Опубликован язык программирования Ruby 3.4.0

Мне нравится в Ruby только то, что он простой, код легко читать, и есть возможности для метапрограммирования! class Calculator

[:add, :subtract, :multiply, :divide].each do |operation|

define_method(operation) do |a, b|

case operation

when :add

a + b

when :subtract

a - b

when :multiply

a * b

when :divide

a / b

end

end

end

end calc = Calculator.new

puts calc.add(5, 3) # => 8

puts calc.subtract(5, 3) # => 2