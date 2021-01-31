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Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 21.1

31.01.2021 10:04

Представлен новый выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 21.1, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (421 МБ).

Базовая начинка дистрибутива основывается на коде HardenedBSD, поддерживающем синхронизированный форк FreeBSD, в который интегрированы дополнительные механизмы защиты и техники противодействия методам эксплуатации уязвимостей. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков.

В дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.

Среди изменений:

  • Предложены новые правила пакетного фильтра и категории трансляции адресов.
  • Обновлено оформление графиков с визуализацией трафика. Добавлена поддержка отображения трафика IPv6.
  • Добавлены инструменты для управления правилами для системы обнаружения вторжений.
  • Добавлена функция назначения псевдонимов MAC-адресам.
  • Добавлена поддержка NAT поверх IPsec.
  • В загрузочном образе "serial" добавлена поддержка UEFI.
  • Улучшена работа плагина с поддержкой VPN WireGuard.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.opnsense.org/ind...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.7
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.25
  4. OpenNews: Закрытие проекта m0n0wall и возрождение CrunchBang
  5. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива SmallWall, продолжившего развитие проекта m0n0wall
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54497-opnsense
Ключевые слова: opnsense, pfsense
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