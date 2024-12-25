|
|1.3, ijuij (?), 14:31, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Мне нравится в Ruby только то, что он простой, код легко читать, и есть возможности для метапрограммирования!
class Calculator
[:add, :subtract, :multiply, :divide].each do |operation|
define_method(operation) do |a, b|
case operation
when :add
a + b
when :subtract
a - b
when :multiply
a * b
when :divide
a / b
end
end
end
end
calc = Calculator.new
puts calc.add(5, 3) # => 8
puts calc.subtract(5, 3) # => 2
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 15:29, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это делает 4 метода с case и это, конечно, позор. При этом напрямую написать было бы короче и проще для понимания.
|
|2.18, Ананий (?), 15:29, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
на Lua можно сделать это с помощью метатаблиц и с гораздо более читабельным кодом
|
|2.56, Анониматор (?), 17:47, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подтверждаю легкость чтения. Года 3 назад не владея этим языком легко нашел в сорцах одного софта программы выключатель платных энтерпрайз-функций и разблокировал их.
|
|2.67, Аноним (-), 18:11, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Говорят, что Юкихиро Мацумото создал максимально читабельный язык. Мне кажется операторы "when, end" делают семантику языка громоздкой. Напомнило Паскаль.
|
|
|
|2.7, q (??), 14:55, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вполне себе. В рф из крупных Сбер и Самолет используют.
|
|
|
|3.16, аном (?), 15:25, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В Сбере на нем легаси, которую никто не хочет переписывать. Как в Яндексе питон2.
|
|2.14, Аноним (17), 15:18, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Его никогда и не использовали в проде. Это язык одного фреймворка - рельсов, вот их использовали, и да, они себя изжили. А больше нигде его и не было.
|
|2.20, Бывалый Смузихлёб (ok), 15:41, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну на яблоке используют. В pod-файлах установочника сторонних модулей и корректировки любой возникающей ерудны
|
|2.22, Аноним (22), 15:46, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Загибай пальцы. Гитхаб, гитлаб, твитч Какая фигура у тебя на руке получилось?
|
|
|
|3.57, Аноним (17), 17:48, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Довольно ничтожная. Такая же фигура получалась 5 лет назад когда считали кто всё ещё на mercurial сидит. С тех пор и те три пальца разогнулись.
|
|2.59, Facemaker (?), 17:49, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Его ещё используют в проде или он изжил себя?
Когда-то делал на Ruby систему интеграционных тестов для сложного продукта, написанного на C++. Просто из-за идиосинкразии к Питону. Ну и не на C++ же :).
Сейчас сделал бы на Rust. Писать так же легко и быстро, сопровождаемость несравненно выше.
|
|1.5, Аноним (5), 14:40, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
веселят меня такие заявления:
«вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp»
если он так хорош, что ж он не так популярен? :-)
|
|
|
|2.9, Аноним324 (ok), 15:07, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> если он так хорош, что ж он не так популярен?
С какого перепугу он не популярен, если он входит в топ 20 самых популярных языков в индустрии по разным топам. На гитхабе вообще топ-10.
|
|2.11, Аноним (17), 15:15, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> «вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp»
> если он так хорош, что ж он не так популярен? :-)
Так из этого никак не следует что он хорош. Тут сказано что он вобрал в себя лучшее из худших языков в истории.
|
|1.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:56, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Помню раньше разрабы на этом языке любили говорить, что программист дороже железа и что мол дешевле писать быстро на скриптухе, а потом железом в случае нехватки производительности закидать. Что вы скажете теперь?
|
|
|
|2.24, Аноним (22), 15:58, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Все правильно сказали. Или ты где-то нашел залежи дешёвых программистов?
|
|
|
|3.28, Аноним (17), 16:09, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так джунов с чатгпт наперевес пруд пруди. Что, ruby для них слишком сложный?
|
|
|
|4.32, Аноним (22), 16:15, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У десятка тысяч настоящий обезьян случайно барабанящих по клавишам больше шансов написать что-то стоящее чем у этих джунов.
