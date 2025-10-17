Основные разработчики Ruby взяли на себя управление GitHub-репозиторием RubyGems

Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), создатель языка Ruby, объявил о переводе GitHub-репозитория, в котором развиваются инструментарии RubyGems и Bundler для работы с каталогом пакетов rubygems.org, под управление основной команды разработчиков языка Ruby (Ruby Core Team).

Основная команда разработчиков Ruby приняла решение опекать инструментарии RubyGems и Bundler вместо компании Ruby Central для обеспечения стабильности и преемственности в долгосрочной перспективе. Проекты RubyGems и Bundler отмечены, как важные элементы экосистемы Ruby, много лет поставляющиеся вместе с языком Ruby и функционирующие как часть стандартной библиотеки. При этом по историческим причинам данные компоненты разрабатывались в отдельном проекте на GitHub.

Компания Ruby Central согласилась с передачей репозиториев и отметила, что принятое решение отражает общую приверженность долгосрочной стабильности и росту экосистемы Ruby. Дальнейшая разработка RubyGems и Bundler будет продолжена в сотрудничестве Ruby Core Team, Ruby Central и сообщества.

Смена владельца не повлияет на условия лицензирования RubyGems и Bundler и не затронет имущественные права участников разработки. Для репозитория будет обеспечен прежний совместный и управляемый сообществом процесс разработки, приветствующий участие всех желающих. При этом, Ruby Central останется владельцем каталога rubygems.org и продолжит сопровождать связанную с ним инфраструктуру.

Напомним, что в сентябре управление GitHub-репозиторием RubyGems взяла в свои руки компанией Ruby Central, курирующая проведение конференций RubyConf и отвечающая за поддержание инфраструктуры сервиса RubyGems.org. После получения контроля за репозиторием компания RubyConf отстранила всех внешних мэйнтейнеров, что привело к конфликту в сообществе и созданию бывшими мэйнтейнерами альтернативного репозитория пакетов Gem Cooperative.

Некоторые участники восприняли действия Ruby Central как захват GitHub-репозитория, раннее контролируемого сообществом, в результате которого доступа лишились заслуженные люди, делом заработавшие свою репутацию и более десяти лет занимавшиеся сопровождением RubyGems и Bundler. Присвоение прав на репозиторий с кодом, который используется для запуска сервиса RubyGems.org, сравнивалось с присвоением прав на библиотеку функций на основании того, что она используется в приложении.



