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Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27

06.10.2021 09:10

Опубликован выпуск дистрибутива для создания маршрутизаторов и межсетевых экранов IPFire 2.27 Core 160. IPFire отличается простым процессом установки и организацией настройки через интуитивно понятный web-интерфейс, изобилующий наглядными графиками. Размер установочного iso-образа составляет 406 МБ (x86_64, i586, ARM, AArch64).

Система модульная, кроме базовых функций пакетной фильтрации и управления трафиком для IPFire доступны модули с реализацией системы для предотвращения атак на базе Suricata, для создания файлового сервера (Samba, FTP, NFS), почтового сервера (Cyrus-IMAPd, Postfix, Spamassassin, ClamAV и Openmailadmin) и сервера печати (CUPS), организации VoIP шлюза на базе Asterisk и Teamspeak, создания беспроводной точки доступа, организации потокового аудио и видео-сервера (MPFire, Videolan, Icecast, Gnump3d, VDR). Для установки дополнений в IPFire используется специальный пакетный менеджер Pakfire.

В новом выпуске:

  • Проведена подготовка к удалению поддержки Python 2 в следующем выпуске IPFire. В самом дистрибутиве уже нет привязки к Python 2, но данную ветку продолжают использовать некоторые пользовательские скрипты.
  • Для снижения задержек и повышения пропускной способности при интенсивной обработке трафика в сетевой подсистеме включено прикрепление обработчиков пакетов, сетевых интерфейсов и очередей к одним ядрам CPU для снижения миграции между разными ядрами CPU и повышения эффективности использования процессорного кэша.
  • В движок межсетевого экрана добавлена поддержка перенаправления сервисов.
  • Графики переведены на использование формата SVG.
  • Предоставлена возможность использования web-прокси на системах без внутренней сети.
  • В логе обеспечен показ названий протоколов вместо номеров.
  • В базовой поставке обновлены версии cURL 7.78.0, ddns 014, e2fsprogs 1.46.3, ethtool 5.13, iproute2 5.13.0, less 590, libloc 0.9.7, libhtp 5.0.38, libidn 1.38, libssh 0.9.6, OpenSSH 8.7p1, openssl 1.1.1k, pcre 8.45, poppler 21.07.0, sqlite3 3.36, sudo 1.9.7p2, strongswan 5.9.3, suricata 5.0.7, sysstat 12.5.4, sysfsutils 2.1.1.
  • В дополнениях обновлены версии alsa 1.2.5.1, bird 2.0.8, clamav 0.104.0, faad2 2.10.0, freeradius 3.0.23, frr 8.0.1, Ghostscript 9.54.0, hplip 3.21.6, iperf3 3.10.1, lynis 3.0.6, mc 7.8.27, monit 5.28.1, minidlna 1.3.0, ncat 7.91, ncdu 1.16, taglib 1.12, Tor 0.4.6.7, traceroute 2.1.0, Postfix 3.6.2, spice 0.15.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ipfire.org/post/i...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 21.7
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.5.0
  4. OpenNews: В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux
  5. OpenNews: Выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ EasyNAS 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55928-ipfire
Ключевые слова: ipfire, firewall
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 10:53, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Лучший дистрибутив для создания маршрутизаторов и межсетевых экранов!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:03, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >пфсенс - лучший дистрибутив для создания маршрутизаторов и межсетевых экранов!

    Пофиксил.

     
     
  • 3.16, Аноньимъ (ok), 13:53, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OPNsense лучший.
     
  • 2.3, QwertyReg (ok), 11:19, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем вы одну и ту же ерунду пишете под каждой новостью? У вас же все сообщения "X - лучший для Y!11". Вы же даже не пытались использовать сабж.
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 11:44, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем использовать сабж? Файрволл там обычный. Питон старый. Раст уже вот вот. Не нужно.
     
