Атака SSID Confusion, позволяющая подменить сеть Wi-Fi

Группа исследователей из Лёвенского католического университета (Бельгия), выявила архитектурную уязвимость (CVE-2023-52424) в стандарте Wi-Fi IEEE 802.11, позволяющую организовать подключение к менее защищённой беспроводной сети, вместо заслуживающей доверия сети, к которой намеревался подключиться пользователь, после чего можно организовать перехват и манипуляции трафиком. Проблема проявляется в беспроводных стеках любых операционных систем и затрагивает методы аутентификации WPA3, WEP, EAP, AMPE и FILS. Предложенная техника атаки, которой присвоено имя SSID Confusion, позволяет обойти присутствующие в протоколе методы аутентификации точки доступа, защищающие от подмены идентификатора сети SSID и не позволяющие создавать подставные сети с именем сети, к которой подключается клиент. Причиной проблемы является определение в стандарте ситуаций, когда SSID может быть неаутентифицирован. В частности, для обозначения своего присутствия точка доступа отправляет в широковещательном режиме beacon-кадры, включающие сведения о SSID-сети. Для упрощения процесса поиска сети клиенты не аутентифицируют SSID в данных кадрах, так как предполагается, что проверка потребуется после того, как клиент решит подключиться к сети. Для успешного совершения атаки требуется, чтобы пользователь инициировал подключение к определённой беспроводной сети, а поблизости была другая беспроводная сеть с теми же параметрами подключения, что и в первой сети (подобное практикуется, например, когда для диапазонов 2.4GHz и 5GHz создаются разные сети, или применяется в некоторых университетских сетях, поддерживающих сервис Eduroam). Атакующий должен находиться в зоне досягаемости сигнала для того, чтобы вклиниться между пользователем и целевой сетью (MitM). Для проведения атаки злоумышленнику не требуется знать учётные данные жертвы. Атака сводится к созданию атакующим точки доступа (WrongAP на диаграмме), обеспечивающей на другом канале трансляцию обращений к менее защищенной подставной сети (WrongNet), к которой должен подключиться клиент вместо желаемой сети (TrustedNet). Точка доступа может быть создана на обычном ноутбуке и применяется для организации многоканальной MitM-атаки на жертву (MC MitM). Атака осуществляется в три этапа: Определение сети (Network Discovery). MitM-система перехватывает пакеты, отправляемые в эфир жертвой и заслуживающей доверия точкой доступа (TrustedNet), заменяя в них SSID - в пакетах от точки доступа SSID заменяется на идентификатор менее защищённой сети, а в ответах жертвы на реальный, чтобы симулировать взаимодействие клиента и заслуживающей доверия точки доступа. В итоге устройство жертвы получает ответы и считает, что искомая сеть находится поблизости, несмотря на то, что эти ответы транслируются точкой доступа атакующего. Захват аутентификации (Authentication hijacking). Атакующий симулирует успешную аутентификацию и вынуждает клиента подключиться к менее защищенной сети, вместо заслуживающей доверия. Как и на прошлой стадии атакующий перехватывает кадры, отправляемые при аутентификации клиентом, заменяет в них SSID и переотправляет точке доступа. MitM. После согласования канала связи атакующий подменяет SSID c WrongNet на TrustedNet, создавая впечатление, что пользователь работает через заслуживающую доверия сеть, а не через менее защищенную сеть. Воспользовавшись уязвимостью атакующий может вынудить клиента подключиться к менее защищённой сети, и при этом в интерфейсе будет отображаться SSID сети, к которой изначально намеревался подключиться пользователь, а не той, к которой он подключён фактически. Добившись подключения пользователя через не защищённую сеть атакующий может анализировать и вклиниваться в незашифрованные потоки трафика. При этом при использовании некоторых VPN, таких как WARP, hide.me и Windscribe, VPN не будет задействован при подключении к сетям, помеченным в настройках как заслуживающие доверия. Атака применима к протоколам беспроводной аутентификации, использующим EAP (Extensible Authentication Protocol), SAE (Simultaneous Authentication of Equals) и 802.1X, а также в опциональном режиме работы протокола WPA3, в которых SSID не используется при формировании ключа PMK (Pairwise Master Key), что делается для исключения изначально известных данных при формировании ключа с целью защиты от различных криптоатак. Протокол FILS (Fast Initial Link Setup) уязвим при использовании PMK, созданного при согласовании соединения на базе EAP. Протоколы WPA1, WPA2 и FT (Fast BSS Transition) не подвержены проблеме, так как требуют корректного SSID при согласовании соединения. Для защиты от атаки SSID Confusion на стороне точки доступа упоминается включение в стандарт 802.11 требования аутентификации SSID при подключении, что может быть реализовано через добавление SSID в функцию формирования ключа или включение SSID в число дополнительных данных, проверяемых во время согласования соединения. На стороне клиента защита может быть организована через обеспечение защиты beacon-кадров (будет применяться в WiFi 7). Создатели сетей могут предотвратить совершение атаки, отказавшись от использования общих учётных данных в сетях с разными SSID. Пользователи могут защитить себя, используя надёжные VPN при подключении через любые беспроводные сети.







