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Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.1

27.01.2022 22:47

Состоялся релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.1, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (339 МБ).

Базовая начинка дистрибутива основывается на коде FreeBSD. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков.

В дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.

Среди изменений:

  • Осуществлён переход на ветку FreeBSD 13-STABLE (прошлая версия базировалась на HardenedBSD 12.1).
  • Обеспечено указание в логе информации об уровне важности сообщения (severity) для фильтрации логов по данному значению.
  • В состав включена утилита opnsense-log для инспектирования логов.
  • Во фремворк tunables добавлены средства для переопределения sysctl.
  • Ускорен процесс загрузки и настройки сетевых интерфейсов. Осуществлён переход на использование загрузчика LUA.
  • Обновлены версии дополнительных программ из портов, например, filterlog 0.6, hostapd 2.10, lighttpd 1.4.63, nss 3.74, openssl 1.1.1m, openvpn 2.5.5, php 7.4.27, sqlite 3.37.2, syslog-ng 3.35.1, unbound 1.14.0, wpa_supplicant 2.10.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.opnsense.org/ind...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 21.7
  3. OpenNews: Выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.5.0
  6. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.0.62, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56592-opnsense
Ключевые слова: opnsense, bsd
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:55, 27/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Перешел на него 2 года назад с pfSense из за поддержки Wireguard.
    А теперь и свежую фряху завезли.
     
     
  • 2, Анонимище (?), 00:42, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он умеет mrouted/mrouting?
     
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