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Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.6

23.12.2022 11:37

Опубликован выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.6, унифицирующего интерфейсы фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов (нацелен на замену iptables, ip6table, arptables и ebtables). В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком.

Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя.

Основные изменения:

  • В оптимизаторе правил, вызываемом при указании опции "-o/--optimize", налажена автоматическая упаковка правил через их объединение и преобразование в map- и set-списки. Например, правила 
    
     # cat ruleset.nft
     table ip x {
            chain y {
                   type filter hook input priority filter; policy drop;
                   meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.1 ip daddr 2.2.2.3 accept
                   meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 2.2.2.4 accept
                   meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 2.2.3.0/24 accept
                   meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 2.2.4.0-2.2.4.10 
accept
                   meta iifname eth2 ip saddr 1.1.1.3 ip daddr 2.2.2.5 accept
            }
     }
    после выполнения "nft -o -c -f ruleset.nft" будут преобразованы в следующим образом: 
    
     ruleset.nft:4:17-74:                 meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.1 ip 
daddr 2.2.2.3 accept
     ruleset.nft:5:17-74:                 meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip 
daddr 2.2.2.4 accept
     ruleset.nft:6:17-77:                 meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip 
daddr 2.2.3.0/24 accept
     ruleset.nft:7:17-83:                 meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip 
daddr 2.2.4.0-2.2.4.10 accept
     ruleset.nft:8:17-74:                 meta iifname eth2 ip saddr 1.1.1.3 ip 
daddr 2.2.2.5 accept
     into:
             iifname . ip saddr . ip daddr { eth1 . 1.1.1.1 . 2.2.2.3, eth1 . 
1.1.1.2 . 2.2.2.4, eth1 . 1.1.1.2 . 2.2.3.0/24, eth1 . 1.1.1.2 . 
2.2.4.0-2.2.4.10, eth2 . 1.1.1.3 . 2.2.2.5 } accept
  • Оптимизатор также может преобразовывать в более компактную форму правила, в которых уже используются простые set-списки, например правила: 
    
     # cat ruleset.nft
     table ip filter {
            chain input {
                   type filter hook input priority filter; policy drop;
                   iifname "lo" accept
                   ct state established,related accept comment "In traffic we 
originate, we trust"
                   iifname "enp0s31f6" ip saddr { 209.115.181.102, 
216.197.228.230 } ip daddr 10.0.0.149 udp sport 123 udp dport 32768-65535 accept
                   iifname "enp0s31f6" ip saddr { 64.59.144.17, 64.59.150.133 } 
ip daddr 10.0.0.149 udp sport 53 udp dport 32768-65535 accept
           }
     }
    после выполнения "nft -o -c -f ruleset.nft" будут упакованы следующим образом: 
    
     ruleset.nft:6:22-149:                      iifname "enp0s31f6" ip saddr { 
209.115.181.102, 216.197.228.230 } ip daddr 10.0.0.149 udp sport 123 udp dport 
32768-65535 accept
     ruleset.nft:7:22-143:                      iifname "enp0s31f6" ip saddr { 
64.59.144.17, 64.59.150.133 } ip daddr 10.0.0.149 udp sport 53 udp dport 
32768-65535 accept
     into:
                iifname . ip saddr . ip daddr . udp sport . udp dport { 
enp0s31f6 . 209.115.181.102 . 10.0.0.149 . 123 . 32768-65535, enp0s31f6 . 
216.197.228.230 . 10.0.0.149 . 123 . 32768-65535, enp0s31f6 . 64.59.144.17 . 
10.0.0.149 . 53 . 32768-65535, enp0s31f6 . 64.59.150.133 . 10.0.0.149 . 53 . 
32768-65535 } accept
  • Решена проблема с генерацией байткода для слияния интервалов, в которых применяются типы с разным порядком следования байтов, например IPv4 (сетевой порядок следования байтов) и meta mark (системный порядок следования байтов). 
    
    table ip x {
           map w {
                 typeof ip saddr . meta mark : verdict
                 flags interval
                 counter
                 elements = {
                         127.0.0.1-127.0.0.4 . 0x123434-0xb00122 : accept,
                         192.168.0.10-192.168.1.20 . 0x0000aa00-0x0000aaff : 
accept,
                 }
          }
          chain k {
                 type filter hook input priority filter; policy drop;
                 ip saddr . meta mark vmap @w
          }
    }
  • Налажено сопоставления редких протоколов при использовании raw-выражений, например: 
    
     meta l4proto 91 @th,400,16 0x0 accept
  • Решены проблемы с включением правил с интервалами: 
    
     insert rule x y tcp sport { 3478-3497, 16384-16387 } counter accept
  • Улучшен API JSON, в котором появилась поддержка выражений в set- и map-списках.
  • В расширениях к python-библиотеке nftables разрешена загрузка наборов правил для обработки в режиме проверки ("-c") и добавлена поддержка внешнего определения переменных.
  • В элементах set-списков разрешено добавление комментариев.
  • В byte ratelimit разрешено указания нулевого значения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/n...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.5
  3. OpenNews: Локальная уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии
  4. OpenNews: Ещё одна уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  5. OpenNews: Выпуск межсетевого экрана firewalld 1.2
  6. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58378-nftables
Ключевые слова: nftables, netfilter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:49, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    долгих лет
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:53, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ребята, что лучше - weyland или nftables? Не для холивара, правда интересно.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:00, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас, детей, новый модный рефлекс слюнеотделения на новое ключевое слово?
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 12:07, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, просто хочется для себя выяснить: нужен ли мне nftables, если у меня уже установлен wayland?
     
     
  • 4.6, анан (?), 12:14, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и то и другое и можно без хлеба (◠‿◠)
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:24, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твой троллинг не удался, аноним.

    Wayland -- нерабоч, nftables давно запущен в продакшен и пашет.

    Ей богу, был бы nftables на Android, вообще бы цены ему не было. Синтаксис не наркоманский, комментарии на каждый чих можно поставить, машинно легко парсить. Конфетка, а не продукт.

    Вот так вот я довольно успешно сравнил тёплое с мягким, но с точки зрения качества кода, и соответствия поставленным задачам, можно и так сравнивать.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:28, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > был бы nftables на Android

    так он там есть, с 12-ой версии только он

     
  • 2.11, Аноним (11), 14:19, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Pulseaudio :)
     

  • 1.5, mumu (ok), 12:08, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В оптимизаторе правил, вызываемом при указании опции "-o/--optimize"

    Судя по примеру это опция -o/--obfuscate, превращающая правила в нечитаемое для человека месиво.

     
  • 1.7, аНОНИМ (?), 12:20, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой профит от этого нфтаблес? Насколько он быстрее чем фильтр от iptables?
     
     
  • 2.10, Попандопала (?), 14:14, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Использую,но так как правила просто переводил из iptables в то,что понимает nftables,то ни хрена ни чем не лучше. Для меня все едино. Лишний геморрой только с настройкой ядра,а старенькому iptables надо правила скормить и все.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 14:21, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой там гемор с настройкой ядра?
     
     
  • 4.13, Попандопала (?), 14:51, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо включать дополнительные примочки в core netfilter configuration, ip netfilter configuration иначе правила вообще не загрузятся как и сам nftables по сути.
     

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