Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27

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|2.2, Аноним (2), 11:03, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>пфсенс - лучший дистрибутив для создания маршрутизаторов и межсетевых экранов!
Пофиксил.
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|2.3, QwertyReg (ok), 11:19, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем вы одну и ту же ерунду пишете под каждой новостью? У вас же все сообщения "X - лучший для Y!11". Вы же даже не пытались использовать сабж.
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|3.8, Аноним (2), 11:44, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем использовать сабж? Файрволл там обычный. Питон старый. Раст уже вот вот. Не нужно.
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|3.10, lockywolf (ok), 11:54, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Зачем вы одну и ту же ерунду пишете под каждой новостью? У
> вас же все сообщения "X - лучший для Y!11". Вы же
> даже не пытались использовать сабж.
Бессмысленные новости -- бессмысленные комментарии. Пытаюсь соблюдать стилистику ресурса.
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|4.15, Аноним (15), 13:41, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Осмысленность новости != осмысленности сабжа или его существования
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|1.4, QwertyReg (ok), 11:21, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Проведена подготовка к удалению поддержки Python 2
О, не прошло и года.
Прошло полтора. Это точно релиз, выпущенный в 2k21?
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|3.6, QwertyReg (ok), 11:35, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в чём я не прав? Пистон 2 не устарел безнадёжно на данный момент? Или "разработчикам" не понадобилось более полутора лет, чтобы перевести код на 3-ю версию? Или вы просто любитель позатыкать рты тем, кто говорит неудобную правду?
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|4.7, Juha (ok), 11:40, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все пистон устарел, ребята срочно тратим силы на замену.
Все бросаем, фичи баги, ведь язык устарел. Срочно все переписываем на раст, го и прочее, но главное на самый новый и самый лучший.
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|5.9, QwertyReg (ok), 11:44, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я оценил иронию, но тут она не к месту. Устаревший язык - это потенциальные ошибки при компиляции, это неисправленные внутренние дыры, это падение популярности, и, как следствие, контрибьюторов. Посмотрите на Сишку, например.
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|6.11, Аноним (11), 12:19, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не смог перебить иронию. Твою пасту можно использовать еще раз в пользу хруста.
Сдавайся.
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|7.13, QwertyReg (ok), 12:36, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не смог перебить иронию. Твою пасту можно использовать еще раз в пользу
> хруста.
Так ведь и было задумано, isn't it?
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|6.20, Juha (ok), 15:20, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потенциальные ошибки при компиляции это потенциальные ошибки, может есть а может нет.
Ну тогда надо бы в Жаву, глупцы какие, они разве не следят за популярностью?
И да, что там с сишкой? Совсем все плохо да?
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|7.24, QwertyReg (ok), 15:31, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потенциальные ошибки при компиляции это потенциальные ошибки, может есть а может нет.
> И да, что там с сишкой? Совсем все плохо да?
Да всё прекрасно, если сыпящиеся аки из рога изобилия оверфлоу и вулнараблсы это прекрасно. Но ихтамнет, ведь не факт, что в архитектурно убогом языке они там есть.
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|6.22, Juha (ok), 15:21, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если уж во фряхе выпилили то да, все, надо вообще везде убрать.
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|1.23, OpenEcho (?), 15:27, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для создания файлового сервера (Samba, FTP, NFS), почтового сервера
> (Cyrus-IMAPd, Postfix, Spamassassin, ClamAV и Openmailadmin) и сервера
> печати (CUPS), организации VoIP шлюза на базе Asterisk и Teamspeak,
> создания беспроводной точки доступа, организации потокового аудио и
> видео-сервера (MPFire, Videolan, Icecast, Gnump3d, VDR)
Народ судя по всему в школу вообще не ходил, если не знает, что на гейтах не должно быть комбайнов, если не хотят быть хакнутыми
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