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Выпуск межсетевого экрана firewalld 1.3

06.01.2023 07:12

Опубликован релиз динамически управляемого межсетевого экрана firewalld 1.3, реализованного в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Проект уже применяется во многих дистрибутивах Linux, включая RHEL 7+, Fedora 18+ и SUSE/openSUSE 15+. Код firewalld написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2.

Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить "firewall-cmd --add --service=ssh", для закрытия SSH - "firewall-cmd --remove --service=ssh"). Для изменения конфигурации межсетевого экрана также может использоваться графический интерфейс firewall-config (GTK) и апплет firewall-applet (Qt). Поддержка управления межсетевым экраном через D-BUS API firewalld имеется в таких проектах, как NetworkManager, libvirt, podman, docker и fail2ban.

Основные изменения:

  • Реализован сервис с поддержкой приложения для обмена файлами Warpinator, развиваемого дистрибутивом Linux Mint.
  • Добавлены сервисы bareos-director, bareos-filedaemon и bareos-storage для поддержки системы резервного копирования Bareos.
  • Для бэкенда nftables реализовано правило masquerade, позволяющее привязывать сетевые интерфейсы к зоне, обрабатывающей входящий трафик. Для бэкенда iptables подобная возможность не поддерживается.
  • Добавлен сервис для оверлейных P2P-сетей Nebula.
  • Добавлен сервис для системы экспорта метрик Ceph в БД Prometheus.
  • Добавлен сервис с поддержкой протокола OMG DDS (Open Management Group Data Distribution Service).
  • Добавлен сервис для обработки клиентских запросов определения имён хостов при помощи протокола LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution).
  • Добавлен сервис для протокола ps2link, применяемого для взаимодействия с игровыми приставками PlayStation 2.
  • Добавлен сервис для поддержки работы сервера для системы синхронизации файлов Syncthing.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/firewalld/f...)
  2. OpenNews: Выпуск межсетевого экрана firewalld 1.2
  3. OpenNews: Выпуск firewalld 1.0
  4. OpenNews: Опубликован межсетевой экран приложений Portmaster 1.0
  5. OpenNews: Локальная уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии
  6. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58437-firewalld
Ключевые слова: firewalld
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:37, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    А как оно определяет нестандартные порты сервисов?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:43, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чот мне кажется никак.
     
  • 2.3, УмЛинуса (?), 07:56, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никак. Ручками вводим.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:06, 06/01/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Прекрасная альтернатива страшному iptables. Правила хранятся в декларативном виде в XML-файле. А в iptables предлагается писать императивные баш-портянки со страшным синтаксисом. Если в этом мире и есть что-то лучше, чем firewalld, так это nftables, где тоже декларативно описываешь правила в симпатичном nft-файле. firewalld - для домохозяек (в хорошем смысле), nftables - для профессионалов, а iptables - для ходячих доказательств простой истины "старую собаку новым трюкам не научишь".
     
     
  • 2.6, ivan_erohin (?), 08:58, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в iptables предлагается писать императивные баш-портянки со страшным синтаксисом.

    а еще ... а еще ...они не "идемпотентные" ! (что бы это не значило в понимании смузи-опсов).

    ps: откройте для себя уже firehol.

     
     
  • 3.7, pin (??), 09:13, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > firewalld - для домохозяек (в хорошем смысле), nftables - для профессионалов, а iptables - для ходячих доказательств

    Ути-пути. Вы забыли подписаться - localhost эксперт.

     

  • 1.5, ааноним (?), 08:44, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Как он в сравнении с убунту фаерволом?
     
  • 1.8, ГруднаяЖаба (?), 10:02, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    зачем оно нужно, если в иптаблес можно правила через файлик закидывать так же?
     
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