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Атака SSID Confusion, позволяющая подменить сеть Wi-Fi

16.05.2024 13:46

Группа исследователей из Лёвенского католического университета (Бельгия), выявила архитектурную уязвимость (CVE-2023-52424) в стандарте Wi-Fi IEEE 802.11, позволяющую организовать подключение к менее защищённой беспроводной сети, вместо заслуживающей доверия сети, к которой намеревался подключиться пользователь, после чего можно организовать перехват и манипуляции трафиком. Проблема проявляется в беспроводных стеках любых операционных систем и затрагивает методы аутентификации WPA3, WEP, EAP, AMPE и FILS.

Предложенная техника атаки, которой присвоено имя SSID Confusion, позволяет обойти присутствующие в протоколе методы аутентификации точки доступа, защищающие от подмены идентификатора сети SSID и не позволяющие создавать подставные сети с именем сети, к которой подключается клиент. Причиной проблемы является определение в стандарте ситуаций, когда SSID может быть неаутентифицирован. В частности, для обозначения своего присутствия точка доступа отправляет в широковещательном режиме beacon-кадры, включающие сведения о SSID-сети. Для упрощения процесса поиска сети клиенты не аутентифицируют SSID в данных кадрах, так как предполагается, что проверка потребуется после того, как клиент решит подключиться к сети.

Для успешного совершения атаки требуется, чтобы пользователь инициировал подключение к определённой беспроводной сети, а поблизости была другая беспроводная сеть с теми же параметрами подключения, что и в первой сети (подобное практикуется, например, когда для диапазонов 2.4GHz и 5GHz создаются разные сети, или применяется в некоторых университетских сетях, поддерживающих сервис Eduroam). Атакующий должен находиться в зоне досягаемости сигнала для того, чтобы вклиниться между пользователем и целевой сетью (MitM). Для проведения атаки злоумышленнику не требуется знать учётные данные жертвы.

Атака сводится к созданию атакующим точки доступа (WrongAP на диаграмме), обеспечивающей на другом канале трансляцию обращений к менее защищенной подставной сети (WrongNet), к которой должен подключиться клиент вместо желаемой сети (TrustedNet). Точка доступа может быть создана на обычном ноутбуке и применяется для организации многоканальной MitM-атаки на жертву (MC MitM). Атака осуществляется в три этапа:

  1. Определение сети (Network Discovery). MitM-система перехватывает пакеты, отправляемые в эфир жертвой и заслуживающей доверия точкой доступа (TrustedNet), заменяя в них SSID - в пакетах от точки доступа SSID заменяется на идентификатор менее защищённой сети, а в ответах жертвы на реальный, чтобы симулировать взаимодействие клиента и заслуживающей доверия точки доступа. В итоге устройство жертвы получает ответы и считает, что искомая сеть находится поблизости, несмотря на то, что эти ответы транслируются точкой доступа атакующего.
  2. Захват аутентификации (Authentication hijacking). Атакующий симулирует успешную аутентификацию и вынуждает клиента подключиться к менее защищенной сети, вместо заслуживающей доверия. Как и на прошлой стадии атакующий перехватывает кадры, отправляемые при аутентификации клиентом, заменяет в них SSID и переотправляет точке доступа.
  3. MitM. После согласования канала связи атакующий подменяет SSID c WrongNet на TrustedNet, создавая впечатление, что пользователь работает через заслуживающую доверия сеть, а не через менее защищенную сеть.

Воспользовавшись уязвимостью атакующий может вынудить клиента подключиться к менее защищённой сети, и при этом в интерфейсе будет отображаться SSID сети, к которой изначально намеревался подключиться пользователь, а не той, к которой он подключён фактически. Добившись подключения пользователя через не защищённую сеть атакующий может анализировать и вклиниваться в незашифрованные потоки трафика. При этом при использовании некоторых VPN, таких как WARP, hide.me и Windscribe, VPN не будет задействован при подключении к сетям, помеченным в настройках как заслуживающие доверия.

Атака применима к протоколам беспроводной аутентификации, использующим EAP (Extensible Authentication Protocol), SAE (Simultaneous Authentication of Equals) и 802.1X, а также в опциональном режиме работы протокола WPA3, в которых SSID не используется при формировании ключа PMK (Pairwise Master Key), что делается для исключения изначально известных данных при формировании ключа с целью защиты от различных криптоатак. Протокол FILS (Fast Initial Link Setup) уязвим при использовании PMK, созданного при согласовании соединения на базе EAP. Протоколы WPA1, WPA2 и FT (Fast BSS Transition) не подвержены проблеме, так как требуют корректного SSID при согласовании соединения.

