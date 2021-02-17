Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.5.0

Состоялся релиз компактного дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense 2.5.0. Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD с задействованием наработок проекта m0n0wall и активным использованием pf и ALTQ. Для загрузки подготовлен iso-образ для архитектуры amd64, размером 360 МБ. Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP. Ключевые изменения: Компоненты базовой системы обновлены до FreeBSD 12.2 (в прошлой ветке использовался FreeBSD 11).

Осуществлён переход на OpenSSL 1.1.1 и OpenVPN 2.5.0 с поддержкой ChaCha20-Poly1305.

Добавлена реализация VPN WireGuard, работающая на уровне ядра.

Настройка IPsec-бэкенда strongSwan переведена с ipsec.conf на использование swanctl и формата VICI. Улучшены настройки туннелей.

Улучшен интерфейс для управления сертификатами. Добавлена возможность обновления записей в менеджере сертификатов. Обеспечен вывод уведомлений об окончании срока действия сертификатов. Предоставлена возможность экспорта ключей и архивов PKCS #12 c защитой паролем. Добавлена поддержка сертификатов на базе эллиптических кривых (ECDSA).

Значительно изменён бэкенд для подключения к беспроводной сети через Captive Portal.

Улучшены средства для обеспечения отказоустойчивости.



