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Доступны межсетевые экраны OpenSnitch 1.6.0 и firewalld 2.0

24.06.2023 09:41

Опубликован выпуск проекта OpenSnitch 1.6, развивающего открытый аналог проприетарного динамического межсетевого экрана Little Snitch. Приложение позволяет в интерактивном режиме контролировать сетевую активность пользовательских приложений и блокировать нежелательный сетевой трафик. Код проекта написан на языке Go (GUI на Python и PyQt5) и распространяется под лицензией GPLv3. Для установки подготовлены пакеты в форматах rpm и deb.

OpenSnitch выводит пользователю диалог с предложением принять решение о продолжении сетевой операции или блокирования сетевой активности, в случае обнаружения попыток установки приложениями сетевых соединений, не подпадающих под ранее установленные разрешения. Программа позволяет задавать правила доступа, в которых можно учитывать приложения, пользователей, целевые хосты и сетевые порты. Доступ может предоставляться как на постоянной основе, так и ограничиваться только текущим процессом или сеансом работы пользователя.

OpenSnitch также позволяет настраивать пакетный фильтр через графический интерфейс, вести статистку сетевой активности приложений и журналировать выполненные блокировки. При этом через один централизованный интерфейс можно управлять настройками и блокировками для нескольких компьютеров. Поддерживается подключение наборов правил для блокирования рекламы, кода для отслеживания посещений и вредоносного ПО.

В основе OpenSnitch лежит написанный на языке Go фоновый процесс opensnitchd, который выполняется с правами root и взаимодействует с очередью пакетов Netfilter (libnetfilter-queue), вносит изменения в правила nftables и отслеживает сетевой трафик (libpcap). Лог работы процесса сохраняется в файле /var/log/opensnitchd.log, а база правил фильтрации размещается в /etc/opensnitchd/rules, правила хранятся в формате JSON. Отдельно в непривилегированном режиме выполняется интерфейс пользователя, который написан на языке Python 3 с использованием PyQt5.

В новой версии:

  • В графическом интерфейсе появилась возможность настройки правил системного пакетного фильтра и политик доступа.
  • Добавлена поддержка интеграции с внешними платформами управления безопасностью (SEIM, Security information and event management) и системами мониторинга.
  • Улучшено определение имён процессов, файловых путей и пиктограмм приложений.
  • Улучшена интеграция с системными DNS-резолверами и клиенсткими DNS-библиотеками.
  • Добавлена поддержка расширенных правил фильтрации, позволяющих учитывать новые протоколы, сетевые интерфейсы, исходные порты и IP-адреса.
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта правил для переноса настроек на другие системы через графический интерфейс.
  • Улучшена интеграция с пользовательскими окружениями.
  • Улучшен интерфейс централизованного управления другими хостами.



Дополнительно можно отметить выпуск динамически управляемого межсетевого экрана firewalld 2.0, реализованного в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Проект уже применяется во многих дистрибутивах Linux, включая RHEL 7+, Fedora 18+ и SUSE/openSUSE 15+. Код firewalld написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2.

Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить "firewall-cmd --add --service=ssh", для закрытия SSH - "firewall-cmd --remove --service=ssh"). Для изменения конфигурации межсетевого экрана также может использоваться графический интерфейс firewall-config (GTK) и апплет firewall-applet (Qt). Поддержка управления межсетевым экраном через D-BUS API firewalld имеется в таких проектах, как NetworkManager, libvirt, podman, docker и fail2ban.

Присвоение номера версии 2.0 связано с внесением изменений, нарушающих обратную совместимость и устраняющих проблему с обработкой правил, предписывающих обработку входящих пакетов только в привязке к одной зоне в ситуации пересечения диапазонов адресов с другими зонами (если диапазоны адресов в зонах перекрывались, то пакет мог попадать в несколько зон, в обход заданных правил).

Другие изменения:

  • Добавлена поддержка использования в nftables механизма выбора пути перенаправления пакетов flowtable, позволяющего существенно увеличить производительность перенаправления трафика.
  • Добавлена поддержка установки разных приоритетов для зон, позволяющих управлять порядком попадания пакетов в зоны.
  • Добавлена настройка NftablesCounters для использования счётчиков пакетов nftables.
  • Добавлены сервисы для поддержки Zabbix Java Gateway и Zabbix Web Service.
  • Добавлены сервисы c поддержкой игр Minecraft, 0AD, anno 1602, anno 1800, Civilization IV, Civilization V, factorio, Need For Speed: Most Wanted, Stellaris, Stronghold Crusader, Super Tux kart, Terraria, Zero K и Settlers.
  • Добавлен сервис для OpenTelemetry (OTLP).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/evilsocket/...)
  2. OpenNews: Выпуск межсетевого экрана firewalld 1.3
  3. OpenNews: Опубликован межсетевой экран приложений Portmaster 1.0
  4. OpenNews: Выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0
  5. OpenNews: В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux
  6. OpenNews: Открыт код Douane, динамического межсетевого экрана для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59336-opensnitch
Ключевые слова: opensnitch, firewall
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, void (??), 10:09, 24/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Moomintroll (ok), 10:16, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Код проекта написан на языке Go (GUI на Python и PyQt5)

