Опубликован выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.3, унифицирующего интерфейсы фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов (нацелен на замену iptables, ip6table, arptables и ebtables). Необходимые для работы выпуска nftables 1.0.3 изменения включены в состав ядра Linux 5.18. В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком. Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя. Основные новшества: В set-списках появилась поддержка сопоставления имён сетевых интерфейсов по маске, например, заданной с использованием символа "*": table inet testifsets { set simple_wild { type ifname flags interval elements = { "abcdef*", "othername", "ppp0" } } chain v4icmp { type filter hook input priority 0; policy accept; iifname @simple_wild counter packets 0 bytes 0 iifname { "abcdef*", "eth0" } counter packets 0 bytes 0 } }

Реализовано автоматическое объединение пересекающихся элементов set-списка во время работы. Ранее при выставлении опции "auto-merge" объединение производилось на стадии объявления правил, а теперь срабатывает и при инкрементальном добавлении новых элементов в процессе работы. Например, на этапе объявления список set y { flags interval auto-merge elements = { 1.2.3.0, 1.2.3.255, 1.2.3.0/24, 3.3.3.3, 4.4.4.4, 4.4.4.4-4.4.4.8, 3.3.3.4, 3.3.3.5 } } будет превращён в elements = { 1.2.3.0/24, 3.3.3.3-3.3.3.5, 4.4.4.4-4.4.4.8 } а затем если добавить новые элементы # nft add element ip x y { 1.2.3.0-1.2.4.255, 3.3.3.6 } примет вид elements = { 1.2.3.0-1.2.4.255, 3.3.3.3-3.3.3.6, 4.4.4.4-4.4.4.8 } При удалении из списка отдельных элементов, попадающих в существующие элементы с диапазонами, диапазон сокращается или разделяется.

будет превращён в а затем если добавить новые элементы примет вид В оптимизатор правил, вызываемый при указании опции "-o/--optimize", добавлена поддержка объединения нескольких правил трансляции адресов (NAT) в map-список. Например, для набора # cat ruleset.nft table ip x { chain y { type nat hook postrouting priority srcnat; policy drop; ip saddr 1.1.1.1 tcp dport 8000 snat to 4.4.4.4:80 ip saddr 2.2.2.2 tcp dport 8001 snat to 5.5.5.5:90 } } выполнение "nft -o -c -f ruleset.nft" приведёт к преобразованию раздельных правил "ip saddr" в map-список: snat to ip saddr . tcp dport map { 1.1.1.1 . 8000 : 4.4.4.4 . 80, 2.2.2.2 . 8001 : 5.5.5.5 . 90 } Аналогично в map-списки могут преобразовываться и raw-выражения: # cat ruleset.nft table ip x { [...] chain nat_dns_acme { udp length 47-63 @th,160,128 0x0e373135363130333131303735353203 goto nat_dns_dnstc udp length 62-78 @th,160,128 0x0e31393032383939353831343037320e goto nat_dns_this_5301 udp length 62-78 @th,160,128 0x0e31363436323733373931323934300e goto nat_dns_saturn_5301 udp length 62-78 @th,160,128 0x0e32393535373539353636383732310e goto nat_dns_saturn_5302 udp length 62-78 @th,160,128 0x0e38353439353637323038363633390e goto nat_dns_saturn_5303 drop } } после оптимизации получим map-cписок: udp length . @th,160,128 vmap { 47-63 . 0x0e373135363130333131303735353203 : goto nat_dns_dnstc, 62-78 . 0x0e31393032383939353831343037320e : goto nat_dns_this_5301, 62-78 . 0x0e31363436323733373931323934300e : goto nat_dns_saturn_5301, 62-78 . 0x0e32393535373539353636383732310e : goto nat_dns_saturn_5302, 62-78 . 0x0e38353439353637323038363633390e : goto nat_dns_saturn_5303 }

Разрешено использование raw-выражений в операциях конкатенации. Например: # nft add rule x y ip saddr . @ih,32,32 { 1.1.1.1 . 0x14, 2.2.2.2 . 0x1e } или table x { set y { typeof ip saddr . @ih,32,32 elements = { 1.1.1.1 . 0x14 } } }

Добавлена поддержка указания целочисленных полей заголовков в операциях конкатенации: table inet t { map m1 { typeof udp length . @ih,32,32 : verdict flags interval elements = { 20-80 . 0x14 : accept, 1-10 . 0xa : drop } } chain c { type filter hook input priority 0; policy drop; udp length . @ih,32,32 vmap @m1 } }

Добавлена поддержка сброса TCP-опций (работает только при наличии ядра Linux 5.18+): tcp flags syn reset tcp option sack-perm

Ускорено выполнение команд вывода цепочек ("nft list chain x y").