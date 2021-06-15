Доступен серверный Linux-дистрибутив SME Server 10.0

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Представлен релиз серверного Linux-дистрибутива SME Server 10.0, построенного на основе пакетной базы CentOS и предназначенного для использования в серверной инфраструктуре малого и среднего бизнеса. Особенностью дистрибутива является наличие в составе преднастроенных типовых компонентов, полностью готовых к работе и настраиваемых через web-интерфейс. Среди таких компонентов можно отметить почтовый сервер с фильтрацией спама, web-сервер, сервер печати, файловый архив, служба каталогов, межсетевой экран и т.п. Размер iso-образов 1.5 ГБ и 635 МБ. Новый выпуск примечателен обновлением до пакетной базы CentOS 7 (прошлая ветка SME Server 9.x была основана на CentOS 6).