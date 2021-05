Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.9

2.2 , crypt ( ok ), 10:42, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если по UID, то уже давно было. совсем бесполезно, вот ты и не знал. привязка к конкретной группе процессов имела бы смысл.

3.8 , Аноним ( 8 ), 10:46, 26/05/2021
> привязка к конкретной группе процессов имела бы смысл. Еще со времен iptables было.

3.13 , llolik ( ok ), 10:56, 26/05/2021
> совсем бесполезно, вот ты и не знал Да знать-то знал, но это всё-таки немного не то и, согласен с утверждением, что в общем случае это бесполезно чуть менее чем совсем.

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:44, 26/05/2021
Уже 5.13 используете? Камикадзе? :)

3.6 , Аноним ( 6 ), 10:45, 26/05/2021
Некоторые и -next юзают и ничего.

3.12 , llolik ( ok ), 10:51, 26/05/2021
> Уже 5.13 используете? Камикадзе? :) Ну в LTS-то оно доползёт ближайшие пару лет.

4.15 , Аноним ( 8 ), 11:36, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не факт, что перед этим его стабилизируют или хотя бы протестируют.

Одна из причин, почему мы с убунты съехали - под вывеской LTS по факту роллинг ключевых компонентов. Если бы нам был нужен роллинг, мы бы сразу взяли арч.

2.5 , Аноним ( 8 ), 10:45, 26/05/2021
Нет, это пункт 4 (впрочем, в systemd уже несколько лет как реализовано на основе eBPF). Пункт 2 скорее для всяких firewalld и fail2ban, которым нужно фаерволом рулить.

3.11 , llolik ( ok ), 10:50, 26/05/2021
Понял. Спасибо за разъяснения.