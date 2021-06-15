Доступен серверный Linux-дистрибутив SME Server 10.0

1, Аноним ( 1 ), 22:31, 15/06/2021 [ответить] +3 + / – Серьёзно? Они вот только сейчас до 7-го центоса обновились и это отдельный дистрибутив прям вот? Любопытно, однако.

3, Аноним ( 3 ), 23:12, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обновились когда почитали что достаточно стабильно

4, Аноним ( 4 ), 00:25, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Серьёзно? Они вот только сейчас до 7-го центоса обновились и это отдельный

> дистрибутив прям вот? Любопытно, однако. А вы ещё говорите, что это Debian это окаменелое это самое.



2, Аноним ( 2 ), 22:51, 15/06/2021 [ответить] + / – >Особенностью дистрибутива является наличие в составе преднастроенных типовых компонентов, полностью готовых к работе и настраиваемых через web-интерфейс

>Размер iso-образов 1.5 ГБ и 635 МБ Много!

5, Ананюк ( ? ), 00:47, 16/06/2021 [ответить] + / – Дебиан рулез! Спасибо Деби,юзаю приемлимо!

