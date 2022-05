Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.8

да, некая совместимость осталась на уровне команд, поэтому и работает Linux kernels have had packet filtering since the 1.1 series. The

first generation, based on ipfw from BSD, was ported by Alan Cox in

late 1994. This was enhanced by Jos Vos and others for Linux 2.0; the

userspace tool 'ipfwadm' controlled the kernel filtering rules. In

mid-1998, for Linux 2.2, I reworked the kernel quite heavily, with the

help of Michael Neuling, and introduced the userspace tool 'ipchains'.

Finally, the fourth-generation tool, 'iptables', and another kernel

rewrite occurred in mid-1999 for Linux 2.4.

моё развитие закончилось тоже на iptables (застал ipchains тоже) люди, скажите, что учить, чтоб опять через 2-3 года не пришлось переучиваться? или может синтаксис iptables как золотой стандарт останется? Спасибо!