которых ведётся разработка RubyGems, rubygems.org и Bundler, и приняла решение исключить всех внешних мэйнтейнеров. Кроме того, внешним мэйнтейнерам был закрыт доступ к gem-пакетам bundler и rubygems-update. Удаление не работающих по контракту с Ruby Central мэйнтейнеров произведено после консультации с юристами и на основе результатов проведённого аудита безопасности инфраструктуры. В качестве причины сосредоточения управления в одних руках упоминалась забота о безопасности и защита от атак класса "supply chain". Ruby Central пытается минимализировать доступ к репозиториям и исключить наличие полного привилегированного доступа к репозиториям лиц, не подотчётных и не несущих прямую ответственность. Помимо принудительно исключённых мэйнтейнров в числе основателей альтернативного сервиса Gem Cooperative присутствует Элен Даш (Ellen Dash), которая в сентябре уволилась из компании Ruby Central и сложила с себя обязанности мэйнтейнера в знак протеста против действий Ruby Central, которые Элен характеризовала как враждебное поглощение проекта. По мнению Элен действия Ruby Central были несправедливыми и доступа лишились заслуженные люди, делом заработавшие свою репутацию и более десяти лет занимавшиеся сопровождением RubyGems и Bundler. Джоэл Драппер (Joel Drapper), мэйнтейнер gem-пакетов Phlex и Literal, и бывший сотрудник компании Shopify, ключевого спонсора Ruby Central, также считает действия Ruby Central захватом GitHub-репозиториев, раннее контролируемых сообществом. По его мнению у компании Ruby Central, обеспечивающей работу сервиса RubyGems.org, не было необходимости в присвоении репозиториев github.com/rubygems, так как она полостью контролировала то, какой код использовать для организации работы сервиса RubyGems.org. Присвоение прав на репозитории с кодом, который используется для запуска сервиса, сравнивается с присвоением прав на библиотеку функций на основании того, что она используется в приложении. Тем временем, в сообществе разработчиков Ruby назревает ещё один конфликт - опубликовано открытое письмо с призывом создать форк фреймворка Ruby on Rails, независимый от его создателя, Давида Хейнемейера Ханссона (David Heinemeier Hansson). Давиду вменяют расистские и трансфобные высказывания, недостойные лидера сообщества (например, расистские высказывания сводятся к тому, что в одной из заметок Давид упомянул, что Лондон уже не полон коренных британцев). Открытое письмо уже подписало более 140 участников. Среди подписавших Тим Брэй (соавтор спецификации XML), Джефф Этвуд (сооснователь Stack Overflow и Discourse) и Евгений Рочко (создатель социальной сети Mastodon).



