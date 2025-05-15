В кодовую базу Ruby принят новый JIT-компилятор ZJIT

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|1.3, Аноним (3), 11:59, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Насколько дикий оверхэд в этот раз? Ограничения? А вообще, я был уверен, RoR давно закопали, оказывается, где-то ещё тащат.
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|2.26, Александр Шпец (?), 14:36, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну не прям таки оверхэд. YJIT пацаны завозили не ради коммьюнити, а ради собственного Shopify, который от и до на рельсах написан. Дает ли YJIT буст перфоманса ? Дает. Дает ли это буст перфоманса другим Rails приложениям ? Дает. Ну и славно. Shopify в плюсе, другие проекты основанные на Rails тоже за счет OSS.
Нанять 3-4 сишника для Shopify дешевле чем переписать все на некст условный.
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|3.29, Аноним (29), 14:44, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну то есть, YJIT - это дикие костыли. И чтобы руби не тормозил, нужны костыли. Понятно. А владельцы Shopify не могли изначально взять тот же го или кваркус? Зачем они выбрали Руби, чтобы всё изначально тормозило?
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|4.56, Аноним (56), 15:59, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такие вопросы возникают из-за того, что технари квадратно-бытовой логикой пытаются объяснить бизнес-логику. У них, например, могла быть изначально сильная руби-команда - нафига тратить время и деньги на найм гошников, если можно сильно срезать косты? Ну и руби не так что бы мертв, он все ещё остаётся хорошей платформой в виде рельсы. А лет 7 назад так вообще был пик популярности и бизнес часто строился вокруг него.
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|4.63, Аноним324 (ok), 16:35, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может потому что, когда шопифай появился, го вообще не существовало, даже ноды не существовало. ROR это первый фреймворк подобного образца, с которого потом уже пошли джанги, ларавели и им подобные.
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|5.76, Аноним (76), 17:10, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Django и Ruby on Fails появились с разницей в год, и друг с другом практически никак не связаны. Django из Zope выросла, которую олды не помнят, а нубы не знают.
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|1.5, Аноним (5), 12:18, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А ведь можно писать на языке, который сразу компилится в нативный машинный код. Зачем все эти свистопляски и приседания? Ну серьезно. Это как если бы Петр изобрел звездолет, а Витя изобрел кастрюлю для тех же целей -- исследовать вселенную. И вот, Витя теперь целыми днями думает, как бы заставить кастрюлю летать. С переменным успехом у него это получается, например, недавно изобретенная им техника ZJIT позволяет кастрюле подыматься на 100 метров от земли.
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|2.6, Аноним (3), 12:23, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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С практической точки зрения, идеальный вариант, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к скриптам и серверным системам, это лисп, только многим людям почему-то не нравится на нём писать.
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|3.15, Аноним (5), 13:53, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что его синтаксис ужасен. Плюс на нем нет фреймворков корпоративного уровня. Идеальный язык (который еще не создан) -- это язык, который можно и скриптом, и компилять, и чтоб метапрограммирование (модифицировать AST на том же языке), и чтоб система типов была дружелюбна как явистам, так и хаскелистам (да), и чтобы инфраструктура/экосистема, хорошая пермиссивная лицензия, и конечно же си-подобный синтаксис. Вот. Лисп ничего этого не имеет. Ближайший к идеалу -- это раст.
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|4.17, Аноним (3), 14:08, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нормальный синтаксис, никак не хуже хаскел и раста с икон. Фреймворки корпоративного уровня есть в Racket, всё максимально дружелюбно жабистам.
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|5.20, morphe (?), 14:22, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Нормальный синтаксис, никак не хуже хаскел и раста с икон
(Удачи (искать (поставленную (не (в (том месте))) скобку)))
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|6.21, Аноним (3), 14:26, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В других языках, в частности, в питоне, ситуация со скобками не многим лучше. Для этого есть подсветка синтаксиса и lsp.
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|7.23, morphe (?), 14:30, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для этого есть подсветка синтаксиса и lsp.
