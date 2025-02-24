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Доступна система блокирования рекламы Pi-hole 6

24.02.2025 11:11

Представлен релиз проекта Pi-hole 6, развивающего систему для централизованного блокирования рекламы в локальной сети, позволяющую обойтись без установки блокировщиков в браузеры и на конечные устройства пользователя. Предлагаемая схема актуальная для борьбы с рекламой на устройствах в домашних сетях, например, на умных телевизорах и меда-центрах, а также для блокировки рекламы в мобильных приложениях на смартфонах. Блокировка в Pi-hole реализуется на уровне DNS - система применяет чёрный список доменов, используемых при показе рекламы, и на уровне DNS перенаправляет обращения к данным доменам на адрес 0.0.0.0. Наработки проекта распространяются под лицензией EUPL 1.2 (European Union Public License).

Для установки Pi-hole достаточно запустить shell-скрипт, который автоматизирует загрузку и установку необходимых компонентов. Установка поддерживается в Debian, Ubuntu, Fedora, Raspberry Pi OS (Raspbian), Armbian и CentOS Stream для архитектур x86_64, i386, ARM64, ARMv6, ARMv7 и RISC-V. Подразумевается, что Pi-hole можно установить на платах, таких как Raspberry Pi (для работы достаточно производительности Raspberry Pi Zero). Дополнительно предлагается преднастроенный образ контейнера, содержащий готовое к работе окружение на базе Pi-hole.

Pi-hole запускает DHCP- и DNS-серверы, основанные на изменённой версии dnsmasq. DHCP-сервер используется для автоматической передачи настроек DNS-сервера, задействованного для блокировки. Для управления DNS-сервером и сбора статистики применяется фоновый процесс FTLDNS (pihole-FTL). Управление FTLDNS может осуществляться через Web API, telnet или утилиту командной строки pihole. FTLDNS накапливает статистику о числе заблокированных и запрошенных доменов, поступающих DNS-запросах, блокировке доменов рекламных сетей, прокэшированных и перенаправленных DNS-запросах, числе клиентов. Статистика хранится с использованием SQLite.

Поверх API, предоставляемого FTLDNS, реализован web-интерфейс для мониторинга и управления блокировками, основанный на коде AdminLTE. Web-интерфейс адаптирован для работы как с компьютеров с большими экранами, так и с мобильных устройств. Поддерживается доступ к детальным логам, сводные данные (например, наиболее популярные клиенты и домены), наглядная визуализация на графиках и диаграммах, выборка истории за определённый период, фильтрация логов, ведение отдельных белых и чёрных списков, блокировка по регулярным выражениям, управление настройками DHCP и DNS.

В новом выпуске:

  • В фоновый процесс pihole-FTL встроен http-сервер и реализован REST API. Встроенная реализация HTTP-сервера основана на библиотеке CivetWeb. Ранее для организации работы web-интерфейса запускался HTTP-сервер lighttpd. Серверные обработчики web-интерфейса переписаны с PHP на Lua (CivetWeb предоставляет встроенную поддержку Lua, что позволило исключить PHP из зависимостей).
  • Расширены возможности фильтрации доменов и добавлена поддержка подключения внешних белых списков, определяющих домены, доступ к которым будет разрешён независимо от попадания в чёрные списки.
  • Разрозненные файлы конфигурации объединены в один файл в формате toml (/etc/pihole/pihole.toml). Для изменения конфигурации можно напрямую редактировать toml-файл, использовать команду "pihole-FTL --config", переопределять параметры через переменные окружения, обращаться к API или менять настройки через web-интерфейс.
  • Полностью изменено оформление web-интерфейса, в котором введено разделение на обычный и экспертный режимы.
  • Добавлена поддержка HTTPS с возможностью предоставления как собственного TLS-сертификата, так и автоматической генерации сертификата.
  • Образ контейнера для Docker переведён на использование Alpine Linux вместо Debian, что позволило заметно сократить его размер.


