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Доступен серверный Linux-дистрибутив SME Server 10.1

14.09.2022 15:48

Представлен релиз серверного Linux-дистрибутива SME Server 10.1, построенного на основе пакетной базы CentOS 7 и предназначенного для использования в серверной инфраструктуре малого и среднего бизнеса. Особенностью дистрибутива является наличие в составе преднастроенных типовых компонентов, полностью готовых к работе и настраиваемых через web-интерфейс. Среди таких компонентов можно отметить почтовый сервер с фильтрацией спама, web-сервер, сервер печати, файловый архив, служба каталогов, межсетевой экран и т.п. Размер iso-образов 1.5 ГБ и 635 МБ.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Осуществлён переход с mysql 5.1 на mariadb 5.5.
  • Для доступа к почте по протоколам imap, imaps, pop3 и pop3s задействован пакет Dovecot.
  • Улучшена обработка логов.
  • Обновлены версии bglibs и cvm-unix.
  • В состав резервных копий включены данные компонентов из секции Contribs.
  • Улучшена работа с SSL-сертификатами.
  • Обеспечена возможность применения шифрования во всех поддерживаемых сервисах.
  • Вместо mod_php для выполнения PHP-скриптов задействован php-fpm.
  • Большинство сервисов переведено на использование systemd.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.koozali.org/ind...)
  2. OpenNews: Доступен серверный Linux-дистрибутив SME Server 10.0
  3. OpenNews: Официально представлен дистрибутив CentOS Stream 9
  4. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.6, продолжающий развитие CentOS 8
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.0, развиваемого основателем CentOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57781-smeserver
Ключевые слова: smeserver
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:01, 14/09/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Улучшена обработка логов
    > Улучшена работа с SSL-сертификатами

    Это хорошо. Люблю, когда что-то улучшается.

     
  • 1.2, ryoken (ok), 16:01, 14/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    То герои тут пачками в новостях, то красношляпие.
     
  • 1.6, Аноним (6), 16:16, 14/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Дело кентоса живет. Да линуксу нужно намного больше дистрибутивов! Сейчас все еще как-то маловато.
     
  • 1.7, barmaley (??), 16:28, 14/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Чем центось то плоха? Кому то трудно самому чтоли доустановить все и настроить?
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:28, 14/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Но пакетная база RHEL7 в 2022 году...
     

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