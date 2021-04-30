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Релиз Proxmox VE 6.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

30.04.2021 09:12

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 6.4, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 928 Мб.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 10.9 "Buster". Обновлены ядро Linux 5.4 (опционально 5.11), LXC 4.0, QEMU 5.12, OpenZFS 2.0.4.
  • Добавлена возможность использования сохраняемых в одном файле унифицированных резервных копий для восстановления виртуальных машин и контейнеров, размещаемых на сервере Proxmox Backup Server. Добавлена новая утилита proxmox-file-restore.
  • Добавлен live-режим для восстановления резервных копий виртуальных машин, сохранённых на сервере Proxmox Backup Server (допускают активацию VM до завершения восстановления, которое продолжается в фоне).
  • Улучшена интеграция с механизмом автоматического масштабирования Ceph PG (placement group). Реализована поддержка хранилищ Ceph Octopus 15.2.11 и Ceph Nautilus 14.2.20.
  • Добавлена возможность прикрепления виртуальной машины к определённой версии QEMU.
  • Улучшена поддержка cgroup v2 для контейнеров.
  • Добавлены шаблоны контейнеров на базе Alpine Linux 3.13, Devuan 3, Fedora 34 и Ubuntu 21.04.
  • Добавлена возможность сохранения метрик мониторинга в InfluxDB 1.8 и 2.0 с использованием HTTP API.
  • В инсталляторе дистрибутива улучшена настройка ZFS-разделов на устаревшем оборудовании без поддержки UEFI.
  • Добавлены уведомления о возможности использования CephFS, CIFS и NFS для хранения резервных копий.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/new...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.4
  4. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  5. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  6. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.2, свободного варианта Citrix Hypervisor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55053-proxmox
Ключевые слова: proxmox, virtual
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:47, 30/04/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по "безопастной vnc консоле", spice окончательно всьо?

     
     
  • 2.3, Supme (?), 10:34, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему? Хорошо работает и обновляется, просто нужно клиент ставить- веб клиент спайса не поддерживает никто нормально, растащили себе все только.
     

  • 1.2, devopsschoolru (?), 09:55, 30/04/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Хороший конкурент XCP-NG
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:40, 30/04/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Использую в продакшене на одном из самых посещаемых ресурсов в СНГ. 4 года - полёт нормальный. Один раз ломали совместимость старых бэкапов. в целом бесплатных альтернатив эта вещь не имеет. Ребята огромные молодцы, моё уважение. Скорость разработки и появления новых фич тоже впечатляет. Главное что бы они вдруг не решили изменять лицензию
     
  • 1.5, Перастерос (ok), 11:01, 30/04/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    В свое время выбрал Прокс в том числе и за наличие возможной платной подписки, поскольку всегда надеешься, что твое личное, мелкоофисное и бесплатное в какой-то момент вырастет и потребует гарантий и аптаймов. Пока подпиской не воспользовался, но она более чем адекватная. Хотя иногда читаешь их форум или вики и думаешь: с такими ресурсами и ответами "стафа", в общем, и никакие подписки не нужны. Ребятам респект! Пока стоит на пяти серверах. Придет время, обязательно куплю подписку, чтобы поддержать. Надеюсь, осталось ждать недолго )
     
  • 1.6, Harliff (??), 11:14, 30/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    Кстати, ни у кого на виндовых гостевых машинах сеть не слетала после обновлений proxmox?
     
     
  • 2.8, vvv (??), 11:22, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня такое было
     
  • 2.9, пох. (?), 11:28, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такое "сеть слетала" - внезапно, винда находит "новый сетевой адаптер"?
     

  • 1.7, пох. (?), 11:16, 30/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    одним движением добавить новый влан на все хосты - по прежнему миссион импоссибиль?

     
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