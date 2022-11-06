Опубликован межсетевой экран приложений Portmaster 1.0

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|3.12, Аноним (-), 23:36, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неужели не будешь контрибутить? Ну пожалуйста, сделай пару коммитов.
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|4.26, Аноним (10), 23:52, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не раньше, чем перепишут на нормальный язык. Ну там на раст или плюсы, можно на си. Я только ими владею.
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|2.5, Аноним (5), 23:21, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Допустим перепакуют, тогда ты начнёшь инспектить как твоя поpнуха качалась?
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|2.7, Аноним (35), 23:23, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как раз тут кошерный подход - логика на нормальном языке, гуй - на скриптовом.
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|3.31, Аноним (31), 23:59, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и с Таури тоже. Разница с Электроном в сущности в том, что каждое приложение не тащит свою копию Хромиума.
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|1.3, Аноним (36), 23:13, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тов.майор доволен, теперь можно инспектировать целый день без перекуров и перерыва на обед.
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|1.6, user90 (?), 23:23, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Интерфейс реализован на JavaScript с использованием платформы Electron
Я буквально ожидал этой строки или чего-то вроде, АХА-ХА-ХА!!!
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|2.8, Аноним (10), 23:30, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сегодня любой сколько-нибудь приличный софт делается на электроне. На самом деле удивительно годная вещь, как платформа для ПО. Из минусов только жс и хром.
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|3.18, Аноним (36), 23:42, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из минусов только тормоза и жор памяти. Видимо, вам на это насмного.
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|4.25, Аноним (10), 23:49, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот же дискорд не тормозит. Ну, 600мб памяти там было у меня, многовато, но покажи мне аналогичный софт на компилируемом языке?
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|5.28, Аноним (36), 23:54, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это дискорд-то не тормозит? А что тогда для тебя тормоза, когда отклик по полчаса?
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|6.29, Аноним (10), 23:58, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где он тормозит? Вот ты пользовался чатиками типа mumble? Вот уж где тормоза так тормоза. Там и рассинхрон клиентов и всё остальное. А клиент у дискорда действительно прелесть.
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|7.34, Аноним (36), 00:10, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем мне пользоваться твоими чатиками? Я в другой галактике от твоих представлений быстрого софта.
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|3.24, user90 (?), 23:49, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты, это, разупорись обратно))
Сегодня "сколько-нибудь приличный софт" отсутствует как класс, бгг. "На электроне" - это вообще не приложение, а сервис на костылях.
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|3.40, Аноним (40), 00:57, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И зачем там вообще электрон? Гораздо удобнее знать url и смотреть в браузере с другого компа.
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|2.9, Аноним (-), 23:32, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А суть происходящего вас не беспокоит? Ст. 23 конституции и всё такое, дайте только поржать?
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|3.11, Аноним (10), 23:35, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты не понял, суть происходящего это повышение контроля для приложениями которые сливают врагам слишком дохера информации.
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|4.13, Аноним (10), 23:37, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А фильтрация по геоип вообще прекрасно, например пиры с фейковыми клиентами лезут из одной вполне определённой страны и неплохо бы их всех порезать.
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|5.16, Аноним (10), 23:41, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё можно фильтровать айпишники госслужащих, копирастических организаций и вражеских вузов (их айпи часто используются с нехорошими целями). Там конечно есть куча идиотских списков набитых false-positive, но не только. Хотя не знаю чё там с ними с тех пор как начали требовать деньги за подписку. Большинство и бесплатно то бесполезные были. Хотя есть вполне конкретные подсети коммерческих организаций, которые надо блокировать.
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|7.21, Аноним (10), 23:47, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё можно тебе отрезать. У тебя какие-то "небратские" повадки, я смотрю.
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|5.20, Аноним (10), 23:46, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если чуть-чуть, это может быть оправданно и представлять большую пользу для разработчиков. Но большинство разрабов не разбираются и тупо пихают готовое, что потом сливает всё, до чего дотянется (и пользуются этой инфой совсем не те, кто в конечном счёте внедрил малварь в софт). Поэтому имеет смысл просто фильтровать софт, который берёт на себя слишком много.
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|1.22, Аноним (22), 23:48, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией AGPLv3. Интерфейс реализован на JavaScript с использованием платформы Electron.
Буллшит бинго?
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|2.27, Аноним (27), 23:53, 06/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поддерживается работа в Linux и Windows.
Ты читать разучился? Это же наоборот хорошо, можно потихоньку пересаживать юзверей на открытый софт.
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|1.30, Аноним (37), 23:58, 06/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опеннет всё больше превращается в помойку с пиаром копирастного софта.
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|1.32, Аноним (33), 00:05, 07/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чего только не сделаешь, лишь бы не использовать appimage. Возможность посмотреть на бесполезный график раз в сто лет - это иллюзия контроля.
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