Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.5.0

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|1.2, Брат Убунтус (?), 23:13, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD
Внемлите, братья во Пингвине!
Демонопоклонничество и ЕРЕСЬ все еще не искорененны!
Так давайте же дружно выразим наше презрение и порицание всем тем, кто отвернулся от Великого Пингвина и накидаем в комментарии Его Священное Гуано!
Let the Holy War begin!
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|3.8, zzz (??), 23:36, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве что Zentyal, но он ведёт себя не очень стабильно, особенно после обновлений.
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|1.5, Аноним (7), 23:32, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему Линукс с DE из соседней новости весит 16 мб, а БСД без графики с консольными утилитками - 360мб?
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|2.13, Брат Убунтус (?), 00:13, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему Линукс с DE из соседней новости весит 16 мб, а БСД без графики с консольными утилитками - 360мб?
IPSec/VPN/PPPoE/Captive Portal с In/Out-балансировщиками там прям из коробки поднять можно?
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|2.9, Аноним (9), 23:40, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А где они возьмут нормальный он ведь остался в соляре? Скопировали только старую версию с багами.
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|2.12, Zitz (?), 00:12, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenZFS и есть кривой костыль. Не путать с ZFS, который есть только в Solaris.
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|3.15, Аноним (15), 00:20, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не чуди! OpenZFS основан на исходниках ZFS из Solaris, именно по этому пингвины не могут включить его в ядро, так как код OpenZFS под сановской CDDL... или в твоем манямирке пингвины написали OpenZFS с нуля и лицензировали под несовместимой с GPL лицензией CDDL...тип назло себе?
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|2.18, Аноним (-), 00:26, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>образ для архитектуры amd64
> Камон, 2021 на дворе, а арма всё ещё нет.
Small Office
Branch Office ARM Cortex A53
1.2 GHz 2-Core 1GB DDR4 8GB eMMC Flash 3x 1GbE 3.48W (idle)
...
SOHO Network
Remote Worker ARMv7 Cortex-A9
1.6 GHz 2-Core 2GB DDR4 8GB eMMC Flash 6x 1GbE 6W (idle)
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|1.16, Аноним (15), 00:22, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кому нужен этот кусок кода? Для сети всегда юзают программно-аппаратных комплекс типа Cisco, Juniper, Mikrotik, а не про IBM PC с установленным дистром...
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