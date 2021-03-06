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Доступен интерпретатор mruby 3.0

06.03.2021 19:08

Состоялся релиз mruby 3.0, встраиваемого интерпретатора динамического объектно-ориентированного языка программирования Ruby. Mruby обеспечивает совместимость синтаксиса на уровне Ruby 1.9, но также поддерживает отдельные возможности из более новых версий. Интерпретатор отличается низким потреблением памяти и возможностью встраивания в другие приложения. Кроме того, поддерживается компиляция Ruby-программ в байткод при помощи развиваемого проектом компилятора "mrbc". Код mruby распространяется под лицензией MIT. ‎

В новом выпуске значительно сокращено потребление памяти, используемой в mruby VM. Предыдущие версии требовали нескольких сотен КБ оперативной памяти, а mruby 3.0 потребляет около 100 КБ ОЗУ.‎ Основные улучшения:

  • Уменьшено потребление оперативной памяти за счет оптимизации выделения памяти для объектов класса Symbols. Уменьшено потребление памяти объектами класса Hash. Проведена оптимизация вызова методов.
  • Добавлена поддержка однострочного определения метода без использования ключевого слова "end": 
    
   def square(x) = x * x
  • Добавлен оператор "=>" (значения => переменная), который используется для правостороннего присваивания значений. 
    
   0 => a
   p a #=> 0
   {b: 0, c: 1} => {b:}
   p b #=> 0
  • Поддержка конструкции heredocs.
  • Обновлены файлы сборки интерпретатора. Добавлена компиляция с gprof. GCC теперь может собирать в режиме 32 бита на 64 битных платформах. Появилась поддержка Address Sanitizer в clang.
  • Изменение, нарушающее совместимость: константа RITE_VM_VER теперь имеет значение 0300, а RITE_BINARY_FORMAT_VER - 0200, что исключает возможность исполнения байткода от прошлых версий.
  • Класс Fixnum стал частью Integer, так же как в Ruby 3.0. Удален класс Integral.


  1. Главная ссылка к новости (https://mruby.org/releases/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 3.0
  3. OpenNews: В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета
  4. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  5. OpenNews: В rest-client и ещё 10 Ruby-пакетах выявлен вредоносный код
  6. OpenNews: Доступен интерпретатор mruby 2.0
Автор новости: GentooBoy
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54712-ruby
Ключевые слова: ruby, mruby
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  • 1.1, InuYasha (??), 20:40, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > для правостороннего присваивания значений.

    За этим есть реальный логический смысл или просто "когда лень Crtl+X сделать"?

     
     
  • 2.3, Леголас (ok), 20:44, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    причём здесь логический смысл? просто такой синтаксис оператора
     
  • 2.7, Анончик (?), 21:11, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какой-то степени
    Например когда тебе надо из цепочки методов сделать присваивание
    a="hello"
    a.upcase.reverse => b
    конечно можно написать и так
    b = a.upcase.revers

    Но если цепочка методов очень длинная то почему бы не использовать такой синтаксис.
    лично мне это для однострочников нравиться

     
     
  • 3.9, InuYasha (??), 21:16, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    так и скажи - для обфускации однострочников ))
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:23, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тестовая фича новый рубей, кажется. Зачем оно надо, впрочем, непонятно, да.
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:32, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конвейер же....
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:44, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > для правостороннего присваивания значений.

    .удобно оченЬ
    .читаемой легко становится сразу программА

     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 20:51, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ьнечо онбоду.
    Аммаргорп узарс ястивонатс окгел йомеатич.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 20:54, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тут что-то на эльфийском…
    хотя чего еще ожидать
     

  • 1.4, Аноним (-), 20:50, 06/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:12, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем на микроконтроллере рельсы? А если нет рельсов, то зачем вообще Ruby нужен?
     
     
  • 2.10, Анончик (?), 21:19, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как замена однострочников перла очень неплох.
    ps aux | ruby -ane 'BEGIN{$sum=0; app="Firefox"}; $sum += $F[5].to_i if $_.match?(app); END{print "#{app}:\t",$sum/1024,"\n" }'
    mruby тяжеловат для мк имхо, больше как встраиваемый интерпретатор.
     
     
  • 3.17, Аноним84701 (ok), 23:09, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как замена однострочников перла очень неплох.
    > ps aux | ruby -ane 'BEGIN{$sum=0; app="Firefox"}; $sum += $F[5].to_i if $_.match?(app);
    > END{print "#{app}:\t",$sum/1024,"\n" }'
    > mruby тяжеловат для мк имхо, больше как встраиваемый интерпретатор.

    Кхе.
    ps aux|awk '/firefox/{sum+=$6}END{print sum/1024}'
    точно так же подсчитает "не совсем правильно" (хотя memory footprint awk все же заметно меньше руби будет, а уж на фоне FF так вообще незначителен ...)

     
  • 2.12, Аноним Фейспалмирующий (?), 21:24, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах ты такой тонкий тролль, чудо дивное, ммм (нет).
     
  • 2.18, YetAnotherOnanym (ok), 23:22, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще лезет к микроконтроллерам человек, который не знает ничего, кроме Руби?
     

  • 1.14, Аноним (14), 21:45, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Руби красивый, хорошо продуманный язык.
    К сожалению с реализациями руби изначально не везло, поэтому он так и не смог занять подобающее ему положение.
     
     
  • 2.15, валяйте (?), 22:43, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мндаааа... ок...
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:59, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем?
     

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