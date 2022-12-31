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Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27 Core 172

31.12.2022 13:02

Опубликован выпуск дистрибутива для создания маршрутизаторов и межсетевых экранов IPFire 2.27 Core 172. IPFire отличается простым процессом установки и организацией настройки через интуитивно понятный web-интерфейс, изобилующий наглядными графиками. Размер установочного iso-образа составляет 373 МБ (x86_64, AArch64).

Система модульная, кроме базовых функций пакетной фильтрации и управления трафиком для IPFire доступны модули с реализацией системы для предотвращения атак на базе Suricata, для создания файлового сервера (Samba, FTP, NFS), почтового сервера (Cyrus-IMAPd, Postfix, Spamassassin, ClamAV и Openmailadmin) и сервера печати (CUPS), организации VoIP шлюза на базе Asterisk и Teamspeak, создания беспроводной точки доступа, организации потокового аудио и видео-сервера (MPFire, Videolan, Icecast, Gnump3d, VDR). Для установки дополнений в IPFire используется специальный пакетный менеджер Pakfire.

В новом выпуске:

  • Усилена защищённость VPN IPsec и OpenVPN, размер хостовых RSA-ключей для которых увеличен c 2048 до 4096 бит (после обновления требуется изменение существующих клиентских настроек). OpenVPN дополнительно перенастроен для использования безопасных параметров Diffie-Hellman, соответствующих требованиям RFC 7919. В начале 2023 года в IPFire для IPsec планируется реализовать поддержку постквантовых криптоалгоритмов.
  • Для OpenVPN обеспечена корректная обработка списков отозванных сертификатов.
  • Удалено устаревшее дополнение gnu-netcat.
  • В базовой поставке обновлены версии программ, среди которых bash 5.2, bind 9.16.35, curl 7.86.0, ethtool 6.0, iproute2 6.0.0, linux-firmware 20221109, memtest86+ 6.00, nano 7.0, OpenSSH 9.1p1, OpenSSL 1.1.1s, OpenVPN 2.5.8, python3 3.10.8, sudo 1.9.12p1, suricata 6.0.9, u-boot 2022.10, unbound 1.17.0.
  • В дополнениях обновлены версии cups-filters 1.28.16, ddrescue 1.26, dehydrated 0.7.1, fetchmail 6.4.34, ffmpeg 5.1.2, flac1.4.2, fmt 9.1.0, git 2.38.1, libassuan 2.5.5, libvirt 8.9.0, mpd 0.23.10, nginx 1.22.1, pcengines-apu-firmware 4.17.0.2, qemu 7.1.0, qemu-ga 7.1.0, rsync 3.2.7, samba 4.17.3, sdl2 2.26.0, Tor 0.4.7.12.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ipfire.org/post/i...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.7
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58413-ipfire
Ключевые слова: ipfire, firewall
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:39, 31/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    с pfSense его сравнивать можно? и что стоит выбрать после сравнения?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:48, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С pfSense его сравнивать вполне можно. После сравнения рекомендую выбрать наиболее оптимальный вариант.
     
  • 2.3, deusbase (ok), 13:58, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    пробуйте сразу OPNSense, PFSense стал обновляться раз в год
     
     
  • 3.7, Олег (??), 16:28, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один фиг много абстракций не нужных и от чистого убунту хз чем лучше, только затруднения диагностик и проблемы с обновлениями, когда новая версия ломает старые фишки
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:19, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С OpenWrt его можно сравнивать разве что
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:11, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если задаёте вопрос что стоит выбрать, то зачем тогда сравнивать?
     
  • 2.6, Олег (??), 15:14, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Endian ещё посмотрите
     
     
  • 3.9, Анончик (?), 16:45, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чур меня, как межсетевой экран только на минималках, а на минималках можно сделать и на ubuntu.
     
  • 2.8, Анончик (?), 16:42, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, слишком убогий.
     
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