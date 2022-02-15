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Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.6.0

15.02.2022 15:22

Опубликован релиз компактного дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense 2.6.0. Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD с задействованием наработок проекта m0n0wall и активным использованием pf и ALTQ. Для загрузки подготовлен iso-образ для архитектуры amd64, размером 430 МБ.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP.

Ключевые изменения:

  • По умолчанию при установке теперь применяется файловая система ZFS.
  • Добавлен новый виджет для оценки свободного места на диске, который пришёл на смену списку с параметрами дисков в виджете System Information.
  • Проведена работа по повышению стабильности и производительности IPsec. Изменено наименование сетевых интерфейсов IPsec VTI (имеющиеся настройки будут обновлены автоматически). Расширены и оптимизированы виджеты для отображения состояния IPsec.
  • В AutoConfigBackup решены проблемы с задержкой открытия страницы во время выполнения резервного копирования.
  • Для хэширования паролей по умолчанию задействован алгоритм SHA-512 вместо bcrypt.
  • Улучшена страница отсоединения от беспроводной сети в Captive Portal.
  • Для работы RAM-дисков задействована ФС tmpfs.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.netgate.com/blog/p...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.1
  3. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.0.62, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.5.0
  5. OpenNews: Выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56704-pfsense
Ключевые слова: pfsense
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Cyber100 (ok), 15:42, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    обновился сегодня. полет нормальный.
    кстати, там, в нетгейте, на безвозмездной основе(даром) предлагают обновиться с pfsense 2.60(2.70)CE - community edition до pfsense plus.

    обновился. все норм.
    инструкция тут https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/install/migrate-to-plus.html

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:20, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой сакральный смысл в отдельном дристре? Чем это отличается от того же самого просто во фряхе?
     
     
  • 3.16, Cyber100 (ok), 21:19, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    попробуй, фикли тут "коптишь" просто так в воздух...
     

  • 1.2, ыы (?), 16:16, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    >ZFS

    ДААА!! Это о чего не хватало в межсетевом экране все последние 50 лет...

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:51, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Линукс ожидали код от Paragon,такие дела,такие задачи.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 21:28, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Линукс ожидали код от Paragon,такие дела,такие задачи.

    А вот в линуксе!!! Хотя причём тут линукс, когда речь о бзде была?
    Наверное у вас типичное совковое проявление whataboutism'а.
    Но в линукс попало гораздо больше различного кода для поддержки различных ФС.

     
  • 2.18, Аноним (19), 21:24, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файловой системы, внезапно. Той которая хоть как-то работает и не ушатывается простым отключением питания. А в рамках проекта ZoL(openZFS) - range-locks починили в 2019 году.
    Вообще - я доволен за пфсенс.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 23:02, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ZFS же обычно и памяти требует немало, даже без дедупликации. Для межсетевого экрана наверное дороговато по ресурсам.
     

  • 1.4, Анончик (?), 16:54, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    может кто растолкует зачем на шлюзе ZFS?
     
     
  • 2.6, Capra (ok), 17:51, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для снаршотов, бэкапов и инкриментального синка.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 18:24, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> зачем на шлюзе ZFS?
    > Для снаршотов,

    https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=mksnap_ffs&sektion=8&n=1
    > mksnap_ffs -- take a file system snapshot

    -
    > бэкапов

    https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?dump(8)
    $ dump -0Laun -C32 -b64  -h0 -f - / | zstd -T4 --long -3 |ssh ...
    > и инкриментального синка.

    $ dump -1Laun -C32 -b64  -h0 -f - / |


     
     
  • 4.20, Аноним (19), 21:34, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не надо - значит никому не надо!
    Кстати да, спасибо за пример с дампом, лишний раз доказывающим что zfs snapshot - намного удобнее в использовании.

    Но фиг с ними, снэпшотами. Если под фрибздой есть более устойчивая ФС чем ZFS - то напиши какая. И это точно не UFS, вне зависимости от SU, J.

     
     
  • 5.23, Аноним (-), 23:04, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тебе не надо - значит никому не надо!

    Не нужно приписывать мне свои фантазии.

    > Кстати да, спасибо за пример с дампом, лишний раз доказывающим что zfs
    > snapshot - намного удобнее в использовании.

    У тебя там точно шлюз, а не "хранилка для прона с конями"(с)?
    Для шлюза, дамп 1 уровня в качестве snapshot - "за глаза".


    > Но фиг с ними, снэпшотами. Если под фрибздой есть более устойчивая ФС
    > чем ZFS - то напиши какая. И это точно не UFS, вне зависимости от SU, J.

    Да и фиг с ними, твоими фантазиями. А у нефантазеров ФС на шлюзе в ro.


     
  • 2.7, Аноним (7), 18:12, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы внезапно потерять систему при внезапном отключении электричества.
     
     
  • 3.10, rinat85 (ok), 18:40, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы забыли написать "НЕ", чтобы внезапно НЕ потерять, спокойнее всего отношусь к внезапным отключениям на системах, где ZFS
     
     
  • 4.11, Аноним (-), 19:36, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вы забыли написать "НЕ", чтобы внезапно НЕ потерять,

    И чем же чревато отключение для RO-UFS?


     
  • 4.12, ыы (?), 19:36, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо иметь на межсетевом экране терабайт оперативки... Иначе кудаж ее еще девать...
     
  • 3.17, Аноним (19), 21:22, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы внезапно потерять систему при внезапном отключении электричества.

    Это по UFS.

     

  • 1.5, Самокатофил (?), 17:41, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, можно уже профильнуть запуск firefox'a.
     
  • 1.8, nvidiaamd (?), 18:15, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Очередной тртллиончетвертый ненужнодистр от болгена
     
     
  • 2.14, Vasyan2 (ok), 20:23, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Первые два-три раза еще было смешно...
     
  • 2.15, Cyber100 (ok), 20:27, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дяденька, Вы дуракЪ?
     

  • 1.21, mozgoprav (ok), 21:47, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновил 2 сервера полет нормальный
     
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