Для защиты от атаки SSID Confusion на стороне точки доступа упоминается включение в стандарт 802.11 требования аутентификации SSID при подключении, что может быть реализовано через добавление SSID в функцию формирования ключа или включение SSID в число дополнительных данных, проверяемых во время согласования соединения. На стороне клиента защита может быть организована через обеспечение защиты beacon-кадров (будет применяться в WiFi 7). Создатели сетей могут предотвратить совершение атаки, отказавшись от использования общих учётных данных в сетях с разными SSID. Пользователи могут защитить себя, используя надёжные VPN при подключении через любые беспроводные сети.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.top10vpn.com/resea...)
  2. OpenNews: Атака TunnelVision, позволяющая перенаправить VPN-трафик через манипуляции с DHCP
  3. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  4. OpenNews: FragAttacks - серия уязвимостей в стандартах и реализациях Wi-Fi
  5. OpenNews: Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
  6. OpenNews: Атака MacStealer, позволяющая перехватывать трафик в Wi-Fi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61189-wifi
Ключевые слова: wifi, ssid, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:15, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём WPA4.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:56, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что толку ждать если у большинства точек доступа прошивка не обновляется и кое-где такие коробочки работают десятилетиями?
     
     
  • 3.14, крок (?), 15:13, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точка одна и не дорогая, туда часто опенврт можно влить. Проблема с клинтскими девайсами, их много и много EOL. Поэтому впа4 зайдет лет через 10, еще впа3 мало где есть.
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:19, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не знаю, моя точка доступа настроена на 802.11ax и WPA3 only, пока не было проблем с совместимостью.
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 15:27, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну не знаю, моя точка доступа настроена на 802.11ax и WPA3 only,
    > пока не было проблем с совместимостью.

    В WPA3 как раз SAE, так что скорее всего котируется, вы в деле! :) Хотя с вероятностью 80% оно крякается сильно проще чем те извращения.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:16, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WPA3 не смог. просто не смог. как poland в космос.

    (вспоминаем драгонблид)

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 14:54, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > WPA3 не смог. просто не смог. как poland в космос.

    Wired Equivalent privacy вам когда еще обещали? А оказалось - эвона как.

     

  • 1.4, Аноним (4), 14:20, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для защиты от атаки SSID Confusion на стороне точки доступа упоминается добавление в стандарт 802.11 требования аутентификации .....

    Получается, что защиты пока нет. И появится она лишь когда расширят стандарт и сменится поколение рутеров и клиентских OS

     
     
  • 2.5, Аноним (2), 14:27, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    защита - юзай wpa2
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:33, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спойлер защита не появится никогда. Не это так будет что-то другое. Главное не говорить о зле.
     

  • 1.6, Аноним (7), 14:29, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну ведь шере-то же этот ваш вайфай. С 2000 года всем твердят что для безопасности надо тянуть провода. Во многих организациях вайфай даже был документально запрещен.  
     
     
  • 2.10, филателист (?), 15:00, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы ещё про заземление вспомните...
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 15:12, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы ещё про заземление вспомните...

    Ну а что, филателист нам расскажет как правильно заземлять вайфай. Это было бы так по опеннетовски!

     
     
  • 4.16, Анониматор (?), 15:19, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за газовую трубу конечно, стыдно элементарщину не знать
     
     
  • 5.19, Аноним (-), 15:29, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за газовую трубу конечно, стыдно элементарщину не знать

    Блин, а если газа нет - то чего?! Так и ходить не заземленному?!

     

  • 1.11, Джуанг Хенсен (?), 15:09, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    The S in WiFi stands for security
     
  • 1.13, YetAnotherOnanym (ok), 15:12, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вафля - гадость, как и всё, что создавалось с прицелом на удобство хомячков ("удобство", а не "потребности").
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:31, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ноно!
    не трогай унитаз
     

  • 1.15, Аноним (15), 15:18, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Создатели сетей могут предотвратить совершение атаки, отказавшись от использования общих учётных данных в сетях с разными SSID.

    В реальной жизни атака неприменима там, где она может оказаться полезной, а где применима - достаточно банального arp-спуфинга.

     

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