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Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 7.0

27.01.2021 20:32

Доступен релиз серверного Linux-дистрибутива Zentyal 7.0, построенного на пакетной базе Ubuntu 20.04 LTS и специализирующегося на создании серверов для обслуживания локальной сети предприятий среднего и малого бизнеса. В том числе дистрибутив позиционируется в качестве альтернативы Windows Server и включает компоненты для замены служб Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server. Размер iso-образа 1.1 ГБ. Отдельно оставляется коммерческая редакция дистрибутива, при этом пакеты с компонентами Zentyal доступны пользователям Ubuntu через штатный репозиторий Universe.

Управление всеми аспектами работы дистрибутива производится через web-интерфейс, в рамках которого объединено около 40 различных модулей для управления сетью, сетевыми сервисами, офисным сервером и компонентами инфраструктуры предприятия. Поддерживается быстрая организация работы шлюза, межсетевого экрана, почтового сервера, VoIP (Asterisk), VPN-сервера, прокси (squid), файлового сервера, системы для организации взаимодействия сотрудников, системы мониторинга, сервера для резервного копирования, системы обеспечения сетевой безопасности (Unified Threat Manager), системы организации входа пользователей через Captive portal и т.п. После установки каждый из поддерживаемых модулей сразу готов для выполнения своих функций. Настройка всех модулей осуществляется через систему мастеров и не требует ручной правки файлов конфигурации.

В новом выпуске осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 20.04 LTS. Реализация контроллера домена и сервиса Active Directory обновлена до Samba 4.11. Пакет для групповой работы SOGo обновлён до выпуска 5.0, поддерживающего IMAP, Microsoft Exchange ActiveSync, CalDAV и CardDAV. Для хранения данных SOGo задействован MySQL 8. Реализация DNS-сервера переведена на BIND 9.16.1. Размер RSA-ключей по умолчанию увеличен до 4096 бит. В базовый состав включены пакеты bridge-utils и libvirt-clients.

  1. Главная ссылка к новости (https://zentyal.com/news/zenty...)
  2. OpenNews: Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 6.2
  3. OpenNews: Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 6.0
  4. OpenNews: Релиз OpenChange 1.0, сервера c реализацией протоколов MS Exchange
  5. OpenNews: Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54475-zentyal
Ключевые слова: zentyal
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  • 1.3, Аноним (3), 20:39, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем это лучше Oracle Linux?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:44, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веб мордой.
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:11, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем что это не Oracle.
    Так впрочем можно сказать о любом дистрибутиве кроме Oracle Linux.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:52, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с Ораклом?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 00:49, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оракл
     

  • 1.6, Cyber100 (ok), 20:49, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    имею отрицательный опыт общения с данной поделкой года с 2013.

    сначала, при обновлении, она могло не запуститься.
    затем, когда из нее выпилили сквид-кеш и пошли по пути превращения ее в аналог домен-контроллера, оно стало не нужно.
    затем, вроде, вернули все обратно, но я уже ее не пользовал, бо - ересь.

    сегодня токма pfsense, можете спорить.

     
     
  • 2.18, OnTheEdge (??), 04:23, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем спорить? Всё по делу сказал.
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:51, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вопрос к тем, кто реально пользуется:
    Zentyal или NethServer ?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54183
     
     
  • 2.11, Пользовался (?), 22:21, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    года 2-3 назад пробовал для почты с веб-интерфейсом, в зенте периодически sql слетала, а нефсервер с тех пор работает.
     
  • 2.17, OnTheEdge (??), 04:18, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     

  • 1.9, Агл (?), 21:51, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    что еще в нем урезали?
     
  • 1.10, msgod (ok), 22:19, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Замена exchange?
    Долго смеялся
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:48, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    SoGo такой удобный! Так клёво удалять письма по одному и ждать обновления списка после удаления каждого. Одной рукой удаляешь, другой не спеша хлебаешь смузи. Рай.
     
     
  • 2.15, flkghdfgklh (?), 01:27, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может ты объяснишь
    Почему россиянцы так подгорают от смузи? Что ванькам сделал бедный напиток?
     
     
  • 3.16, Return76 (?), 03:25, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не парься! Пей спокойно...
     

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