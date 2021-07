Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 21.7

2.2 , Штыбель ( ? ), 12:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – FreeBSD 13, практически для всего спектра задач.

Кстати, в т.ч. годен как платформа виртуализации (CBSD для управления, Prometeus/Grafana для мониторинга).

В линуксовой виртуалке можно и кубер развернуть...

3.4 , Аноним ( 4 ), 12:46, 29/07/2021
Нет, ты ничего не понимаешь! FreeBSD - это сложна. Школьники не смогут.

4.5 , Аноним ( 5 ), 12:53, 29/07/2021
Смогут. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=39747

5.7 , Аноним ( 7 ), 13:27, 29/07/2021
Когда делают Линукс дистрибутивы это нормально, когда FreeBSD дистрибутивы делают, так сразу школьники. Как же линуксоиды не любят даже намек на конкуренцию.

6.12 , Аноним ( 12 ), 13:36, 29/07/2021
Читай новость дислексийный. Два иранских школьника сделали эту ОС.

7.15 , Аноним ( 15 ), 14:13, 29/07/2021
Я про твою фиксацию на школьниках. Какая разница кто делает дистрибутив? И заметь, переход на личности и минусование меня с разных устройств, не делает тебя правым а наоборот.

8.16 , Аноним ( 16 ), 14:22, 29/07/2021
Читай весь тред дислексийный Я ответил именно на выпад что школьники не осилят

9.20 , Аноним ( 15 ), 14:54, 29/07/2021
Кто как обзывается тот так и называется

10.25 , Аноним ( 25 ), 15:11, 29/07/2021
Жду от тебя ubuntu или freeBSD с нескучными обоями

11.30 , Аноним ( 7 ), 15:45, 29/07/2021
Давно думаю об этом Вот думаю прикупить у китайцев двухпррцессорную материнка и

12.35 , Аноним ( 35 ), 16:05, 29/07/2021
Ради нас Какая щедрость

13.37 , Аноним ( 15 ), 16:07, 29/07/2021
Ради вас всех

13.38 , Аноним ( 15 ), 16:08, 29/07/2021
Но донаты засылать не воспрещается

10.31 , Аноним ( 7 ), 15:47, 29/07/2021
Вообще по заветам Столлман каждый должен компилировать ядро Я только за, если в

4.6 , Фрюн ( ? ), 13:12, 29/07/2021
Бзд в целом это удел маргиналов или крупных корпораций которые любят БСД лицензию.

Так что если ты не первое и не второе выбирай либо дебианбейзд либо рхелбейзд дистриб. У БСД для домаших задач или задач среднего бизнеса нет никаких преимуществ, а есть только недостатки в виде отсутсвия поддержки железа, ничтожной пользовательской базы и отсутствия нормального аудита безопасности.

5.8 , Аноньимъ ( ok ), 13:29, 29/07/2021
Преимущества в простой адекватной настройке и прозрачной системе. Именно FreeBSD позволила мне создать минисервер и по совместительству фаерволл с натом когда я в школе ещё учился.

И сделал я это просто прочитав маны. С виндовсом тогда ничего не вышло, как и с линуксом.

6.42 , Аноним ( 42 ), 17:01, 29/07/2021
> ... когда я в школе ещё учился
А что, уже закончил, что ли? Или просто на каникулах?

7.46 , Аноньимъ ( ok ), 17:42, 29/07/2021
>> ... когда я в школе ещё учился

> А что, уже закончил, что ли? Или просто на каникулах?
Да, закончил, лет 16 назад. Сейчас кстати документация у фри потеряла в актуальности, новое там описано часто несильно подробно, а старое местами потеряло актуальность.

И это не говоря уже о том, что на других языках, и в частности на русском, документация местами на многие годы отстаёт. В общем сдувается как-то фря.

8.53 , Аноним ( 53 ), 18:01, 29/07/2021
Документация редко когда соответствовала текущим реалиям, но у фри она и по сей

8.55 , Ananimasss ( ? ), 21:37, 29/07/2021
Хендбук на английском всегда актуален

9.56 , Аноньимъ ( ok ), 21:48, 29/07/2021
Последнее время не очень В рассылке поднимали эту тему недавно А документации

5.11 , Аноним ( 53 ), 13:35, 29/07/2021
> а есть только недостатки в виде отсутсвия поддержки железа,

> ничтожной пользовательской базы и отсутствия нормального аудита безопасности
А вот и сказочники подтянулись, со свитками "Мифов Опеннета"...

6.21 , Аноньимъ ( ok ), 14:57, 29/07/2021
Ну, тут то как раз справедливо пишет человек.

Ещё фрей рулит пара корпорастов, а юзерам на форуме запрещено фрю обсуждать.

Ну и iXsystems худшее что случалось с ФрииБСД, урон как линуксу от системды. Если раньше, на минуточку подумайте, были написаны с нуля драйвера для реалтека под Фрю, то последние 5 лет разработчики отказывались в порты включить рабочие драйвера от собственно реалтека. А на вопросы пользователей о сломанных дровах давали гневную отписку мол вам нужно идти и требовать у реалтека чтобы он переписал наши драйвера. Или ещё лучше, поливали человека помоями откровенно, мол у тебя железо фуфло и сам ты нищий иди купи нормальный сервер на интеле и не ной.

Это притом, что не так давно сломали интеловские драйвера на год глюков и багов. Ну и граф драйвера не осилили, вместо запилили совместимость с апи линуксового ядра. В общем перспективы у Фри исчезают довольно быстро.

7.23 , Штыбель ( ? ), 15:03, 29/07/2021
>юзерам на форуме запрещено фрю обсуждать
Это как?

8.26 , Аноньимъ ( ok ), 15:20, 29/07/2021
https forums freebsd org threads why-is-freebsd-not-more-like 66591 На деле п

9.28 , Аноним ( 53 ), 15:27, 29/07/2021
И правильно, ибо нефиг Давай конкретно, с какими ты вопросами туда пришел Сколь

10.36 , Аноньимъ ( ok ), 16:06, 29/07/2021
Вы поможете разморозить тему если не удалили ещё , и уговорите модераторов почис

11.39 , Аноним ( 53 ), 16:15, 29/07/2021
Просто хочу посмотреть, о чем, собственно, шла речь Ну и в каком тоне

12.45 , Аноньимъ ( ok ), 17:36, 29/07/2021
Тогда вы не в том тоне выразили свою просьбу

13.52 , Аноним ( 53 ), 17:51, 29/07/2021
Я тебя ни о чем просить не собираюсь Либо тебе вообще нечего показать, либо ты

9.32 , Аноним ( - ), 15:54, 29/07/2021
Как красиво ты обрезал - - угу, не надают уныл W свободно набрасывать на вент

10.33 , Аноньимъ ( ok ), 16:00, 29/07/2021
Как раз обратное там происходило

10.40 , Аноньимъ ( ok ), 16:15, 29/07/2021
Выделил самую суть Причём они своих же правил не соблюдают Говорить что в фрии

7.29 , Аноним ( 53 ), 15:33, 29/07/2021
За какие-то конкретные реалтековские дрова ничего не скажу. Хотя вот только на той неделе вставляли в самосбор сетевушку как раз реалтековскую, взлетела и работает как миленькая. Ну может "не та система".

А вообще вот уже лет 15 ни с никакими проблемами с оборудованием как в серверном сегменте, так и в пользовательском не сталкивался. Кто там кем рулит - оставлю за скобками, ибо к проблематике эксплуатации мало относится.

8.34 , Аноньимъ ( ok ), 16:02, 29/07/2021
Интересны подробности Дрова из ядра Работоспособность проверена через iperf М

9.41 , Аноним ( 53 ), 16:25, 29/07/2021
Да Не было необходимости rl0 RealTek 8139 10 100BaseTX port 0xc000-0xc0ff mem

10.43 , Аноньимъ ( ok ), 17:12, 29/07/2021
Со 100 мегабитными картами там проблем нет Не работают гигабитные

11.47 , Штыбель ( ? ), 17:42, 29/07/2021
re1 RealTek 8168 8111 B C CP D DP E F G PCIe Gigabit Ethernet Результаты 11

12.48 , Штыбель ( ? ), 17:46, 29/07/2021
Дрова родные, сетевуха на борту MB ASUS PRIME x570-Pro , FreeBSD 13 0

13.50 , Штыбель ( ? ), 17:49, 29/07/2021
Обшыбся ASUS PRIME B450-Plus

12.49 , Аноньимъ ( ok ), 17:49, 29/07/2021
Нестабильность видно Попробуйте подольше нагрузку подержать Выставить кусок

13.51 , Штыбель ( ? ), 17:51, 29/07/2021
O Есть такое Когда наши сетевики налажали и в основной сегмент потек multica

3.13 , Аноним ( 53 ), 13:38, 29/07/2021
С виртуализацией там пока все не так радужно. К сожалению. Работоспособно, но в продакшене это я бы поостерегся держать, тут ничего лучше vmware пока не родили.

А CBSD - это даже костылями грешно называть... уж лучше руками, чем это.

4.14 , Пхахахаха ( ? ), 13:42, 29/07/2021
"Родили" минимум libvirt с kvm который используется в 90% ЦОД.

Вмваря это для продакшена уровня "арбузы у Ашота".

5.18 , Аноним ( 53 ), 14:35, 29/07/2021
> "Родили" минимум libvirt с kvm который используется в 90% ЦОД.
Может быть. Лично не сталкивался.
> Вмваря это для продакшена уровня "арбузы у Ашота".
Ну-ну. Осторожнее с аналогиями, конфуз может выйти.

5.54 , pofigist ( ? ), 19:50, 29/07/2021
libvirt+kvm это не есть система виртуализации, готовая для продакшену, это базовые кубики набора типа "сделай сам".

А для продакшену потребуется ещё оркестратор с поддержкой SAN и SDN как минимум...

2.3 , пох. ( ? ), 12:06, 29/07/2021
ну вроде ж бубунточка впереди планеты всей?! Каждый день новые васяны с новыми обоями.

3.10 , Аноним ( 53 ), 13:32, 29/07/2021
Вот именно, что только одни обои.