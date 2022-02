Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.6.0

2.6 , Capra ( ok ), 17:51, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для снаршотов, бэкапов и инкриментального синка.

3.9 , Аноним ( 9 ), 18:24, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> зачем на шлюзе ZFS?

> Для снаршотов, https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=mksnap_ffs&sektion=8&n=1

> mksnap_ffs -- take a file system snapshot -

> бэкапов https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?dump(8)

$ dump -0Laun -C32 -b64 -h0 -f - / | zstd -T4 --long -3 |ssh ...

> и инкриментального синка. $ dump -1Laun -C32 -b64 -h0 -f - / |

4.20 , Аноним ( 19 ), 21:34, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе не надо - значит никому не надо!

Кстати да, спасибо за пример с дампом, лишний раз доказывающим что zfs snapshot - намного удобнее в использовании. Но фиг с ними, снэпшотами. Если под фрибздой есть более устойчивая ФС чем ZFS - то напиши какая. И это точно не UFS, вне зависимости от SU, J.

5.23 , Аноним ( - ), 23:04, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тебе не надо - значит никому не надо! Не нужно приписывать мне свои фантазии. > Кстати да, спасибо за пример с дампом, лишний раз доказывающим что zfs

> snapshot - намного удобнее в использовании. У тебя там точно шлюз, а не "хранилка для прона с конями"(с)?

Для шлюза, дамп 1 уровня в качестве snapshot - "за глаза".

> Но фиг с ними, снэпшотами. Если под фрибздой есть более устойчивая ФС

> чем ZFS - то напиши какая. И это точно не UFS, вне зависимости от SU, J. Да и фиг с ними, твоими фантазиями. А у нефантазеров ФС на шлюзе в ro.

2.7 , Аноним ( 7 ), 18:12, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чтобы внезапно потерять систему при внезапном отключении электричества.

3.10 , rinat85 ( ok ), 18:40, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вы забыли написать "НЕ", чтобы внезапно НЕ потерять, спокойнее всего отношусь к внезапным отключениям на системах, где ZFS

4.11 , Аноним ( - ), 19:36, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > вы забыли написать "НЕ", чтобы внезапно НЕ потерять, И чем же чревато отключение для RO-UFS?

4.12 , ыы ( ? ), 19:36, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошо иметь на межсетевом экране терабайт оперативки... Иначе кудаж ее еще девать...

3.17 , Аноним ( 19 ), 21:22, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы внезапно потерять систему при внезапном отключении электричества. Это по UFS.