The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.11, реализации стека беспроводных протоколов

23.07.2024 10:49

После двух с половиной лет разработки опубликован выпуск hostapd/wpa_supplicant 2.11, набора для обеспечения работы беспроводных протоколов IEEE 802.1X, WPA, WPA2, WPA3 и EAP. В состав набора входит приложение wpa_supplicant для подключения к беспроводной сети в роли клиента и фоновый процесс hostapd для обеспечения работы точки доступа и сервера аутентификации, включающего такие компоненты как WPA Authenticator, клиент/сервер аутентификации RADIUS, сервер EAP. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией BSD.

Основные изменения в новых выпусках hostapd и wpa_supplicant:

  • Добавлена начальная поддержка Wi-Fi 7 (EHT/IEEE 802.11be) и улучшена поддержка Wi-Fi 6 (HE/IEEE 802.11ax).
  • Добавлена поддержка третьей версии протокола DPP (Device Provisioning Protocol), в обиходе известного как "Wi-Fi Easy Connect", а также предоставлена возможность передачи параметров с настройками Wi-Fi при помощи DPP. Протокол DPP предоставляет возможность упрощённой настройки беспроводных устройств без экранного интерфейса, используя другое более продвинутое устройство, уже подключенное к беспроводной сети. DPP основывается на применении аутентификации по открытым ключам, например, параметры для IoT-устройства без экрана можно задать со смартфона на основе снимка QR-кода, напечатанного на корпусе и кодирующего открытый ключ.
  • Добавлена поддержка изменений API, предложенных в ветке криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.
  • В реализации протоколов аутентификации EAP-SIM (Extensible Authentication Protocol - Subscriber Identity Module) и EAP-AKA (Extensible Authentication Protocol - Authentication and Key Agreement), появилась поддержка механизма обеспечения конфиденциальности идентификатора абонента мобильной сети, исключающего раскрытие IMSI при подключении к точке доступа.
  • Добавлена поддержка режимов работы SAE AKM (Simultaneous Authentication of Equals - Authentication and Key Management) с переменным размером ключей.
  • Добавлена поддержка варианта AKM (Authentication and Key Management) на базе хэшей SHA384.
  • В реализации механизма PASN (Pre Association Security Negotiation), применяемого для установки защищённого соединения и защиты обмена управляющими кадрами на ранней стадии подключения, обеспечена поддержка технологии "secure ranging" для безопасного определения расстояния между двумя Wi-Fi устройствами.
  • Добавлена поддержка механизма USD (Unsynchronized Service Discovery), упрощающего обнаружение сервисов беспроводными устройствами.
  • Добавлена поддержка явной защиты SSID при четырёхэтапном согласовании подключения. Защита включается при помощи опции "ssid_protection=1" и блокирует уязвимость CVE-2023-52424, позволяющую организовать подключение к менее защищённой беспроводной сети.
  • Изменения, специфичные для hostapd:
    • Добавлена поддержка фонового обнаружения помех от радарных систем, работающих в тех же частотных диапазонах (при обнаружении осуществляется переключение на другие частоты). Также добавлена поддержка механизма CAC (Channel Availability Check), предназначенного для прослушивания канала перед использованием с целью проверки его занятости радарной системой.
    • В реализации метода согласования соединений SAE (Simultaneous Authentication of Equals) появилась возможность запроса пароля у RADIUS-сервера.
    • Добавлена поддержка проверок ACL (Access-Control List) и PSK (Pre-Shared Key) с использованием протокола RADIUS во время согласования соединения (wpa_psk_radius=3).
    • В реализации механизма ACS (Automatic Channel Selection) при выборе используемого канала обеспечен учёт пропускной способности и типов каналов.
    • Расширена поддержка использования на одной точке доступа нескольких идентификаторов BSSID (Basic Service Set Identifier) для обеспечения работы виртуальных беспроводных сетей.
    • Добавлена начальная поддержка использования TLS для шифрования обращений по протоколу RADIUS.
  • Изменения, специфичные для wpa_supplicant:
    • В реализации стандарта MACsec (IEEE 802.1AE), предоставляющего средства для защиты канала передачи данных, предоставлена возможность использования набора шифров GCM-AES-256 и добавлена поддержка аппаратного ускорения через вынос операций на сторону сетевого адаптера.
    • Для TLSv1.3 улучшена поддержка EAP-TLS.
    • Усилена защита от DoS-атак при использовании PMF (Protected Management Frames).
    • Улучшен роуминг между AKM (Authentication and Key Management) при выборе SME/BSS (Service Management Entity/Basic Service Set) -драйвером.
    • Предоставлена возможность использования механизма PASN (Protected Access Secure Negotiation) с внешними программами.
    • Добавлена поддержка использования заранее сгенерированных MAC-адресов (mac_addr=3) вместо генерации случайного MAC для каждой сети.
    • Включено по умолчанию использовании второй фазы аутентификации (phase2_auth=1) для протокола EAP-PEAP, подразумевающей аутентификацию клиента внутри защищённого туннеля.
    • Расширена поддержка технологии MSCS (Multi-Streaming Channel Switching), позволяющей устройству переключаться между несколькими каналами.
    • Расширена поддержка технологии SCS (Spatial Channel Switching) для приоритетной обработки важного трафика при использовании QoS.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.infradead.org/pi...)
  2. OpenNews: Проблемы, приводящие к обходу аутентификации Wi-Fi в IWD и wpa_supplicant
  3. OpenNews: Выпуск Wifibox 0.12, окружения для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD
  4. OpenNews: Выпуск IWD 2.0, пакета для обеспечения подключения к Wi-Fi в Linux
  5. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.10
  6. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.48.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61596-wpa_supplicant
Ключевые слова: wpa_supplicant, hostapd, wifi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:06, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Интересно, кто-то использует все заложенные "плюшки" функционала?
    Подозреваю, что врядли. Подавляющая логика: "всё в дефолте работает", "нажал_кнопочку_в_смартфоне-заработало".

