Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 21.7

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|1.1, Аноним (1), 11:57, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Нужен дистрибутив для создания дистрибутивов, чтоб плодить сущности, подскажите что лучше выбрать.
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|2.2, Штыбель (?), 12:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FreeBSD 13, практически для всего спектра задач.
Кстати, в т.ч. годен как платформа виртуализации (CBSD для управления, Prometeus/Grafana для мониторинга).
В линуксовой виртуалке можно и кубер развернуть...
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|3.4, Аноним (4), 12:46, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Нет, ты ничего не понимаешь! FreeBSD - это сложна. Школьники не смогут.
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|5.7, Аноним (7), 13:27, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда делают Линукс дистрибутивы это нормально, когда FreeBSD дистрибутивы делают, так сразу школьники. Как же линуксоиды не любят даже намек на конкуренцию.
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|6.12, Аноним (12), 13:36, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Читай новость дислексийный. Два иранских школьника сделали эту ОС.
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|7.15, Аноним (15), 14:13, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я про твою фиксацию на школьниках. Какая разница кто делает дистрибутив? И заметь, переход на личности и минусование меня с разных устройств, не делает тебя правым а наоборот.
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|8.16, Аноним (16), 14:22, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читай весь тред дислексийный Я ответил именно на выпад что школьники не осилят ... текст свёрнут, показать
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|4.6, Фрюн (?), 13:12, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Бзд в целом это удел маргиналов или крупных корпораций которые любят БСД лицензию.
Так что если ты не первое и не второе выбирай либо дебианбейзд либо рхелбейзд дистриб. У БСД для домаших задач или задач среднего бизнеса нет никаких преимуществ, а есть только недостатки в виде отсутсвия поддержки железа, ничтожной пользовательской базы и отсутствия нормального аудита безопасности.
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|5.8, Аноньимъ (ok), 13:29, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Преимущества в простой адекватной настройке и прозрачной системе.
Именно FreeBSD позволила мне создать минисервер и по совместительству фаерволл с натом когда я в школе ещё учился.
И сделал я это просто прочитав маны.
С виндовсом тогда ничего не вышло, как и с линуксом.
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|6.42, Аноним (42), 17:01, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ... когда я в школе ещё учился
А что, уже закончил, что ли? Или просто на каникулах?
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|7.46, Аноньимъ (ok), 17:42, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> ... когда я в школе ещё учился
> А что, уже закончил, что ли? Или просто на каникулах?
Да, закончил, лет 16 назад.
Сейчас кстати документация у фри потеряла в актуальности, новое там описано часто несильно подробно, а старое местами потеряло актуальность.
И это не говоря уже о том, что на других языках, и в частности на русском, документация местами на многие годы отстаёт.
В общем сдувается как-то фря.
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|8.53, Аноним (53), 18:01, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Документация редко когда соответствовала текущим реалиям, но у фри она и по сей ... текст свёрнут, показать
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|5.11, Аноним (53), 13:35, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а есть только недостатки в виде отсутсвия поддержки железа,
> ничтожной пользовательской базы и отсутствия нормального аудита безопасности
А вот и сказочники подтянулись, со свитками "Мифов Опеннета"...
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|6.21, Аноньимъ (ok), 14:57, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, тут то как раз справедливо пишет человек.
Ещё фрей рулит пара корпорастов, а юзерам на форуме запрещено фрю обсуждать.
Ну и iXsystems худшее что случалось с ФрииБСД, урон как линуксу от системды.
Если раньше, на минуточку подумайте, были написаны с нуля драйвера для реалтека под Фрю, то последние 5 лет разработчики отказывались в порты включить рабочие драйвера от собственно реалтека. А на вопросы пользователей о сломанных дровах давали гневную отписку мол вам нужно идти и требовать у реалтека чтобы он переписал наши драйвера. Или ещё лучше, поливали человека помоями откровенно, мол у тебя железо фуфло и сам ты нищий иди купи нормальный сервер на интеле и не ной.
Это притом, что не так давно сломали интеловские драйвера на год глюков и багов.
Ну и граф драйвера не осилили, вместо запилили совместимость с апи линуксового ядра.
В общем перспективы у Фри исчезают довольно быстро.
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|9.28, Аноним (53), 15:27, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И правильно, ибо нефиг Давай конкретно, с какими ты вопросами туда пришел Сколь... текст свёрнут, показать
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|13.52, Аноним (53), 17:51, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебя ни о чем просить не собираюсь Либо тебе вообще нечего показать, либо ты ... текст свёрнут, показать
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|9.32, Аноним (-), 15:54, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как красиво ты обрезал - - угу, не надают уныл W свободно набрасывать на вент... большой текст свёрнут, показать
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|7.29, Аноним (53), 15:33, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За какие-то конкретные реалтековские дрова ничего не скажу. Хотя вот только на той неделе вставляли в самосбор сетевушку как раз реалтековскую, взлетела и работает как миленькая. Ну может "не та система".
А вообще вот уже лет 15 ни с никакими проблемами с оборудованием как в серверном сегменте, так и в пользовательском не сталкивался.
Кто там кем рулит - оставлю за скобками, ибо к проблематике эксплуатации мало относится.
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|9.41, Аноним (53), 16:25, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да Не было необходимости rl0 RealTek 8139 10 100BaseTX port 0xc000-0xc0ff mem... текст свёрнут, показать
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|11.47, Штыбель (?), 17:42, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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re1 RealTek 8168 8111 B C CP D DP E F G PCIe Gigabit Ethernet Результаты 11... большой текст свёрнут, показать
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|3.13, Аноним (53), 13:38, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С виртуализацией там пока все не так радужно. К сожалению. Работоспособно, но в продакшене это я бы поостерегся держать, тут ничего лучше vmware пока не родили.
А CBSD - это даже костылями грешно называть... уж лучше руками, чем это.
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|4.14, Пхахахаха (?), 13:42, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Родили" минимум libvirt с kvm который используется в 90% ЦОД.
Вмваря это для продакшена уровня "арбузы у Ашота".
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|5.18, Аноним (53), 14:35, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Родили" минимум libvirt с kvm который используется в 90% ЦОД.
Может быть. Лично не сталкивался.
> Вмваря это для продакшена уровня "арбузы у Ашота".
Ну-ну. Осторожнее с аналогиями, конфуз может выйти.
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|5.54, pofigist (?), 19:50, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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libvirt+kvm это не есть система виртуализации, готовая для продакшену, это базовые кубики набора типа "сделай сам".
А для продакшену потребуется ещё оркестратор с поддержкой SAN и SDN как минимум...
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|2.3, пох. (?), 12:06, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну вроде ж бубунточка впереди планеты всей?!
Каждый день новые васяны с новыми обоями.
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|1.9, Аноньимъ (ok), 13:30, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный фаерволл.
Пусть не идеальный, есть шероховатости, но работу свою выполняет 24/7 без сбоев.
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