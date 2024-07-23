Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.11, реализации стека беспроводных протоколов

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|1.1, Аноним (1), 11:06, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, кто-то использует все заложенные "плюшки" функционала?
Подозреваю, что врядли. Подавляющая логика: "всё в дефолте работает", "нажал_кнопочку_в_смартфоне-заработало".
Внимание абстрактный вопрос для обсуждения: Усложнение технологий оправдано?
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|2.2, Аноним (2), 11:29, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интересно, кто-то использует все заложенные "плюшки" функционала?
Эти плюшки являются бэекндом для других софтин и библиотек. Естественно, что никто вручную не будет вводить километры цифр и букв в терминал.
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|2.3, Аноним (-), 11:29, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Усложнение технологий оправдано?
Да, для тех кому это нужно. И так сложилось что они или сами создают эти технологии, или влияют на них финансированием. Поэтому протоколы усложняются.
А тем кому норм "всё в дефолте работает" - "нажал_кнопочку_в_смартфоне-заработало" просто схавают что есть.
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|2.19, Аноним (19), 15:08, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Интересно, кто-то использует все заложенные "плюшки" функционала?
>функционала?
Зачем ты используешь слово, смысл которого не понимаешь?
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|4.26, Аноним (10), 15:50, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это кто-то безграмотный написал - это во-первых, а во-вторых ссылки на викифагаторию это просто глупо, в школе будешь такие аргументы приводить
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|1.5, a7lan (ok), 11:38, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У кого нибудь нормально работает роуминг с wpa_supplicant ? Но ноуте вообще не смог заставить нормально работать в mesh сети. Будет до упора сидеть на слабой точке. Минимальный уровень сигнала видимо зашили в коде, так как игра с конфигом не дает ничего. iwd намного лучше работает и быстро переключает, но iwd не работает с 802.1х
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|2.6, Аноним (7), 11:59, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Роуминг у вай фая? Такое бывает? Если роуминг у 4г модема например операторского какой-нибудь мегафон. То там разлок через код или ат команду. Но там разлок делается на другого оператора, а не на роуминг.
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|4.11, Аноним (11), 12:41, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>он про бесшовное переключение
Ну так корректно надо свои мысли изъяснять. Mesh - это название бесшовного Wi-Fi у конкретной компании, которая называется Keenetic.
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|6.13, Аноним (11), 12:51, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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В русском языке нет такого слова, как Mesh networking. Есть слово "Ячеистая топология".
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|7.14, a7lan (ok), 12:54, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Продолжайте наблюдение. В магазинах электроники не забудьте подойти и попросить точки доступа для ячеистой топологии. Производителям на их сайте тоже не забудьте на это обратить внимание.
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|4.17, нах. (?), 14:59, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А оно разьве где-то вообще работает кроме цисок с их собственным драйвером под понятно не линуксы?
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|5.22, unknown (??), 15:35, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Роуминг работает также на точках Микротик и андройд смартах самсунг
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|1.18, Аноним (27), 15:03, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот у меня B&G PCI-карта D-Link (Ralink). После очередного обновления перестала создаваться точка доступа (скорости, кстати, были вполне n-овские, хоть и B&G). В логе пишет, что типа не может переопределить один из WEP-ключей (хотя WEP отключён и настроено всё на WPA2, WPA3 не поддерживается, так как нет MFP, ни аппаратного, но программного почему-то). Открытая точка по-прежнему создаётся и работает, но я таким говном пользоваться не буду.
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|1.20, Аноним (19), 15:09, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Исходные тексты проекта распространяются под лицензией BSD.
Под свободной лицензией.
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