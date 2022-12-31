Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27 Core 172

1.1 , Аноним ( 1 ), 13:39, 31/12/2022 [ответить] + / – с pfSense его сравнивать можно? и что стоит выбрать после сравнения?

2.2 , Аноним ( 2 ), 13:48, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С pfSense его сравнивать вполне можно. После сравнения рекомендую выбрать наиболее оптимальный вариант.

2.3 , deusbase ( ok ), 13:58, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – пробуйте сразу OPNSense, PFSense стал обновляться раз в год

3.7 , Олег ( ?? ), 16:28, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Один фиг много абстракций не нужных и от чистого убунту хз чем лучше, только затруднения диагностик и проблемы с обновлениями, когда новая версия ломает старые фишки

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:19, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С OpenWrt его можно сравнивать разве что

2.5 , Аноним ( 5 ), 15:11, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если задаёте вопрос что стоит выбрать, то зачем тогда сравнивать?

2.6 , Олег ( ?? ), 15:14, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Endian ещё посмотрите

3.9 , Анончик ( ? ), 16:45, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – чур меня, как межсетевой экран только на минималках, а на минималках можно сделать и на ubuntu.

2.8 , Анончик ( ? ), 16:42, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, слишком убогий.

