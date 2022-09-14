Доступен серверный Linux-дистрибутив SME Server 10.1

Представлен релиз серверного Linux-дистрибутива SME Server 10.1, построенного на основе пакетной базы CentOS 7 и предназначенного для использования в серверной инфраструктуре малого и среднего бизнеса. Особенностью дистрибутива является наличие в составе преднастроенных типовых компонентов, полностью готовых к работе и настраиваемых через web-интерфейс. Среди таких компонентов можно отметить почтовый сервер с фильтрацией спама, web-сервер, сервер печати, файловый архив, служба каталогов, межсетевой экран и т.п. Размер iso-образов 1.5 ГБ и 635 МБ. Среди изменений в новом выпуске: Осуществлён переход с mysql 5.1 на mariadb 5.5.

Для доступа к почте по протоколам imap, imaps, pop3 и pop3s задействован пакет Dovecot.

Улучшена обработка логов.

Обновлены версии bglibs и cvm-unix.

В состав резервных копий включены данные компонентов из секции Contribs.

Улучшена работа с SSL-сертификатами.

Обеспечена возможность применения шифрования во всех поддерживаемых сервисах.

Вместо mod_php для выполнения PHP-скриптов задействован php-fpm.

Большинство сервисов переведено на использование systemd.