  1. Главная ссылка к новости (https://pi-hole.net/blog/2025/...)
  2. OpenNews: Выпуск фильтрующего прокси Privoxy 4.0.0
  3. OpenNews: Злоупотребления в списке блокировки рекламы RU AdList
  4. OpenNews: Более половины опрошенных американцев используют блокировщики рекламы
  5. OpenNews: Выпуск Toxiproxy 2.6, прокси для проверки устойчивости приложений к сетевым проблемам
  6. OpenNews: Выпуск блокировщика рекламы Privaxy 0.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62786-pi-hole
Ключевые слова: pi-hole, dns, adv, block
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Жироватт (ok), 11:53, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотелось бы пошутить про название, но пока отложу в сторону.

    Вопросов три:
    - На каких списка оно работает? Умеет в нормальный автоапдейт? Что делает, если список недоступен: пропускает или версионирует? Есть ли возможность отката на более ранние версии блоклиста?
    - Сколько ресурсов ей нужно? В виртуалке, естественно. Возможность накатить на мощный роутер (шлюз или свитч-за-шлюзом) есть?
    - Как хорошо такой способ режет рекламу? По сравнению с поэлементной резкой в DOM? Есть ли возможность отката False Positive или временного отключения для копросайтов, где антиадблок вшит на уровне двигла / сам сайт лежит на рекламном хосте?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:55, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохо он режет точнее не все. А может не режет то за что заплатили.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:56, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с названием не так? "Пидырка" - достаточно оригинально.
     
     
  • 3.6, kravich (ok), 12:01, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pee-hole
     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 12:02, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как хорошо такой способ режет рекламу? По сравнению с поэлементной резкой в DOM?

    это ты можешь проверить у себя на хосте с помощью StevenBlack/hosts для компа или AdAway на андроид

    режет, разумеется, не всё. есть миллион баннеров на 4/5 высоты страницы с галочками на согласие слития своих ПД или просто мусор (например, 95% UI хабра у меня зарезано)

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  • 3.17, Аноним (17), 12:16, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > хабра

    Кто вообще им пользуется... и главное - зачем.

     
     
  • 4.18, 12yoexpert (ok), 12:26, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    поржать, как у них в очередной раз интернет ломают
     
     
  • 5.21, Аноним (17), 12:29, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Спасибо, не интересно. У меня не так много свободного времени, чтобы тратить на это.
     
     
  • 6.22, 12yoexpert (ok), 12:34, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    деловой
     
  • 6.41, Аноним (41), 13:30, 24/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:41, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, ну есть разного рода восторженные неофиты, которые рекламируют свою очередную помойку, как очередное средство от ̶ ̶П̶О̶Н̶О̶С̶А̶  всех проблем...
    Ко мне тут приходил недавно один начальник из управляющих, спрашивал, знаю ли я (как ИТ-шник) сей ресурс, на что и получил мою развернутую хар-ку данного сайта.
    Мой ответ почему не воодушевил его и он ушел с недовольным лицом.
     
     
  • 5.32, 12yoexpert (ok), 12:47, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не, ну есть разного рода восторженные неофиты, которые рекламируют свою очередную помойку,
    > как очередное средство от ̶ ̶П̶О̶Н̶О̶С̶А̶
    >  всех проблем...
    > Ко мне тут приходил недавно один начальник из управляющих, спрашивал, знаю ли
    > я (как ИТ-шник) сей ресурс, на что и получил мою развернутую
    > хар-ку данного сайта.
    > Мой ответ почему не воодушевил его и он ушел с недовольным лицом.