    Давно мучаюсь вопросом... Гошечка вроде может использовать сишные либы. Почему на Go не делают GUI на GTK/Qt/etc?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:52, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не может А ещё сделать наоборот проблематично Поэтому го мертворождённая подел... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:36, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уяи матчасть: https://tip.golang.org/blog/cgo
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 12:40, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. А как насчёт разобраться, почему я прав?
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 16:05, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доказывать что-то человеку, оперирующему понятиями "мертворождённая поделка" и "околомёртвый хайпожорский эзотерический ЯП" не представляется возможным
     
     
  • 6.16, Аноним (3), 16:32, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такое? Правда глаза колет?
     
  • 2.4, anonist (?), 12:27, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему не делают, вполне себе делают, просто не так много, как на остальных языках. У них даже есть свой фреймфорк для мобилок.
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 13:02, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на го и "не так много, как на остальных языках", серьёзно? Кстати, уже "даже есть фреймфорки для мобилок" на жс. Толку то с того.
     
     
  • 4.9, анонист (?), 13:45, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это на го и "не так много, как на остальных языках", серьёзно?

    Go воспринимают в основном как инструмент для вэбни и в косвенно связанных с этим областях, нежели как десктоп.
    > Кстати, уже "даже есть фреймфорки для мобилок" на жс. Толку то с того.

    Хз, лучше спрашивать у его разработчиков это.

     
  • 2.8, Аноним (8), 13:10, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А давай посмотрим что у нас этими GUI библиотеками.

    Qt - плюсовый, с вытекающей от сюда проблемой интеграцией другими ЯП. PyQt - пожалуй единственная нормальная обвязка для него. И тут сказывается хорошо разрешённая задача использования C++ из питона. И даже более, на PyQt можно быстро набросать прототип Qt приложения. Во всех остальных ЯП Qt с плюсами не особо-то интегрируются. Особенно это касается Go и Rust в которых ООП уже не то.

    GTK. Первый вопрос какой версии? GTK4? Какой версии? Четвёртый GTK - это жбан. Отделили виджеты в libadwaita. Но блин открываем https://gnome.pages.gitlab.gnome.org/libadwaita/doc/main/ раскрываем Classes и смотрим жбан из "since 1.x", "depricated", "unstable". А какая версия libadwaita в +/- популярных дистрибутивах? GTK4 сейчас можно использовать только для двух платформ: Windows и flatpack. И быть готовым переписывать код постоянно. (И я не оговорился про Windows, meson за полдня можно настроить, что бы он собирал GTK4 приложение со всеми зависимостями под оффтопик). А про flatpack, так вить уже появляются GTK4 приложения, в которых авторы чётко говорят: "Я поддерживаю только сборку под flatpack, остальных просьба не беспокоить".

    GTK3 - пожалуй не плохой вариант. Но блин это же не хайпово (хоть, блин и выглядит не хуже Qt). И при всей намного более вменяемой поддержке в других ЯП, GTK3 проигрывает Qt. Почему? Так нет документации и книг. Вот реально, GTK3 приятно использовать и в Modern C++, и в Rust, и в golang, и в XYZlang. Но документации ноль, только примеры, разбор которых требует мозгов, а не тяп-ляп и готово.

    Остальное и так находится то в пределах погрешности 0.

    А за веббраузербейсет решение для админки, думаю никто не погладит по головке.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:20, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > плюсовый, с вытекающей от сюда проблемой интеграцией другими ЯП

    ты в мозг долбишься?

     
     
  • 4.11, Аноним (3), 14:31, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно он имеет в виду ситуацию, когда в проекте чистый си или даже чистая ржавчина, и в случае привнесения зависимости от плюсов этот проект теперь становится на плюсах и всё остальное можно выкинуть. И таки да, у плюсов свои недостатки и интеграция их в проект тоже сложность, даже если качественные готовые биндинги в наличии (что далеко не всегда так).
     
  • 4.12, Аноним (8), 15:16, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как много ЯП умеют C++ ABI? Без обвязки сишными функциями, как делает SWIG и тому подобные, которые потом надо обвязать конструкциями таргет-языка?
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:18, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    firewalld - ни нужен, т.к. бессмысленен и беспощаден, а ещё нифига неотлаживаем.
     
  • 1.14, Леннарт Поттеринг (?), 15:56, 24/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.17, COBA (?), 17:25, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А может кто пояснить. Вот я разрешил протокол ssh в firewalld, а сам сервер ssh повесил на порт 445566. Он сам определит по протоколу или под ssh он понимает конкретно 22 порт?
     

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