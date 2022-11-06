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Опубликован межсетевой экран приложений Portmaster 1.0

06.11.2022 21:58

Представлен выпуск Portmaster 1.0, приложения для организации работы межсетевого экрана, обеспечивающего блокировку доступа и отслеживание трафика на уровне отдельных программ и сервисов. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией AGPLv3. Интерфейс реализован на JavaScript с использованием платформы Electron. Поддерживается работа в Linux и Windows.

В Linux для инспектирования и управления трафиком используется iptables и nfqueue для выноса обработки решений о блокировке в пространство пользователя. В будущем планируется задействовать для Linux отдельный модуль ядра. Для беспроблемной работы рекомендуется использование версий ядра Linux 5.7 и новее (теоретически возможна работа на ядрах начиная с ветки 2.4, но в версиях до 5.7 наблюдаются проблемы). В Windows для организации фильтрации трафика используется собственный модуль ядра.

Среди поддерживаемых функций:

  • Мониторинг всей сетевой активности в системе и отслеживание истории сетевой активности и соединений каждого приложения.
  • Автоматическая блокировка обращений, связанных с вредоносным кодом и отслеживанием перемещений. Блокировка производится по спискам IP-адресов и доменов, уличённых в вредоносной активности, сборе телеметрии или отслеживании персональных данных. Также возможно использование списков для блокировки рекламы.
  • Шифрование по умолчанию DNS-запросов, используя DNS-over-TLS. Наглядное отображение в интерфейсе всей связанной с DNS активности.
  • Возможность создания собственных правил блокировки и быстрая блокировка трафика выбранных приложений или протоколов (например, можно запретить P2P-протоколы).
  • Возможность определения как настроек для всего трафика, так и привязки фильтров к отдельным приложениям.
  • Поддержка фильтрации и мониторинга в привязке к странам.
  • Для платных пользователей предоставляется доступ к собственной оверлейной сети SPN (Safing Privacy Network), которая преподносится как альтернатива VPN, напоминающая Tor, но более простая для подключения. SPN позволяет обходить блокировки по странам, скрывать IP-адрес пользователя и пробрасывать соединения для выбранных приложений. Код реализации SPN открыт под лицензией AGPLv3.


  1. Главная ссылка к новости (https://safing.io/blog/2022/10...)
  2. OpenNews: Выпуск межсетевого экрана firewalld 1.2
  3. OpenNews: Выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0
  4. OpenNews: В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux
  5. OpenNews: Открыт код Douane, динамического межсетевого экрана для Linux
  6. OpenNews: Увидел свет GreenSQL-FW 1.2.0, межсетевой экран для защиты СУБД
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58059-portmaster
Ключевые слова: portmaster, firewall
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 23:04, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В линуксе наконец-то появился application firewall?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:32, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не вижу ничего про eBPF. Ну и Go это приговор.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 23:36, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели не будешь контрибутить? Ну пожалуйста, сделай пару коммитов.
     
     
  • 4.26, Аноним (10), 23:52, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не раньше, чем перепишут на нормальный язык. Ну там на раст или плюсы, можно на си. Я только ими владею.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 00:21, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто особо не сомневался, что ты пишешь на плюсах лол
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 00:24, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На диване он пишет, а не на плюсах.
     
     
  • 7.38, Аноним (38), 00:48, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как что-то плохое...
     
     
  • 8.39, Аноним (36), 00:54, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом сидеть в сырости, да и запах не очень ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:42, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, для этого понадобилось всего 30 лет
     

  • 1.2, th3m3 (ok), 23:05, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Electron

    Пока не переупакуют на Tauri - ненужно.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:21, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Допустим перепакуют, тогда ты начнёшь инспектить как твоя поpнуха качалась?
     
  • 2.7, Аноним (35), 23:23, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раз тут кошерный подход - логика на нормальном языке, гуй - на скриптовом.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 23:59, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и с Таури тоже. Разница с Электроном в сущности в том, что каждое приложение не тащит свою копию Хромиума.
     

  • 1.3, Аноним (36), 23:13, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тов.майор доволен, теперь можно инспектировать целый день без перекуров и перерыва на обед.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:14, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Больные "неприемлемая лексика"
     
  • 1.6, user90 (?), 23:23, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Интерфейс реализован на JavaScript с использованием платформы Electron

    Я буквально ожидал этой строки или чего-то вроде, АХА-ХА-ХА!!!

