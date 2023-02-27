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Доступен встраиваемый интерпретатор mruby 3.2

27.02.2023 13:11

Представлен выпуск mruby 3.2, встраиваемого интерпретатора динамического объектно-ориентированного языка программирования Ruby. Mruby обеспечивает базовую совместимость синтаксиса на уровне Ruby 3.x, за исключением поддержки сопоставления с образцом ("case .. in"). Интерпретатор отличается низким потреблением памяти и ориентирован на встраивание поддержки языка Ruby в другие приложения. Встроенный в приложение интерпретатор может выполнять как исходный код на языке Ruby, так и байткод, полученный при помощи развиваемого проектом компилятора "mrbc". Исходные тексты mruby распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске устранено 19 уязвимостей, которые могут привести к переполнению буфера, разыменованию нулевых указателей или обращению к памяти после её освобождения при обработке интерпретатором специально оформленного Ruby-кода.

Из не связанных с безопасностью изменений отмечается:

  • Поддержка передачи анонимных аргументов (*, **, &),
  • Поддержка больших целых чисел (mruby-bigint).
  • Поддержка загрузки скомпилированных бинарных файлов с расширением ".mrb".
  • Добавление опции "--no-optimize" для отключения оптимизаций в компиляторе mrbc.
  • Реализация методов Class#subclasses и Module#undefined_instance_methods в mruby-class-ext.
  • Новые встроенные библиотеки mruby-errno, mruby-set, mruby-dir и mruby-data.


  1. Главная ссылка к новости (https://mruby.org/releases/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 3.2
  3. OpenNews: Доступен интерпретатор mruby 3.0
  4. OpenNews: В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета
  5. OpenNews: Открыт код Sorbet, системы статической проверки типов для Ruby
  6. OpenNews: В Ruby-библиотеке bootstrap-sass выявлен бэкдор
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58713-mruby
Ключевые слова: mruby, ruby
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:24, 27/02/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Поезд ушёл. Я думаю, Crystal вполне занимает сегодня эту нишу для любителей сахара и нетрадиционных ценностей, а интерпретаторы никому не интересны.
     
     
  • 2.3, Совершенно другой аноним (?), 13:37, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот, вроде, больше метит в сторону конкуренции с LUA, правда там тоже всего уже хватает - те-же quickjs, elk, MicroPython, PikaScript.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 14:45, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То-то и оно, какой-нибудь gdscript хотя бы решает реальные задачи.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:34, 27/02/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    > устранено 19 уязвимостей, которые могут привести к переполнению буфера

    Угадайте, на каком языке написан 66.1% проекта.

     
     
  • 2.4, Антифрактал (?), 14:21, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели на JS?
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:22, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На английском?
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:04, 27/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Чем оно лучше ficl?
     
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