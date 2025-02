Доступна система блокирования рекламы Pi-hole 6

2.8 , нитгитлистер ( ? ), 12:01, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – на нем свет клином не сошёлся. есть ещё адгуард в том числе и днс. вотс удя по опыту с днс подколючай не подключай блеклисты а всё равно много чего пропускает из рекламы по крайней мере в ру сегменте. спасает тлько декстопный адгуард

3.26 , 12yoexpert ( ok ), 12:41, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я просто время от времени сливаю свой конфиг uBlock Origin в блокировщик dns, получается красота. по-другому вряд ли выйдет, есть много вещей, которые бесят лично вас, но которые никто по умолчанию блочить не будет есть хоть одна причина полагать, что adguard не сливает все запросы рекламщикам?

4.50 , нитгитлистер ( ? ), 14:08, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > я просто время от времени сливаю свой конфиг uBlock Origin в блокировщик

> dns, получается красота. по-другому вряд ли выйдет, есть много вещей, которые

> бесят лично вас, но которые никто по умолчанию блочить не будет

> есть хоть одна причина полагать, что adguard не сливает все запросы рекламщикам? наверное есть, при желании можно почитать документации отследить всякие перенаправления запросы и прочее... но я в этом вопросе не копался честно потому что вообще фиолетово. рекламу не вижу и ладно

2.9 , kravich ( ok ), 12:02, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Аж пожалеть хочется вас, хромоюзеров...

3.47 , Аноним ( 47 ), 14:01, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В незапамятные времена за смешные деньги (доллар был ещё по 30, ага) купил себе пожизненную лицензию на Adguard. Рекламы не вижу ни в одном из браузеров, поскольку она на уровне системы режется. Думаешь зондофокс, обвешанный кучей аддонов справился бы лучше?

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:04, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > останется только Пихон Есть ещё, как минимум, Adguard home и blocky.

2.16 , Аноним ( 16 ), 12:15, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Переходи на firefox

3.19 , Аноним ( 19 ), 12:26, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Переходи на firefox В ФФ скоро тоже все отключат. По команде из Гугла.

2.35 , Аноним ( 35 ), 12:54, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – uBlock Origin Lite:

https://chromewebstore.google.com/detail/ublock-origin-lite/ddkjiahejlhfcafbdd

3.38 , 12yoexpert ( ok ), 13:22, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что дальше? разиновые жещины? яндекс вместо поисковика? винда вместо ОС? ARM вместо CPU?

4.51 , нитгитлистер ( ? ), 14:11, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что дальше? разиновые жещины? яндекс вместо поисковика? винда вместо ОС? ARM вместо

> CPU? зачем так перегибать то? вполне дотаточно яндекса (ну или гуся) и винды, остальное нам не нужно