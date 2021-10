Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:29, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Когда тебя уже забанят за постоянно тупые вбросы?

3.6 , QwertyReg ( ok ), 11:35, 06/10/2021 А в чём я не прав? Пистон 2 не устарел безнадёжно на данный момент? Или "разработчикам" не понадобилось более полутора лет, чтобы перевести код на 3-ю версию? Или вы просто любитель позатыкать рты тем, кто говорит неудобную правду?

4.7 , Juha ( ok ), 11:40, 06/10/2021 Все пистон устарел, ребята срочно тратим силы на замену.

Все бросаем, фичи баги, ведь язык устарел. Срочно все переписываем на раст, го и прочее, но главное на самый новый и самый лучший.

5.9 , QwertyReg ( ok ), 11:44, 06/10/2021 Я оценил иронию, но тут она не к месту. Устаревший язык - это потенциальные ошибки при компиляции, это неисправленные внутренние дыры, это падение популярности, и, как следствие, контрибьюторов. Посмотрите на Сишку, например.

6.11 , Аноним ( 11 ), 12:19, 06/10/2021 Не смог перебить иронию. Твою пасту можно использовать еще раз в пользу хруста.

Сдавайся.

7.13 , QwertyReg ( ok ), 12:36, 06/10/2021 > Не смог перебить иронию. Твою пасту можно использовать еще раз в пользу

> хруста. Так ведь и было задумано, isn't it?

6.20 , Juha ( ok ), 15:20, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потенциальные ошибки при компиляции это потенциальные ошибки, может есть а может нет.

Ну тогда надо бы в Жаву, глупцы какие, они разве не следят за популярностью?

И да, что там с сишкой? Совсем все плохо да?

7.24 , QwertyReg ( ok ), 15:31, 06/10/2021 > Потенциальные ошибки при компиляции это потенциальные ошибки, может есть а может нет.

> И да, что там с сишкой? Совсем все плохо да? Да всё прекрасно, если сыпящиеся аки из рога изобилия оверфлоу и вулнараблсы это прекрасно. Но ихтамнет, ведь не факт, что в архитектурно убогом языке они там есть.

5.17 , Аноньимъ ( ok ), 13:54, 06/10/2021 Питон 2 даже из FreeBSD выпилили давно.

6.22 , Juha ( ok ), 15:21, 06/10/2021 Ну если уж во фряхе выпилили то да, все, надо вообще везде убрать.

3.21 , Ульянка ( ? ), 15:20, 06/10/2021 Этого не кормить!

2.12 , Аноним ( - ), 12:22, 06/10/2021 >2k21 Надо писать так: 2KXXI

3.14 , QwertyReg ( ok ), 12:41, 06/10/2021 >>2k21

> Надо писать так: 2KXXI MMXXI.

> Надо писать так: 2KXXI MMXXI.

3.18 , Аноньимъ ( ok ), 13:55, 06/10/2021 21 год первого столетия тёмных веков.