    Внимание абстрактный вопрос для обсуждения: Усложнение технологий оправдано?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:29, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Интересно, кто-то использует все заложенные "плюшки" функционала?

    Эти плюшки являются бэекндом для других софтин и библиотек. Естественно, что никто вручную не будет вводить километры цифр и букв в терминал.

     
  • 2.3, Аноним (-), 11:29, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Усложнение технологий оправдано?

    Да, для тех кому это нужно. И так сложилось что они или сами создают эти технологии, или влияют на них финансированием. Поэтому протоколы усложняются.

    А тем кому норм "всё в дефолте работает" - "нажал_кнопочку_в_смартфоне-заработало" просто схавают что есть.

     
  • 2.4, User (??), 11:33, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот iwd вроде под это запиливали, нет?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:00, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:32, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > функционала

    функциональности, бро, функциональности

     
  • 2.19, Аноним (19), 15:08, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Интересно, кто-то использует все заложенные "плюшки" функционала?
    >функционала?

    Зачем ты используешь слово, смысл которого не понимаешь?

     
     
  • 3.24, Аноним (1), 15:44, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    функционал, п.3
    "то же, что функциональность; набор функций, возможностей, предоставляемых компьютерной программой, библиотекой функций и т. п."

    https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D1%83%D0%B

     
     
  • 4.26, Аноним (10), 15:50, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это кто-то безграмотный написал - это во-первых, а во-вторых ссылки на викифагаторию это просто глупо, в школе будешь такие аргументы приводить
     

  • 1.5, a7lan (ok), 11:38, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У кого нибудь нормально работает роуминг с wpa_supplicant ? Но ноуте вообще не смог заставить нормально работать в mesh сети. Будет до упора сидеть на слабой точке. Минимальный уровень сигнала видимо зашили в коде, так как игра с конфигом не дает ничего. iwd намного лучше работает и быстро переключает, но iwd не работает с 802.1х
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 11:59, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Роуминг у вай фая? Такое бывает? Если роуминг у 4г модема например операторского какой-нибудь мегафон. То там разлок через код или ат команду. Но там разлок делается на другого оператора, а не на роуминг.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:11, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    он про бесшовное переключение между вайфай точками
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:41, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >он про бесшовное переключение

    Ну так корректно надо свои мысли изъяснять. Mesh - это название бесшовного Wi-Fi у конкретной компании, которая называется Keenetic.

     
     
  • 5.12, a7lan (ok), 12:45, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бред?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking
     
     
  • 6.13, Аноним (11), 12:51, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    В русском языке нет такого слова, как Mesh networking. Есть слово "Ячеистая топология".
     
     
  • 7.14, a7lan (ok), 12:54, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Продолжайте наблюдение. В магазинах электроники не забудьте подойти и попросить точки доступа для ячеистой топологии. Производителям на их сайте тоже не забудьте на это обратить внимание.
     
     
  • 8.27, Аноним (27), 16:09, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отправят в Пятёрочку ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.15, Вася (??), 14:07, 23/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.9, a7lan (ok), 12:13, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    802.11k, 802.11v и 802.11r
     
     
  • 4.17, нах. (?), 14:59, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно разьве где-то вообще работает кроме цисок с их собственным драйвером под понятно не линуксы?

     
     
  • 5.22, unknown (??), 15:35, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Роуминг работает также на точках Микротик и андройд смартах самсунг
     
  • 5.23, a7lan (ok), 15:44, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает на всем современном.
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:27, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > iwd не работает с 802.1х

    нормально оно работает

     
     
  • 3.25, a7lan (ok), 15:44, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл добавить, что через gui. NM
     

  • 1.18, Аноним (27), 15:03, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот у меня B&G PCI-карта D-Link (Ralink). После очередного обновления перестала создаваться точка доступа (скорости, кстати, были вполне n-овские, хоть и B&G). В логе пишет, что типа не может переопределить один из WEP-ключей (хотя WEP отключён и настроено всё на WPA2, WPA3 не поддерживается, так как нет MFP, ни аппаратного, но программного почему-то). Открытая точка по-прежнему создаётся и работает, но я таким говном пользоваться не буду.
     
  • 1.20, Аноним (19), 15:09, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Исходные тексты проекта распространяются под лицензией BSD.

    Под свободной лицензией.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру