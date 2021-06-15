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Доступен серверный Linux-дистрибутив SME Server 10.0

15.06.2021 22:23

Представлен релиз серверного Linux-дистрибутива SME Server 10.0, построенного на основе пакетной базы CentOS и предназначенного для использования в серверной инфраструктуре малого и среднего бизнеса. Особенностью дистрибутива является наличие в составе преднастроенных типовых компонентов, полностью готовых к работе и настраиваемых через web-интерфейс. Среди таких компонентов можно отметить почтовый сервер с фильтрацией спама, web-сервер, сервер печати, файловый архив, служба каталогов, межсетевой экран и т.п. Размер iso-образов 1.5 ГБ и 635 МБ. Новый выпуск примечателен обновлением до пакетной базы CentOS 7 (прошлая ветка SME Server 9.x была основана на CentOS 6).

  1. Главная ссылка к новости (https://forums.contribs.org/in...)
  2. OpenNews: Доступен серверный Linux-дистрибутив SME Server 9.0
  3. OpenNews: Представлен серверный Linux-дистрибутив SME Server 8
  4. OpenNews: Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.9
  5. OpenNews: Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 7.0
  6. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55335-sme
Ключевые слова: sme, server
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:31, 15/06/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Серьёзно? Они вот только сейчас до 7-го центоса обновились и это отдельный дистрибутив прям вот? Любопытно, однако.
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:12, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновились когда почитали что достаточно стабильно
     
  • 4, Аноним (4), 00:25, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Серьёзно? Они вот только сейчас до 7-го центоса обновились и это отдельный
    > дистрибутив прям вот? Любопытно, однако.

    А вы ещё говорите, что это Debian это окаменелое это самое.

     

  • 2, Аноним (2), 22:51, 15/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Особенностью дистрибутива является наличие в составе преднастроенных типовых компонентов, полностью готовых к работе и настраиваемых через web-интерфейс
    >Размер iso-образов 1.5 ГБ и 635 МБ

    Много!

     
  • 5, Ананюк (?), 00:47, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Дебиан рулез! Спасибо Деби,юзаю приемлимо!
     
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