  • 3.10, lockywolf (ok), 11:54, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > Зачем вы одну и ту же ерунду пишете под каждой новостью? У
    > вас же все сообщения "X - лучший для Y!11". Вы же
    > даже не пытались использовать сабж.

    Бессмысленные новости -- бессмысленные комментарии. Пытаюсь соблюдать стилистику ресурса.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:41, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осмысленность новости != осмысленности сабжа или его существования
     

  • 1.4, QwertyReg (ok), 11:21, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Проведена подготовка к удалению поддержки Python 2

    О, не прошло и года.
    Прошло полтора. Это точно релиз, выпущенный в 2k21?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:29, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Когда тебя уже забанят за постоянно тупые вбросы?
     
     
  • 3.6, QwertyReg (ok), 11:35, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чём я не прав? Пистон 2 не устарел безнадёжно на данный момент? Или "разработчикам" не понадобилось более полутора лет, чтобы перевести код на 3-ю версию? Или вы просто любитель позатыкать рты тем, кто говорит неудобную правду?
     
     
  • 4.7, Juha (ok), 11:40, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все пистон устарел, ребята срочно тратим силы на замену.
    Все бросаем, фичи баги, ведь язык устарел. Срочно все переписываем на раст, го и прочее, но главное на самый новый и самый лучший.
     
     
  • 5.9, QwertyReg (ok), 11:44, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я оценил иронию, но тут она не к месту. Устаревший язык - это потенциальные ошибки при компиляции, это неисправленные внутренние дыры, это падение популярности, и, как следствие, контрибьюторов. Посмотрите на Сишку, например.
     
     
  • 6.11, Аноним (11), 12:19, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смог перебить иронию. Твою пасту можно использовать еще раз в пользу хруста.
    Сдавайся.
     
     
  • 7.13, QwertyReg (ok), 12:36, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не смог перебить иронию. Твою пасту можно использовать еще раз в пользу
    > хруста.

    Так ведь и было задумано, isn't it?

     
  • 6.20, Juha (ok), 15:20, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потенциальные ошибки при компиляции это потенциальные ошибки, может есть а может нет.
    Ну тогда надо бы в Жаву, глупцы какие, они разве не следят за популярностью?
    И да, что там с сишкой? Совсем все плохо да?
     
     
  • 7.24, QwertyReg (ok), 15:31, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потенциальные ошибки при компиляции это потенциальные ошибки, может есть а может нет.
    > И да, что там с сишкой? Совсем все плохо да?

    Да всё прекрасно, если сыпящиеся аки из рога изобилия оверфлоу и вулнараблсы это прекрасно. Но ихтамнет, ведь не факт, что в архитектурно убогом языке они там есть.

     
  • 5.17, Аноньимъ (ok), 13:54, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон 2 даже из FreeBSD выпилили давно.
     
     
  • 6.22, Juha (ok), 15:21, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если уж во фряхе выпилили то да, все, надо вообще везде убрать.
     
  • 3.21, Ульянка (?), 15:20, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этого не кормить!
     
  • 2.12, Аноним (-), 12:22, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >2k21

    Надо писать так: 2KXXI

     
     
  • 3.14, QwertyReg (ok), 12:41, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>2k21
    > Надо писать так: 2KXXI

    MMXXI.

     
  • 3.18, Аноньимъ (ok), 13:55, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    21 год первого столетия тёмных веков.
     

  • 1.23, OpenEcho (?), 15:27, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для создания файлового сервера (Samba, FTP, NFS), почтового сервера
    > (Cyrus-IMAPd, Postfix, Spamassassin, ClamAV и Openmailadmin) и сервера
    > печати (CUPS), организации VoIP шлюза на базе Asterisk и Teamspeak,
    > создания беспроводной точки доступа, организации потокового аудио и
    > видео-сервера (MPFire, Videolan, Icecast, Gnump3d, VDR)

    Народ судя по всему в школу вообще не ходил, если не знает, что на гейтах не должно быть комбайнов, если не хотят быть хакнутыми

     

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