    весь понос спокойно режется любой rss читалкой с фильтрами

     
  • 5.33, 12yoexpert (ok), 12:51, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не, ну есть разного рода восторженные неофиты, которые рекламируют свою очередную помойку,
    > как очередное средство от ̶ ̶П̶О̶Н̶О̶С̶А̶
    >  всех проблем...
    > Ко мне тут приходил недавно один начальник из управляющих, спрашивал, знаю ли
    > я (как ИТ-шник) сей ресурс, на что и получил мою развернутую
    > хар-ку данного сайта.
    > Мой ответ почему не воодушевил его и он ушел с недовольным лицом.

    понос режется любой rss читалкой с фильтрами. тем же tt-rss и rss guard. если кто знает читалки, написанные не старыми баранами-мудаками, буду признателен за ссылки

     
     
  • 6.42, Аноним (41), 13:30, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Забавно уже сам себя наконец. Пихолом.
     
  • 3.34, Аноним (25), 12:52, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мое спасибо тебе за пример - у меня отработало. (хоть я и не пользуюсь этой помойкой, иногда поиск на него выкидыват)
    остался вопрос с каким нибудь майл-яндексом, которые на каждую новую рекламу (?пере-)генерируют пол-странички, так что фильтры после перезагрузки страницы уже не видят внесенных соответствий - условно говоря, гуиды поменялись.
     
     
  • 4.36, 12yoexpert (ok), 13:10, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю, у меня все домены яндэкса и мейлру заблочены. даже когда был в совке проездом, никогда не было необходимости разблокировать эти помойки
     
  • 2.15, зфс (?), 12:15, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >можно ли накатить
    >Установка поддерживается в Debian, Ubuntu, Fedora, Raspberry Pi OS (Raspbian), Armbian и CentOS Stream

    Ресурсов нужно с десяток мегабайт памяти.

     

  • 1.2, Аноним (3), 11:54, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Юблок скоро отключат совсем везде останется только Пихон.
     
     
  • 2.8, нитгитлистер (?), 12:01, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    на нем свет клином не сошёлся. есть ещё адгуард в том числе и днс. вотс удя по опыту с днс подколючай не подключай блеклисты а всё равно много чего пропускает из рекламы по крайней мере в ру сегменте. спасает тлько декстопный адгуард
     
     
  • 3.26, 12yoexpert (ok), 12:41, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я просто время от времени сливаю свой конфиг uBlock Origin в блокировщик dns, получается красота. по-другому вряд ли выйдет, есть много вещей, которые бесят лично вас, но которые никто по умолчанию блочить не будет

    есть хоть одна причина полагать, что adguard не сливает все запросы рекламщикам?

     
     
  • 4.50, нитгитлистер (?), 14:08, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > я просто время от времени сливаю свой конфиг uBlock Origin в блокировщик
    > dns, получается красота. по-другому вряд ли выйдет, есть много вещей, которые
    > бесят лично вас, но которые никто по умолчанию блочить не будет
    > есть хоть одна причина полагать, что adguard не сливает все запросы рекламщикам?

    наверное есть, при желании можно почитать документации отследить всякие перенаправления запросы и прочее... но я в этом вопросе не копался честно потому что вообще фиолетово. рекламу не вижу и ладно

     
  • 2.9, kravich (ok), 12:02, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Аж пожалеть хочется вас, хромоюзеров...
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:01, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В незапамятные времена за смешные деньги (доллар был ещё по 30, ага) купил себе пожизненную лицензию на Adguard. Рекламы не вижу ни в одном из браузеров, поскольку она на уровне системы режется. Думаешь зондофокс, обвешанный кучей аддонов справился бы лучше?
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:04, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > останется только Пихон

    Есть ещё, как минимум, Adguard home и blocky.

     
  • 2.16, Аноним (16), 12:15, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переходи на firefox
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:26, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Переходи на firefox

    В ФФ скоро тоже все отключат. По команде из Гугла.

     
  • 2.35, Аноним (35), 12:54, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    uBlock Origin Lite:
    https://chromewebstore.google.com/detail/ublock-origin-lite/ddkjiahejlhfcafbdd
     
     
  • 3.38, 12yoexpert (ok), 13:22, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что дальше? разиновые жещины? яндекс вместо поисковика? винда вместо ОС? ARM вместо CPU?
     