     
     
  • 2.8, Аноним (10), 23:30, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сегодня любой сколько-нибудь приличный софт делается на электроне. На самом деле удивительно годная вещь, как платформа для ПО. Из минусов только жс и хром.
     
     
  • 3.18, Аноним (36), 23:42, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из минусов только тормоза и жор памяти. Видимо, вам на это насмного.
     
     
  • 4.25, Аноним (10), 23:49, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же дискорд не тормозит. Ну, 600мб памяти там было у меня, многовато, но покажи мне аналогичный софт на компилируемом языке?
     
     
  • 5.28, Аноним (36), 23:54, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это дискорд-то не тормозит? А что тогда для тебя тормоза, когда отклик по полчаса?
     
     
  • 6.29, Аноним (10), 23:58, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где он тормозит? Вот ты пользовался чатиками типа mumble? Вот уж где тормоза так тормоза. Там и рассинхрон клиентов и всё остальное. А клиент у дискорда действительно прелесть.
     
     
  • 7.34, Аноним (36), 00:10, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мне пользоваться твоими чатиками? Я в другой галактике от твоих представлений быстрого софта.
     
  • 3.24, user90 (?), 23:49, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты, это, разупорись обратно))
    Сегодня "сколько-нибудь приличный софт" отсутствует как класс, бгг. "На электроне" - это вообще не приложение, а сервис на костылях.
     
  • 3.40, Аноним (40), 00:57, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем там вообще электрон? Гораздо удобнее знать url и смотреть в браузере с другого компа.
     
  • 2.9, Аноним (-), 23:32, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А суть происходящего вас не беспокоит? Ст. 23 конституции и всё такое, дайте только поржать?
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 23:35, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты не понял, суть происходящего это повышение контроля для приложениями которые сливают врагам слишком дохера информации.
     
     
  • 4.13, Аноним (10), 23:37, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А фильтрация по геоип вообще прекрасно, например пиры с фейковыми клиентами лезут из одной вполне определённой страны и неплохо бы их всех порезать.
     
     
  • 5.15, Аноним (-), 23:39, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в это время, там сидит премьер-министр на форуме.
     
  • 5.16, Аноним (10), 23:41, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё можно фильтровать айпишники госслужащих, копирастических организаций и вражеских вузов (их айпи часто используются с нехорошими целями). Там конечно есть куча идиотских списков набитых false-positive, но не только. Хотя не знаю чё там с ними с тех пор как начали требовать деньги за подписку. Большинство и бесплатно то бесполезные были. Хотя есть вполне конкретные подсети коммерческих организаций, которые надо блокировать.
     
     
  • 6.19, Аноним (-), 23:42, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё можно тебя за яйца подвесить.
     
     
  • 7.21, Аноним (10), 23:47, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё можно тебе отрезать. У тебя какие-то "небратские" повадки, я смотрю.
     
     
  • 8.37, Аноним (37), 00:28, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ccы, тебя подвесят по-братски ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.14, Аноним (-), 23:37, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если чуть-чуть, то можно?
     
     
  • 5.20, Аноним (10), 23:46, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если чуть-чуть, это может быть оправданно и представлять большую пользу для разработчиков. Но большинство разрабов не разбираются и тупо пихают готовое, что потом сливает всё, до чего дотянется (и пользуются этой инфой совсем не те, кто в конечном счёте внедрил малварь в софт). Поэтому имеет смысл просто фильтровать софт, который берёт на себя слишком много.
     

  • 1.22, Аноним (22), 23:48, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией AGPLv3. Интерфейс реализован на JavaScript с использованием платформы Electron.

    Буллшит бинго?

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 00:07, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буллшит в наличии касты платных пользователей.
     

  • 1.23, Аноним (23), 23:49, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скрине путь к лисе на винде. Воняет проприетарщиной.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:53, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поддерживается работа в Linux и Windows.

    Ты читать разучился? Это же наоборот хорошо, можно потихоньку пересаживать юзверей на открытый софт.

     

  • 1.30, Аноним (37), 23:58, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опеннет всё больше превращается в помойку с пиаром копирастного софта.
     
  • 1.32, Аноним (33), 00:05, 07/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего только не сделаешь, лишь бы не использовать appimage. Возможность посмотреть на бесполезный график раз в сто лет - это иллюзия контроля.
     
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