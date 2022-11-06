Опубликован межсетевой экран приложений Portmaster 1.0

2.8 , Аноним ( 10 ), 23:30, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Сегодня любой сколько-нибудь приличный софт делается на электроне. На самом деле удивительно годная вещь, как платформа для ПО. Из минусов только жс и хром.

3.18 , Аноним ( 36 ), 23:42, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Из минусов только тормоза и жор памяти. Видимо, вам на это насмного.

4.25 , Аноним ( 10 ), 23:49, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тот же дискорд не тормозит. Ну, 600мб памяти там было у меня, многовато, но покажи мне аналогичный софт на компилируемом языке?

5.28 , Аноним ( 36 ), 23:54, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это дискорд-то не тормозит? А что тогда для тебя тормоза, когда отклик по полчаса?

6.29 , Аноним ( 10 ), 23:58, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Где он тормозит? Вот ты пользовался чатиками типа mumble? Вот уж где тормоза так тормоза. Там и рассинхрон клиентов и всё остальное. А клиент у дискорда действительно прелесть.

7.34 , Аноним ( 36 ), 00:10, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем мне пользоваться твоими чатиками? Я в другой галактике от твоих представлений быстрого софта.

3.24 , user90 ( ? ), 23:49, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты, это, разупорись обратно))

Сегодня "сколько-нибудь приличный софт" отсутствует как класс, бгг. "На электроне" - это вообще не приложение, а сервис на костылях.

3.40 , Аноним ( 40 ), 00:57, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И зачем там вообще электрон? Гораздо удобнее знать url и смотреть в браузере с другого компа.

2.9 , Аноним ( - ), 23:32, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А суть происходящего вас не беспокоит? Ст. 23 конституции и всё такое, дайте только поржать?

3.11 , Аноним ( 10 ), 23:35, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ты не понял, суть происходящего это повышение контроля для приложениями которые сливают врагам слишком дохера информации.

4.13 , Аноним ( 10 ), 23:37, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А фильтрация по геоип вообще прекрасно, например пиры с фейковыми клиентами лезут из одной вполне определённой страны и неплохо бы их всех порезать.

5.15 , Аноним ( - ), 23:39, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И в это время, там сидит премьер-министр на форуме.

5.16 , Аноним ( 10 ), 23:41, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё можно фильтровать айпишники госслужащих, копирастических организаций и вражеских вузов (их айпи часто используются с нехорошими целями). Там конечно есть куча идиотских списков набитых false-positive, но не только. Хотя не знаю чё там с ними с тех пор как начали требовать деньги за подписку. Большинство и бесплатно то бесполезные были. Хотя есть вполне конкретные подсети коммерческих организаций, которые надо блокировать.

6.19 , Аноним ( - ), 23:42, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ещё можно тебя за яйца подвесить.

7.21 , Аноним ( 10 ), 23:47, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ещё можно тебе отрезать. У тебя какие-то "небратские" повадки, я смотрю.

8.37 , Аноним ( 37 ), 00:28, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не ccы, тебя подвесят по-братски ... 4.14 , Аноним ( - ), 23:37, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А если чуть-чуть, то можно?

5.20 , Аноним ( 10 ), 23:46, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если чуть-чуть, это может быть оправданно и представлять большую пользу для разработчиков. Но большинство разрабов не разбираются и тупо пихают готовое, что потом сливает всё, до чего дотянется (и пользуются этой инфой совсем не те, кто в конечном счёте внедрил малварь в софт). Поэтому имеет смысл просто фильтровать софт, который берёт на себя слишком много.

