Опубликован выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.6, унифицирующего интерфейсы фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов (нацелен на замену iptables, ip6table, arptables и ebtables). В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком. Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя. Основные изменения: В оптимизаторе правил, вызываемом при указании опции "-o/--optimize", налажена автоматическая упаковка правил через их объединение и преобразование в map- и set-списки. Например, правила # cat ruleset.nft table ip x { chain y { type filter hook input priority filter; policy drop; meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.1 ip daddr 2.2.2.3 accept meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 2.2.2.4 accept meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 2.2.3.0/24 accept meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 2.2.4.0-2.2.4.10 accept meta iifname eth2 ip saddr 1.1.1.3 ip daddr 2.2.2.5 accept } } после выполнения "nft -o -c -f ruleset.nft" будут преобразованы в следующим образом: ruleset.nft:4:17-74: meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.1 ip daddr 2.2.2.3 accept ruleset.nft:5:17-74: meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 2.2.2.4 accept ruleset.nft:6:17-77: meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 2.2.3.0/24 accept ruleset.nft:7:17-83: meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 2.2.4.0-2.2.4.10 accept ruleset.nft:8:17-74: meta iifname eth2 ip saddr 1.1.1.3 ip daddr 2.2.2.5 accept into: iifname . ip saddr . ip daddr { eth1 . 1.1.1.1 . 2.2.2.3, eth1 . 1.1.1.2 . 2.2.2.4, eth1 . 1.1.1.2 . 2.2.3.0/24, eth1 . 1.1.1.2 . 2.2.4.0-2.2.4.10, eth2 . 1.1.1.3 . 2.2.2.5 } accept

после выполнения "nft -o -c -f ruleset.nft" будут преобразованы в следующим образом: Оптимизатор также может преобразовывать в более компактную форму правила, в которых уже используются простые set-списки, например правила: # cat ruleset.nft table ip filter { chain input { type filter hook input priority filter; policy drop; iifname "lo" accept ct state established,related accept comment "In traffic we originate, we trust" iifname "enp0s31f6" ip saddr { 209.115.181.102, 216.197.228.230 } ip daddr 10.0.0.149 udp sport 123 udp dport 32768-65535 accept iifname "enp0s31f6" ip saddr { 64.59.144.17, 64.59.150.133 } ip daddr 10.0.0.149 udp sport 53 udp dport 32768-65535 accept } } после выполнения "nft -o -c -f ruleset.nft" будут упакованы следующим образом: ruleset.nft:6:22-149: iifname "enp0s31f6" ip saddr { 209.115.181.102, 216.197.228.230 } ip daddr 10.0.0.149 udp sport 123 udp dport 32768-65535 accept ruleset.nft:7:22-143: iifname "enp0s31f6" ip saddr { 64.59.144.17, 64.59.150.133 } ip daddr 10.0.0.149 udp sport 53 udp dport 32768-65535 accept into: iifname . ip saddr . ip daddr . udp sport . udp dport { enp0s31f6 . 209.115.181.102 . 10.0.0.149 . 123 . 32768-65535, enp0s31f6 . 216.197.228.230 . 10.0.0.149 . 123 . 32768-65535, enp0s31f6 . 64.59.144.17 . 10.0.0.149 . 53 . 32768-65535, enp0s31f6 . 64.59.150.133 . 10.0.0.149 . 53 . 32768-65535 } accept

после выполнения "nft -o -c -f ruleset.nft" будут упакованы следующим образом: Решена проблема с генерацией байткода для слияния интервалов, в которых применяются типы с разным порядком следования байтов, например IPv4 (сетевой порядок следования байтов) и meta mark (системный порядок следования байтов). table ip x { map w { typeof ip saddr . meta mark : verdict flags interval counter elements = { 127.0.0.1-127.0.0.4 . 0x123434-0xb00122 : accept, 192.168.0.10-192.168.1.20 . 0x0000aa00-0x0000aaff : accept, } } chain k { type filter hook input priority filter; policy drop; ip saddr . meta mark vmap @w } }

Налажено сопоставления редких протоколов при использовании raw-выражений, например: meta l4proto 91 @th,400,16 0x0 accept

Решены проблемы с включением правил с интервалами: insert rule x y tcp sport { 3478-3497, 16384-16387 } counter accept

Улучшен API JSON, в котором появилась поддержка выражений в set- и map-списках.

В расширениях к python-библиотеке nftables разрешена загрузка наборов правил для обработки в режиме проверки ("-c") и добавлена поддержка внешнего определения переменных.

В элементах set-списков разрешено добавление комментариев.

В byte ratelimit разрешено указания нулевого значения.