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Представлен RubyWM, оконный менеджер, написанный целиком на Ruby

23.01.2024 10:10

Опубликован проект RubyWM, развивающий оконный менеджер на базе протокола X11, написанный на языке Ruby, включая драйвер для работы с протоколом X11. RubyWM поддерживает виртуальные рабочие столы и может использовать как мозаичную (tailing) компоновку окон, так и произвольное позиционирование окон на рабочем столе. Код RubyWM распространяется под лицензией MIT. Проект также развивает библиотеку pure-X11 с реализацией протокола X11 на языке Ruby.

Оконный менеджер отмечен как экспериментальный, но уже используется в повседневной работе автора проекта. Из ещё не реализованных возможностей отмечается декорирование окон (сейчас используется простейшая рамка), многомониторные конфигурации, перемещение и изменение размера мышью с захватом за край окна (для прикрепления к окну предлагается удерживать клавишу Window с нажатием левой или правой кнопки мыши). Для управления оконным менеджером используются события X11 ClientMessage, которые могут генерироваться утилитой xdotool. Для обработки клавиатурных комбинаций применяется sxhkd.



  1. Главная ссылка к новости (https://rubyflow.com/p/pb1tu2-...)
  2. OpenNews: Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.96.0
  3. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.4.0
  4. OpenNews: Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland
  5. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
  6. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60481-rubywm
Ключевые слова: rubywm, ruby, wm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, penetrator (?), 10:21, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    у меня только один вопрос - зачем? академический интерес?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:28, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Думаю, потому что может. Интересно же.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:32, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее, потому что учится программированию. Человек, который "может", заниматься подобным не стал бы.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:22, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Первый шаг сделан, теперь ждем мобильную ось Рубироид.
     
     
  • 2.44, _kp (ok), 12:45, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже почти мерещатся обсуждения о добавлении Руби в ядро.. :)
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:23, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет, в целом идея норм, если скриптовый интерпретатор шустрый и грамотно спроектированный.

    Но руби… М–м–м, тормоза–а–а…

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 10:24, 23/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:17, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не настолько Руби тормозной, чтоб это было заметно в GUI-задачах. К тому же, в последних версиях производительность сильно выросла. Хотя, для некоторых и Qt тормозной.
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:40, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Но руби… М–м–м, тормоза–а–а…

    Уже давно не так https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60384
    Да и задача не требует скорости, всё в ввод-вывод упирается.

     
  • 2.41, чувак (?), 12:26, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чувак, ты до сих пор учишься по видосам блогеров 10 летней давности как писать hello word?
     
  • 2.46, User (??), 12:53, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны - именно у GUI-приложений есть достаточно четко определенные метрики по скорости работы, с другой - с т.з. IT они вполне себе лояльные...
     
  • 2.59, Аноним (59), 13:37, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, на OpenBSD заводится?
     

  • 1.15, МогзАвтора (?), 10:46, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять вопросы от анонимов. Зачем? Новость под тегом #ненужно или #нужно? И так далее.

    Ответ прост.

    Автор загорелся некой идеей, реализовал ее на практике на том, что знал и поделился с другими. На этом всё.

     
     
  • 2.16, elv (?), 10:52, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не полениться, и глянуть по ссылке в github, то там все написано
     
  • 2.37, Аноним (37), 12:14, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой второй вариант развития событий?
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 13:04, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписать на PHP.
     

  • 1.17, JackONeill (?), 11:05, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ответ на QTile?)
     
  • 1.18, Самый умный из вас (?), 11:06, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очень своевременно WM для X-ов
     
  • 1.20, Fur (?), 11:22, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Руби...м-м-м, ня-яшка :*

    Нужно!

     
  • 1.22, Аноним (-), 11:32, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Занятная штука.
    Уже есть оконный менеджер на Ruby, есть оконный менеджер на Rust, осталось сделать на R!
    Было бы приколько собрать все ссылки на проекты, чтобы для каждого языка был свой оконный велосипед)
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:46, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Matlab.
     
  • 2.53, Аноним (50), 13:08, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё пока нет для каждого языка своей DE.
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:43, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой амбулаторий..
     
  • 1.27, Скажем нет местным клоунам (?), 12:01, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Выглядит вырвиглазно, как и весь опенсорс!
     
  • 1.38, анон (?), 12:14, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а композитор  wayland на ruby можно написать?
     
     
  • 2.40, можно (?), 12:20, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    разрешаю, пиши!

     
     
  • 3.43, scriptkiddis (?), 12:44, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим займешься именно ТЫ!
     
  • 2.60, Аноним (50), 13:41, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но сначала библиотеку pure-Wayland с реализацией протоколов Вяленого на языке Ruby.
     

  • 1.42, MyNameIsZeggi (ok), 12:26, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Твм на руби, заманчиво.
     
     
  • 2.61, Аноним (50), 13:43, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    РубоГном!
     

  • 1.45, voiceofreason (?), 12:50, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как c++ с синтаксисом руби
     
  • 1.48, Аноним (-), 12:54, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Представлен новый оконный менеджер, и .. сразу на Иксах. Вэйланда нет.
     
     
  • 2.64, zhmylove (ok), 13:48, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland в силу ряда причин существенно уступает иксам
     

  • 1.62, Минона (ok), 13:46, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь это надо написать на Elixir.
     
  • 1.63, zhmylove (ok), 13:48, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фи, на Perl уже давно есть [korgwm]
     

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