Я понимаю посоветовать один из десятка инструментов для структурного редактирования lisp, вроде paredit/emacsовых плагинов... Но полагаться на подсветку/lsp в условном scheme это худшее предложение
Нет, когда у тебя все синтаксические конструкции состоят из скобок и в коде полно ))))))))), это не то же самое что и python/rust/любой другой язык с более различимыми конструкциями
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|8.27, Аноним (3), 14:37, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
А в чём, собственно, проблема Подстветка синтаксиса разноцветная, просто смотри... текст свёрнут, показать
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|6.65, Аноним (65), 16:38, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в чём проблема? Запускаете автоформатирование, и сразу видно, что и где потеряно. Емнип в емаксе можно включить автоформатирование
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|6.77, Аноним (76), 17:16, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тех, кто про Лисп знает чуть больше, чем «гыыы скобатьки))))))» такая проблема возникает крайне редко. А у тех лисперов, котрые пользуются paredit (а это практически все лисперы) такой проблемы возникнуть не может в принципе. Зато вот те, кто про программирование слышал от пацанов за гаражами постоянно какие-то проблемы с синтаксисом.
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|4.67, YetAnotherOnanym (ok), 16:41, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чтоб система типов была дружелюбна как явистам, так и хаскелистам (да)
Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Явистскую систему типов оставь в яве, хаскелистскую - в хаскеле. Не можешь осилить нативную для языка систему типов - на выход.
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|3.33, Аноним (33), 14:55, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это каким таким требованиям он отвечает? Особенно учитывая что он сам - абстрактная концепция, у которой есть несколько реализаций с совершенно разными свойствами. И ни одна из них не отвечает почти никаким требования современной разработке - инфраструктуры модулей нет, тулинга нет, нормального FFI нет, асинхронщины нет, эффективной компиляции нет. Да, до синтаксиса я даже не считаю нужным опускаться.
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|3.66, Аноним (65), 16:38, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>отвечающий всем требованиям, предъявляемым к скриптам и серверным системам, это лисп
Типизация? Нет, не слышали
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|2.30, Sserj (?), 14:48, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну конечно. Приседания и свистопляски это же не так интересно как мазохизм компиляции нативников под хотя бы пяток широко используемых операционок: винду, пингвинов, яблок, ведроидов да мобильных огрызков. И это еще без разных аппаратных вариантов x64, arm и прочего прочего. Это же так чудесно когда у тебя даже int-ы на каждой платформе разные :)
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|3.75, Аноним (75), 17:06, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В интерпретируемых языках танцы с бубном возникают при установке множества зависимостей.
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|2.34, vdb (?), 14:57, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда по делу сказать нечего, начинают приводить аналогии.
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|3.46, Аноним (46), 15:15, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я и сказал по делу испокон веков люди писали исходники на ЯП, а далее этот исхо... большой текст свёрнут, показать
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|4.48, Sserj (?), 15:33, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот врешь же.
Испокон веков люди писали даже не ассемблере а били дырки в перфокартах. Прям целые отделы девочек сидели и фигачили из дырок программы индивидуальные для каждого процессора.
И тут придумали ассемблер который вместо дырочек позволял писать комадочки и компутер сам бил дырочки в перфокартах.
А потом придумали компилятор который делал командочки еще проще, но ужас - он уже работал на "усредненном процессоре" и ни один компилятор на сегодня не задействует все возможности современных процессоров на 100%. Для использовать векторных операций все равно придется спуститься хотя бы до уровня ассемблера.
И о ужас тут придумали новые процессоры и все программочки перестали работать.
А джависты хмыкнули, за них сделали новую JVM и все их программки продолжили работать без единой правки.
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|5.51, Аноним (5), 15:44, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тут придумали новые процессоры и все программочки перестали работать.
> А джависты хмыкнули
Ну да, ведь процессоры придумывают каждый понедельник. Раз в столетие перекомпилить прогу ничего не мешает. Это все равно лучше, чем иметь репутацию тормозного языка, который ява себе снискала вполне заслуженно.
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|6.54, Sserj (?), 15:54, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это тоже вранье. Тормознутая не Java а методика написания корпоративного ПО. Сотни прокладок и интерфейсов. Поверь если в том же C++ обложиться таким количеством виртуальных методов то чисто нативная программа точно так же будет сходить с ума от поиска нужных точек вызова функций.
Сама java во время выполнения быстро перегонит все интерпретируемую часть в бинарный вид.
Уж её то JIT за 30 лет существования вылизан почти до совершенства.
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|7.60, Аноним (60), 16:27, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько ни пробовал программы на Java и все они такие себе. Не говоря уже о том что для меня как пользователя изо дня в день запускать программу через кучу прослойки смысла не много.
