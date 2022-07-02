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Выпуск межсетевого экрана firewalld 1.2

02.07.2022 11:52

Опубликован релиз динамически управляемого межсетевого экрана firewalld 1.2, реализованного в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Проект уже применяется во многих дистрибутивах Linux, включая RHEL 7+, Fedora 18+ и SUSE/openSUSE 15+. Код firewalld написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2.

Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить "firewall-cmd --add --service=ssh", для закрытия SSH - "firewall-cmd --remove --service=ssh"). Для изменения конфигурации межсетевого экрана также может использоваться графический интерфейс firewall-config (GTK) и апплет firewall-applet (Qt). Поддержка управления межсетевым экраном через D-BUS API firewalld имеется в таких проектах, как NetworkManager, libvirt, podman, docker и fail2ban.

Основные изменения:

  • Реализованы сервисы snmptls и snmptls-trap для обработки доступа к протоколу SNMP через защищённый канал связи.
  • Реализован сервис с поддержкой протокола, используемого в децентрализованной файловой системе IPFS.
  • Добавлены сервисы с поддержкой gpsd, ident, ps3netsrv, CrateDB, checkmk, netdata, Kodi JSON-RPC, EventServer, Prometheus node-exporter, kubelet-readonly, а также защищённой версии k8s controller-plane.
  • Добавлен параметр "--log-target".
  • Добавлен режим запуска failsafe, позволяющий в случае проблем с заданными правилами, откатиться на конфигурацию по умолчанию, не оставляя хост без защиты.
  • Для bash обеспечена поддержка автодополнения команд для работы с правилами.


  1. Главная ссылка к новости (https://firewalld.org/2022/07/...)
  2. OpenNews: Выпуск firewalld 1.0
  3. OpenNews: В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 22.1
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57441-firewalld
Ключевые слова: firewalld
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 11:58, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем это лучше ufw и удобного gufw?
     
     
  • 2.6, DeerFriend (?), 12:15, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гуф умер
     
     
  • 3.8, Alladin (?), 12:27, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живее живых https://gufw.org
     
     
  • 4.10, DeerFriend (?), 13:21, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуф мёртв, хотя и жив. А Цой жив, хотя и мёртв.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:59, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    iptables и так надстройка над netfilter зачем дополнительная надстройка над надстройкой?
     
     
  • 2.7, DeerFriend (?), 12:17, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда иптаблесы заменяют на нфтаблесы, не все успевают или горят желанием погружаться в изменения.
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 13:27, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так при смене бинарнечек и делает все поправки (что то типа iptables-old) пихаешь ему старый синтаксис он плюнет новый уже под нфтейбл

    опять вопрос - зачем надстройка?

     
  • 2.11, anonymouse (?), 13:25, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не надстройка, а пользовательский интерфейс для управления. Желаю удачи юзать netfilter без "надстроек".
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 13:27, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пасибо уже юзаю без надстроек, чего и всем желаю
     

  • 1.3, Олежа (?), 12:02, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём в Debian!
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:38, 02/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не жди, просто поставь из репозиториев.
    Не знаю, как в Debian, но в Ubuntu 20.04 он ставится одной командой... (Версия 0.82)
     

  • 1.4, Sw00p aka Jerom (?), 12:02, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб

    прям ngfw какой-то

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:05, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Релиз обёртки над фаерволлами. Называйте вещи своими именами.
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:16, 02/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И насколько роняет производительность эта безопасность. В ядре безопасности роняющее производительность, в интерфейсах.
    Плотиш тыщи лиш бы не логало - современный мир.
     
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