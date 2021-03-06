Доступен интерпретатор mruby 3.0

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|1.1, InuYasha (??), 20:40, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> для правостороннего присваивания значений.
За этим есть реальный логический смысл или просто "когда лень Crtl+X сделать"?
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|2.3, Леголас (ok), 20:44, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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причём здесь логический смысл? просто такой синтаксис оператора
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|2.7, Анончик (?), 21:11, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В какой-то степени
Например когда тебе надо из цепочки методов сделать присваивание
a="hello"
a.upcase.reverse => b
конечно можно написать и так
b = a.upcase.revers
Но если цепочка методов очень длинная то почему бы не использовать такой синтаксис.
лично мне это для однострочников нравиться
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|2.11, Аноним (11), 21:23, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это тестовая фича новый рубей, кажется. Зачем оно надо, впрочем, непонятно, да.
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|1.2, Аноним (2), 20:44, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> для правостороннего присваивания значений.
.удобно оченЬ
.читаемой легко становится сразу программА
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|1.8, Аноним (8), 21:12, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем на микроконтроллере рельсы? А если нет рельсов, то зачем вообще Ruby нужен?
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|2.10, Анончик (?), 21:19, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как замена однострочников перла очень неплох.
ps aux | ruby -ane 'BEGIN{$sum=0; app="Firefox"}; $sum += $F[5].to_i if $_.match?(app); END{print "#{app}:\t",$sum/1024,"\n" }'
mruby тяжеловат для мк имхо, больше как встраиваемый интерпретатор.
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|3.17, Аноним84701 (ok), 23:09, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как замена однострочников перла очень неплох.
> ps aux | ruby -ane 'BEGIN{$sum=0; app="Firefox"}; $sum += $F[5].to_i if $_.match?(app);
> END{print "#{app}:\t",$sum/1024,"\n" }'
> mruby тяжеловат для мк имхо, больше как встраиваемый интерпретатор.
Кхе.
ps aux|awk '/firefox/{sum+=$6}END{print sum/1024}'
точно так же подсчитает "не совсем правильно" (хотя memory footprint awk все же заметно меньше руби будет, а уж на фоне FF так вообще незначителен ...)
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|1.14, Аноним (14), 21:45, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Руби красивый, хорошо продуманный язык.
К сожалению с реализациями руби изначально не везло, поэтому он так и не смог занять подобающее ему положение.
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