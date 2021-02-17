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Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.5.0

17.02.2021 22:46

Состоялся релиз компактного дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense 2.5.0. Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD с задействованием наработок проекта m0n0wall и активным использованием pf и ALTQ. Для загрузки подготовлен iso-образ для архитектуры amd64, размером 360 МБ.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP.

Ключевые изменения:

  • Компоненты базовой системы обновлены до FreeBSD 12.2 (в прошлой ветке использовался FreeBSD 11).
  • Осуществлён переход на OpenSSL 1.1.1 и OpenVPN 2.5.0 с поддержкой ChaCha20-Poly1305.
  • Добавлена реализация VPN WireGuard, работающая на уровне ядра.
  • Настройка IPsec-бэкенда strongSwan переведена с ipsec.conf на использование swanctl и формата VICI. Улучшены настройки туннелей.
  • Улучшен интерфейс для управления сертификатами. Добавлена возможность обновления записей в менеджере сертификатов. Обеспечен вывод уведомлений об окончании срока действия сертификатов. Предоставлена возможность экспорта ключей и архивов PKCS #12 c защитой паролем. Добавлена поддержка сертификатов на базе эллиптических кривых (ECDSA).
  • Значительно изменён бэкенд для подключения к беспроводной сети через Captive Portal.
  • Улучшены средства для обеспечения отказоустойчивости.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.netgate.com/blog/p...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.5
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.0
  4. OpenNews: Доступен OPNsense 16.1, форк дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 13.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 21.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54608-pfsense
Ключевые слова: pfsense
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  • 1.1, Аноним (1), 22:53, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здесь будут каменты, пока их нет потому что новость свежая.
     
  • 1.2, Брат Убунтус (?), 23:13, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD

    Внемлите, братья во Пингвине!
    Демонопоклонничество и ЕРЕСЬ все еще не искорененны!

    Так давайте же дружно выразим наше презрение и порицание всем тем, кто отвернулся от Великого Пингвина и накидаем в комментарии Его Священное Гуано!

    Let the Holy War begin!

     
     
  • 2.3, анонэ (?), 23:22, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    срач не нужен (как и сами бзд)
     
  • 2.4, Fatnasmas (?), 23:28, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что есть на ядре linux похожего?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:33, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    dd-wrt?
     
  • 3.8, zzz (??), 23:36, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что Zentyal, но он ведёт себя не очень стабильно, особенно после обновлений.
     
  • 3.10, Сейд (ok), 23:43, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    OpenWrt
     

  • 1.5, Аноним (7), 23:32, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему Линукс с DE из соседней новости весит 16 мб, а БСД без графики с консольными утилитками - 360мб?
     
     
  • 2.13, Брат Убунтус (?), 00:13, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему Линукс с DE из соседней новости весит 16 мб, а БСД без графики с консольными утилитками - 360мб?

    IPSec/VPN/PPPoE/Captive Portal с In/Out-балансировщиками там прям из коробки поднять можно?

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:33, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это уже с бажным OpenZFS или ещё с нормальным?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:40, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где они возьмут нормальный он ведь остался в соляре? Скопировали только старую версию с багами.
     
  • 2.12, Zitz (?), 00:12, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenZFS и есть кривой костыль. Не путать с ZFS, который есть только в Solaris.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:20, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не чуди! OpenZFS основан на исходниках  ZFS из Solaris, именно по этому пингвины не могут включить его в ядро, так как код OpenZFS под сановской CDDL... или в твоем манямирке пингвины написали OpenZFS с нуля и лицензировали под несовместимой с GPL  лицензией CDDL...тип назло себе?
     

  • 1.11, Zitz (?), 23:56, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плохо, что нет поддержки бытовых роутеров.
     
  • 1.14, Pokimane (?), 00:17, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >образ для архитектуры amd64

    Камон, 2021 на дворе, а арма всё ещё нет.

     
     
  • 2.17, Аноним (15), 00:23, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На смартфон будешь ставить или как?
     
  • 2.18, Аноним (-), 00:26, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>образ для архитектуры amd64
    > Камон, 2021 на дворе, а арма всё ещё нет.

    Small Office
    Branch Office ARM Cortex A53
    1.2 GHz 2-Core 1GB DDR4 8GB eMMC Flash 3x 1GbE 3.48W (idle)
    ...
    SOHO Network
    Remote Worker ARMv7 Cortex-A9
    1.6 GHz 2-Core 2GB DDR4 8GB eMMC Flash 6x 1GbE 6W (idle)

     

  • 1.16, Аноним (15), 00:22, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому нужен этот кусок кода? Для сети всегда юзают программно-аппаратных комплекс типа Cisco, Juniper, Mikrotik, а не про IBM PC с установленным дистром...
     
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