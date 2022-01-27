Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.1

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Состоялся релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.1, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (339 МБ).
Базовая начинка дистрибутива основывается на коде FreeBSD. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков.
В дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.
Среди изменений:
- Осуществлён переход на ветку FreeBSD 13-STABLE (прошлая версия базировалась на HardenedBSD 12.1).
- Обеспечено указание в логе информации об уровне важности сообщения (severity) для фильтрации логов по данному значению.
- В состав включена утилита opnsense-log для инспектирования логов.
- Во фремворк tunables добавлены средства для переопределения sysctl.
- Ускорен процесс загрузки и настройки сетевых интерфейсов. Осуществлён переход на использование загрузчика LUA.
- Обновлены версии дополнительных программ из портов, например,
filterlog 0.6,
hostapd 2.10,
lighttpd 1.4.63,
nss 3.74,
openssl 1.1.1m,
openvpn 2.5.5,
php 7.4.27,
sqlite 3.37.2,
syslog-ng 3.35.1,
unbound 1.14.0,
wpa_supplicant 2.10.