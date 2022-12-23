Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.6

|
|1.2, Аноним (2), 11:53, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Ребята, что лучше - weyland или nftables? Не для холивара, правда интересно.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 12:00, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У вас, детей, новый модный рефлекс слюнеотделения на новое ключевое слово?
|
|
|
|3.4, Аноним (2), 12:07, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Нет, просто хочется для себя выяснить: нужен ли мне nftables, если у меня уже установлен wayland?
|
|2.8, Аноним (8), 12:24, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Твой троллинг не удался, аноним.
Wayland -- нерабоч, nftables давно запущен в продакшен и пашет.
Ей богу, был бы nftables на Android, вообще бы цены ему не было. Синтаксис не наркоманский, комментарии на каждый чих можно поставить, машинно легко парсить. Конфетка, а не продукт.
Вот так вот я довольно успешно сравнил тёплое с мягким, но с точки зрения качества кода, и соответствия поставленным задачам, можно и так сравнивать.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 15:28, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> был бы nftables на Android
так он там есть, с 12-ой версии только он
|
|1.5, mumu (ok), 12:08, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В оптимизаторе правил, вызываемом при указании опции "-o/--optimize"
Судя по примеру это опция -o/--obfuscate, превращающая правила в нечитаемое для человека месиво.
|
|1.7, аНОНИМ (?), 12:20, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какой профит от этого нфтаблес? Насколько он быстрее чем фильтр от iptables?
|
|
|
|2.10, Попандопала (?), 14:14, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Использую,но так как правила просто переводил из iptables в то,что понимает nftables,то ни хрена ни чем не лучше. Для меня все едино. Лишний геморрой только с настройкой ядра,а старенькому iptables надо правила скормить и все.
|
|
|
|
|
|4.13, Попандопала (?), 14:51, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надо включать дополнительные примочки в core netfilter configuration, ip netfilter configuration иначе правила вообще не загрузятся как и сам nftables по сути.
|