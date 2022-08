Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.5

# cat ruleset.nft table ip x { chain y { type nat hook postrouting priority srcnat; policy drop; ip saddr 1.1.1.1 tcp dport 8000 snat to 4.4.4.4:80 ip saddr 2.2.2.2 tcp dport 8001 snat to 5.5.5.5:90 } } # nft -o -c -f ruleset.nft Merging: ruleset.nft:4:3-52: ip saddr 1.1.1.1 tcp dport 8000 snat to 4.4.4.4:80 ruleset.nft:5:3-52: ip saddr 2.2.2.2 tcp dport 8001 snat to 5.5.5.5:90 into: snat to ip saddr . tcp dport map { 1.1.1.1 . 8000 : 4.4.4.4 . 80, 2.2.2.2 . 8001 : 5.5.5.5 . 90 }