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Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.8

14.05.2022 10:31

Опубликован выпуск классического инструментария для управления пакетным фильтром iptables 1.8.8, развитие которого последнее время сосредоточено на компонентах для сохранения обратной совместимости - iptables-nft и ebtables-nft, предоставляющих утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как в iptables и ebtables, но транслирующих полученные правила в байткод nf_tables. Оригинальный набор программ iptables, включая ip6tables, arptables и ebtables, в 2018 году переведён в разряд устаревших и уже заменён на nftables в большинстве дистрибутивов.

В новой версии:

  • В утилиту iptables-translate, преобразующую правила iptables в наборы правил nftables, добавлена поддержка выражений connlimit и tcpmss, для блоков sctp и multiport реализована возможность использования опций "--chunk-types" и "--ports".
  • Упрощён перевод в правила nftables блоков conntrack и опции "--tcp-flags".
  • В libxtables запрещена работа при вызове из исполняемых файлов с флагом setuid.
  • В утилите iptables-nft разрешено удаление встроенных цепочек.
  • В iptables-nft добавлен парсер правил из утилиты arptables-nft.
  • В утилите arptables-nft добавлена поддержка команд '-C' и '-S', реализована индексация правил для команд '-I' и '-R', добавлена поддержка синтаксиса счётчиков '-c N,M'.
  • В таблицах *NAT прекращена поддержка указания разом нескольких диапазонов адресов IPv4.
  • Реализована возможность включения отладочного вывода в iptables-restore, iptables-nft и ebtables-nft через повторное указание опции '-v'.
  • Повышена производительность утилит iptables-save и iptables-restore.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/n...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетных фильтров nftables 0.9.8 и iptables 1.8.7
  3. OpenNews: В Ubuntu 20.10 планируют перейти с iptables на nftables
  4. OpenNews: Релиз iptables 1.8.0
  5. OpenNews: Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим
  6. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57188-iptables
Ключевые слова: iptables, netfilter
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.9, Аноним (9), 12:39, 14/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это тот случай когда из могилы постучали?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:34, 14/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это тот редкий случай когда обеспечили обратную совместимость
     
     
  • 3.11, пох. (?), 13:45, 14/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не обеспечили. так,вид поделали. грант сам себя не попилит...
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:55, 14/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я что-то пропустил? Запускаю скрипты с правилами iptables из rc.local
    А выходит что самого iptables уже нет?
     
     
  • 2.13, нонейм (?), 14:18, 14/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, некая совместимость осталась на уровне команд, поэтому и работает

    Linux kernels have had packet filtering since the 1.1 series. The
      first generation, based on ipfw from BSD, was ported by Alan Cox in
      late 1994. This was enhanced by Jos Vos and others for Linux 2.0; the
      userspace tool 'ipfwadm' controlled the kernel filtering rules. In
      mid-1998, for Linux 2.2, I reworked the kernel quite heavily, with the
      help of Michael Neuling, and introduced the userspace tool 'ipchains'.
      Finally, the fourth-generation tool, 'iptables', and another kernel
      rewrite occurred in mid-1999 for Linux 2.4.


    моё развитие закончилось тоже на iptables (застал ipchains тоже)

    люди, скажите, что учить, чтоб опять через 2-3 года не пришлось переучиваться?

    или может синтаксис iptables как золотой стандарт останется?

    Спасибо!

     
     
  • 3.14, mikhailnov (ok), 14:21, 14/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > люди, скажите, что учить, чтоб опять через 2-3 года не пришлось переучиваться?

    Думаю, что eBPF

     

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