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Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 23.1

27.01.2023 12:45

Сформирован релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 23.1, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (399 МБ).

Базовая начинка дистрибутива основывается на коде FreeBSD. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков.

В дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.

Среди изменений:

  • Перенесены изменения из ветки FreeBSD 13-STABLE.
  • Обновлены версии дополнительных программ из портов, например, php 8.1.14 и sudo 1.9.12p2.
  • Добавлена новая реализация списка блокировки на основе DNS, переписанная на языке Python и поддерживающая различные списки блокировки рекламы и вредоносного содержимого.
  • Обеспечено накопление и отображение статистики о работе DNS-сервера Unbound, что позволяет отслеживать DNS-трафик в привязке к пользователям.
  • Добавлен новый тип межсетевых экранов BGP ASN.
  • Добавлен изолированный режим PPPoEv6 для выборочного включения IPv6 Control Protocol.
  • Добавлена поддержка WAN-интерфейсов SLAAC без DHCPv6.
  • На MVC-фреймворк переведены компоненты для захвата пакетов и управления IPsec, что позволило реализовать в них поддержку управления через API.
  • Настройки IPsec перенесены в файл swanctl.conf.
  • В состав включён плагин os-sslh, позволяющий мультиплексировать подключения HTTPS, SSH, OpenVPN, tinc и XMPP через один сетевой порт 443.
  • В плагине os-ddclient (Dynamic DNS Client) появилась возможность использования собственных бэкендов, включая Azure.
  • Плагин os-wireguard с VPN WireGuard переведён по умолчанию на использование модуля ядра (старый режим работы на уровне пользователя вынесен в отдельный плагин os-wireguard-go).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deciso.com/opnsens...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.7
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.6.0
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27 Core 172
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58560-opnsense
Ключевые слова: opnsense, firewall
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:51, 27/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Круто! Долгих лет проекту! Классный релиз!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:46, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это под каждой новостью пишешь, бототред?
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:40, 27/01/2023 [ответить]  
    		• –3 +/
    Опенврт делает этот дистрибутив бесполезным на 99.9%
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:35, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть опыт использования openwrt в корп. сегменте?
     
     
  • 3.6, анон (?), 14:54, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Отлично работает. И  WireGuard там прекрасно работает.
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:09, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рвет Cisco ASA как хомяка капля никотина
     

  • 1.3, Аноним (5), 14:33, 27/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    >который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации

    Это кто-нибудь пробовал? Как работает?

     
  • 1.4, Аноним (5), 14:34, 27/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Как там configuration management вообще сделан?
     
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