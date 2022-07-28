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Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.7

28.07.2022 22:44

Опубликован релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.7, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (347 МБ).

Базовая начинка дистрибутива основывается на коде FreeBSD. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков.

В дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.

Среди изменений:

  • Осуществлён переход на ветку FreeBSD 13.1.
  • Обновлены версии дополнительных программ из портов, например, PHP 8.0.20, Phalcon 5, sqlite 3.39.0, suricata 6.0.6, unbound 1.16.1.
  • Добавлена поддержка Intel QuickAssist (QAT).
  • Добавлена поддержка технологии Stacked VLAN (многослойная инкапсуляция тегов VLAN).
  • Реализован механизм защиты от DDoS, используя SYN cookie.
  • Добавлены плагины APCUPSD и CrowdSec.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.opnsense.org/ind...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.1
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57568-opnsense
Ключевые слова: opnsense, firewall
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:57, 28/07/2022 [ответить]  
    		• –4 +/
    >BSD

    Спасибо, не надо.

     
     
  • 2, Аноним (2), 00:09, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    держи нас в курсе, нам очень важно знать, что тебе не надо
     
     
  • 3, Аноним (3), 02:38, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне тоже не надо.
     
     
  • 4, Аноним (4), 03:08, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи в курсе.
     
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