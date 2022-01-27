Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.1

Состоялся релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.1, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (339 МБ). Базовая начинка дистрибутива основывается на коде FreeBSD. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков. В дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap. Среди изменений: Осуществлён переход на ветку FreeBSD 13-STABLE (прошлая версия базировалась на HardenedBSD 12.1).

Обеспечено указание в логе информации об уровне важности сообщения (severity) для фильтрации логов по данному значению.

В состав включена утилита opnsense-log для инспектирования логов.

Во фремворк tunables добавлены средства для переопределения sysctl.

Ускорен процесс загрузки и настройки сетевых интерфейсов. Осуществлён переход на использование загрузчика LUA.

Обновлены версии дополнительных программ из портов, например, filterlog 0.6, hostapd 2.10, lighttpd 1.4.63, nss 3.74, openssl 1.1.1m, openvpn 2.5.5, php 7.4.27, sqlite 3.37.2, syslog-ng 3.35.1, unbound 1.14.0, wpa_supplicant 2.10.



