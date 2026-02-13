The OpenNET Project / Index page

Проект IPFire DBL для блокирования нежелательного контента

13.02.2026 13:13 (MSK)

Разработчики проекта IPFire, развивающего дистрибутив для создания маршрутизаторов и межсетевых экранов, представили серию списков блокировки IPFire DBL (Domain Block List) для отсеивания обращения к нежелательным доменным именам. Проект преподносится как поддерживаемое сообществом решение для управления содержимым, блокируемым в собственных сетях или на локальных системах.

В отличие от большинства существующих коммерческих и бесплатных DBL, предоставляющих монолитные списки блокировки разрозненного содержимого, в IPFire DBL предложена серия тематических списков, дающих возможность выбрать, какой именно тип содержимого блокировать, а какой нет. Списки наполняются совместно и пользователь имеет возможность принять участие в их усовершенствовании. В IPFire DBL также предоставлены гарантии юридической чистоты - при агрегировании данных из других списков, используются только источники явно предоставляющие право на редистрибуцию.

Обеспечивающий работу сервиса код написан на Python и открыт под лицензией GPLv3. Содержимое списков доступно под лицензией CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-ShareAlike), допускающей использование (в том числе коммерческое), распространение и изменение материалов при указании автора и распространения производных работ с теми же условиями. Всего сформировано 12 списков, охватывающих более миллиона доменных имён.

Информация обновляется каждый час и доступна в нескольких форматах, пригодных для интеграции с различными открытыми и коммерческими DNS-северами, прокси, блокировщиками рекламы и системами инспектирования трафика. Поддерживается интеграция с IDS/IPS Suricata, BIND, Unbound, PowerDNS, Knot DNS, Pi-hole, Squid, OPNsense, pfSense, Adblock Plus, AdGuard и uBlock Origin.

Форматы экспорта:

  • RPZ (Response Policy Zones, аналог DNSBL) для размещения DNS-зоны на DNS-серверах. Поддерживается передача и инкрементальное обновление зоны между серверами с использованием механизмов AXFR/IXFR.
  • Формат Squidguard для фильтрации на прокси-серверах.
  • Прямая загрузка в форме текстового списка, позволяющая адаптировать решения для своих систем.
  • Формат фильтров Adblock Plus для использования с браузерными плагинами для фильтрации рекламы.
  • Формат правил для IDS Suricata, которые можно использовать для фильтрации DNS- и HTTP-запросов, а также инспектирования SNI в TLS.

Доступные списки блокировки:

  • Malware - домены, связанные с распространением вредоносного ПО или управлением ботнетами.
  • Phishing - фишинговые сайты.
  • Advertising - домены, задействованные для показа рекламы и отслеживания перемещений пользователя.
  • Pornography - домены с порнографией и контентом только для взрослых.
  • Gambling - online-казино и азартные игры.
  • Games - игровые платформы и сайты с играми (можно использовать для блокирования игр).
  • DNS-over-HTTPS - публичные DoH-резолверы (для сетей, запрещающих использование сторонних DNS).
  • Dating - службы знакомств.
  • Piracy - пиратские сайты, нелегально распространяющие чужой контент.
  • Smart TV - домены, используемые для передачи телеметрии с умных телевизоров.
  • Violence - домены c контентом, содержащим насилие.
  • Social Networks - социальные сети.


  • 1.1, Аноним (1), 13:25, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    РКН только не показывайте!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:26, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не хочешь их рассмешить?
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:09, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они по другому заходят: https://habr.com/ru/news/995380/
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:33, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так из этой статьи получается, что ютуб больше не блокируется и если поменять ДНС с сатанинского РКН на православный, то он заработает?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 14:40, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие нонче днс православные?
    Опенник? Анцензордднс?
     

  • 1.5, Соль земли2 (?), 13:36, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю заменить Роскомнадзор на министерство по блокировке рекламы.
     
     
  • 2.8, 12yoexpert (ok), 13:43, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Комитет По Свободе Слова
     
     
  • 3.12, kusb (?), 13:54, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Комитет по борьбе со злоупотреблениями в области свободы слова
    Федеральная служба по защите от нежелательной правды
    Комитет по цифровому благополучию и правильным мыслям
    Росблокнадзор
    Роскомцензура
    Национальная служба доменной чистоты и белых списков
     
  • 2.15, Роскомпозор (?), 14:18, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю просто обнулить. Вот уже и один из начальников принял ислам. Остальные, наверное, озираются по сторонам и прикрываются ладошкой.
    Не любит их народ. Ох не любит.
     

  • 1.6, 12yoexpert (ok), 13:38, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/StevenBlack/hosts
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:40, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доступные списки блокировки:

    Блокируемые СПО проекты к какому разделу относятся?

     
  • 1.9, Аноним (9), 13:46, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    По составу списков сразу видно, на чьей стороне проект. Нормальные списки блокировки должны быть:
    1. подсети всех государственных учреждений
    2. подсети всех юридических контор
    3. подсети всех крупных компаний, когда-либо в истории с кем-либо судившихся по поводу копирайта
    4. подсети всех контор, занимающихся осинтом
    5. подсети всех контор, занимающихся разработкой и коммерциализацией вредоносного ПО
    6. подсети всех дейтацентров.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:52, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно нормальные списки блокировки должны включать все подсети, включая твою собственную. Всё остальное полумеры.
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:53, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По составу списков сразу видно, на чьей стороне проект.

    На стороне нормальны людей?

    > Нормальные списки блокировки должны быть:

    Какой-то шизоидный список.
    Ну ладно Геворюционеры и Борцуны с Системой они такие.

    > 6. подсети всех дейтацентров.

    А как вы вообще в интернет будете выходить если заблокируете датацентры?
    У вас же останется только б0мж-сеть от васянов которые в подвале витуху тянули.

     
     
  • 3.17, kusb (?), 14:27, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кстати смысл есть - останется разный более необычный интернет. Не на постоянку пользоваться этим, но для чего-то применить список наверное даже полезно.
     
     
  • 4.19, Аноним14 (?), 14:34, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кстати смысл есть - останется разный более необычный интернет.

    Необычный в смысле "для и̶з̶в̶р̶а̶щ̶е̶н̶ особых любителей"?

    > Не на постоянку пользоваться этим, но для чего-то применить список наверное даже полезно.

    Как даркнет?
    Покупка веществ не каждый день делается.


     
  • 2.16, kusb (?), 14:25, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл вообще блокировать что-то кроме государства / осинта и т.п. , которые видимо могут вредить / шпионить / расследовать?
    Как будто просто назло...
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:59, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всякий раз когда я выхожу в сеть интернет, мои волосы становятся мягкими и шелковистыми, а либидо подскакивает до небес.

    В чем секрет спросите вы?
    Все дело в волшебных протоколах, которые позволяют сделать так, чтобы все это оборудование, как в теме трэда, видело, что я сижу исключительно на сайте роскомнадзора!

    Я представляю сидящих в опенспейсах человекоподобных роботов с зомбированными стеклянными глазами, которым я не просто провожу по губам, а ещё и постукиваю!

    Это просто праздник какой-то!

     

