Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.6.0

|
|
|
|2.13, Аноним (13), 20:20, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Какой сакральный смысл в отдельном дристре? Чем это отличается от того же самого просто во фряхе?
|
|1.2, ыы (?), 16:16, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
>ZFS
ДААА!! Это о чего не хватало в межсетевом экране все последние 50 лет...
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 16:51, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На Линукс ожидали код от Paragon,такие дела,такие задачи.
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 21:28, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На Линукс ожидали код от Paragon,такие дела,такие задачи.
А вот в линуксе!!! Хотя причём тут линукс, когда речь о бзде была?
Наверное у вас типичное совковое проявление whataboutism'а.
Но в линукс попало гораздо больше различного кода для поддержки различных ФС.
|
|2.18, Аноним (19), 21:24, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Файловой системы, внезапно. Той которая хоть как-то работает и не ушатывается простым отключением питания. А в рамках проекта ZoL(openZFS) - range-locks починили в 2019 году.
Вообще - я доволен за пфсенс.
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 23:02, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но ZFS же обычно и памяти требует немало, даже без дедупликации. Для межсетевого экрана наверное дороговато по ресурсам.
|
|
|
|
|
|
|
|4.20, Аноним (19), 21:34, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебе не надо - значит никому не надо!
Кстати да, спасибо за пример с дампом, лишний раз доказывающим что zfs snapshot - намного удобнее в использовании.
Но фиг с ними, снэпшотами. Если под фрибздой есть более устойчивая ФС чем ZFS - то напиши какая. И это точно не UFS, вне зависимости от SU, J.
|
|
|
|5.23, Аноним (-), 23:04, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тебе не надо - значит никому не надо!
Не нужно приписывать мне свои фантазии.
> Кстати да, спасибо за пример с дампом, лишний раз доказывающим что zfs
> snapshot - намного удобнее в использовании.
У тебя там точно шлюз, а не "хранилка для прона с конями"(с)?
Для шлюза, дамп 1 уровня в качестве snapshot - "за глаза".
> Но фиг с ними, снэпшотами. Если под фрибздой есть более устойчивая ФС
> чем ZFS - то напиши какая. И это точно не UFS, вне зависимости от SU, J.
Да и фиг с ними, твоими фантазиями. А у нефантазеров ФС на шлюзе в ro.
|
|2.7, Аноним (7), 18:12, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Чтобы внезапно потерять систему при внезапном отключении электричества.
|
|
|
|3.10, rinat85 (ok), 18:40, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вы забыли написать "НЕ", чтобы внезапно НЕ потерять, спокойнее всего отношусь к внезапным отключениям на системах, где ZFS
|
|
|
|4.11, Аноним (-), 19:36, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> вы забыли написать "НЕ", чтобы внезапно НЕ потерять,
И чем же чревато отключение для RO-UFS?
|
|4.12, ыы (?), 19:36, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хорошо иметь на межсетевом экране терабайт оперативки... Иначе кудаж ее еще девать...
|
|3.17, Аноним (19), 21:22, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чтобы внезапно потерять систему при внезапном отключении электричества.
Это по UFS.
|