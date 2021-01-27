Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 7.0

Доступен релиз серверного Linux-дистрибутива Zentyal 7.0, построенного на пакетной базе Ubuntu 20.04 LTS и специализирующегося на создании серверов для обслуживания локальной сети предприятий среднего и малого бизнеса. В том числе дистрибутив позиционируется в качестве альтернативы Windows Server и включает компоненты для замены служб Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server. Размер iso-образа 1.1 ГБ. Отдельно оставляется коммерческая редакция дистрибутива, при этом пакеты с компонентами Zentyal доступны пользователям Ubuntu через штатный репозиторий Universe.

Управление всеми аспектами работы дистрибутива производится через web-интерфейс, в рамках которого объединено около 40 различных модулей для управления сетью, сетевыми сервисами, офисным сервером и компонентами инфраструктуры предприятия. Поддерживается быстрая организация работы шлюза, межсетевого экрана, почтового сервера, VoIP (Asterisk), VPN-сервера, прокси (squid), файлового сервера, системы для организации взаимодействия сотрудников, системы мониторинга, сервера для резервного копирования, системы обеспечения сетевой безопасности (Unified Threat Manager), системы организации входа пользователей через Captive portal и т.п. После установки каждый из поддерживаемых модулей сразу готов для выполнения своих функций. Настройка всех модулей осуществляется через систему мастеров и не требует ручной правки файлов конфигурации.

В новом выпуске осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 20.04 LTS. Реализация контроллера домена и сервиса Active Directory обновлена до Samba 4.11. Пакет для групповой работы SOGo обновлён до выпуска 5.0, поддерживающего IMAP, Microsoft Exchange ActiveSync, CalDAV и CardDAV. Для хранения данных SOGo задействован MySQL 8. Реализация DNS-сервера переведена на BIND 9.16.1. Размер RSA-ключей по умолчанию увеличен до 4096 бит. В базовый состав включены пакеты bridge-utils и libvirt-clients.



