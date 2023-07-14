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Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.7.0

14.07.2023 23:01

Опубликован релиз компактного дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense 2.7.0. Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD с задействованием наработок проекта m0n0wall и активным использованием pf и ALTQ. Для загрузки подготовлен iso-образ для архитектуры amd64, размером 472 МБ.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP.

Ключевые изменения:

  • Компоненты базовой системы обновлены до FreeBSD 14-CURRENT (в прошлой ветке использовался FreeBSD 12). Осуществлён переход на использование находящейся в разработке ветки CURRENT вместо стабильных релизов.
  • В IPsec добавлена поддержка ChaCha20-Poly1305 и прекращена поддержка алгоритмов 3DES, Blowfish, CAST 128, MD5 HMAC.
  • Реализации Captive portal и ограничителей трафика переведены на использование пакетного фильтра pf вместо ipfw, что дало возможность задействовать новые возможности pf, повысить производительность и улучшить стабильность работы Captive portal благодаря исключению двойной обработки пекетов в pf (применяется по умолчанию в pfSense) и ipfw.
  • Решены проблемы с подключением к интернету нескольких игровых консолей при использовании UPnP.
  • Добавлены новые опции для автоматического и ручного сброса состояния межсетевого экрана.
  • Повышено удобство работы в интерфейсе для настройки правил NAT и межсетевого экрана. Добавлены кнопки для изменения состояния сразу нескольких правил и для копирования правил в другие интерфейсы.
  • OpenVPN обновлён до версии 2.6.4.
  • PHP обновлён до выпуска 8.2.6 (ранее применялась ветка 7.4).
  • Решены проблемы с аварийным завершением DNS-сервера unbound.
  • Добавлен новый web-интерфейс для управления захватом пакетов и анализа трафика.
  • Добавлена поддержка перенаправления широковещательных UDP-пакетов между сетями.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.netgate.com/blog/p...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 23.1
  3. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.0.90, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.6.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59442-pfsense
Ключевые слова: pfsense
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:18, 14/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    >>14-CURRENT

    Настолько всё плохо в 12-й, что пришлось самим продвигать изменения в "undtable" ветку и использовать её?

     
     
  • 2, тест (?), 23:32, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это логично, если ты контрибьютишь код/фичи-патчи, то использовать их. В релизы только баги/хот фиксы идут.
     
     
  • 3, hh (?), 23:38, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой код котрибутит pfsense? какая тут логика, если контрибут своей кодовой базы
     
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