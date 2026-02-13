Проект IPFire DBL для блокирования нежелательного контента

|
Разработчики проекта IPFire, развивающего дистрибутив для создания маршрутизаторов и межсетевых экранов, представили серию списков блокировки IPFire DBL (Domain Block List) для отсеивания обращения к нежелательным доменным именам. Проект преподносится как поддерживаемое сообществом решение для управления содержимым, блокируемым в собственных сетях или на локальных системах.
В отличие от большинства существующих коммерческих и бесплатных DBL, предоставляющих монолитные списки блокировки разрозненного содержимого, в IPFire DBL предложена серия тематических списков, дающих возможность выбрать, какой именно тип содержимого блокировать, а какой нет. Списки наполняются совместно и пользователь имеет возможность принять участие в их усовершенствовании. В IPFire DBL также предоставлены гарантии юридической чистоты - при агрегировании данных из других списков, используются только источники явно предоставляющие право на редистрибуцию.
Обеспечивающий работу сервиса код написан на Python и открыт под лицензией GPLv3. Содержимое списков доступно под лицензией CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-ShareAlike), допускающей использование (в том числе коммерческое), распространение и изменение материалов при указании автора и распространения производных работ с теми же условиями. Всего сформировано 12 списков, охватывающих более миллиона доменных имён.
Информация обновляется каждый час и доступна в нескольких форматах, пригодных для интеграции с различными открытыми и коммерческими DNS-северами, прокси, блокировщиками рекламы и системами инспектирования трафика. Поддерживается интеграция с IDS/IPS Suricata, BIND, Unbound, PowerDNS, Knot DNS, Pi-hole, Squid, OPNsense, pfSense, Adblock Plus, AdGuard и uBlock Origin.
Форматы экспорта:
- RPZ (Response Policy Zones, аналог DNSBL) для размещения DNS-зоны на DNS-серверах. Поддерживается передача и инкрементальное обновление зоны между серверами с использованием механизмов AXFR/IXFR.
- Формат Squidguard для фильтрации на прокси-серверах.
- Прямая загрузка в форме текстового списка, позволяющая адаптировать решения для своих систем.
- Формат фильтров Adblock Plus для использования с браузерными плагинами для фильтрации рекламы.
- Формат правил для IDS Suricata, которые можно использовать для фильтрации DNS- и HTTP-запросов, а также инспектирования SNI в TLS.
Доступные списки блокировки:
- Malware - домены, связанные с распространением вредоносного ПО или управлением ботнетами.
- Phishing - фишинговые сайты.
- Advertising - домены, задействованные для показа рекламы и отслеживания перемещений пользователя.
- Pornography - домены с порнографией и контентом только для взрослых.
- Gambling - online-казино и азартные игры.
- Games - игровые платформы и сайты с играми (можно использовать для блокирования игр).
- DNS-over-HTTPS - публичные DoH-резолверы (для сетей, запрещающих использование сторонних DNS).
- Dating - службы знакомств.
- Piracy - пиратские сайты, нелегально распространяющие чужой контент.
- Smart TV - домены, используемые для передачи телеметрии с умных телевизоров.
- Violence - домены c контентом, содержащим насилие.
- Social Networks - социальные сети.