     
  • 4.51, нитгитлистер (?), 14:11, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что дальше? разиновые жещины? яндекс вместо поисковика? винда вместо ОС? ARM вместо
    > CPU?

    зачем так перегибать то? вполне дотаточно яндекса (ну или гуся) и винды, остальное нам не нужно

     

  • 1.5, зомбированный (?), 11:59, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    вместо блокировщиков рекламы в браузере можно просто записать в файло hosts этот чёрный список доменов...
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 12:42, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так эта софтина указанное и делает.
    Только автоматически.
    Читаем новости задней частью тела?
     
     
  • 3.31, зомбированный (?), 12:45, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я это сказало для пользователей Adguard, Adblock, Origin
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 14:15, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Adguard это точно не заменит, поскольку в нём используются умные правила для изменения вёрстки после выреза рекламы. Я уже не раз сталкивался, когда после блокирования хоста с рекламой веб-страница превращается в неюзабельную. Решение из топика никогда не сможет совладать с подобными ситуациями, ибо https, а adguard сможет.
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:18, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примитивная блокировка адресов скроет от силы четверть рекламы , а владельцы сайтов легко блокируют доступ . Сейчас не середина нулевых .
     
     
  • 3.49, зомбированный (?), 14:07, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно Google начала массово отключать uBlock Origin в Chrome из-за перехода на Manifest V3, так шо скоро это останется практически единственным способом блокировки...
     

  • 1.7, 12yoexpert (ok), 12:01, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для установки Pi-hole достаточно запустить shell-скрипт, который автоматизирует загрузку и установку необходимых компонентов

    а почему не высунуть голую жопу в форточку?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:11, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так название видел? ;)
     
     
  • 3.27, 12yoexpert (ok), 12:42, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аа, вопрос снят
     

  • 1.12, anonon (?), 12:10, 24/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, anonymous (??), 12:11, 24/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

  • 1.23, IdeaFix (ok), 12:38, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чот сквид вспомнился... и режЫк. В 2к24 увижддел тут у людей свквид на проде, но оказалось что показалось, суриката-снорт. А потом дважды в двух разных странах увидел сквид на клиентских компах... в одном случае транспарент прокси, в другом обычный. И ничего, в одном месте одмин поинтересовался даже, а типа как-то по-другому бывает? Обе конторы - тысячи особей стафа.
     
     
  • 2.30, Аноним (25), 12:44, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не все сразу рождаются с ИТ-шними мозгами, многим учиться надо, долго и больно.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:40, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы так доиграетесь со своими резалками, что государство заставит транслировать рекламу вам прямо в моск.
     
     
  • 2.29, зомбированный (?), 12:43, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже давно применяется реклама, как в фильме "Чужие среди нас"
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:23, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    идея для требований в Windows12
    TPM уже не в моде..
     
  • 2.40, Аноним (37), 13:25, 24/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.45, Руслан Соколов (-), 13:49, 24/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот опять двадцатьпять. Ох уж этoт oпeнcoрc с его нeпpиличными названиями... Уже трaдиция. Я конечно понимаю, что люди paботaют за бyтеpброд, но eлы пaлы - должно же быть какое-то чувство... Ну не знаю, чувство, чутье... Ну что это такое вообще? Это же не веcелый шкoльный проект? Вы для людей делаете или что? Не нужно нанимать никаких консультантов, не нужно никаких дополнительных вложений. Просто включить мoзг и подумать, что не так с твоим названием. В самом деле, это уже ни в какие ворота.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 13:57, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличное название,отражает суть рекламщиков. К тому же только русскоязычный поймет скрытое послание всяким манифестам.
     
     
  • 3.48, Аноним (39), 14:04, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рекламщикам пусть, извиняюсь, - Glory-Hole
     

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