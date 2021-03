Доступен интерпретатор mruby 3.0

2.10 , Анончик ( ? ), 21:19, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как замена однострочников перла очень неплох.

ps aux | ruby -ane 'BEGIN{$sum=0; app="Firefox"}; $sum += $F[5].to_i if $_.match?(app); END{print "#{app}:\t",$sum/1024,"

" }'

mruby тяжеловат для мк имхо, больше как встраиваемый интерпретатор.

3.17 , Аноним84701 ( ok ), 23:09, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –

> ps aux | ruby -ane 'BEGIN{$sum=0; app="Firefox"}; $sum += $F[5].to_i if $_.match?(app);

> END{print "#{app}:\t",$sum/1024,"

" }'

Кхе.

ps aux|awk '/firefox/{sum+=$6}END{print sum/1024}'

точно так же подсчитает "не совсем правильно" (хотя memory footprint awk все же заметно меньше руби будет, а уж на фоне FF так вообще незначителен ...)

2.12 , Аноним Фейспалмирующий ( ? ), 21:24, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ах ты такой тонкий тролль, чудо дивное, ммм (нет).

2.18 , YetAnotherOnanym ( ok ), 23:22, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем вообще лезет к микроконтроллерам человек, который не знает ничего, кроме Руби?