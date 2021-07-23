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Выпуск firewalld 1.0

23.07.2021 08:35

Представлен релиз динамически управляемого межсетевого экрана firewalld 1.0, реализованного в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Проект уже применяется во многих дистрибутивах Linux, включая RHEL 7+, Fedora 18+ и SUSE/openSUSE 15+. Код firewalld написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2.

Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить "firewall-cmd --add --service=ssh", для закрытия SSH - "firewall-cmd --remove --service=ssh"). Для изменения конфигурации межсетевого экрана также может использоваться графический интерфейс firewall-config (GTK) и апплет firewall-applet (Qt). Поддержка управления межсетевым экраном через D-BUS API firewalld имеется в таких проектах, как NetworkManager, libvirt, podman, docker и fail2ban.

Значительное изменение номера версии связано с внесением изменений, нарушающих обратную совместимость и меняющих поведение работы с зонами. Все определённые в зоне параметры фильтрации теперь применяются только для трафика, адресованного хосту, на котором запущен firewalld, а для фильтрации транзитного трафика требуется настройка политик. Наиболее заметные изменения:

  • Объявлен устаревшим бэкенд, позволявший работать поверх iptables. Поддержка iptables будет сохранена в обозримом будущем, но развиваться данный бэкенд не будет.
  • Включён и активирован по умолчанию для всех новых зон режим intra-zone-forwarding, разрешающий свободное перемещение пакетов между сетевыми интерфейсами или источниками трафика внутри одной зоны (public, block, trusted, internal и т.п.). Для возвращения старого поведения и запрета перенаправления пакетов внутри одной зоны можно использовать команду "firewall-cmd --permanent --zone public --remove-forward".
  • Правила, связанные с трансляцией адресов (NAT), перемещены в семейство протоколов "inet" (ранее добавлялись в семействах "ip" и "ip6", что приводило к необходимости дублирования правил для IPv4 и IPv6). Изменение позволило избавиться от дубликатов при использовании ipset - вместо трёх копий записей ipset теперь используется одна.
  • Действие "default", указываемое в параметре "--set-target", теперь эквивалентно "reject", т.е. все пакеты, не подпадающие под определённые в зоне правила, по умолчанию будут блокироваться. Исключение сделано только для ICMP-пакетов, которые по-прежнему пропускаются. Для возвращения старого поведения для публично доступной зоны "trusted" можно использовать правила: 
    
   firewall-cmd --permanent --new-policy allowForward 
   firewall-cmd --permanent --policy allowForward --set-target ACCEPT
   firewall-cmd --permanent --policy allowForward --add-ingress-zone public
   firewall-cmd --permanent --policy allowForward --add-egress-zone trusted
   firewall-cmd --reload
  • Политики с положительным приоритетом теперь выполняются непосредственно до выполнения правила "--set-target catch-all", т.е. в момент, предшествующий добавлению финальных правил drop, reject или accept, в том числе для зон, в которых используются "--set-target drop|reject|accept".
  • Блокировка ICMP теперь применяется только к адресованным текущему хосту входящим пакетам (input) и не затрагивает пакеты, перенаправляемые между зонами (forward).
  • Удалён сервис tftp-client, предназначенный для отслеживания соединений для протокола TFTP, но находившийся в непригодном для использования виде.
  • Объявлен устаревшим интерфейс "direct", позволяющий напрямую подставлять готовые правила пакетного фильтра. Потребность в данном интерфейсе пропала после добавления возможности фильтрации перенаправляемых и исходящих пакетов.
  • Добавлен параметр CleanupModulesOnExit, который по умолчанию изменён на значение "no". При помощи данного параметрам можно управлять выгрузкой модулей ядра после завершения работы firewalld.
  • Разрешено использование ipset при определении целевой системы (destination).
  • Добавлены определения сервисов WireGuard, Kubernetes и netbios-ns.
  • Реализованы правила автодополнения для zsh.
  • Прекращена поддержка Python 2.
  • Сокращён список зависимостей. Для работы firewalld, помимо ядра Linux, теперь обязательно требуются только python-библиотеки dbus, gobject и nftables, а пакеты ebtables, ipset и iptables отнесены к опциональным. Из числа зависимостей удалены python-библиотеки decorator и slip.


  1. Главная ссылка к новости (https://firewalld.org/2021/07/...)
  2. OpenNews: В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux
  3. OpenNews: Выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0
  4. OpenNews: В состав ядра 4.18 одобрено включение нового пакетного фильтра bpfilter
  5. OpenNews: Открыт код Douane, динамического межсетевого экрана для Linux
  6. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55537-firewalld
Ключевые слова: firewalld
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:24, 23/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    скриптеры балуются
     
  • 2, Аноним (2), 09:32, 23/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Двоякие впечатления. С одной стороны решили проблему с добавлением и изменение правил на лету. Но создали новые проблемы с прозрачностью процессов. Совершенно неочевидно, что блокируется, а что нет, логика размыта. В одной версии запрещают перенаправление между интерфейсами, а в другой разрешают. Нет полного контроля за настройками.
     
  • 3, pofigist (?), 09:33, 23/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Опенсоурсники пытаются скопировать zbfw, про который они слышали, но не видели...
     
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