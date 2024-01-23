Представлен RubyWM, оконный менеджер, написанный целиком на Ruby

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|3.10, Аноним (10), 10:32, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее, потому что учится программированию. Человек, который "может", заниматься подобным не стал бы.
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|2.44, _kp (ok), 12:45, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже почти мерещатся обсуждения о добавлении Руби в ядро.. :)
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|1.6, Аноним (6), 10:23, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нет, в целом идея норм, если скриптовый интерпретатор шустрый и грамотно спроектированный.
Но руби… М–м–м, тормоза–а–а…
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|2.19, Аноним (19), 11:17, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не настолько Руби тормозной, чтоб это было заметно в GUI-задачах. К тому же, в последних версиях производительность сильно выросла. Хотя, для некоторых и Qt тормозной.
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|2.41, чувак (?), 12:26, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чувак, ты до сих пор учишься по видосам блогеров 10 летней давности как писать hello word?
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|2.46, User (??), 12:53, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С одной стороны - именно у GUI-приложений есть достаточно четко определенные метрики по скорости работы, с другой - с т.з. IT они вполне себе лояльные...
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|1.15, МогзАвтора (?), 10:46, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Опять вопросы от анонимов. Зачем? Новость под тегом #ненужно или #нужно? И так далее.
Ответ прост.
Автор загорелся некой идеей, реализовал ее на практике на том, что знал и поделился с другими. На этом всё.
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|2.16, elv (?), 10:52, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если не полениться, и глянуть по ссылке в github, то там все написано
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|1.22, Аноним (-), 11:32, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Занятная штука.
Уже есть оконный менеджер на Ruby, есть оконный менеджер на Rust, осталось сделать на R!
Было бы приколько собрать все ссылки на проекты, чтобы для каждого языка был свой оконный велосипед)
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|2.60, Аноним (50), 13:41, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но сначала библиотеку pure-Wayland с реализацией протоколов Вяленого на языке Ruby.
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