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|8.68, Sserj (?), 16:44, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тобишь вы не пользуетесь мобильными устройствами Не пользуетесь всякими умными... текст свёрнут, показать
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|6.57, Аноним (29), 16:02, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это все равно лучше, чем иметь репутацию тормозного языка, который ява себе снискала вполне заслуженно.
Вообще, то ява не сильно тормознутая, просто у неё жирная и супер стабильная JWM, в которую вливали деньги монстры типа оракла. Ява - отличный выбор там, где нужна надёжность. Самый безопасный язычок со статическими типами, не считая новомодного Раста. Ясное дело, локалхостам и стартапам всяким куда дешевле и рациональнее юзать пых или пихон, ибо обслуживание явы очень дорого, и васянам не по карману. А вот корпорации до сих пор выбирают яву.
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|1.7, Смузихлеб забывший пароль (?), 12:27, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> командой разработчиков из компании Shopify
> в рамках инициативы по увеличению производительности Ruby-программ,
> использующих фреймворк Rails и вызывающих очень много методов
Так и запишем - слепили серверную часть из когда-то раздуто-модного г.на, а теперь - "героически" решают заранее очевидные проблемы. Вместо того, чтобы изначально подумать головой, а не верить на слово модным статейкам от авторов, которые всё равно ни за что не отвечают
> использование LBBV в YJIT привело к тому,
> что проект ... развивался только сотрудниками Shopify
Причём, дураков подобных им, оказалось немного
> и даст возможность привлечь к работе новых участников
Теперь из кожи вон лезут, чтобы хоть кого-то постороннего впрячь в эту халтуру ибо тупость обходится слишком уж дорого
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|3.11, Аноним (65), 13:16, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Компилируемый язык, как не сложно догадаться. Например, Ocaml. Или, может быть какой-нибудь Standar ML. Если они готовы разрабатывать интерпретатор, то написать несколько библиотек для них точно не будет проблемой.
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|4.24, Александр Шпец (?), 14:31, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Здорово. Люди хоронят язык на котором есть библиотеки почти под любой чих и какие никакие вакансии с рылами, но при этом переписывать проект на Ocaml это типа ок.
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|5.69, Аноним (65), 16:44, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>на котором есть библиотеки почти под любой чих
Вы так говорите, словно написание библиотек невероятно сложно. Солько лет уже пишется jit для руби? И как, догнали js? За это время уже давным давно можно было самостоятельно написать нужные библиотеки JIT, это развлечение для богатых. M$ с dot net, Google с Node, Sun/Oracle с jvm.
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|2.43, Аноним (43), 15:11, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока одни клепали по-быстрому на RoR, другие думали головой, писали на OCaml, и так и не вышли на рынок, потому что первые уже весь рынок заняли и за это время выкатили в 10 раз больше фич.
Да, теперь первые решают проблемы. А у вторых проблем нет, они обанкротились и пошли работать программистами к первым.
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|3.52, Аноним (29), 15:51, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А где RoR широко используется со своими фичами? Пых с пихонами то понятно, а рельсы где?
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|3.70, Аноним (65), 16:46, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Пока одни клепали по-быстрому на RoR
Они уже наклепали, и теперь пытаются это оптимизировать
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|3.74, Смузихлеб забывший пароль (?), 17:05, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По быстрому клепают на питоне или ноде. И проблем никаких ни с поддержкой ни с поиском тех кто будет ей заниматься по случаю чего
Что Рубин-на-рельсах, что Окамл с Хаскелем, с практической точки зрения - г.но не меньшее чем Пролог
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|2.79, Аноним (76), 17:29, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> слепили серверную часть из когда-то раздуто-модного г.на, а теперь - "героически" решают заранее очевидные проблемы
Слепили они бизнес с капитализацией $140 миллиардов, а когда они начали писать свой софт, проблемы были не очевидны, тогда опыта гиперскейлинга вообще не было практически ни у кого. А сейчас, когда и бабки есть, и люди — чего бы и не порешать проблемы-то?
