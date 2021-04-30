Релиз Proxmox VE 6.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 6.4, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 928 Мб. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 10.9 "Buster". Обновлены ядро Linux 5.4 (опционально 5.11), LXC 4.0, QEMU 5.12, OpenZFS 2.0.4.

Добавлена возможность использования сохраняемых в одном файле унифицированных резервных копий для восстановления виртуальных машин и контейнеров, размещаемых на сервере Proxmox Backup Server. Добавлена новая утилита proxmox-file-restore.

Добавлен live-режим для восстановления резервных копий виртуальных машин, сохранённых на сервере Proxmox Backup Server (допускают активацию VM до завершения восстановления, которое продолжается в фоне).

Улучшена интеграция с механизмом автоматического масштабирования Ceph PG (placement group). Реализована поддержка хранилищ Ceph Octopus 15.2.11 и Ceph Nautilus 14.2.20.

Добавлена возможность прикрепления виртуальной машины к определённой версии QEMU.

Улучшена поддержка cgroup v2 для контейнеров.

Добавлены шаблоны контейнеров на базе Alpine Linux 3.13, Devuan 3, Fedora 34 и Ubuntu 21.04.

Добавлена возможность сохранения метрик мониторинга в InfluxDB 1.8 и 2.0 с использованием HTTP API.

В инсталляторе дистрибутива улучшена настройка ZFS-разделов на устаревшем оборудовании без поддержки UEFI.

Добавлены уведомления о возможности использования CephFS, CIFS и NFS для хранения резервных копий.