|
|
|
|5.34, Аноним (17), 16:21, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так и есть. Кроме того, любой джун которого можно взять за еду через полгода научится программировать и захочет зарплату миддла, а уволить его будет ещё дороже, потому что возиться в его скриптне другой джун уже не сможет, а миддл согласится только с ЗП ещё в разы выше.
|
|
|
|6.35, Аноним (17), 16:22, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, а рубийный код всё это время пока собственник пытается экономить на программистах будет жрать свои 10х железа.
|
|
|
|7.43, Аноним (22), 16:48, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вместо 10% процессорного времени будет есть 100%? Да на здоровья.
|
|
|
|8.52, Аноним (17), 17:39, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Админы локалхостов с 0 001 RPS нагрузки могут хоть на AVR ках или эльбрусах запу... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.53, Аноним (17), 17:41, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ещё раз, 10x расходов на железо в любой стране 10x. Читайте пока не поймёте что написано.
|
|5.39, Аноним (39), 16:40, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато в этой скоро дешёвых программистов будет пруд пруди. Только вот их всех рассадят по шаражкам.
|
|
|
|6.45, Аноним (22), 17:07, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И будут они просто по ходить на работу и пить чай. Такое уже проходили.
|
|
|
|7.54, Аноним (54), 17:43, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да только что! Сколько там эффективные линуксоиды распилили на ядре? А сколько на саму разработку ушло? Вооот...
Кончилось высокомерие прогеров, теперь это просто расходник.
|
|
|
|2.41, Аноним (39), 16:43, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну если не ставить задачу, чтоб газонокосилка гонялась за хозяином, то должно бы.
|
|1.42, mustai (ok), 16:46, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В своё время начал изучать этот язык потому, что понравилось высказывание его создателя:
"Человек создан для творчества, и я всегда знал, что люблю творить. Увы, я обделён талантом художника или музыканта. Зато умею писать программы. Я хочу, чтобы компьютер был моим слугой, а не господином, поэтому должен уметь быстро и эффективно объяснить ему, что делать."
Юкихиро Мацумото, создатель языка Ruby
|
|
|
|2.44, Аноним (22), 16:49, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Люди которые любят что-то из-за чужих высказываний странные.
|
|2.47, Аноним (47), 17:23, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Лучше не спрашивать творцов о их творениях.
В большинстве случаев люди видят в творениях то - о чем творцы и не догадывались.
Квадрат - просто квадрат, пока подонок не вобьет в головы жертвам, что это искусство.
Поэтому человек, который акцентирует внимание на творчестве, там где за глаза хватает простого ремесла, скорее всего, хочет ввести людей в заблуждение и заработать на этом.
|
|
|
|3.62, Аноним (47), 17:56, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О, чуть выше, очевидно, один из подонков начал распинаться.
Главное - ясно видеть суть, формулировать ее четко, без боязни "обидеть" мошенника.
|
|
|
|4.64, Аноним (48), 18:02, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Понимаю ваше беспокойство. Важно сохранять ясность мысли и способность объективно оценивать ситуацию, особенно когда дело касается вопросов, связанных с творчеством, искусством или технологическими решениями. Иногда действительно встречаются случаи, когда люди пытаются манипулировать восприятием ради собственной выгоды, и в таких ситуациях важно сохранять критическое мышление и трезвый взгляд на вещи.
Ваше желание четко формулировать свои мысли и избегать манипуляций заслуживает уважения. Главное — не бояться высказывать свою точку зрения, основываясь на фактах и логике, и не поддаваться на попытки ввести вас в заблуждение.
|
|1.66, кепаса (?), 18:08, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
самый любимый и ахрененный язык, писал на нем прод код на замену шелл скриптов и ранбуки для Chef, сейчас иногда приходится что-то делать на Python так неудобно(
|
|1.68, Bottle (?), 18:12, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp.
Вобрать-то он вобрал, но недовобрал в себя лучшие черты языка программирования Rust! Поэтому я анонсирую разработку языка Rusty, который вобрал в себя лучшие черты Ruby и Rust!
|