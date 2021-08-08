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Выпуск Bottlerocket 1.2, дистрибутива на базе изолированных контейнеров

08.08.2021 12:40

Доступен выпуск Linux-дистрибутива Bottlerocket 1.2.0, развиваемого при участии компании Amazon для эффективного и безопасного запуска изолированных контейнеров. Инструментарий и управляющие компоненты дистрибутива написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями MIT и Apache 2.0. Поддерживается запуск Bottlerocket в кластерах Amazon ECS, VMware и AWS EKS Kubernetes, а также создание произвольных сборок и редакций, допускающих применение различных инструментов оркестровки и runtime для контейнеров.

Дистрибутив предоставляет атомарно и автоматически обновляемый неделимый системный образ, включающий ядро Linux и минимальное системное окружение, включающие только компоненты, необходимые для запуска контейнеров. В окружении задействованы системный менеджер systemd, библиотека Glibc, сборочный инструментарий Buildroot, загрузчик GRUB, конфигуратор сети wicked, runtime для изолированных контейнеров containerd, платформа оркестровки контейнеров Kubernetes, аутентификатор aws-iam-authenticator и агент Amazon ECS.

Инструменты для оркестровки контейнеров поставляются в отдельном управляющем контейнере, который включается по умолчанию и управляется через API и AWS SSM Agent. В базовом образе отсутствует командная оболочка, сервер SSH и интерпретируемые языки (например, нет Python или Perl) - средства для администратора и отладочные инструменты вынесены в отдельный служебный контейнер, который по умолчанию отключён.

Ключевым отличием от похожих дистрибутивов, таких как Fedora CoreOS, CentOS/Red Hat Atomic Host является первичная ориентация на предоставление максимальной безопасности в контексте усиления защиты системы от возможных угроз, усложнения эксплуатации уязвимостей в компонентах ОС и повышения изоляции контейнеров. Контейнеры создаются при помощи штатных механизмов ядра Linux - cgroups, пространств имён и seccomp. Для дополнительной изоляции в дистрибутиве применяется SELinux в режиме "enforcing".

Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения, а раздел с настройками /etc монтируется в tmpfs и восстанавливает исходное состояние после перезапуска. Прямое изменение файлов в каталоге /etc, таких как /etc/resolv.conf и /etc/containerd/config.toml, не поддерживается - для постоянного сохранения настроек следует использовать API или выносить функциональность в отдельные контейнеры. Для криптографической верификации целостности корневого раздела задействован модуль dm-verity, а в случае выявления попытки модификации данных на уровне блочного устройства система перезагружается.

Большинство системных компонентов написаны на языке Rust, предоставляющем средства для безопасной работы с памятью, позволяющие избежать уязвимостей, вызванных обращением к области памяти после её освобождения, разыменованием нулевых указателей и выходом за границы буфера. При сборке по умолчанию применяются режимы компиляции "--enable-default-pie" и "--enable-default-ssp" для включения рандомизации адресного пространства исполняемых файлов (PIE) и защиты от переполнения стека через подстановку канареечных меток. Для пакетов, написанных на языке C/C++, дополнительно включаются флаги "-Wall", "-Werror=format-security", "-Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2", "-Wp,-D_GLIBCXX_ASSERTIONS" и "-fstack-clash-protection".

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка зеркал реестра образов контейнеров.
  • Добавлена возможность использования самоподписанных сертификатов.
  • Добавлен параметр для настройки имени хоста.
  • Обновлена версия предлагаемого по умолчанию административного контейнера.
  • Добавлены настройки topologyManagerPolicy и topologyManagerScope для kubelet.
  • Добавлена поддержка сжатия ядра при помощи алгоритма zstd.
  • Предоставлена возможность загрузки в VMware виртуальных машин в формате OVA (Open Virtualization Format).
  • Обновлён варианта дистрибутива aws-k8s-1.21 c поддержкой Kubernetes 1.21. Прекращена поддержка aws-k8s-1.16.
  • Обновлены версии пакетов и зависимости для языка Rust.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/bottlerocke...)
  2. OpenNews: Amazon опубликовал Bottlerocket 1.0.0, Linux-дистрибутив на базе изолированных контейнеров
  3. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  4. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
  5. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  6. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55606-bottlerocket
Ключевые слова: bottlerocket
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:43, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Amazon? ясно, прощайте
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:49, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да! Лучше бы просто денег давали!=) А то иш чего удумали - "развивают и участвуют"...
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:51, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытаются навариться, а не развивают.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 13:22, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сколько они наварили на этом релизе?
     
     
  • 5.11, Аноним (3), 13:56, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спроси у Безоса
     
  • 2.12, Прохожий (??), 14:05, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Амазон ужасно расстроится, узнав, что Аноним с Опеннета не хочет пользоваться его продуктами. Вот как ты мог, а?
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:55, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > автоматически обновляемый

    Очень плохо.

     
  • 1.5, макпыф (ok), 13:18, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > написаны на языке Rust

    Не нужно

    > автоматически обновляемый

    Не нужно

     
  • 1.6, Аноним (6), 13:20, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Большинство системных компонентов написаны на языке Rust, предоставляющем средства для безопасной работы с памятью, позволяющие избежать уязвимостей, вызванных обращением к области памяти после её освобождения, разыменованием нулевых указателей и выходом за границы буфера

    Этого достаточно, пускай амазон и пилит

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 13:23, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и пилит.
     

  • 1.9, Аноним (7), 13:26, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Раст-хейтерам: не засирайте комменты, просто посавьте минус здесь.
     
  • 1.10, Онаним (?), 13:45, 08/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сунул докер докер в докер...
    (и это при том, что докера там нема)
     
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