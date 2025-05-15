В кодовую базу Ruby принят новый JIT-компилятор ZJIT

2.6 , Аноним ( 3 ), 12:23, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – С практической точки зрения, идеальный вариант, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к скриптам и серверным системам, это лисп, только многим людям почему-то не нравится на нём писать.

3.15 , Аноним ( 5 ), 13:53, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что его синтаксис ужасен. Плюс на нем нет фреймворков корпоративного уровня. Идеальный язык (который еще не создан) -- это язык, который можно и скриптом, и компилять, и чтоб метапрограммирование (модифицировать AST на том же языке), и чтоб система типов была дружелюбна как явистам, так и хаскелистам (да), и чтобы инфраструктура/экосистема, хорошая пермиссивная лицензия, и конечно же си-подобный синтаксис. Вот. Лисп ничего этого не имеет. Ближайший к идеалу -- это раст.

4.17 , Аноним ( 3 ), 14:08, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нормальный синтаксис, никак не хуже хаскел и раста с икон. Фреймворки корпоративного уровня есть в Racket, всё максимально дружелюбно жабистам.

5.20 , morphe ( ? ), 14:22, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Нормальный синтаксис, никак не хуже хаскел и раста с икон (Удачи (искать (поставленную (не (в (том месте))) скобку)))

6.21 , Аноним ( 3 ), 14:26, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В других языках, в частности, в питоне, ситуация со скобками не многим лучше. Для этого есть подсветка синтаксиса и lsp.

7.23 , morphe ( ? ), 14:30, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Для этого есть подсветка синтаксиса и lsp. Я понимаю посоветовать один из десятка инструментов для структурного редактирования lisp, вроде paredit/emacsовых плагинов... Но полагаться на подсветку/lsp в условном scheme это худшее предложение Нет, когда у тебя все синтаксические конструкции состоят из скобок и в коде полно ))))))))), это не то же самое что и python/rust/любой другой язык с более различимыми конструкциями

8.27 , Аноним ( 3 ), 14:37, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать А в чём, собственно, проблема Подстветка синтаксиса разноцветная, просто смотри... 6.65 , Аноним ( 65 ), 16:38, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А в чём проблема? Запускаете автоформатирование, и сразу видно, что и где потеряно. Емнип в емаксе можно включить автоформатирование

6.77 , Аноним ( 76 ), 17:16, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тех, кто про Лисп знает чуть больше, чем «гыыы скобатьки))))))» такая проблема возникает крайне редко. А у тех лисперов, котрые пользуются paredit (а это практически все лисперы) такой проблемы возникнуть не может в принципе. Зато вот те, кто про программирование слышал от пацанов за гаражами постоянно какие-то проблемы с синтаксисом.

4.67 , YetAnotherOnanym ( ok ), 16:41, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чтоб система типов была дружелюбна как явистам, так и хаскелистам (да) Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Явистскую систему типов оставь в яве, хаскелистскую - в хаскеле. Не можешь осилить нативную для языка систему типов - на выход.

3.33 , Аноним ( 33 ), 14:55, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это каким таким требованиям он отвечает? Особенно учитывая что он сам - абстрактная концепция, у которой есть несколько реализаций с совершенно разными свойствами. И ни одна из них не отвечает почти никаким требования современной разработке - инфраструктуры модулей нет, тулинга нет, нормального FFI нет, асинхронщины нет, эффективной компиляции нет. Да, до синтаксиса я даже не считаю нужным опускаться.

3.66 , Аноним ( 65 ), 16:38, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >отвечающий всем требованиям, предъявляемым к скриптам и серверным системам, это лисп Типизация? Нет, не слышали

2.30 , Sserj ( ? ), 14:48, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну конечно. Приседания и свистопляски это же не так интересно как мазохизм компиляции нативников под хотя бы пяток широко используемых операционок: винду, пингвинов, яблок, ведроидов да мобильных огрызков. И это еще без разных аппаратных вариантов x64, arm и прочего прочего. Это же так чудесно когда у тебя даже int-ы на каждой платформе разные :)

3.75 , Аноним ( 75 ), 17:06, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В интерпретируемых языках танцы с бубном возникают при установке множества зависимостей.

2.34 , vdb ( ? ), 14:57, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда по делу сказать нечего, начинают приводить аналогии.

3.46 , Аноним ( 46 ), 15:15, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Я и сказал по делу испокон веков люди писали исходники на ЯП, а далее этот исхо... 4.48 , Sserj ( ? ), 15:33, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот врешь же.

Испокон веков люди писали даже не ассемблере а били дырки в перфокартах. Прям целые отделы девочек сидели и фигачили из дырок программы индивидуальные для каждого процессора.

И тут придумали ассемблер который вместо дырочек позволял писать комадочки и компутер сам бил дырочки в перфокартах.

А потом придумали компилятор который делал командочки еще проще, но ужас - он уже работал на "усредненном процессоре" и ни один компилятор на сегодня не задействует все возможности современных процессоров на 100%. Для использовать векторных операций все равно придется спуститься хотя бы до уровня ассемблера.

И о ужас тут придумали новые процессоры и все программочки перестали работать.

А джависты хмыкнули, за них сделали новую JVM и все их программки продолжили работать без единой правки.

5.51 , Аноним ( 5 ), 15:44, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тут придумали новые процессоры и все программочки перестали работать.

> А джависты хмыкнули Ну да, ведь процессоры придумывают каждый понедельник. Раз в столетие перекомпилить прогу ничего не мешает. Это все равно лучше, чем иметь репутацию тормозного языка, который ява себе снискала вполне заслуженно.

6.54 , Sserj ( ? ), 15:54, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это тоже вранье. Тормознутая не Java а методика написания корпоративного ПО. Сотни прокладок и интерфейсов. Поверь если в том же C++ обложиться таким количеством виртуальных методов то чисто нативная программа точно так же будет сходить с ума от поиска нужных точек вызова функций.

Сама java во время выполнения быстро перегонит все интерпретируемую часть в бинарный вид.

Уж её то JIT за 30 лет существования вылизан почти до совершенства.

7.60 , Аноним ( 60 ), 16:27, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сколько ни пробовал программы на Java и все они такие себе. Не говоря уже о том что для меня как пользователя изо дня в день запускать программу через кучу прослойки смысла не много.

8.68 , Sserj ( ? ), 16:44, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тобишь вы не пользуетесь мобильными устройствами Не пользуетесь всякими умными... 6.57 , Аноним ( 29 ), 16:02, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Это все равно лучше, чем иметь репутацию тормозного языка, который ява себе снискала вполне заслуженно. Вообще, то ява не сильно тормознутая, просто у неё жирная и супер стабильная JWM, в которую вливали деньги монстры типа оракла. Ява - отличный выбор там, где нужна надёжность. Самый безопасный язычок со статическими типами, не считая новомодного Раста. Ясное дело, локалхостам и стартапам всяким куда дешевле и рациональнее юзать пых или пихон, ибо обслуживание явы очень дорого, и васянам не по карману. А вот корпорации до сих пор выбирают яву.