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|2.14, Аноним (65), 13:27, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Проще перейти на него, чем руби "разогнать"
Не проще. Под него нужно портировать код, при этом, сделать это не всегда возможно. В итоге что разработка jit, что портирование на crystal требует очень много сил, очень медленное. Даже если переписать с руби на что-то другое, это тоже потребует много сил и будет очень медленно. Ловушка очень надёжная
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|2.22, Александр Шпец (?), 14:28, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Ruby есть весь необходимый инструментарий, очень много Rails проектов, которые посложнее Hello world или апишки записной книжки. На Crystal почти ничего нет. Половина библиотек заброшены, львиной доли библиотек просто напросто нет.
Если и говорить про какой-то переезд, то если только на elixir и то с натяжкой
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|3.38, Аноним (38), 15:01, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Библиотеки нужны только для прототипов (помним что 99% стартапов разоряются в первые 3 года). Если проект взлетел его пишут всё с нуля кастомное.
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|2.40, Аноним (38), 15:04, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Друг, поверь, легче будет переписать на турбо поскаль, чем с руби на кристал.
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|1.13, Аноним (13), 13:21, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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тупой не логичный язык, создатель которого сказал что ему пофигу на производительность. видать даже его достали эти адские тормоза. руби и питон короли тормозов. даже питон еще поживет за счет библиотек, а руби RIP
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|2.32, Bottle (?), 14:55, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Питон идеален для задач вида "нарисовать график для статистического распределения" и для скриптов автоматизации вместо Баша. А вот РубинНаРельсах даже здесь неудобен.
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|3.41, Аноним (38), 15:05, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нарисовать график для статистического распределения
Это ещё в школе на турбо поскале дети делают, нафига душить питона для такой простой задачи?
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|3.72, Аноним (65), 16:51, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Питон идеален для задач вида "нарисовать график для статистического распределения" и для скриптов автоматизации вместо Баша
Чем больше задача, тем хуже для неё подходит питон. Добавь к графику ещё какую-то обработку, и всё, питон уже станет неудобен. А если знать любой взрослый язык, то проще изначально будет реализовать её на нём, чем выяснять, как это на питоне делается.
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|1.16, Аноним (29), 13:57, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, в мире ещё остались вакансии на Руби? Вроде даже пых последний быстрее чем это. Какая ниша Руби и RoR?
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|2.18, Tron is Whistling (?), 14:09, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Легаси его ниша.
Фанатики очередного "убийцы пыха" по недоразумению наплодили г-кода и теперь вынуждены его поддерживать.
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|2.36, Аноним (38), 15:00, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пыха всегда была быстрее рубей. Руби это рельсы и больше ничего.
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|1.35, Аноним (38), 14:59, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Забавно, только вчера гуглил на реддите жив ли руби. Жив, но в роли кобола или джавы где-то глубоко в легаси.
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|2.45, Аноним (45), 15:14, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот же GitHub на Ruby написан, и никто его переписывать на другой язык не будет.
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|3.80, Аноним (80), 17:31, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё в банках COBOL до сих пор используется и никто переписывать на другой язык не будет. Но значит ли это что язык жив и на нем надо делать новые проекты?
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|2.47, Аноним (29), 15:18, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на джаве и новьё пишется, так то.
просто джава - язычок только для корпораций, из-за её прожорливости и сложности администрирования, по сравнению со смешным пыхом, где хостинг стоит копейки везде, и доступен каждому васяну.
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|2.59, Аноним (59), 16:27, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> или джавы где-то глубоко в легаси.
На жабе половина ондроед софта написана, если не больше.
И всякие новомодные котлины и скалы работают поверх JVM.
Так что не нужно тут затирать про легаси. Легаси - это конкретная Java 1.6 в каком-нибудь банке. А просто java живее всех живых.
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|1.50, Аноним (50), 15:37, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Никогда не понимал, зачем оно существует и зачем его создали. Есть же много других языков.
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|1.55, Аноним (-), 15:57, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Как и YJIT новый JIT-компилятор написан на языке Rust
Забавно, что местные настолько сильно хейтят руби, что даже не заметили на каком языке что ZJIT, что YJIT.
Неужели у вас так мало запаса ненависти, что на все не хватило???
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|1.71, Пишу с 80286 (?), 16:50, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ruby это рельсы. В свое время фреймворк этот был чем-то модным и молодежным, потом появились конкуренты на пхп, питоне, а еще чуть позже веб перестал быть монолитным, проекты состоят из микросервисов, которые могут быть написаны на чем угодно, ведь теперь вся отрисовка осуществляется на клиентах, а их дело только дергать api.
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