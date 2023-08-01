The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 23.7

01.08.2023 15:51

Сформирован релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 23.7, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (394 МБ).

Базовая начинка дистрибутива основывается на коде FreeBSD. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков.

В дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.

Среди изменений:

  • Перенесены изменения из ветки FreeBSD 13.2-STABLE.
  • На MVC-фреймворк переведены компоненты для настройки OpenVPN, привязки IP-адресов для DHCP (DHCP lease), настройки DNS-сервера unbound и управления группами в межсетевом экране, что позволило реализовать в них поддержку управления через API.
  • Осуществлён переход на ветку PHP 8.2 (8.2.8).
  • В виджете просмотра логов добавлена возможность фильтрации по уровню важности сообщений.
  • В интерфейсе предоставлена возможность ручного выбора протокола для VLAN.
  • Обновлены плагины os-acme-client 3.18, os-bind 1.27, os-dnscrypt-proxy 1.14, os-frr 1.34, os-firewall 1.3, os-telegraf 1.12.8. Удалён плагин os-dyndns, оставшийся без сопровождения.
  • В ipsec добавлена поддержка PMTUD.
  • Обновлены версии krb 1.21.1, nss 3.91, phalcon 5.2.3, py-duckdb 0.8.1, py-vici 5.9.11, sudo 1.9.14p3.
  • В системе обнаружения и предотвращения вторжений Suricata включкена поддержка API Netmap V14.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.opnsense.org/ind...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 23.1
  3. OpenNews: Доступен серверный Linux-дистрибутив SME Server 10.1
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27 Core 172
  5. OpenNews: Доступны межсетевые экраны OpenSnitch 1.6.0 и firewalld 2.0
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59532-opnsense
Ключевые слова: opnsense
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 16:03, 01/08/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:08, 01/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 16:12, 01/08/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 16:33, 01/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.6, Аноним (6), 16:37, 01/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.5, Аноним (5), 16:36, 01/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Пересчет балбесов? тогда пятый
     
  • 1.7, Аноним (-), 16:56, 01/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:05, 01/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    > полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений

    Мог бы, но почему-то этого не делает. Как там с поддержкой 802.11ax? Всё ещё нужен Линукс для неё или уже починили?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру