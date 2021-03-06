Доступен интерпретатор mruby 3.0

Состоялся релиз mruby 3.0, встраиваемого интерпретатора динамического объектно-ориентированного языка программирования Ruby. Mruby обеспечивает совместимость синтаксиса на уровне Ruby 1.9, но также поддерживает отдельные возможности из более новых версий. Интерпретатор отличается низким потреблением памяти и возможностью встраивания в другие приложения. Кроме того, поддерживается компиляция Ruby-программ в байткод при помощи развиваемого проектом компилятора "mrbc". Код mruby распространяется под лицензией MIT. ‎ В новом выпуске значительно сокращено потребление памяти, используемой в mruby VM. Предыдущие версии требовали нескольких сотен КБ оперативной памяти, а mruby 3.0 потребляет около 100 КБ ОЗУ.‎ Основные улучшения: Уменьшено потребление оперативной памяти за счет оптимизации выделения памяти для объектов класса Symbols. Уменьшено потребление памяти объектами класса Hash. Проведена оптимизация вызова методов.

Добавлена поддержка однострочного определения метода без использования ключевого слова "end": def square(x) = x * x

Добавлен оператор "=>" (значения => переменная), который используется для правостороннего присваивания значений. 0 => a p a #=> 0 {b: 0, c: 1} => {b:} p b #=> 0

Поддержка конструкции heredocs.

Обновлены файлы сборки интерпретатора. Добавлена компиляция с gprof. GCC теперь может собирать в режиме 32 бита на 64 битных платформах. Появилась поддержка Address Sanitizer в clang.

Изменение, нарушающее совместимость: константа RITE_VM_VER теперь имеет значение 0300, а RITE_BINARY_FORMAT_VER - 0200, что исключает возможность исполнения байткода от прошлых версий.

Класс Fixnum стал частью Integer, так же как в Ruby 3.0. Удален класс Integral.



