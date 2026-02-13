Проект IPFire DBL для блокирования нежелательного контента

Разработчики проекта IPFire, развивающего дистрибутив для создания маршрутизаторов и межсетевых экранов, представили серию списков блокировки IPFire DBL (Domain Block List) для отсеивания обращения к нежелательным доменным именам. Проект преподносится как поддерживаемое сообществом решение для управления содержимым, блокируемым в собственных сетях или на локальных системах. В отличие от большинства существующих коммерческих и бесплатных DBL, предоставляющих монолитные списки блокировки разрозненного содержимого, в IPFire DBL предложена серия тематических списков, дающих возможность выбрать, какой именно тип содержимого блокировать, а какой нет. Списки наполняются совместно и пользователь имеет возможность принять участие в их усовершенствовании. В IPFire DBL также предоставлены гарантии юридической чистоты - при агрегировании данных из других списков, используются только источники явно предоставляющие право на редистрибуцию. Обеспечивающий работу сервиса код написан на Python и открыт под лицензией GPLv3. Содержимое списков доступно под лицензией CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-ShareAlike), допускающей использование (в том числе коммерческое), распространение и изменение материалов при указании автора и распространения производных работ с теми же условиями. Всего сформировано 12 списков, охватывающих более миллиона доменных имён. Информация обновляется каждый час и доступна в нескольких форматах, пригодных для интеграции с различными открытыми и коммерческими DNS-северами, прокси, блокировщиками рекламы и системами инспектирования трафика. Поддерживается интеграция с IDS/IPS Suricata, BIND, Unbound, PowerDNS, Knot DNS, Pi-hole, Squid, OPNsense, pfSense, Adblock Plus, AdGuard и uBlock Origin. Форматы экспорта: RPZ (Response Policy Zones, аналог DNSBL) для размещения DNS-зоны на DNS-серверах. Поддерживается передача и инкрементальное обновление зоны между серверами с использованием механизмов AXFR/IXFR.

Формат Squidguard для фильтрации на прокси-серверах.

Прямая загрузка в форме текстового списка, позволяющая адаптировать решения для своих систем.

Формат фильтров Adblock Plus для использования с браузерными плагинами для фильтрации рекламы.

Формат правил для IDS Suricata, которые можно использовать для фильтрации DNS- и HTTP-запросов, а также инспектирования SNI в TLS. Доступные списки блокировки: Malware - домены, связанные с распространением вредоносного ПО или управлением ботнетами.

Phishing - фишинговые сайты.

Advertising - домены, задействованные для показа рекламы и отслеживания перемещений пользователя.

Pornography - домены с порнографией и контентом только для взрослых.

Gambling - online-казино и азартные игры.

Games - игровые платформы и сайты с играми (можно использовать для блокирования игр).

DNS-over-HTTPS - публичные DoH-резолверы (для сетей, запрещающих использование сторонних DNS).

Dating - службы знакомств.

Piracy - пиратские сайты, нелегально распространяющие чужой контент.

Smart TV - домены, используемые для передачи телеметрии с умных телевизоров.

Violence - домены c контентом, содержащим насилие.

Social Networks - социальные сети.



